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Россия: Кубок 2021-2022

2021-2022
Легион-Динамо
0:0
Первый тайм
Уфа
Легион-Динамо
Уфа

Бомбардиры внутри турнира

Легион-Динамо
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ахъядов Апти 1 0.25
2. Магомедов Рашид 1 0.25
Уфа
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Легион-Динамо 83.33% (5) 0 0 0 0 16.67% (1)
 Уфа 0 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

Легион-Динамо Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Алания-2 0:2 Легион-Динамо Легион-Динамо 1:2 Дружба Легион-Динамо 1:0 Анжи Легион-Динамо 0:1 Чайка
Спартак-Нальчик 1:1 Легион-Динамо Легион-Динамо 2:3 Алания Легион-Динамо 2:2 Машук-КМВ Легион-Динамо 2:0 Анжи Биолог-Новокубанск 0:0 Легион-Динамо Легион-Динамо 3:1 Ессентуки Легион-Динамо 0:0 Спартак-Нальчик Черноморец Нв 2:1 Легион-Динамо Легион-Динамо 0:3 Биолог-Новокубанск Ессентуки 0:1 Легион-Динамо Легион-Динамо 0:0 Кубань Холдинг Краснодар-3 0:3 Легион-Динамо Легион-Динамо 0:0 СКА-Ростов Дружба 0:1 Легион-Динамо Легион-Динамо 1:0 Форте Машук-КМВ 0:0 Легион-Динамо
Уфа Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Уфа 3:2 Химки Сочи 3:1 Уфа Уфа 1:2 Крылья Советов Уфа 1:1 Зенит
Нижний Новгород 1:2 Уфа Уфа 1:1 Локомотив Москва Уфа 2:3 Динамо Москва ЦСКА Москва 1:0 Уфа Уфа 0:2 Виктория Пльзень Уфа 2:1 Ботошани Уфа 1:3 Сепси Уфа 1:1 Олимпиакос Университатя Крайова 0:2 Уфа Уфа 2:0 Балтика Уфа 2:1 Чайка Уфа 0:2 Велес Москва Уфа 2:1 Арсенал Тула Уфа 0:0 Зенит ЦСКА Москва 1:1 Уфа Уфа 2:3 Сочи

Группа 6

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Алания Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
2. Уфа 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
3. Легион-Динамо 0:0 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Саранск _Khleborodov I. 3 0 0
2. Знамя Ногинск Павлюченко Роман 2 0 0
3. Динамо Барнаул Кобялко Антон 2 0 0
4. Чита Нестеров Андрей 2 0 0
5. Чайка Олейников Иван 2 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Амкар Морозов Константин 0 1
2. Зенит-Ижевск Балкизов Ренат 0 1
3. Туймазы _Khabibullin F. 0 1
4. Кайрат Москва _Amirov R. 0 1
5. Чертаново _Kovalenko A. 0 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 29'
    "Легион-Динамо" попытался убежать в атаку через центральную зону, но безуспешно, очень быстро мяч был потерян. 
  • Опасный момент
    28'
    "Уфа" продолжает доводить каждую атаку до удара. Сейчас снова был выстрел по владениям Магомедова, с угла вратарской, но Мрзляк не попал в створ. 
  • 27'
    Константин Плиев получил мяч и решил пробить издали - неплохая попытка, но немного не хватило точности. 
  • 26'
    В контратаку убежала "Уфа", но обошлось без остроты, так как передача Азера Алиева оказалась в ноги соперникам. 
  • 25'
    Алил Магомедов попытался начать атаку длинным пасом. Партнёра нашёл, но потом произошла ошибка в передаче. 
  • 24'
    Магомедов не с первого раза забрал мяч после подачи с левого фланга, но исправился и зафиксировал игровой снаряд, не позволив пробить Агаларову. 
  • 23'
    Активно ведут себя трибуны, распевая песни и подгоняя "Легион-Динамо" вперёд, но пока он вынужден держать оборону. 
  • 22'
    "Уфа" продолжает атаковать преимущественно через левый фланг и сейчас добивается права на вбрасывание мяча из-за боковой линии. 
  • 21'
    Константин Плиев выполняет подачу в штрафную площадь с правого края, но получается неточно, лёгкая добыча для Магомедова. 
  • Угловой
    19'
    "Уфимцы" исполнили угловой, выполнив прострел низом, после которого пробил Филип Мрзляк и попал в соперника. 
  • 18'
    Алил Магомедов продолжает трудиться, на сей раз он успешно сыграл на выходе, опередив рвавшегося к мячу Гамида Агаларова. 
  • 17'
    Ещё одна позиционная атака от хозяев. Мальсагов совершил рейд по правому флангу и навесил, но довести мяч до партнёров не сумел. 
  • 16'
    "Легион-Динамо" перехватил мяч в центре поля и попытался провести быструю атаку, в итоге, был выполнен кросс в штрафную площадь и круглый достался гостям. 
  • Фол, нарушение
    15'
    Возникает остановка в матче, нарушение правил фиксирует арбитр в центре поля, не прав оказался Анар Панаев. 
  • 14'
    На своей половине поля "Легион-Динамо" устраивает перепасовку, а гости спокойно за этим наблюдают, не включая высокий прессинг. 
  • 13'
    Филип Мрзляк открылся под передачу перед штрафной площадкой, мяч получил, но не справился с обработкой. 
  • 12'
    Продолжают держать мяч футболисты "Уфы", но пока без опасных моментов обходятся, хотя до штрафной площади добираются часто. 
  • 11'
    Пока одна атака удалась хозяевам, после чего инициативу окончательно перехватили гости и продолжительное время владеют мячом. 
  • 9'
    Тут же ещё одну позиционную атаку проводят гости, которую точным ударом завершает Владислав Камилов, отправляя мяч в руки Алилу Магомедову. 
  • 7'
    "Уфа" добирается до штрафной площадки через центральную зону и пробивает по воротам, но Алил Магомедов на месте. 
  • 6'
    Хозяева проводят позиционное наступление, которое завершается ударом Юрия Удуняна - Алексей Кузнецов на месте. 
  • 5'
    Несколько фланговых атак провела "Уфа", но ни один из навесов до адресата не дошёл, пока надёжны в воздухе хозяева. 
  • 3'
    В спокойном темпе проходит начало матча. Команды по очереди владеют мячом, а в атаку пока не торопятся. 
  • 2'
    Мориц Бауэр принял мяч на левом фланге, добрался до центра поля и был остановлен Идрисом Муслуевым. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Звучит стартовый свисток и матч начинается! 
  • До матча
  • Здравствуйте, дорогие друзья! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию матча "Легион-Динамо" - "Уфа", которую проведу я - Кирилл Дудник. 
Прогнозы 142
Легион-Динамо 6.3% (9)
X 7% (10)
Уфа 86.6% (123)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Легион-Динамо
Ничья
Уфа
9.90
5.40
1.64
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Легион-Динамо 0:0 Уфа онлайн


Прогнозы на матч Легион-Динамо 0:0 Уфа

Исход игры
Легион-Динамо
6.3% (9)
Ничья
7% (10)
Уфа
86.6% (123)
Тотал 2.5
Больше
29.71% (41)
Меньше
70.29% (97)
Обе команды забьют
Да
35.51% (49)
Нет
64.49% (89)
Популярный счёт
0:2 Уфа
29.6% (42)
0:1 Уфа
28.2% (40)
1:2 Уфа
21.1% (30)
1:1 Ничья
6.3% (9)
1:3 Уфа
4.2% (6)
1:0 Легион-Динамо
3.5% (5)
2:1 Легион-Динамо
2.1% (3)
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