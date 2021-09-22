Алил Магомедов попытался начать атаку длинным пасом. Партнёра нашёл, но потом произошла ошибка в передаче.

В контратаку убежала "Уфа", но обошлось без остроты, так как передача Азера Алиева оказалась в ноги соперникам.

Константин Плиев получил мяч и решил пробить издали - неплохая попытка, но немного не хватило точности.

"Уфа" продолжает доводить каждую атаку до удара. Сейчас снова был выстрел по владениям Магомедова, с угла вратарской, но Мрзляк не попал в створ.

"Легион-Динамо" попытался убежать в атаку через центральную зону, но безуспешно, очень быстро мяч был потерян.

24' Магомедов не с первого раза забрал мяч после подачи с левого фланга, но исправился и зафиксировал игровой снаряд, не позволив пробить Агаларову.

23' Активно ведут себя трибуны, распевая песни и подгоняя "Легион-Динамо" вперёд, но пока он вынужден держать оборону.

22' "Уфа" продолжает атаковать преимущественно через левый фланг и сейчас добивается права на вбрасывание мяча из-за боковой линии.

21' Константин Плиев выполняет подачу в штрафную площадь с правого края, но получается неточно, лёгкая добыча для Магомедова.

19' "Уфимцы" исполнили угловой, выполнив прострел низом, после которого пробил Филип Мрзляк и попал в соперника.

18' Алил Магомедов продолжает трудиться, на сей раз он успешно сыграл на выходе, опередив рвавшегося к мячу Гамида Агаларова.

17' Ещё одна позиционная атака от хозяев. Мальсагов совершил рейд по правому флангу и навесил, но довести мяч до партнёров не сумел.

16' "Легион-Динамо" перехватил мяч в центре поля и попытался провести быструю атаку, в итоге, был выполнен кросс в штрафную площадь и круглый достался гостям.

15' Возникает остановка в матче, нарушение правил фиксирует арбитр в центре поля, не прав оказался Анар Панаев.

14' На своей половине поля "Легион-Динамо" устраивает перепасовку, а гости спокойно за этим наблюдают, не включая высокий прессинг.

13' Филип Мрзляк открылся под передачу перед штрафной площадкой, мяч получил, но не справился с обработкой.

12' Продолжают держать мяч футболисты "Уфы", но пока без опасных моментов обходятся, хотя до штрафной площади добираются часто.

11' Пока одна атака удалась хозяевам, после чего инициативу окончательно перехватили гости и продолжительное время владеют мячом.

9' Тут же ещё одну позиционную атаку проводят гости, которую точным ударом завершает Владислав Камилов, отправляя мяч в руки Алилу Магомедову.

7' "Уфа" добирается до штрафной площадки через центральную зону и пробивает по воротам, но Алил Магомедов на месте.

6' Хозяева проводят позиционное наступление, которое завершается ударом Юрия Удуняна - Алексей Кузнецов на месте.

5' Несколько фланговых атак провела "Уфа", но ни один из навесов до адресата не дошёл, пока надёжны в воздухе хозяева.

3' В спокойном темпе проходит начало матча. Команды по очереди владеют мячом, а в атаку пока не торопятся.

2' Мориц Бауэр принял мяч на левом фланге, добрался до центра поля и был остановлен Идрисом Муслуевым.