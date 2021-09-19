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Россия: Кубок 2021-2022

2021-2022
Легион-Динамо
 
Позже
Уфа

Бомбардиры внутри турнира

Легион-Динамо
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ахъядов Апти 1 0.33
2. Магомедов Рашид 1 0.33
Уфа
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Легион-Динамо 83.33% (5) 0 0 0 0 16.67% (1)
 Уфа 0 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

Легион-Динамо Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Алания-2 0:2 Легион-Динамо Легион-Динамо 1:2 Дружба Легион-Динамо 1:0 Анжи Легион-Динамо 0:1 Чайка
Спартак-Нальчик 1:1 Легион-Динамо Легион-Динамо 2:3 Алания Легион-Динамо 2:2 Машук-КМВ Легион-Динамо 2:0 Анжи Биолог-Новокубанск 0:0 Легион-Динамо Легион-Динамо 3:1 Ессентуки Легион-Динамо 0:0 Спартак-Нальчик Черноморец Нв 2:1 Легион-Динамо Легион-Динамо 0:3 Биолог-Новокубанск Ессентуки 0:1 Легион-Динамо Легион-Динамо 0:0 Кубань Холдинг Краснодар-3 0:3 Легион-Динамо Легион-Динамо 0:0 СКА-Ростов Дружба 0:1 Легион-Динамо Легион-Динамо 1:0 Форте Машук-КМВ 0:0 Легион-Динамо
Уфа Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Уфа 3:2 Химки Сочи 3:1 Уфа Уфа 1:2 Крылья Советов Уфа 1:1 Зенит
Нижний Новгород 1:2 Уфа Уфа 1:1 Локомотив Москва Уфа 2:3 Динамо Москва ЦСКА Москва 1:0 Уфа Уфа 0:2 Виктория Пльзень Уфа 2:1 Ботошани Уфа 1:3 Сепси Уфа 1:1 Олимпиакос Университатя Крайова 0:2 Уфа Уфа 2:0 Балтика Уфа 2:1 Чайка Уфа 0:2 Велес Москва Уфа 2:1 Арсенал Тула Уфа 0:0 Зенит ЦСКА Москва 1:1 Уфа Уфа 2:3 Сочи

Группа 6

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Алания Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
2. Уфа Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Легион-Динамо Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Саранск _Khleborodov I. 3 0 0
2. Знамя Ногинск Павлюченко Роман 2 0 0
3. Динамо Барнаул Кобялко Антон 2 0 0
4. Чита Нестеров Андрей 2 0 0
5. Чайка Олейников Иван 2 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Амкар Морозов Константин 0 1
2. Зенит-Ижевск Балкизов Ренат 0 1
3. Туймазы _Khabibullin F. 0 1
4. Кайрат Москва _Amirov R. 0 1
5. Чертаново _Kovalenko A. 0 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Легион-Динамо - Уфа от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 22 сентября 2021, осталось 2 дня 10 часов 21 минуту.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 41
    Легион-Динамо 4.9% (2)
    X 7.3% (3)
    Уфа 87.8% (36)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Легион-Динамо
    Ничья
    Уфа
    7.50
    4.80
    1.41
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Легион-Динамо - Уфа онлайн


    Прогнозы на матч Легион-Динамо - Уфа

    Исход игры
    Легион-Динамо
    4.9% (2)
    Ничья
    7.3% (3)
    Уфа
    87.8% (36)
    Тотал 2.5
    Больше
    31.71% (13)
    Меньше
    68.29% (28)
    Обе команды забьют
    Да
    39.02% (16)
    Нет
    60.98% (25)
    Популярный счёт
    0:2 Уфа
    29.3% (12)
    0:1 Уфа
    26.8% (11)
    1:2 Уфа
    26.8% (11)
    1:1 Ничья
    7.3% (3)
    1:3 Уфа
    4.9% (2)
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