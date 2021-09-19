Россия: Кубок 2021-2022
Легион-Динамо
Позже
Уфа
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ахъядов Апти
|1
|0.33
|2.
|Магомедов Рашид
|1
|0.33
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Легион-Динамо
|83.33% (5)
|0
|0
|0
|0
|16.67% (1)
|Уфа
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Легион-Динамо Последние 20 матчей: +9 =6 -5Алания-2 0:2 Легион-Динамо Легион-Динамо 1:2 Дружба Легион-Динамо 1:0 Анжи Легион-Динамо 0:1 Чайка
Спартак-Нальчик 1:1 Легион-Динамо Легион-Динамо 2:3 Алания Легион-Динамо 2:2 Машук-КМВ Легион-Динамо 2:0 Анжи Биолог-Новокубанск 0:0 Легион-Динамо Легион-Динамо 3:1 Ессентуки Легион-Динамо 0:0 Спартак-Нальчик Черноморец Нв 2:1 Легион-Динамо Легион-Динамо 0:3 Биолог-Новокубанск Ессентуки 0:1 Легион-Динамо Легион-Динамо 0:0 Кубань Холдинг Краснодар-3 0:3 Легион-Динамо Легион-Динамо 0:0 СКА-Ростов Дружба 0:1 Легион-Динамо Легион-Динамо 1:0 Форте Машук-КМВ 0:0 Легион-Динамо
Уфа Последние 20 матчей: +7 =5 -8Уфа 3:2 Химки Сочи 3:1 Уфа Уфа 1:2 Крылья Советов Уфа 1:1 Зенит
Нижний Новгород 1:2 Уфа Уфа 1:1 Локомотив Москва Уфа 2:3 Динамо Москва ЦСКА Москва 1:0 Уфа Уфа 0:2 Виктория Пльзень Уфа 2:1 Ботошани Уфа 1:3 Сепси Уфа 1:1 Олимпиакос Университатя Крайова 0:2 Уфа Уфа 2:0 Балтика Уфа 2:1 Чайка Уфа 0:2 Велес Москва Уфа 2:1 Арсенал Тула Уфа 0:0 Зенит ЦСКА Москва 1:1 Уфа Уфа 2:3 Сочи
Группа 6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Алания
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|2.
|Уфа
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Легион-Динамо
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Саранск
|_Khleborodov I.
|3
|0
|0
|2.
|Знамя Ногинск
|Павлюченко Роман
|2
|0
|0
|3.
|Динамо Барнаул
|Кобялко Антон
|2
|0
|0
|4.
|Чита
|Нестеров Андрей
|2
|0
|0
|5.
|Чайка
|Олейников Иван
|2
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Амкар
|Морозов Константин
|0
|1
|2.
|Зенит-Ижевск
|Балкизов Ренат
|0
|1
|3.
|Туймазы
|_Khabibullin F.
|0
|1
|4.
|Кайрат Москва
|_Amirov R.
|0
|1
|5.
|Чертаново
|_Kovalenko A.
|0
|1
Прогнозы на матч Легион-Динамо - Уфа
Исход игры
Легион-Динамо
4.9% (2)
Ничья
7.3% (3)
Уфа
87.8% (36)
Тотал 2.5
Больше
31.71% (13)
Меньше
68.29% (28)
Обе команды забьют
Да
39.02% (16)
Нет
60.98% (25)
Популярный счёт
0:2 Уфа
29.3% (12)
0:1 Уфа
26.8% (11)
1:2 Уфа
26.8% (11)
1:1 Ничья
7.3% (3)
1:3 Уфа
4.9% (2)
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