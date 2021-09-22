Кайрат Москва

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LiveResult.Ru

Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! Спортивный порталприветствует всех, кто неравнодушен к российскому футболу. В рамках одного из поединков 2-го тура элитного раунда сойдутся лицом к лицу футболисты московского «» и грозненского «». Встреча состоится в, на стадионе «».Для вас текстовую трансляцию поединка проведет. Добро пожаловать на игру!