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Россия: Кубок 2021-2022

2021-2022
Кайрат Москва
 
Позже
Ахмат

Бомбардиры внутри турнира

Кайрат Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. _Shvyrev V. 2 0.5
Ахмат
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч

Карточки

Кайрат Москва
# Игрок      
1. _Amirov R. 0 1
Ахмат
# Игрок      

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Кайрат Москва 0 20% (1) 0 0 20% (1) 60% (3)
 Ахмат 0 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

Кайрат Москва Последние 14 матчей: +7 =3 -4
Кайрат Москва 0:6 Тверь Чита 1:1 Кайрат Москва Кайрат Москва 3:2 Красава Динамо СПб 2:0 Кайрат Москва
Кайрат Москва 0:3 Ротор Кайрат Москва 2:0 Звезда Санкт-Петербург Зенит-2 1:2 Кайрат Москва Динамо Владивосток 0:1 Кайрат Москва Кайрат Москва 3:0 Луки-Энергия Балтика-БФУ 2:1 Кайрат Москва Кайрат Москва 1:0 Калуга Кайрат Москва 1:1 Смоленск Ленинградец 2:2 Кайрат Москва Квант 0:3 Кайрат Москва
Ахмат Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Ахмат 0:2 Краснодар Зенит 3:1 Ахмат Ахмат 2:1 Арсенал Тула ЦСКА Москва 2:0 Ахмат
Ахмат 2:1 Динамо Москва Рубин 2:1 Ахмат Ахмат 1:2 Сочи Крылья Советов 1:2 Ахмат Ахмат 2:2 Аль-Фатех Ахмат 1:3 Богемианс-1905 Ахмат 1:2 Слован Либерец Ахмат 2:2 Спартак Москва Ахмат 3:1 Тамбов Ротор 1:0 Ахмат Урал 1:1 Ахмат Ахмат 0:0 Крылья Советов Ахмат 3:1 Химки Уфа 3:0 Ахмат Ахмат 1:0 Уфа Краснодар 0:5 Ахмат

Группа 7

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ротор Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Ахмат Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Кайрат Москва Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Саранск _Khleborodov I. 3 0 0
2. Знамя Ногинск Павлюченко Роман 2 0 0
3. Динамо Барнаул Кобялко Антон 2 0 0
4. Чита Нестеров Андрей 2 0 0
5. Чайка Олейников Иван 2 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Амкар Морозов Константин 0 1
2. Зенит-Ижевск Балкизов Ренат 0 1
3. Туймазы _Khabibullin F. 0 1
4. Кайрат Москва _Amirov R. 0 1
5. Чертаново _Kovalenko A. 0 1
Весь список
  • До матча
  • Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! Спортивный портал LiveResult.Ru приветствует всех, кто неравнодушен к российскому футболу. В рамках одного из поединков 2-го тура элитного раунда сойдутся лицом к лицу футболисты московского «Кайрата» и грозненского «Ахмата». Встреча состоится в Одинцово, на стадионе «Центральный».

    Для вас текстовую трансляцию поединка проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на игру!
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Кайрат Москва - Ахмат от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 22 сентября 2021, осталось 29 минут.



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Прогнозы 141
Кайрат Москва 5% (7)
X 5.7% (8)
Ахмат 89.4% (126)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Кайрат Москва
Ничья
Ахмат
9.92
5.65
1.28
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Новости
Где смотреть матч Кайрат Москва - Ахмат онлайн


Прогнозы на матч Кайрат Москва - Ахмат

Исход игры
Кайрат Москва
5% (7)
Ничья
5.7% (8)
Ахмат
89.4% (126)
Тотал 2.5
Больше
42.75% (59)
Меньше
57.25% (79)
Обе команды забьют
Да
43.48% (60)
Нет
56.52% (78)
Популярный счёт
0:2 Ахмат
32.6% (46)
1:2 Ахмат
24.8% (35)
0:1 Ахмат
17% (24)
1:3 Ахмат
8.5% (12)
1:1 Ничья
5% (7)
0:3 Ахмат
3.5% (5)
2:1 Кайрат Москва
2.8% (4)
1:0 Кайрат Москва
1.4% (2)
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