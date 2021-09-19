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Россия: Кубок 2021-2022

2021-2022
Кайрат Москва
 
Позже
Ахмат

Бомбардиры внутри турнира

Кайрат Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. _Shvyrev V. 2 0.5
Ахмат
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч

Карточки

Кайрат Москва
# Игрок      
1. _Amirov R. 0 1
Ахмат
# Игрок      

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Кайрат Москва 0 20% (1) 0 0 20% (1) 60% (3)
 Ахмат 0 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

Кайрат Москва Последние 14 матчей: +7 =3 -4
Кайрат Москва 0:6 Тверь Чита 1:1 Кайрат Москва Кайрат Москва 3:2 Красава Динамо СПб 2:0 Кайрат Москва
Кайрат Москва 0:3 Ротор Кайрат Москва 2:0 Звезда Санкт-Петербург Зенит-2 1:2 Кайрат Москва Динамо Владивосток 0:1 Кайрат Москва Кайрат Москва 3:0 Луки-Энергия Балтика-БФУ 2:1 Кайрат Москва Кайрат Москва 1:0 Калуга Кайрат Москва 1:1 Смоленск Ленинградец 2:2 Кайрат Москва Квант 0:3 Кайрат Москва
Ахмат Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Ахмат 0:2 Краснодар Зенит 3:1 Ахмат Ахмат 2:1 Арсенал Тула ЦСКА Москва 2:0 Ахмат
Ахмат 2:1 Динамо Москва Рубин 2:1 Ахмат Ахмат 1:2 Сочи Крылья Советов 1:2 Ахмат Ахмат 2:2 Аль-Фатех Ахмат 1:3 Богемианс-1905 Ахмат 1:2 Слован Либерец Ахмат 2:2 Спартак Москва Ахмат 3:1 Тамбов Ротор 1:0 Ахмат Урал 1:1 Ахмат Ахмат 0:0 Крылья Советов Ахмат 3:1 Химки Уфа 3:0 Ахмат Ахмат 1:0 Уфа Краснодар 0:5 Ахмат

Группа 7

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ротор Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Ахмат Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Кайрат Москва Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Саранск _Khleborodov I. 3 0 0
2. Знамя Ногинск Павлюченко Роман 2 0 0
3. Динамо Барнаул Кобялко Антон 2 0 0
4. Чита Нестеров Андрей 2 0 0
5. Чайка Олейников Иван 2 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Амкар Морозов Константин 0 1
2. Зенит-Ижевск Балкизов Ренат 0 1
3. Туймазы _Khabibullin F. 0 1
4. Кайрат Москва _Amirov R. 0 1
5. Чертаново _Kovalenko A. 0 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Кайрат Москва - Ахмат от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 22 сентября 2021, осталось 2 дня 11 часов 21 минуту.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 39
    Кайрат Москва 5.1% (2)
    X 10.3% (4)
    Ахмат 84.6% (33)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Кайрат Москва
    Ничья
    Ахмат
    8.80
    5.75
    1.33
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Кайрат Москва - Ахмат онлайн


    Прогнозы на матч Кайрат Москва - Ахмат

    Исход игры
    Кайрат Москва
    5.1% (2)
    Ничья
    10.3% (4)
    Ахмат
    84.6% (33)
    Тотал 2.5
    Больше
    28.21% (11)
    Меньше
    71.79% (28)
    Обе команды забьют
    Да
    35.9% (14)
    Нет
    64.1% (25)
    Популярный счёт
    0:2 Ахмат
    35.9% (14)
    0:1 Ахмат
    23.1% (9)
    1:2 Ахмат
    15.4% (6)
    1:1 Ничья
    10.3% (4)
    1:3 Ахмат
    7.7% (3)
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