Россия: Кубок 2021-2022
Кайрат Москва
Позже
Ахмат
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|_Shvyrev V.
|2
|0.5
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|_Amirov R.
|0
|1
|#
|Игрок
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Кайрат Москва
|0
|20% (1)
|0
|0
|20% (1)
|60% (3)
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Кайрат Москва Последние 14 матчей: +7 =3 -4Кайрат Москва 0:6 Тверь Чита 1:1 Кайрат Москва Кайрат Москва 3:2 Красава Динамо СПб 2:0 Кайрат Москва
Ахмат Последние 20 матчей: +7 =3 -10Ахмат 0:2 Краснодар Зенит 3:1 Ахмат Ахмат 2:1 Арсенал Тула ЦСКА Москва 2:0 Ахмат
Ахмат 2:1 Динамо Москва Рубин 2:1 Ахмат Ахмат 1:2 Сочи Крылья Советов 1:2 Ахмат Ахмат 2:2 Аль-Фатех Ахмат 1:3 Богемианс-1905 Ахмат 1:2 Слован Либерец Ахмат 2:2 Спартак Москва Ахмат 3:1 Тамбов Ротор 1:0 Ахмат Урал 1:1 Ахмат Ахмат 0:0 Крылья Советов Ахмат 3:1 Химки Уфа 3:0 Ахмат Ахмат 1:0 Уфа Краснодар 0:5 Ахмат
Группа 7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ротор
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Ахмат
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Кайрат Москва
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Саранск
|_Khleborodov I.
|3
|0
|0
|2.
|Знамя Ногинск
|Павлюченко Роман
|2
|0
|0
|3.
|Динамо Барнаул
|Кобялко Антон
|2
|0
|0
|4.
|Чита
|Нестеров Андрей
|2
|0
|0
|5.
|Чайка
|Олейников Иван
|2
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Амкар
|Морозов Константин
|0
|1
|2.
|Зенит-Ижевск
|Балкизов Ренат
|0
|1
|3.
|Туймазы
|_Khabibullin F.
|0
|1
|4.
|Кайрат Москва
|_Amirov R.
|0
|1
|5.
|Чертаново
|_Kovalenko A.
|0
|1
Прогнозы на матч Кайрат Москва - Ахмат
Исход игры
Кайрат Москва
5.1% (2)
Ничья
10.3% (4)
Ахмат
84.6% (33)
Тотал 2.5
Больше
28.21% (11)
Меньше
71.79% (28)
Обе команды забьют
Да
35.9% (14)
Нет
64.1% (25)
Популярный счёт
0:2 Ахмат
35.9% (14)
0:1 Ахмат
23.1% (9)
1:2 Ахмат
15.4% (6)
1:1 Ничья
10.3% (4)
1:3 Ахмат
7.7% (3)
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