Россия: Кубок 2021-2022
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Юсупов РадикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Садыгов ИльяПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Защитник
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Черевченко Игорь
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|_Khleborodov I.
|3
|0.6
|2.
|_Sysuev V.
|1
|0.2
|3.
|_Timoshkin N.
|1
|0.2
|4.
|_Sobolev D.
|1
|0.2
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Саранск
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|66.67% (4)
|0
|0
|0
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Саранск Последние 14 матчей: +10 =1 -3Сатурн 1:3 Саранск Саранск 3:0 Металлург Видное Пересвет Домодедово 2:0 Саранск Саранск 0:5 Родина Москва
Химки Последние 20 матчей: +4 =4 -12Уфа 3:2 Химки Спартак Москва 3:1 Химки Химки 1:1 Нижний Новгород Химки 1:1 Рубин
Группа 8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Балтика
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|2.
|Химки
|1:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Саранск
|0:1 Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Саранск
|_Khleborodov I.
|3
|0
|0
|2.
|Знамя Ногинск
|Павлюченко Роман
|2
|0
|0
|3.
|Динамо Барнаул
|Кобялко Антон
|2
|0
|0
|4.
|Чита
|Нестеров Андрей
|2
|0
|0
|5.
|Чайка
|Олейников Иван
|2
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Амкар
|Морозов Константин
|0
|1
|2.
|Зенит-Ижевск
|Балкизов Ренат
|0
|1
|3.
|Туймазы
|_Khabibullin F.
|0
|1
|4.
|Кайрат Москва
|_Amirov R.
|0
|1
|5.
|Чертаново
|_Kovalenko A.
|0
|1
Прогнозы на матч Саранск 0:1 Химки
Исход игры
Саранск
4.2% (6)
Ничья
5.6% (8)
Химки
90.2% (129)
Тотал 2.5
Больше
45% (63)
Меньше
55% (77)
Обе команды забьют
Да
47.14% (66)
Нет
52.86% (74)
Популярный счёт
1:2 Химки
35% (50)
0:1 Химки
26.6% (38)
0:2 Химки
20.3% (29)
1:3 Химки
5.6% (8)
1:1 Ничья
4.2% (6)
1:0 Саранск
2.8% (4)
0:3 Химки
2.1% (3)
2:1 Саранск
1.4% (2)
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