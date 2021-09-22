  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Россия
  4. Кубок 2021-2022

Россия: Кубок 2021-2022

2021-2022
Саранск
0:1
Перерыв
Химки
Саранск
Химки

Бомбардиры внутри турнира

Саранск
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. _Khleborodov I. 3 0.6
2. _Sysuev V. 1 0.2
3. _Timoshkin N. 1 0.2
4. _Sobolev D. 1 0.2
Химки
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Саранск 16.67% (1) 16.67% (1) 66.67% (4) 0 0 0
 Химки 0 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

Саранск Последние 14 матчей: +10 =1 -3
Сатурн 1:3 Саранск Саранск 3:0 Металлург Видное Пересвет Домодедово 2:0 Саранск Саранск 0:5 Родина Москва
Коломна 1:4 Саранск Саранск 1:2 Балтика Саранск 3:0 Квант Волга Ульяновск 0:2 Саранск Знамя Ногинск 0:5 Саранск СКА-2 Хабаровск 0:3 Саранск Сокол 2:3 Саранск Строгино 1:1 Саранск Саранск 1:0 Химки-2 Саранск 1:0 Зенит Пенза
Химки Последние 20 матчей: +4 =4 -12
Уфа 3:2 Химки Спартак Москва 3:1 Химки Химки 1:1 Нижний Новгород Химки 1:1 Рубин
Сочи 3:0 Химки Химки 1:1 Ростов Краснодар 0:1 Химки Химки 1:3 Зенит Химки 1:5 Спартак Москва Химки 2:3 Сочи Рубин 1:0 Химки Химки 0:1 Факел Химки 0:1 Олимп-Долгопрудный Химки 0:0 Сочи Спартак Москва 2:1 Химки Химки 1:0 Урал Динамо Москва 0:1 Химки Ахмат 3:1 Химки Химки 1:0 Тамбов Зенит 2:0 Химки

Группа 8

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Балтика Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
2. Химки 1:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Саранск 0:1 Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Саранск _Khleborodov I. 3 0 0
2. Знамя Ногинск Павлюченко Роман 2 0 0
3. Динамо Барнаул Кобялко Антон 2 0 0
4. Чита Нестеров Андрей 2 0 0
5. Чайка Олейников Иван 2 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Амкар Морозов Константин 0 1
2. Зенит-Ижевск Балкизов Ренат 0 1
3. Туймазы _Khabibullin F. 0 1
4. Кайрат Москва _Amirov R. 0 1
5. Чертаново _Kovalenko A. 0 1
Весь список
Бесплатные ставки
Сразу несколько выгодных вариантов фрибетов от наших партнёров:
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Перерыв.
  • Опасный момент
    45'
    А теперь голкипер "Химок" - Сычев выручает. Отличный дальний удар "Саранска". Сильно и в угол, но голкипер все видел. 
  • 44'
    А вот теперь удар Дениса из штрафной с разворота. Точно по позиции Шебанова. 
  • 43'
    Длинный заброс от Глушакова в чужую штрафную, на этот раз не самый точный. 
  • Опасный момент
    42'
    Опасно! Передача в штрафную, выход один на один фактически, но Шебанов вовремя выходит из ворот и выручает!
  • 41'
    Набиуллин подает слева, защита оказывается выше своего соперника. 
  • 40'
    Старается "Саранск" что-то противопоставить, но тяжело, дисциплинированно в обороне действуют "Химки".
  • 39'
    Подача слева от игрока гостей. Сильновато, мяч перелетает через всех. 
  • 38'
    Почти "Барселоной" в лучшие годы себя почувствовали химчане сейчас. Отыгрыши пяткой и стеночки прям перед чужой штрафной, до удара только не довели. 
  • 37'
    Поджимают вновь "Химки" своего оппонента, мяч уверенно ходит вдоль штрафной "Саранска". 
  • 36'
    Подача с правого фланга теперь от хозяев. Совсем немного нападающий не дотягивается до мяча. 
  • 35'
    "Химки" разыгрывают штрафной, идут вперед по правому краю, затем подача, и Шебанов выходит из ворот. 
  • Желтая карточка
    34'
    Желтая для Тимошкина за фол в центре поля. 
  • Штанга
    33'
    Как? Как Долгов не забивает?! Подача с углового, Долгов получает мяч, и бьет с 5 метров в полном одиночестве, но попадает в штангу!!!
  • Угловой
    32'
    Подача с угла поля на ближнюю штангу от Набиуллина. Защита выбивает мяч. 
  • 31'
    Забрали "Химки" себе мяч. Держат его на чужой половине, затем заброс на Глушакова и угловой. 
  • 30'
    Прострел с левого края, и Ермаков попытался из-под себя пробить по воротам, но не получилось. А как красиво могло быть.  
  • 29'
    Гости перехватили мяч, ринулись вперед, где Набиуллин с Саповичем недопоняли друг друга и мяч ушел за лицевую.
  • 28'
    Попытка удара с угла штрафной от игрока "Саранска". Прямо в защитника. 
  • Фол, нарушение
    27'
    Фолит игрок "Химок" в центре поля. Это Давидян уронил Шебанова. 
  • 26'
    "Химки" перехватили мяч в центре, затем на Глушакова налево, тот сразу в штрафную, где и происходит потеря.
  • 25'
    Соболев у мяча, на этот раз подает игрок, навес, затем скидка и удар, который не получился. Сычев зафиксировал мяч. 
  • 24'
    Тимошкин попытался красивым финтом обойти Трошечкина, но футболист "Химок" сфолил. Еще один стандарт для хозяев. 
  • 22'
    В целом подровнял игру "Саранск", а возможно даже и перехватил инициативу на некоторое время. 
  • 21'
    Удар Соболева получился не самым плохим, но мимо створа. Выше цели ушел мяч. 
  • Желтая карточка
    20'
    Давидян получает желтую за фол прямо перед своей штрафной. 
  • 19'
    Сорокин отдал пас на Симанова, тот сразу же пробил с линии штрафной, но удар был заблокирован. 
  • 18'
    Попытались игроки "Саранска" убежать в контратаку, но был остановлен игрок красивым подкатом. 
  • 17'
    Еще одна подача от Алексея Шебанова, не путать с голкипером Шебановым. Вновь неточно. 
  • 16'
    Шебанов сильно выносит мяч вперед, "Саранску" удается его там сохранить, подача Тимошкина справа, защита тут как тут. 
  • 15'
    Перехват "Саранска", быстрая контратака, сольный проход по левому краю, и защитник оттесняет нападающего от мяча. 
  • 14'
    Контролируют мяч гости, в основном пока в середине поля. 
  • 13'
    А "Химки" между тем подуспокоились, теперь им спешить так сильно не нужно, счет все-таки уже в их пользу. 
  • 12'
    Ну что же теперь раскрываться надо хозяевам, продержать нули на табло вышло совсем недолго. 
  • Описание гола
    11'
    Г-О-О-О-О-О-О-Л!!! 0:1!!! Додавили химчане, Долгов счет открывает!!! Заброс в штрафную от Глушакова, Долгов там совсем один, в результате форвард спокойно и красиво с лету перебрасывает мяч через вышедшего из ворот Шебанова!
  • Опасный момент
    10'
    Момент! Передача в штрафную и удар с близкого расстояния от Саповича. Шебанов выручил!
  • 9'
    Теперь длинный заброс от "Химок", там Давидян мяч принял, затем последовал навес, без удара, мяч вылетает из штрафной. 
  • 8'
    Неплохая атака левым флангом от "Саранска", подкачала передача в центр. 
  • 7'
    "Саранск" перехватывает мяч, проходит центр, но вот дальше никак, быстро теряют владение на чужой части. 
  • 6'
    Долгов с Набиуллиным попытались сыграть в стеночку на чужой половине, не прошло. 
  • 5'
    Правым флангом атакуют "Химки", однако хозяева остановили соперника. 
  • 4'
    Попытались хозяева выйти из обороны длинной передачей вперед, однако зацепиться за мяч на чужой половине не вышло. 
  • Угловой
    3'
    Подача с углового успеха гостям не принесла, однако контроль мяча все еще за ними. 
  • 2'
    На первых же минутах Долгов пробил из штрафной площади. Голкипер "Саранска" выручил.
  • Первый тайм начался
    Первый тайм стартовал. 
  • До матча
  • Приветствую вас на матче "Саранск" - "Химки". Работать для вас будет Константин Лицин. 
Прогнозы 142
Саранск 4.2% (6)
X 5.6% (8)
Химки 90.1% (128)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Саранск
Ничья
Химки
8.20
6.95
1.37
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Саранск 0:1 Химки онлайн


Прогнозы на матч Саранск 0:1 Химки

Исход игры
Саранск
4.2% (6)
Ничья
5.6% (8)
Химки
90.2% (129)
Тотал 2.5
Больше
45% (63)
Меньше
55% (77)
Обе команды забьют
Да
47.14% (66)
Нет
52.86% (74)
Популярный счёт
1:2 Химки
35% (50)
0:1 Химки
26.6% (38)
0:2 Химки
20.3% (29)
1:3 Химки
5.6% (8)
1:1 Ничья
4.2% (6)
1:0 Саранск
2.8% (4)
0:3 Химки
2.1% (3)
2:1 Саранск
1.4% (2)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


Рейтинг лучших букмекеров
1 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
2 Бонус: 2021  Отзывы (4) Обзор Играть
3 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
4 Бонус: 1000  Отзывы (5) Обзор Играть
5 Бонус: 15000  Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 500  Отзывы (2) Обзор Играть
7 Бонус: 5000  Отзывы (30) Обзор Играть
8 Бонус: 10000  Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 