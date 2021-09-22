Опасно! Передача в штрафную, выход один на один фактически, но Шебанов вовремя выходит из ворот и выручает!

Длинный заброс от Глушакова в чужую штрафную, на этот раз не самый точный.

А вот теперь удар Дениса из штрафной с разворота. Точно по позиции Шебанова.

А теперь голкипер "Химок" - Сычев выручает. Отличный дальний удар "Саранска". Сильно и в угол, но голкипер все видел.

41' Набиуллин подает слева, защита оказывается выше своего соперника.

40' Старается "Саранск" что-то противопоставить, но тяжело, дисциплинированно в обороне действуют "Химки".

39' Подача слева от игрока гостей. Сильновато, мяч перелетает через всех.

38' Почти "Барселоной" в лучшие годы себя почувствовали химчане сейчас. Отыгрыши пяткой и стеночки прям перед чужой штрафной, до удара только не довели.

37' Поджимают вновь "Химки" своего оппонента, мяч уверенно ходит вдоль штрафной "Саранска".

36' Подача с правого фланга теперь от хозяев. Совсем немного нападающий не дотягивается до мяча.

35' "Химки" разыгрывают штрафной, идут вперед по правому краю, затем подача, и Шебанов выходит из ворот.

34' Желтая для Тимошкина за фол в центре поля.

33' Как? Как Долгов не забивает?! Подача с углового, Долгов получает мяч, и бьет с 5 метров в полном одиночестве, но попадает в штангу!!!

32' Подача с угла поля на ближнюю штангу от Набиуллина. Защита выбивает мяч.

31' Забрали "Химки" себе мяч. Держат его на чужой половине, затем заброс на Глушакова и угловой.

30' Прострел с левого края, и Ермаков попытался из-под себя пробить по воротам, но не получилось. А как красиво могло быть.

29' Гости перехватили мяч, ринулись вперед, где Набиуллин с Саповичем недопоняли друг друга и мяч ушел за лицевую.

28' Попытка удара с угла штрафной от игрока "Саранска". Прямо в защитника.

27' Фолит игрок "Химок" в центре поля. Это Давидян уронил Шебанова.

26' "Химки" перехватили мяч в центре, затем на Глушакова налево, тот сразу в штрафную, где и происходит потеря.

25' Соболев у мяча, на этот раз подает игрок, навес, затем скидка и удар, который не получился. Сычев зафиксировал мяч.

24' Тимошкин попытался красивым финтом обойти Трошечкина, но футболист "Химок" сфолил. Еще один стандарт для хозяев.

22' В целом подровнял игру "Саранск", а возможно даже и перехватил инициативу на некоторое время.

21' Удар Соболева получился не самым плохим, но мимо створа. Выше цели ушел мяч.

20' Давидян получает желтую за фол прямо перед своей штрафной.

19' Сорокин отдал пас на Симанова, тот сразу же пробил с линии штрафной, но удар был заблокирован.

18' Попытались игроки "Саранска" убежать в контратаку, но был остановлен игрок красивым подкатом.

17' Еще одна подача от Алексея Шебанова, не путать с голкипером Шебановым. Вновь неточно.

16' Шебанов сильно выносит мяч вперед, "Саранску" удается его там сохранить, подача Тимошкина справа, защита тут как тут.

15' Перехват "Саранска", быстрая контратака, сольный проход по левому краю, и защитник оттесняет нападающего от мяча.

14' Контролируют мяч гости, в основном пока в середине поля.

13' А "Химки" между тем подуспокоились, теперь им спешить так сильно не нужно, счет все-таки уже в их пользу.

12' Ну что же теперь раскрываться надо хозяевам, продержать нули на табло вышло совсем недолго.

11' Г-О-О-О-О-О-О-Л!!! 0:1!!! Додавили химчане, Долгов счет открывает!!! Заброс в штрафную от Глушакова, Долгов там совсем один, в результате форвард спокойно и красиво с лету перебрасывает мяч через вышедшего из ворот Шебанова!

10' Момент! Передача в штрафную и удар с близкого расстояния от Саповича. Шебанов выручил!

9' Теперь длинный заброс от "Химок", там Давидян мяч принял, затем последовал навес, без удара, мяч вылетает из штрафной.

8' Неплохая атака левым флангом от "Саранска", подкачала передача в центр.

7' "Саранск" перехватывает мяч, проходит центр, но вот дальше никак, быстро теряют владение на чужой части.

6' Долгов с Набиуллиным попытались сыграть в стеночку на чужой половине, не прошло.

5' Правым флангом атакуют "Химки", однако хозяева остановили соперника.

4' Попытались хозяева выйти из обороны длинной передачей вперед, однако зацепиться за мяч на чужой половине не вышло.

3' Подача с углового успеха гостям не принесла, однако контроль мяча все еще за ними.

2' На первых же минутах Долгов пробил из штрафной площади. Голкипер "Саранска" выручил.