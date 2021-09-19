Россия: Кубок 2021-2022
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|_Khleborodov I.
|3
|0.75
|2.
|_Sysuev V.
|1
|0.25
|3.
|_Timoshkin N.
|1
|0.25
|4.
|_Sobolev D.
|1
|0.25
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Саранск
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|66.67% (4)
|0
|0
|0
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Саранск Последние 14 матчей: +10 =1 -3Сатурн 1:3 Саранск Саранск 3:0 Металлург Видное Пересвет Домодедово 2:0 Саранск Саранск 0:5 Родина Москва
Химки Последние 20 матчей: +4 =4 -12Уфа 3:2 Химки Спартак Москва 3:1 Химки Химки 1:1 Нижний Новгород Химки 1:1 Рубин
Группа 8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Балтика
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|2.
|Химки
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Саранск
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Саранск
|_Khleborodov I.
|3
|0
|0
|2.
|Знамя Ногинск
|Павлюченко Роман
|2
|0
|0
|3.
|Динамо Барнаул
|Кобялко Антон
|2
|0
|0
|4.
|Чита
|Нестеров Андрей
|2
|0
|0
|5.
|Чайка
|Олейников Иван
|2
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Амкар
|Морозов Константин
|0
|1
|2.
|Зенит-Ижевск
|Балкизов Ренат
|0
|1
|3.
|Туймазы
|_Khabibullin F.
|0
|1
|4.
|Кайрат Москва
|_Amirov R.
|0
|1
|5.
|Чертаново
|_Kovalenko A.
|0
|1
Прогнозы на матч Саранск - Химки
Исход игры
Саранск
10.3% (4)
Ничья
7.7% (3)
Химки
82.1% (32)
Тотал 2.5
Больше
43.59% (17)
Меньше
56.41% (22)
Обе команды забьют
Да
48.72% (19)
Нет
51.28% (20)
Популярный счёт
1:2 Химки
30.8% (12)
0:1 Химки
23.1% (9)
0:2 Химки
17.9% (7)
1:1 Ничья
7.7% (3)
1:0 Саранск
7.7% (3)
1:3 Химки
7.7% (3)
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