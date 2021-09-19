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Россия: Кубок 2021-2022

2021-2022
Саранск
 
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Химки

Бомбардиры внутри турнира

Саранск
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. _Khleborodov I. 3 0.75
2. _Sysuev V. 1 0.25
3. _Timoshkin N. 1 0.25
4. _Sobolev D. 1 0.25
Химки
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Саранск 16.67% (1) 16.67% (1) 66.67% (4) 0 0 0
 Химки 0 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

Саранск Последние 14 матчей: +10 =1 -3
Сатурн 1:3 Саранск Саранск 3:0 Металлург Видное Пересвет Домодедово 2:0 Саранск Саранск 0:5 Родина Москва
Коломна 1:4 Саранск Саранск 1:2 Балтика Саранск 3:0 Квант Волга Ульяновск 0:2 Саранск Знамя Ногинск 0:5 Саранск СКА-2 Хабаровск 0:3 Саранск Сокол 2:3 Саранск Строгино 1:1 Саранск Саранск 1:0 Химки-2 Саранск 1:0 Зенит Пенза
Химки Последние 20 матчей: +4 =4 -12
Уфа 3:2 Химки Спартак Москва 3:1 Химки Химки 1:1 Нижний Новгород Химки 1:1 Рубин
Сочи 3:0 Химки Химки 1:1 Ростов Краснодар 0:1 Химки Химки 1:3 Зенит Химки 1:5 Спартак Москва Химки 2:3 Сочи Рубин 1:0 Химки Химки 0:1 Факел Химки 0:1 Олимп-Долгопрудный Химки 0:0 Сочи Спартак Москва 2:1 Химки Химки 1:0 Урал Динамо Москва 0:1 Химки Ахмат 3:1 Химки Химки 1:0 Тамбов Зенит 2:0 Химки

Группа 8

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Балтика Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
2. Химки Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Саранск Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Саранск _Khleborodov I. 3 0 0
2. Знамя Ногинск Павлюченко Роман 2 0 0
3. Динамо Барнаул Кобялко Антон 2 0 0
4. Чита Нестеров Андрей 2 0 0
5. Чайка Олейников Иван 2 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Амкар Морозов Константин 0 1
2. Зенит-Ижевск Балкизов Ренат 0 1
3. Туймазы _Khabibullin F. 0 1
4. Кайрат Москва _Amirov R. 0 1
5. Чертаново _Kovalenko A. 0 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Саранск - Химки от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 22 сентября 2021, осталось 2 дня 13 часов 21 минуту.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 39
    Саранск 10.3% (4)
    X 7.7% (3)
    Химки 82.1% (32)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Саранск
    Ничья
    Химки
    7.70
    5.00
    1.39
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Саранск - Химки онлайн


    Прогнозы на матч Саранск - Химки

    Исход игры
    Саранск
    10.3% (4)
    Ничья
    7.7% (3)
    Химки
    82.1% (32)
    Тотал 2.5
    Больше
    43.59% (17)
    Меньше
    56.41% (22)
    Обе команды забьют
    Да
    48.72% (19)
    Нет
    51.28% (20)
    Популярный счёт
    1:2 Химки
    30.8% (12)
    0:1 Химки
    23.1% (9)
    0:2 Химки
    17.9% (7)
    1:1 Ничья
    7.7% (3)
    1:0 Саранск
    7.7% (3)
    1:3 Химки
    7.7% (3)
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