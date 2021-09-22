Россия: Кубок 2021-2022
Знамя Ногинск
Позже
Крылья Советов
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Павлюченко Роман
|2
|0.5
|2.
|_Karev S.
|1
|0.25
|3.
|_Ivashchov A.
|1
|0.25
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Знамя Ногинск
|14.29% (1)
|0
|14.29% (1)
|0
|0
|71.43% (5)
|Крылья Советов
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Знамя Ногинск Последние 20 матчей: +9 =3 -8Химки-2 1:2 Знамя Ногинск Знамя Ногинск 0:1 Сатурн Металлург Видное 2:3 Знамя Ногинск Знамя Ногинск 0:2 Пересвет Домодедово
Родина Москва 3:0 Знамя Ногинск Знамя Ногинск 0:4 Енисей Знамя Ногинск 5:3 Коломна Пересвет Домодедово 0:2 Знамя Ногинск Знамя Ногинск 0:5 Саранск Сатурн 0:2 Знамя Ногинск СКА-2 Хабаровск 3:0 Знамя Ногинск Знамя Ногинск 3:1 Строгино Знамя Ногинск 3:0 Коломна Знамя Ногинск 4:2 Строгино Салют 1:1 Знамя Ногинск Сатурн 3:2 Знамя Ногинск Знамя Ногинск 3:3 Факел-2 Калуга 3:2 Знамя Ногинск Знамя Ногинск 4:1 Химки-2 Квант 0:0 Знамя Ногинск
Крылья Советов Последние 20 матчей: +11 =2 -7Крылья Советов 4:2 Ростов Локомотив Москва 2:0 Крылья Советов Уфа 1:2 Крылья Советов Крылья Советов 1:0 Сочи
Рубин 1:1 Крылья Советов Арсенал Тула 2:1 Крылья Советов Крылья Советов 0:1 Спартак Москва Крылья Советов 1:2 Ахмат Крылья Советов 0:1 Урал Урал 3:1 Крылья Советов Крылья Советов 4:1 Раднички 1923 Пролетер Нови-Сад 1:3 Крылья Советов Балтика 0:1 Крылья Советов Локомотив Москва 3:1 Крылья Советов Крылья Советов 6:0 Краснодар-2 Спартак-2 0:2 Крылья Советов Акрон 1:2 Крылья Советов Крылья Советов 5:1 Торпедо Москва Шинник 2:2 Крылья Советов Ахмат 0:0 Крылья Советов
Группа 9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Енисей
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|Крылья Советов
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Знамя Ногинск
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Саранск
|_Khleborodov I.
|3
|0
|0
|2.
|Знамя Ногинск
|Павлюченко Роман
|2
|0
|0
|3.
|Динамо Барнаул
|Кобялко Антон
|2
|0
|0
|4.
|Чита
|Нестеров Андрей
|2
|0
|0
|5.
|Чайка
|Олейников Иван
|2
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Амкар
|Морозов Константин
|0
|1
|2.
|Зенит-Ижевск
|Балкизов Ренат
|0
|1
|3.
|Туймазы
|_Khabibullin F.
|0
|1
|4.
|Кайрат Москва
|_Amirov R.
|0
|1
|5.
|Чертаново
|_Kovalenko A.
|0
|1
Прогнозы на матч Знамя Ногинск - Крылья Советов
Исход игры
Знамя Ногинск
2.1% (3)
Ничья
4.1% (6)
Крылья Советов
93.8% (136)
Тотал 2.5
Больше
45.99% (63)
Меньше
54.01% (74)
Обе команды забьют
Да
35.77% (49)
Нет
64.23% (88)
Популярный счёт
0:2 Крылья Советов
34.5% (50)
1:2 Крылья Советов
22.1% (32)
0:1 Крылья Советов
13.1% (19)
0:3 Крылья Советов
9% (13)
1:3 Крылья Советов
7.6% (11)
0:4 Крылья Советов
3.4% (5)
1:1 Ничья
2.8% (4)
1:4 Крылья Советов
1.4% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!