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Россия: Кубок 2021-2022

2021-2022
Знамя Ногинск
 
Позже
Крылья Советов

Бомбардиры внутри турнира

Знамя Ногинск
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Павлюченко Роман 2 0.5
2. _Karev S. 1 0.25
3. _Ivashchov A. 1 0.25
Крылья Советов
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Знамя Ногинск 14.29% (1) 0 14.29% (1) 0 0 71.43% (5)
 Крылья Советов 0 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

Знамя Ногинск Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Химки-2 1:2 Знамя Ногинск Знамя Ногинск 0:1 Сатурн Металлург Видное 2:3 Знамя Ногинск Знамя Ногинск 0:2 Пересвет Домодедово
Родина Москва 3:0 Знамя Ногинск Знамя Ногинск 0:4 Енисей Знамя Ногинск 5:3 Коломна Пересвет Домодедово 0:2 Знамя Ногинск Знамя Ногинск 0:5 Саранск Сатурн 0:2 Знамя Ногинск СКА-2 Хабаровск 3:0 Знамя Ногинск Знамя Ногинск 3:1 Строгино Знамя Ногинск 3:0 Коломна Знамя Ногинск 4:2 Строгино Салют 1:1 Знамя Ногинск Сатурн 3:2 Знамя Ногинск Знамя Ногинск 3:3 Факел-2 Калуга 3:2 Знамя Ногинск Знамя Ногинск 4:1 Химки-2 Квант 0:0 Знамя Ногинск
Крылья Советов Последние 20 матчей: +11 =2 -7
Крылья Советов 4:2 Ростов Локомотив Москва 2:0 Крылья Советов Уфа 1:2 Крылья Советов Крылья Советов 1:0 Сочи
Рубин 1:1 Крылья Советов Арсенал Тула 2:1 Крылья Советов Крылья Советов 0:1 Спартак Москва Крылья Советов 1:2 Ахмат Крылья Советов 0:1 Урал Урал 3:1 Крылья Советов Крылья Советов 4:1 Раднички 1923 Пролетер Нови-Сад 1:3 Крылья Советов Балтика 0:1 Крылья Советов Локомотив Москва 3:1 Крылья Советов Крылья Советов 6:0 Краснодар-2 Спартак-2 0:2 Крылья Советов Акрон 1:2 Крылья Советов Крылья Советов 5:1 Торпедо Москва Шинник 2:2 Крылья Советов Ахмат 0:0 Крылья Советов

Группа 9

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Енисей Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
2. Крылья Советов Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Знамя Ногинск Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Саранск _Khleborodov I. 3 0 0
2. Знамя Ногинск Павлюченко Роман 2 0 0
3. Динамо Барнаул Кобялко Антон 2 0 0
4. Чита Нестеров Андрей 2 0 0
5. Чайка Олейников Иван 2 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Амкар Морозов Константин 0 1
2. Зенит-Ижевск Балкизов Ренат 0 1
3. Туймазы _Khabibullin F. 0 1
4. Кайрат Москва _Amirov R. 0 1
5. Чертаново _Kovalenko A. 0 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Знамя Ногинск - Крылья Советов от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 22 сентября 2021, осталось 2 дня 11 часов 21 минуту.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 39
    Знамя Ногинск 2.6% (1)
    X 5.1% (2)
    Крылья Советов 92.3% (36)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Знамя Ногинск
    Ничья
    Крылья Советов
    8.40
    5.90
    1.31
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Знамя Ногинск - Крылья Советов онлайн


    Прогнозы на матч Знамя Ногинск - Крылья Советов

    Исход игры
    Знамя Ногинск
    2.6% (1)
    Ничья
    5.1% (2)
    Крылья Советов
    92.3% (36)
    Тотал 2.5
    Больше
    46.15% (18)
    Меньше
    53.85% (21)
    Обе команды забьют
    Да
    41.03% (16)
    Нет
    58.97% (23)
    Популярный счёт
    0:2 Крылья Советов
    30.8% (12)
    1:2 Крылья Советов
    28.2% (11)
    0:1 Крылья Советов
    15.4% (6)
    0:3 Крылья Советов
    7.7% (3)
    1:3 Крылья Советов
    5.1% (2)
    1:1 Ничья
    5.1% (2)
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