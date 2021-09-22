Макаров получил мяч в 25-ти метрах от ворот. В итоге футболист московского "Динамо" нанес удар по воротам, но сфера полетела выше цели!

Желтая карточка показана сейчас Макарову, который нанес удар сопернику по голеностопу. Медицинская бригада нужна Ярцеву.

Цканьян набежал на мяч и нанес разящий удар по воротам соперника. Мяч прямо в голову защитнику прилетел.

Далиев к Цканьяну прибежал сейчас. Попытался игрок ставропольского "Динамо" чуть ли не с кулаками на соперника броситься. В следующий раз рефери обязательно покажет карточку нарушителю.

Прозвучал свисток на перерыв! После 45 минут встречи счет на табло - 0:3. Московское "Динамо" выигрывает у ставропольского.

39' Очень плотные облака в Ставрополе. Едва ли не наседают они на чашу стадиона. При этом видимость на поле идеальная.

38' Ордец с левого фланга выполнял передачу в центр штрафной соперника, но до мяча никто из партнеров не добрался. Хорошая была задумка, не сработало.

37' Пока достаточно легко складывается вояж в Ставрополь для столичного "Динамо". Если так и дальше дело пойдет, мячей 6-7 в воротах ставропольцев мы увидим.

36' Паршивлюк сейчас набегал на мяч. Кутицкий получил мяч от партнера, после чего нанес удар в створ ворот "Динамо". Кипер ставропольцев спокойно забрал сферу в перчатки.

35' Взорвались фанаты "Динамо" на минуту, но тут же пришлось им останавливаться. Гол отменили судьи, и это вполне справедливо.

34' Забивают сейчас игроки ставропольского "Динамо" гол в ворота соперника, но этот мяч засчитан не будет. Далиев в офсайде. На повторе мы можем в этом убедиться.

32' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ТЮКАВИН 0:3!

Получает сферу сейчас игрок "Динамо" слева в чужой штрафной. Катит атакующий игрок москвичей сферу в левый от себя угол. Мяч попадает в штангу, после чего оказывается в сетке!

31' Тяжеловато приходится хозяевам в этой встрече. Все-таки сильно разнятся в классе соперники. Ставропольцам ничего придумать не удается.

30' Нарушение правил в центре поля. Цканьян нарушает правила против Паршивлюка. Фол определяют арбитры и встречу останавливают.

28' Фомин сейчас отдает передачу не самого лучшего качества, в результате чего сферу атакующий коллектив теряет.

27' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! МАКАРОВ! 0:2!

Фирменный гол Макаров забивает! Уверенная атака коллектива гостей, и сфера доходит до игрока "Динамо", который отправляет сферу в ворота!

26' Хорошая атака ставропольской команды. Активные действия Майсултанова дарят возможность ставропольцам заявить о себе, но не удается Курачинову довести мяч до ворот.

25' Далиев играет направо и фол в нашей игре - Цканьян останавливает Скопинцева.

24' Пытался Кутицкий сыграть в касание на Макарова, но передача не прошла. Уж больно авантюрный пас был в этой ситуации.

24' ОПАСНО! Чернышев бьет по воротам. Однако вратарю удается отразить выстрел оппонента. Удачные действия кипера исправляют ситуацию.

23' Следом первый угловой зарабатывает ставропольское "Динамо". И сразу же зарабатывают второй угловой, с противоположной стороны.

22' Первый фол со стороны московского "Динамо". Скопинцев правила нарушает. До этого момента действовали гости без фолов.

21' Отправляет Фомин мяч вперед, но не получается атакующий стороне организовать атаку на ворота соперника. Не хватает пока командной слаженности ставропольцам.

19' Далиев фолит против Скопинцева. На первый раз арбитр прощает нарушителя, не показывая ему предупреждение.

18' После того как футболист московского "Динамо" забил гол заметно, темп игры был заметно снижен. Однако подкат ставропольского игрока оживил ситуацию.

16' Имеет преимущество по владению мячом столичное "Динамо". Сможет ли ставропольская команда прибрать сферу к рукам и ногам, пока не ясно.

15' Нжи снова был на ударной позиции. Сместился он на скорости в центр, после чего направил снаряд рядом со стойкой. Было действительно опасно!

14' Еще один опасный момент. Выполняет удар Кутицкий по воротам ставропольского "Динамо".

13' На фоне интершума фанатов ставропольского коллектива слышно хорошо. Другое дело, что пока крики поддержки не помогают хозяевам проявлять себя в атаке.

12' ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! СКОПИНЦЕВ! 0:1!

Атаку сейчас провели гости на ворота соперника. Пытался помешать Талиев пробить сопернику, но Дмитрий Скопинцев удачно кладет мяч в нижний угол, не оставляя шансов голкиперу.

10' Достаточно неприятная погода сегодня в Ставрополе, моросящий дождь и туманная дымка над стадионом. Будем надеяться, что это не повлияет на исход игры.

9' Бьет Клинтон Нжи, но мяч быстро уходит в центр поля после того, как попытку пробить блокируют оборонцы защищающегося коллектива.

8' Атакует "динамо" Москва. Бьет по воротам Макаров, но уходит мяч на угловой. Корнер у ворот соперника ни к чему опасному не приводит.

7' Мои друзья присутствуют на этой встрече. Ребята отмечают, что на поле и за его пределами достаточно шумно. Нас ждёт по-настоящему жаркая игра.

6' В атаке хорошо играет ставропольское "Динамо". До ударов, конечно, пока дело довести не удаётся. Однако прессинг работает, что позволяет южанам владеть мячом и одновременно инициативой.

5' Андрей Сорокин с левого фланга выполнял прострельный пас в штрафную соперника, но до мяча никто из партнёров не добрался.

4' Макаров бьет штрафной и попадает в стенку. Первые удары пошли в нашем поединке.

3' Ставропольское "Динамо" сегодня является явным андердогом встречи, но южане постараются сделать все, чтобы не упасть в грязь лицом в этом поединке.

2' Активно начали команды встречу. Ждем интересных моментов. Фанатов на трибунах немало. Болельщики активно поддерживают ставропольцев.