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Россия: Кубок 2021-2022

2021-2022
Динамо Ставрополь
0:3
Перерыв
Динамо Москва
Динамо Ставрополь
Динамо Москва

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Ставрополь
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кучиев Георгий 2 0.4
2. Далиев Дени 1 0.2
3. _Borisov M. 1 0.2
4. _Tskanyan D. 1 0.2
Динамо Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Динамо Ставрополь 0 12.5% (1) 50% (4) 0 25% (2) 12.5% (1)
 Динамо Москва 0 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

Динамо Ставрополь Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Ротор-2 2:1 Динамо Ставрополь Динамо Ставрополь 2:3 Махачкала Форте 2:1 Динамо Ставрополь Динамо Ставрополь 3:0 Кубань Холдинг
Алания-2 3:0 Динамо Ставрополь Динамо Ставрополь 1:3 Оренбург Динамо Ставрополь 1:2 Дружба Анжи 2:1 Динамо Ставрополь Динамо Ставрополь 3:1 Биолог-Новокубанск Динамо Ставрополь 1:1 Чайка Спартак-Нальчик 0:1 Динамо Ставрополь Динамо Ставрополь 1:0 Кубань-Холдинг Динамо Ставрополь 1:1 Машук-КМВ СтавАгроСоюз 2:4 Динамо Ставрополь Динамо Ставрополь 2:1 Форте Машук-КМВ 2:2 Динамо Ставрополь Динамо Ставрополь 6:0 Туапсе Интер Черкесск 1:2 Динамо Ставрополь Динамо Ставрополь 3:1 Краснодар-3 Динамо Ставрополь 0:1 ПФК Кубань
Динамо Москва Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Сочи 0:1 Динамо Москва Динамо Москва 1:2 Нижний Новгород Динамо Москва 1:1 Локомотив Москва Урал 0:1 Динамо Москва
Ахмат 2:1 Динамо Москва Динамо Москва 2:1 ЦСКА Москва Уфа 2:3 Динамо Москва Ростов 0:2 Динамо Москва Динамо Москва 3:0 Будафок Динамо Москва 0:2 МТК Динамо Москва 0:2 Яблонец Динамо Москва 2:2 Спарта Прага Динамо Москва 0:3 ЛАСК Динамо Москва 1:0 АЕЛ Лимаcсол Динамо Москва 4:0 Ческе-Будеевице Динамо Москва 0:1 ЧФР Клуж Динамо Москва 3:2 ЦСКА Москва Локомотив Москва 0:0 Динамо Москва Рубин 2:0 Динамо Москва Динамо Москва 0:1 Химки

Группа 11

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва 3:0 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Оренбург Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
3. Динамо Ставрополь 0:3 Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Саранск _Khleborodov I. 3 0 0
2. Знамя Ногинск Павлюченко Роман 2 0 0
3. Динамо Барнаул Кобялко Антон 2 0 0
4. Чита Нестеров Андрей 2 0 0
5. Чайка Олейников Иван 2 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Амкар Морозов Константин 0 1
2. Зенит-Ижевск Балкизов Ренат 0 1
3. Туймазы _Khabibullin F. 0 1
4. Кайрат Москва _Amirov R. 0 1
5. Чертаново _Kovalenko A. 0 1
Весь список
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Сразу несколько выгодных вариантов фрибетов от наших партнёров:
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Прозвучал свисток на перерыв! После 45 минут встречи счет на табло - 0:3. Московское "Динамо" выигрывает у ставропольского.
  • 44'
    Далиев к Цканьяну прибежал сейчас. Попытался игрок ставропольского "Динамо" чуть ли не с кулаками на соперника броситься. В следующий раз рефери обязательно покажет карточку нарушителю.
  • 43'
    Цканьян набежал на мяч и нанес разящий удар по воротам соперника. Мяч прямо в голову защитнику прилетел.
  • Желтая карточка
    42'
    Желтая карточка показана сейчас Макарову, который нанес удар сопернику по голеностопу. Медицинская бригада нужна Ярцеву.
  • 41'
    Макаров получил мяч в 25-ти метрах от ворот. В итоге футболист московского "Динамо" нанес удар по воротам, но сфера полетела выше цели!
  • 39'
    Очень плотные облака в Ставрополе. Едва ли не наседают они на чашу стадиона. При этом видимость на поле идеальная.
  • 38'
    Ордец с левого фланга выполнял передачу в центр штрафной соперника, но до мяча никто из партнеров не добрался. Хорошая была задумка, не сработало.
  • 37'
    Пока достаточно легко складывается вояж в Ставрополь для столичного "Динамо". Если так и дальше дело пойдет, мячей 6-7 в воротах ставропольцев мы увидим.
  • 36'
    Паршивлюк сейчас набегал на мяч. Кутицкий получил мяч от партнера, после чего нанес удар в створ ворот "Динамо". Кипер ставропольцев спокойно забрал сферу в перчатки.
  • 35'
    Взорвались фанаты "Динамо" на минуту, но тут же пришлось им останавливаться. Гол отменили судьи, и это вполне справедливо.
  • Офсайд
    34'
    Забивают сейчас игроки ставропольского "Динамо" гол в ворота соперника, но этот мяч засчитан не будет. Далиев в офсайде. На повторе мы можем в этом убедиться.
  • Описание гола
    32'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ТЮКАВИН 0:3!
    Получает сферу сейчас игрок "Динамо" слева в чужой штрафной. Катит атакующий игрок москвичей сферу в левый от себя угол. Мяч попадает в штангу, после чего оказывается в сетке!
  • 31'
    Тяжеловато приходится хозяевам в этой встрече. Все-таки сильно разнятся в классе соперники. Ставропольцам ничего придумать не удается.
  • Фол, нарушение
    30'
    Нарушение правил в центре поля. Цканьян нарушает правила против Паршивлюка. Фол определяют арбитры и встречу останавливают.
  • 28'
    Фомин сейчас отдает передачу не самого лучшего качества, в результате чего сферу атакующий коллектив теряет.
  • Описание гола
    27'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! МАКАРОВ! 0:2! 
    Фирменный гол Макаров забивает! Уверенная атака коллектива гостей, и сфера доходит до игрока "Динамо", который отправляет сферу в ворота!
  • Опасный момент
    26'
    Хорошая атака ставропольской команды. Активные действия Майсултанова дарят возможность ставропольцам заявить о себе, но не удается Курачинову довести мяч до ворот. 
  • Фол, нарушение
    25'
    Далиев играет направо и фол в нашей игре -  Цканьян останавливает Скопинцева.
  • 24'
    Пытался Кутицкий сыграть в касание на Макарова, но передача не прошла. Уж больно авантюрный пас был в этой ситуации.
  • Опасный момент
    24'
    ОПАСНО! Чернышев бьет по воротам. Однако вратарю удается отразить выстрел оппонента. Удачные действия кипера исправляют ситуацию. 
  • Угловой
    23'
     Следом первый угловой зарабатывает ставропольское "Динамо". И сразу же зарабатывают второй угловой, с противоположной стороны. 
  • Фол, нарушение
    22'
    Первый фол со стороны московского "Динамо". Скопинцев правила нарушает. До этого момента действовали гости без фолов. 
  • 21'
    Отправляет Фомин мяч вперед, но не получается атакующий стороне организовать атаку на ворота соперника.  Не хватает пока командной слаженности ставропольцам.
  • Фол, нарушение
    19'
    Далиев фолит против Скопинцева. На первый раз арбитр прощает нарушителя, не показывая ему предупреждение. 
  • 18'
    После того как футболист московского "Динамо" забил гол заметно, темп игры был заметно снижен. Однако подкат ставропольского игрока оживил ситуацию. 
  • 16'
    Имеет преимущество по владению мячом столичное "Динамо". Сможет ли ставропольская команда прибрать сферу к рукам и ногам, пока не ясно. 
  • 15'
    Нжи снова был на ударной позиции. Сместился он на скорости в центр, после чего направил снаряд рядом со стойкой. Было действительно опасно! 
  • Опасный момент
    14'
    Еще один опасный момент. Выполняет удар  Кутицкий по воротам ставропольского "Динамо".
  • 13'
    На фоне интершума фанатов ставропольского коллектива слышно хорошо. Другое дело, что пока крики поддержки не помогают хозяевам проявлять себя в атаке. 
  • Описание гола
    12'
    ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! СКОПИНЦЕВ! 0:1!
    Атаку сейчас провели гости на ворота соперника. Пытался помешать Талиев пробить сопернику, но Дмитрий Скопинцев удачно кладет мяч в нижний угол, не оставляя шансов голкиперу. 
  • Дождь
    10'
    Достаточно неприятная погода сегодня в Ставрополе, моросящий дождь и туманная дымка над стадионом. Будем надеяться, что это не повлияет на исход игры. 
  • Угловой
    9'
    Бьет  Клинтон Нжи, но мяч быстро уходит в центр поля после того, как попытку пробить блокируют оборонцы защищающегося коллектива. 
  • Опасный момент
    8'
    Атакует "динамо" Москва. Бьет по воротам Макаров, но уходит мяч на угловой. Корнер у ворот соперника ни к чему опасному не приводит. 
  • 7'
    Мои друзья присутствуют на этой встрече. Ребята отмечают, что на поле и за его пределами достаточно шумно. Нас ждёт по-настоящему жаркая игра. 
  • 6'
    В атаке хорошо играет ставропольское "Динамо". До ударов, конечно, пока дело довести не удаётся. Однако прессинг работает, что позволяет южанам владеть мячом и одновременно инициативой. 
  • 5'
    Андрей Сорокин с левого фланга выполнял прострельный пас в штрафную соперника, но до мяча никто из партнёров не добрался. 
  • Фол, нарушение
    4'
    Макаров бьет штрафной и попадает в стенку. Первые удары пошли в нашем поединке. 
  • 3'
    Ставропольское "Динамо" сегодня является явным андердогом встречи, но южане постараются сделать все, чтобы не упасть в грязь лицом в этом поединке. 
  • 2'
    Активно начали команды встречу.  Ждем интересных моментов. Фанатов на трибунах немало. Болельщики активно поддерживают ставропольцев. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Итак, дамы и господа, матч стартовал! Удачи соперникам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!
  • До матча
  • Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! Спортивный портал LiveResult.Ru приветствует всех, кто неравнодушен к российскому футболу. В рамках одного из поединков 2-го тура элитного раунда сойдутся лицом к лицу футболисты ставропольского «Динамо» и «Динамо» из Москвы. Встреча состоится в Ставрополе, на стадионе «Динамо».

    Для вас текстовую трансляцию поединка проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на игру!
Прогнозы 152
Динамо Ставрополь 2.6% (4)
X 1.3% (2)
Динамо Москва 96.1% (146)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Динамо Ставрополь
Ничья
Динамо Москва
36.00
8.60
1.14
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Где смотреть матч Динамо Ставрополь 0:3 Динамо Москва онлайн


Прогнозы на матч Динамо Ставрополь 0:3 Динамо Москва

Исход игры
Динамо Ставрополь
2.6% (4)
Ничья
1.3% (2)
Динамо Москва
96.1% (146)
Тотал 2.5
Больше
43.57% (61)
Меньше
56.43% (79)
Обе команды забьют
Да
29.29% (41)
Нет
70.71% (99)
Популярный счёт
0:2 Динамо Москва
45.4% (69)
1:2 Динамо Москва
13.8% (21)
0:3 Динамо Москва
9.9% (15)
1:3 Динамо Москва
9.2% (14)
0:1 Динамо Москва
5.9% (9)
2:1 Динамо Ставрополь
2% (3)
0:4 Динамо Москва
2% (3)
1:4 Динамо Москва
1.3% (2)
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