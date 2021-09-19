Россия: Кубок 2021-2022
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кучиев Георгий
|2
|0.5
|2.
|Далиев Дени
|1
|0.25
|3.
|_Borisov M.
|1
|0.25
|4.
|_Tskanyan D.
|1
|0.25
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Динамо Ставрополь
|0
|12.5% (1)
|50% (4)
|0
|25% (2)
|12.5% (1)
|Динамо Москва
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Динамо Ставрополь Последние 20 матчей: +9 =3 -8Ротор-2 2:1 Динамо Ставрополь Динамо Ставрополь 2:3 Махачкала Форте 2:1 Динамо Ставрополь Динамо Ставрополь 3:0 Кубань Холдинг
Алания-2 3:0 Динамо Ставрополь Динамо Ставрополь 1:3 Оренбург Динамо Ставрополь 1:2 Дружба Анжи 2:1 Динамо Ставрополь Динамо Ставрополь 3:1 Биолог-Новокубанск Динамо Ставрополь 1:1 Чайка Спартак-Нальчик 0:1 Динамо Ставрополь Динамо Ставрополь 1:0 Кубань-Холдинг Динамо Ставрополь 1:1 Машук-КМВ СтавАгроСоюз 2:4 Динамо Ставрополь Динамо Ставрополь 2:1 Форте Машук-КМВ 2:2 Динамо Ставрополь Динамо Ставрополь 6:0 Туапсе Интер Черкесск 1:2 Динамо Ставрополь Динамо Ставрополь 3:1 Краснодар-3 Динамо Ставрополь 0:1 ПФК Кубань
Динамо Москва Последние 20 матчей: +9 =3 -8Сочи 0:1 Динамо Москва Динамо Москва 1:2 Нижний Новгород Динамо Москва 1:1 Локомотив Москва Урал 0:1 Динамо Москва
Ахмат 2:1 Динамо Москва Динамо Москва 2:1 ЦСКА Москва Уфа 2:3 Динамо Москва Ростов 0:2 Динамо Москва Динамо Москва 3:0 Будафок Динамо Москва 0:2 МТК Динамо Москва 0:2 Яблонец Динамо Москва 2:2 Спарта Прага Динамо Москва 0:3 ЛАСК Динамо Москва 1:0 АЕЛ Лимаcсол Динамо Москва 4:0 Ческе-Будеевице Динамо Москва 0:1 ЧФР Клуж Динамо Москва 3:2 ЦСКА Москва Локомотив Москва 0:0 Динамо Москва Рубин 2:0 Динамо Москва Динамо Москва 0:1 Химки
Группа 11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Оренбург
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|2.
|Динамо Москва
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Динамо Ставрополь
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Саранск
|_Khleborodov I.
|3
|0
|0
|2.
|Знамя Ногинск
|Павлюченко Роман
|2
|0
|0
|3.
|Динамо Барнаул
|Кобялко Антон
|2
|0
|0
|4.
|Чита
|Нестеров Андрей
|2
|0
|0
|5.
|Чайка
|Олейников Иван
|2
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Амкар
|Морозов Константин
|0
|1
|2.
|Зенит-Ижевск
|Балкизов Ренат
|0
|1
|3.
|Туймазы
|_Khabibullin F.
|0
|1
|4.
|Кайрат Москва
|_Amirov R.
|0
|1
|5.
|Чертаново
|_Kovalenko A.
|0
|1
Прогнозы на матч Динамо Ставрополь - Динамо Москва
Исход игры
Динамо Ставрополь
5.1% (2)
Ничья
2.6% (1)
Динамо Москва
92.3% (36)
Тотал 2.5
Больше
42.11% (16)
Меньше
57.89% (22)
Обе команды забьют
Да
31.58% (12)
Нет
68.42% (26)
Популярный счёт
0:2 Динамо Москва
48.7% (19)
1:2 Динамо Москва
12.8% (5)
0:3 Динамо Москва
10.3% (4)
1:3 Динамо Москва
10.3% (4)
0:1 Динамо Москва
5.1% (2)
2:1 Динамо Ставрополь
5.1% (2)
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