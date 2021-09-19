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Россия: Кубок 2021-2022

2021-2022
Динамо Ставрополь
 
Позже
Динамо Москва

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Ставрополь
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кучиев Георгий 2 0.5
2. Далиев Дени 1 0.25
3. _Borisov M. 1 0.25
4. _Tskanyan D. 1 0.25
Динамо Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Динамо Ставрополь 0 12.5% (1) 50% (4) 0 25% (2) 12.5% (1)
 Динамо Москва 0 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

Динамо Ставрополь Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Ротор-2 2:1 Динамо Ставрополь Динамо Ставрополь 2:3 Махачкала Форте 2:1 Динамо Ставрополь Динамо Ставрополь 3:0 Кубань Холдинг
Алания-2 3:0 Динамо Ставрополь Динамо Ставрополь 1:3 Оренбург Динамо Ставрополь 1:2 Дружба Анжи 2:1 Динамо Ставрополь Динамо Ставрополь 3:1 Биолог-Новокубанск Динамо Ставрополь 1:1 Чайка Спартак-Нальчик 0:1 Динамо Ставрополь Динамо Ставрополь 1:0 Кубань-Холдинг Динамо Ставрополь 1:1 Машук-КМВ СтавАгроСоюз 2:4 Динамо Ставрополь Динамо Ставрополь 2:1 Форте Машук-КМВ 2:2 Динамо Ставрополь Динамо Ставрополь 6:0 Туапсе Интер Черкесск 1:2 Динамо Ставрополь Динамо Ставрополь 3:1 Краснодар-3 Динамо Ставрополь 0:1 ПФК Кубань
Динамо Москва Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Сочи 0:1 Динамо Москва Динамо Москва 1:2 Нижний Новгород Динамо Москва 1:1 Локомотив Москва Урал 0:1 Динамо Москва
Ахмат 2:1 Динамо Москва Динамо Москва 2:1 ЦСКА Москва Уфа 2:3 Динамо Москва Ростов 0:2 Динамо Москва Динамо Москва 3:0 Будафок Динамо Москва 0:2 МТК Динамо Москва 0:2 Яблонец Динамо Москва 2:2 Спарта Прага Динамо Москва 0:3 ЛАСК Динамо Москва 1:0 АЕЛ Лимаcсол Динамо Москва 4:0 Ческе-Будеевице Динамо Москва 0:1 ЧФР Клуж Динамо Москва 3:2 ЦСКА Москва Локомотив Москва 0:0 Динамо Москва Рубин 2:0 Динамо Москва Динамо Москва 0:1 Химки

Группа 11

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
2. Динамо Москва Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Динамо Ставрополь Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Саранск _Khleborodov I. 3 0 0
2. Знамя Ногинск Павлюченко Роман 2 0 0
3. Динамо Барнаул Кобялко Антон 2 0 0
4. Чита Нестеров Андрей 2 0 0
5. Чайка Олейников Иван 2 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Амкар Морозов Константин 0 1
2. Зенит-Ижевск Балкизов Ренат 0 1
3. Туймазы _Khabibullin F. 0 1
4. Кайрат Москва _Amirov R. 0 1
5. Чертаново _Kovalenko A. 0 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Динамо Ставрополь - Динамо Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 22 сентября 2021, осталось 2 дня 13 часов 21 минуту.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 39
    Динамо Ставрополь 5.1% (2)
    X 2.6% (1)
    Динамо Москва 92.3% (36)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Динамо Ставрополь
    Ничья
    Динамо Москва
    9.70
    6.80
    1.24
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Динамо Ставрополь - Динамо Москва онлайн


    Прогнозы на матч Динамо Ставрополь - Динамо Москва

    Исход игры
    Динамо Ставрополь
    5.1% (2)
    Ничья
    2.6% (1)
    Динамо Москва
    92.3% (36)
    Тотал 2.5
    Больше
    42.11% (16)
    Меньше
    57.89% (22)
    Обе команды забьют
    Да
    31.58% (12)
    Нет
    68.42% (26)
    Популярный счёт
    0:2 Динамо Москва
    48.7% (19)
    1:2 Динамо Москва
    12.8% (5)
    0:3 Динамо Москва
    10.3% (4)
    1:3 Динамо Москва
    10.3% (4)
    0:1 Динамо Москва
    5.1% (2)
    2:1 Динамо Ставрополь
    5.1% (2)
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