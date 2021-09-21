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Англия: Кубок лиги 2021-2022

2021-2022
КПР
2:2
Итог после пенальти

Стадион:
Эвертон
0'
1:0
19' Гол
Остин Чарльз
1:1
30' Гол
Динь Люка
2:1
34' Гол
Остин Чарльз
2:2
48' Гол
Таунсенд Андрос
49' Желтая карточка
Маккаллум Сэм
88' Желтая карточка
Дикки Роберт
2:3
91' Пенальти
Холгейт Мэйсон
3:3
91' Пенальти
Остин Чарльз
3:4
91' Пенальти
Кин Майкл
4:4
91' Пенальти
Болл Доминик
4:5
91' Пенальти
Таунсенд Андрос
5:5
91' Пенальти
Барбе Йоанн
5:6
91' Пенальти
Грэй Демарай
6:6
91' Пенальти
Уиллок Кристофер
6:7
91' Пенальти
Гордон Энтони
7:7
91' Пенальти
Адома Альберт
7:8
92' Пенальти
Дукуре Абдулай
8:8
92' Пенальти
Дьюк-Маккенна Стивен
8:9
92' Пенальти
Годфри Бен
9:9
92' Пенальти
Амос Люк
9:9
92' Не забитый пенальти
Дэвис Том
10:9
92' Пенальти
Данн Джимми
8:7
Пен' Пенальти
1
Дьенг
Сени
4
Дикки
Роберт
20
Данн
Джимми
6
Барбе
Йоанн
37
Адома
Альберт
12
Болл
Доминик
17
Доззелл
Андре
16
Маккаллум
Сэм
10
Шайр
Илиас
11
Остин
Чарльз
21
Уиллок
Кристофер
15
Бегович
Асмир
22
Годфри
Бен
4
Холгейт
Мэйсон
2
Кенни
Джонджо
12
Динь
Люка
14
Таунсенд
Андрос
26
Дэвис
Том
21
Гомеш
Андре
17
Айуоби
Алекс
24
Гордон
Энтони
33
Рондон
Саломон
КПР
3-4-1-2
Эвертон
4-4-1-1

Ход матча

19'
Остин Чарльз
1:0
30'
1:1
Динь Люка
(Таунсенд Андрос)
34'
Остин Чарльз
(Шайр Илиас)
2:1
48'
2:2
Таунсенд Андрос
49'
Маккаллум Сэм
 
58'
 
Дукуре Абдулай
Гомеш Андре
63'
Амос Люк
Доззелл Андре
 
66'
Какэй Осман
Маккаллум Сэм
 
73'
 
Грэй Демарай
Рондон Саломон
76'
Дьюк-Маккенна Стивен
Шайр Илиас
 
80'
 
Кин Майкл
Динь Люка
88'
Дикки Роберт
 
91'
2:3
Холгейт Мэйсон
91'
Остин Чарльз
3:3
91'
3:4
Кин Майкл
91'
Болл Доминик
4:4
91'
4:5
Таунсенд Андрос
91'
Барбе Йоанн
5:5
91'
5:6
Грэй Демарай
91'
Уиллок Кристофер
6:6
91'
6:7
Гордон Энтони
91'
Адома Альберт
7:7
92'
7:8
Дукуре Абдулай
92'
Дьюк-Маккенна Стивен
8:8
92'
8:9
Годфри Бен
92'
Амос Люк
9:9
92'
9:9
Дэвис Том
92'
Данн Джимми
10:9
Пен
8:7

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 7
  • 4 Удары в створ 6
  • 3 Угловые 9
  • 0 Офсайды 2
  • 8 Нарушения правил 7
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 60 Владение мячом, % 40

Бомбардиры внутри турнира

КПР
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Остин Чарльз 2 0.67
2. Дикки Роберт 2 0.67
3. Шайр Илиас 0 0
Эвертон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Таунсенд Андрос 2 1
2. Динь Люка 1 0.5
3. Айуоби Алекс 1 0.5

Карточки

КПР
# Игрок      
1. Дикки Роберт 1 0
2. Маккаллум Сэм 1 0
Эвертон
# Игрок      
1. Кин Мойзе 0 1

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 КПР 0 75% (3) 25% (1) 0 0 0
 Эвертон 0 50% (2) 0 25% (1) 0 25% (1)

Предыдущие игры

КПР Последние 20 матчей: +12 =4 -4
КПР 1:2 Бристоль Сити Борнмут 2:1 КПР Рединг 3:3 КПР КПР 2:0 Ковентри
КПР 2:0 Оксфорд Юнайтед КПР 2:2 Барнсли Мидлсбро 2:3 КПР Халл Сити 0:3 КПР Лейтон Ориент 1:1 КПР КПР 1:1 Миллуолл КПР 3:3 Лестер Кембридж Юнайтед 1:2 КПР КПР 4:2 Манчестер Юнайтед КПР 3:1 Лутон Таун Сток Сити 0:2 КПР КПР 1:3 Норвич Суонси 0:1 КПР Мидлсбро 1:2 КПР Ротерхэм 3:1 КПР КПР 4:1 Шеффилд Уэнсдей
Эвертон Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Астон Вилла 3:0 Эвертон Эвертон 3:1 Бёрнли Брайтон 0:2 Эвертон Хаддерсфилд Таун 1:2 Эвертон
Лидс 2:2 Эвертон Эвертон 3:1 Саутгемптон Манчестер Юнайтед 4:0 Эвертон Пумас-УНАМ 0:1 Эвертон Эвертон 1:1 Мильонариос Манчестер Сити 5:0 Эвертон Эвертон 1:0 Вулверхэмптон Эвертон 0:1 Шеффилд Юнайтед Астон Вилла 0:0 Эвертон Вест Хэм 0:1 Эвертон Эвертон 1:2 Астон Вилла Арсенал 0:1 Эвертон Эвертон 2:2 Тоттенхэм Брайтон 0:0 Эвертон Эвертон 1:1 Кристал Пэлас Эвертон 0:2 Манчестер Сити

Последние игры между собой

КПР: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 4
Эвертон: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 1
КПР 1:2 Эвертон Премьер-лига Эвертон 3:1 КПР Премьер-лига Эвертон 4:0 КПР Кубок Эвертон 2:0 КПР Премьер-лига
КПР 1:1 Эвертон Премьер-лига КПР 1:1 Эвертон Премьер-лига Эвертон 0:1 КПР Премьер-лига

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Брентфорд Форсс Маркус 5 1 0
2. Бёрнли Родригес Джей 4 0 0
3. Престон Норт Энд Якобсен Эмиль Рис 4 0 0
4. Сандерленд О’Брайен Эйден 4 1 0
5. Арсенал Обамеянг Пьер-Эмерик 3 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Шрусбери Таун Пеннингтон Мэттью 0 1
2. Форест Грин Ebou Adams 0 1
3. Портсмут Джонсон Каллум 0 1
4. Эвертон Кин Мойзе 0 1
5. Крю Александра Billy Sass-Davies 0 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    34'
    Г О О О О Л - Остин Чарльз бьет в цель!
  • Описание гола
    30'
    Г О О О О Л - Динь Люка бьет в цель!
  • Описание гола
    19'
    Г О О О О Л - Остин Чарльз бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на The Kiyan Prince Foundation Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч КПР 2:2 Эвертон онлайн




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