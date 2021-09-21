Англия: Кубок лиги 2021-2022
КПР
2:2
Итог после пенальти
Стадион: The Kiyan Prince Foundation Stadium
Эвертон
1:0
19' ГолОстин Чарльз
1:1
30' ГолДинь Люка
2:1
34' ГолОстин Чарльз
2:2
48' ГолТаунсенд Андрос
49' Желтая карточкаМаккаллум Сэм
88' Желтая карточкаДикки Роберт
2:3
91' ПенальтиХолгейт Мэйсон
3:3
91' ПенальтиОстин Чарльз
3:4
91' ПенальтиКин Майкл
4:4
91' ПенальтиБолл Доминик
4:5
91' ПенальтиТаунсенд Андрос
5:5
91' ПенальтиБарбе Йоанн
5:6
91' ПенальтиГрэй Демарай
6:6
91' ПенальтиУиллок Кристофер
6:7
91' ПенальтиГордон Энтони
7:7
91' ПенальтиАдома Альберт
7:8
92' ПенальтиДукуре Абдулай
8:8
92' ПенальтиДьюк-Маккенна Стивен
8:9
92' ПенальтиГодфри Бен
9:9
92' ПенальтиАмос Люк
9:9
92' Не забитый пенальтиДэвис Том
10:9
92' ПенальтиДанн Джимми
20
Данн
Джимми
12
Болл
Доминик
10
Шайр
Илиас
11
Остин
Чарльз
22
Годфри
Бен
12
Динь
Люка
26
Дэвис
Том
21
Гомеш
Андре
17
Айуоби
Алекс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
20 Данн ДжиммиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
12 Болл ДоминикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Шайр ИлиасПолузащитник
-
11 Остин ЧарльзНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
8 Амос ЛюкПолузащитник
-
14 Томас ДжорджПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Грэй АндреНападающий
-
13 Joe Walsh2
-
Главный тренер: Уорбертон Марк
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Годфри БенЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Динь ЛюкаЗащитник
- Полузащитник
-
26 Дэвис ТомПолузащитник
-
21 Гомеш АндреПолузащитник
-
17 Айуоби АлексПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Грэй ДемарайПолузащитник
- Полузащитник
-
50 Симмс ЭллисНападающий
-
Главный тренер: Бенитес Рафаэль
Ход матча
19'
1:0
30'
1:1
34'
2:1
48'
2:2
49'
88'
91'
2:3
91'
3:3
91'
3:4
91'
4:4
91'
4:5
91'
5:5
91'
5:6
91'
6:6
91'
6:7
91'
7:7
92'
7:8
92'
92'
8:9
92'
9:9
92'
9:9
92'
10:9
Пен
8:7
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 7
-
4 Удары в створ 6
-
3 Угловые 9
-
0 Офсайды 2
-
8 Нарушения правил 7
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
60 Владение мячом, % 40
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Остин Чарльз
|2
|0.67
|2.
|Дикки Роберт
|2
|0.67
|3.
|Шайр Илиас
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Таунсенд Андрос
|2
|1
|2.
|Динь Люка
|1
|0.5
|3.
|Айуоби Алекс
|1
|0.5
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Дикки Роберт
|1
|0
|2.
|Маккаллум Сэм
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кин Мойзе
|0
|1
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|КПР
|0
|75% (3)
|25% (1)
|0
|0
|0
|Эвертон
|0
|50% (2)
|0
|25% (1)
|0
|25% (1)
Предыдущие игры
КПР Последние 20 матчей: +12 =4 -4КПР 1:2 Бристоль Сити Борнмут 2:1 КПР Рединг 3:3 КПР КПР 2:0 Ковентри
КПР 2:0 Оксфорд Юнайтед КПР 2:2 Барнсли Мидлсбро 2:3 КПР Халл Сити 0:3 КПР Лейтон Ориент 1:1 КПР КПР 1:1 Миллуолл КПР 3:3 Лестер Кембридж Юнайтед 1:2 КПР КПР 4:2 Манчестер Юнайтед КПР 3:1 Лутон Таун Сток Сити 0:2 КПР КПР 1:3 Норвич Суонси 0:1 КПР Мидлсбро 1:2 КПР Ротерхэм 3:1 КПР КПР 4:1 Шеффилд Уэнсдей
Эвертон Последние 20 матчей: +9 =5 -6Астон Вилла 3:0 Эвертон Эвертон 3:1 Бёрнли Брайтон 0:2 Эвертон Хаддерсфилд Таун 1:2 Эвертон
Лидс 2:2 Эвертон Эвертон 3:1 Саутгемптон Манчестер Юнайтед 4:0 Эвертон Пумас-УНАМ 0:1 Эвертон Эвертон 1:1 Мильонариос Манчестер Сити 5:0 Эвертон Эвертон 1:0 Вулверхэмптон Эвертон 0:1 Шеффилд Юнайтед Астон Вилла 0:0 Эвертон Вест Хэм 0:1 Эвертон Эвертон 1:2 Астон Вилла Арсенал 0:1 Эвертон Эвертон 2:2 Тоттенхэм Брайтон 0:0 Эвертон Эвертон 1:1 Кристал Пэлас Эвертон 0:2 Манчестер Сити
Последние игры между собой
КПР: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 4
Эвертон: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 1
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Брентфорд
|Форсс Маркус
|5
|1
|0
|2.
|Бёрнли
|Родригес Джей
|4
|0
|0
|3.
|Престон Норт Энд
|Якобсен Эмиль Рис
|4
|0
|0
|4.
|Сандерленд
|О’Брайен Эйден
|4
|1
|0
|5.
|Арсенал
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|3
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Шрусбери Таун
|Пеннингтон Мэттью
|0
|1
|2.
|Форест Грин
|Ebou Adams
|0
|1
|3.
|Портсмут
|Джонсон Каллум
|0
|1
|4.
|Эвертон
|Кин Мойзе
|0
|1
|5.
|Крю Александра
|Billy Sass-Davies
|0
|1