Дополнительное время

121' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

91' Г О О О О Л - Гектор Майкл реализовал пенальти!

91' ОН НЕ ЗАБИВАЕТ – Форшоу Адам не забивает в серии пенальти

91' ОН НЕ ЗАБИВАЕТ – Брайан Джо не забивает в серии пенальти

91' ОН НЕ ЗАБИВАЕТ – Даллас Стюарт не забивает в серии пенальти

91' Г О О О О Л - Кебано Нескенс реализовал пенальти!

91' Г О О О О Л - Филлипс Кэлвин реализовал пенальти!

91' Г О О О О Л - Кавалейру Иван реализовал пенальти!

91' Г О О О О Л - Джеймс Дэниэл реализовал пенальти!

91' ОН НЕ ЗАБИВАЕТ – Родриго Мунис не забивает в серии пенальти

91' Г О О О О Л - [player1] реализовал пенальти!

91' Г О О О О Л - Рид Бобби реализовал пенальти!

91' Г О О О О Л - Джелхардт Джо реализовал пенальти!

91' Г О О О О Л - Моусон Алфи реализовал пенальти!

91' Г О О О О Л - Фирпо Жуниор реализовал пенальти!

91' ОН НЕ ЗАБИВАЕТ – Онома Джошуа не забивает в серии пенальти

91' Г О О О О Л - Родриго реализовал пенальти!