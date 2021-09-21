Англия: Кубок лиги 2021-2022
Фулхэм
0:0
Итог после пенальти
Стадион: Крэйвен Коттедж Зрители: 11299
Лидс
67' Желтая карточкаСаммервилл Крисенсио
0:1
91' ПенальтиМорено Родриго
0:1
91' Не забитый пенальтиОнома Джошуа
0:2
91' ПенальтиДжеймс Дэниэл
1:2
91' ПенальтиКавалейру Иван
1:3
91' ПенальтиФиллипс Кэлвин
2:3
91' ПенальтиКебано Нескенс
2:3
91' Не забитый пенальтиДаллас Стюарт
2:3
91' Не забитый пенальтиБрайан Джо
2:3
91' Не забитый пенальтиФоршоу Адам
3:3
91' ПенальтиГектор Майкл
3:4
92' ПенальтиФирпо Жуниор
4:4
92' ПенальтиМоусон Алфи
4:5
92' ПенальтиДжелхардт Джо
5:5
92' ПенальтиРид Бобби
5:6
92' ПенальтиМаккинстри Стюарт
5:6
92' Не забитый пенальтиМуниз Родриго
26
Моусон
Алфи
23
Брайан
Джо
25
Онома
Джошуа
43
Клих
Матеуш
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Моусон АлфиЗащитник
-
23 Брайан ДжоЗащитник
- Полузащитник
-
25 Онома ДжошуаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
14 Рид БоббиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Силва Марку
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
43 Клих МатеушПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
37 Драме КодиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
42 Гринвуд СэмНападающий
-
Главный тренер: Бьелса Марсело
Ход матча
91'
0:1
91'
0:1
91'
0:2
91'
1:2
91'
1:3
91'
2:3
91'
2:3
91'
2:3
91'
2:3
91'
3:3
92'
3:4
92'
4:4
92'
4:5
92'
5:5
92'
92'
5:6
Пен
5:6
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 9
-
6 Удары в створ 3
-
3 Угловые 4
-
0 Офсайды 1
-
18 Нарушения правил 9
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
38 Владение мячом, % 62
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Робинсон Энтони
|1
|0.5
|2.
|Стэнсфилд Джей
|1
|0.5
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Харрисон Джек
|2
|1
|2.
|Филлипс Кэлвин
|1
|0.5
Карточки
|#
|Игрок
|#
|Игрок
|1.
|Саммервилл Крисенсио
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Фулхэм
|0
|50% (1)
|0
|0
|0
|50% (1)
|Лидс
|0
|0
|0
|0
|0
|100% (3)
Предыдущие игры
Фулхэм Последние 20 матчей: +7 =3 -10Фулхэм 1:2 Рединг Бирмингем 1:4 Фулхэм Блэкпул 1:0 Фулхэм Фулхэм 3:0 Сток Сити
Бирмингем 0:2 Фулхэм Фулхэм 2:0 Халл Сити Миллуолл 1:2 Фулхэм Хаддерсфилд Таун 1:5 Фулхэм Фулхэм 1:1 Мидлсбро Фулхэм 1:0 Чарльтон Фулхэм 0:2 Ньюкасл Манчестер Юнайтед 1:1 Фулхэм Саутгемптон 3:1 Фулхэм Фулхэм 0:2 Бёрнли Челси 2:0 Фулхэм Арсенал 1:1 Фулхэм Фулхэм 0:1 Вулверхэмптон Астон Вилла 3:1 Фулхэм Фулхэм 1:2 Лидс Фулхэм 0:3 Манчестер Сити
Лидс Последние 20 матчей: +6 =7 -7Ньюкасл 1:1 Лидс Лидс 0:3 Ливерпуль Бёрнли 1:1 Лидс Лидс 3:0 Крю Александра
Лидс 2:2 Эвертон Манчестер Юнайтед 5:1 Лидс Вильярреал 2:2 Лидс Аякс 4:0 Лидс Аякс 3:1 Лидс Бетис 3:2 Лидс Флитвуд Таун 2:1 Лидс Блэкберн 1:1 Лидс Гайзли 2:3 Лидс Лидс 3:1 Вест Бромвич Саутгемптон 0:2 Лидс Бёрнли 0:4 Лидс Лидс 3:1 Тоттенхэм Брайтон 2:0 Лидс Лидс 0:0 Манчестер Юнайтед Лидс 1:1 Ливерпуль
Последние игры между собой
Фулхэм: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 4
Лидс: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 3
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Брентфорд
|Форсс Маркус
|5
|1
|0
|2.
|Бёрнли
|Родригес Джей
|4
|0
|0
|3.
|Престон Норт Энд
|Якобсен Эмиль Рис
|4
|0
|0
|4.
|Сандерленд
|О’Брайен Эйден
|4
|1
|0
|5.
|Арсенал
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|3
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Шрусбери Таун
|Пеннингтон Мэттью
|0
|1
|2.
|Форест Грин
|Ebou Adams
|0
|1
|3.
|Портсмут
|Джонсон Каллум
|0
|1
|4.
|Эвертон
|Кин Мойзе
|0
|1
|5.
|Крю Александра
|Billy Sass-Davies
|0
|1