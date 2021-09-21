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Англия: Кубок лиги 2021-2022

2021-2022
Фулхэм
0:0
Итог после пенальти

Стадион: Зрители: 11299
Лидс
0'
67' Желтая карточка
Саммервилл Крисенсио
0:1
91' Пенальти
Морено Родриго
0:1
91' Не забитый пенальти
Онома Джошуа
0:2
91' Пенальти
Джеймс Дэниэл
1:2
91' Пенальти
Кавалейру Иван
1:3
91' Пенальти
Филлипс Кэлвин
2:3
91' Пенальти
Кебано Нескенс
2:3
91' Не забитый пенальти
Даллас Стюарт
2:3
91' Не забитый пенальти
Брайан Джо
2:3
91' Не забитый пенальти
Форшоу Адам
3:3
91' Пенальти
Гектор Майкл
3:4
92' Пенальти
Фирпо Жуниор
4:4
92' Пенальти
Моусон Алфи
4:5
92' Пенальти
Джелхардт Джо
5:5
92' Пенальти
Рид Бобби
5:6
92' Пенальти
Маккинстри Стюарт
5:6
92' Не забитый пенальти
Муниз Родриго
5:6
Пен' Пенальти
1
Родак
Марек
22
Кристи
Сайрус
3
Гектор
Майкл
26
Моусон
Алфи
23
Брайан
Джо
6
Рид
Харрисон
25
Онома
Джошуа
11
Кноккар
Антони
20
Кина
Домингуш
7
Кебано
Нескенс
19
Муниз
Родриго
1
Меслье
Иллан
15
Даллас
Стюарт
35
Крессвел
Чарли
23
Филлипс
Кэлвин
3
Фирпо
Жуниор
46
Шеклтон
Джейми
43
Клих
Матеуш
38
Саммервилл
Крисенсио
19
Морено
Родриго
20
Джеймс
Дэниэл
11
Робертс
Тайлер
Фулхэм
4-2-3-1
Лидс
4-2-3-1

Ход матча

55'
 
Форшоу Адам
Робертс Тайлер
67'
 
Саммервилл Крисенсио
69'
 
Джелхардт Джо
Клих Матеуш
71'
Рид Бобби
Кина Домингуш
 
71'
Кавалейру Иван
Кноккар Антони
 
75'
 
Маккинстри Стюарт
Саммервилл Крисенсио
83'
Адарабиойо Олуватосин
Рид Харрисон
 
91'
0:1
Морено Родриго
91'
Онома Джошуа
0:1
91'
0:2
Джеймс Дэниэл
91'
Кавалейру Иван
1:2
91'
1:3
Филлипс Кэлвин
91'
Кебано Нескенс
2:3
91'
2:3
Даллас Стюарт
91'
Брайан Джо
2:3
91'
2:3
Форшоу Адам
91'
Гектор Майкл
3:3
92'
3:4
Фирпо Жуниор
92'
Моусон Алфи
4:4
92'
4:5
Джелхардт Джо
92'
Рид Бобби
5:5
92'
5:6
Маккинстри Стюарт
92'
Муниз Родриго
5:6
Пен
5:6

Статистика матча

  • 9 Удары по воротам 9
  • 6 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 4
  • 0 Офсайды 1
  • 18 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 38 Владение мячом, % 62

Бомбардиры внутри турнира

Фулхэм
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Робинсон Энтони 1 0.5
2. Стэнсфилд Джей 1 0.5
Лидс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Харрисон Джек 2 1
2. Филлипс Кэлвин 1 0.5

Карточки

Фулхэм
# Игрок      
Лидс
# Игрок      
1. Саммервилл Крисенсио 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Фулхэм 0 50% (1) 0 0 0 50% (1)
 Лидс 0 0 0 0 0 100% (3)

Предыдущие игры

Фулхэм Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Фулхэм 1:2 Рединг Бирмингем 1:4 Фулхэм Блэкпул 1:0 Фулхэм Фулхэм 3:0 Сток Сити
Бирмингем 0:2 Фулхэм Фулхэм 2:0 Халл Сити Миллуолл 1:2 Фулхэм Хаддерсфилд Таун 1:5 Фулхэм Фулхэм 1:1 Мидлсбро Фулхэм 1:0 Чарльтон Фулхэм 0:2 Ньюкасл Манчестер Юнайтед 1:1 Фулхэм Саутгемптон 3:1 Фулхэм Фулхэм 0:2 Бёрнли Челси 2:0 Фулхэм Арсенал 1:1 Фулхэм Фулхэм 0:1 Вулверхэмптон Астон Вилла 3:1 Фулхэм Фулхэм 1:2 Лидс Фулхэм 0:3 Манчестер Сити
Лидс Последние 20 матчей: +6 =7 -7
Ньюкасл 1:1 Лидс Лидс 0:3 Ливерпуль Бёрнли 1:1 Лидс Лидс 3:0 Крю Александра
Лидс 2:2 Эвертон Манчестер Юнайтед 5:1 Лидс Вильярреал 2:2 Лидс Аякс 4:0 Лидс Аякс 3:1 Лидс Бетис 3:2 Лидс Флитвуд Таун 2:1 Лидс Блэкберн 1:1 Лидс Гайзли 2:3 Лидс Лидс 3:1 Вест Бромвич Саутгемптон 0:2 Лидс Бёрнли 0:4 Лидс Лидс 3:1 Тоттенхэм Брайтон 2:0 Лидс Лидс 0:0 Манчестер Юнайтед Лидс 1:1 Ливерпуль

Последние игры между собой

Фулхэм: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 4
Лидс: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 3
Фулхэм 1:2 Лидс Премьер-лига Лидс 4:3 Фулхэм Премьер-лига Лидс 3:0 Фулхэм Фулхэм 2:1 Лидс
Фулхэм 2:0 Лидс Лидс 0:0 Фулхэм Фулхэм 1:1 Лидс Лидс 1:1 Фулхэм Лидс 1:1 Фулхэм Фулхэм 1:1 Лидс Фулхэм 0:3 Лидс Лидс 0:1 Фулхэм

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Брентфорд Форсс Маркус 5 1 0
2. Бёрнли Родригес Джей 4 0 0
3. Престон Норт Энд Якобсен Эмиль Рис 4 0 0
4. Сандерленд О’Брайен Эйден 4 1 0
5. Арсенал Обамеянг Пьер-Эмерик 3 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Шрусбери Таун Пеннингтон Мэттью 0 1
2. Форест Грин Ebou Adams 0 1
3. Портсмут Джонсон Каллум 0 1
4. Эвертон Кин Мойзе 0 1
5. Крю Александра Billy Sass-Davies 0 1
Весь список
  • Дополнительное время
  • Свисток
    121'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • Описание гола
    91'
    Г О О О О Л - Гектор Майкл реализовал пенальти!
  • Описание гола
    91'
    ОН НЕ ЗАБИВАЕТ – Форшоу Адам не забивает в серии пенальти
  • Описание гола
    91'
    ОН НЕ ЗАБИВАЕТ – Брайан Джо не забивает в серии пенальти
  • Описание гола
    91'
    ОН НЕ ЗАБИВАЕТ – Даллас Стюарт не забивает в серии пенальти
  • Описание гола
    91'
    Г О О О О Л - Кебано Нескенс реализовал пенальти!
  • Описание гола
    91'
    Г О О О О Л - Филлипс Кэлвин реализовал пенальти!
  • Описание гола
    91'
    Г О О О О Л - Кавалейру Иван реализовал пенальти!
  • Описание гола
    91'
    Г О О О О Л - Джеймс Дэниэл реализовал пенальти!
  • Описание гола
    91'
    ОН НЕ ЗАБИВАЕТ – Родриго Мунис не забивает в серии пенальти
  • Описание гола
    91'
    Г О О О О Л - [player1] реализовал пенальти!
  • Описание гола
    91'
    Г О О О О Л - Рид Бобби реализовал пенальти!
  • Описание гола
    91'
    Г О О О О Л - Джелхардт Джо реализовал пенальти!
  • Описание гола
    91'
    Г О О О О Л - Моусон Алфи реализовал пенальти!
  • Описание гола
    91'
    Г О О О О Л - Фирпо Жуниор реализовал пенальти!
  • Описание гола
    91'
    ОН НЕ ЗАБИВАЕТ – Онома Джошуа не забивает в серии пенальти
  • Описание гола
    91'
    Г О О О О Л - Родриго реализовал пенальти!
  • Серия пенальти
    91'
    Мы ожидаем серии пенальти
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Craven Cottage. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Фулхэм 0:0 Лидс онлайн




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