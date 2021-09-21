ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:1!!! МАРЕЗ!!! Уилсон-Эсбранд слева выкатил мяч на Мареза, который с двенадцати метров точно пробил в правый угол.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 3:1!!! ФОДЕН!!! Марез от углового флага откатил мяч на Фодена, который справа с двадцати двух метров верхом пробил по центру ворот. Стокдэйл не смог отразить мяч.

43' Марез справа сместился в центр и с двадцати метров пробил в основание левой штанги.

42' Лавия у чужой штрафной площади наступил на мяч и влетел в ногу Уилеру. Жёлтая карточка игроку "Манчестер Сити".

41' Стерлинг вывел слева к воротам Торреса, чей удар низом Стокдэйл отразил ногами.

40' Стерлинг слева из пределов штрафной площади не попал в ближний угол.

38' Фоден справа вышел к воротам, совершил разворот и сделал неточный пас в центр.

37' Фоден от углового флага навесил к воротам, где на вынос уверенно сыграл Акинфенва.

36' Марез слишком слабо сделал пас налево в штрафную площадь на Фодена. Соперники мяч перехватили.

34' Навес Маккарти справа в штрафную площадь заблокировал Уилсон-Эсбранд.

33' Лавия слева сделал слишком сильный пас в штрафную площадь на ход Стерлингу.

32' Стерлинг с двадцати метров пробил в правую штангу.

31' У Торреса не прошла передача низом в штрафную площадь на Мареза.

29' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

1:1!!!

ДЕ БРЁЙНЕ!!! Фоден слева отправил вперёд Де Брёйне. Кевин вошёл в штрафную площадь и низом точно пробил в дальний угол.

28' Хозяева перекатывают мяч в центре поля.

27' После следующего розыгрыша углового удара Стерлинг сам слева с острого угла попытался пробить по воротам, но не попал в дальний угол ворот.

26' Разыграли хозяева угловой удар. Прострел Стерлинга слева к воротам никто из партнёров замкнуть не сумел.

25' Стерлинг слева откатил мяч на Де Брёйне, удар которого с острого угла отразил Стокдэйл.

23' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

0:1!!!

ХЭНЛАН!!! Исполнили гости угловой удар. Стеффен кулаком выбил мяч на Кайкая, который сделал заброс на Тафазолли. Райан слева прострелил вдоль ворот, а Хэнлан спокойно отправил мяч в сетку.

23' Обита слева от угла штрафной площади пробил низом в дальний угол. Стеффен отбил мяч.

22' Разыграли гости штрафной удар, а все попытки дальних ударов заблокированы игроками из Манчестера.

21' Иган-Рилей на фланге сбил Якобсона у линии штрафной площади.

20' Стокдэйл забрал мяч в ногах Де Брёйне, который справа пытался выскочить к воротам.

19' После навеса Мареза справа Торрес головой пробил по воротам. Стокдэйл среагировал и сумел поймать мяч.

18' Стерлинг слева несколькими ложными замахами обыграл соперников и выкатил мяч в центр на Торреса, чей удар также заблокирован.

17' Марез справа выкатил мяч в центр на Фодена, откуда удар Фила с десяти метров соперники заблокировали.

16' Фоден чуть сильно по центру сделал пас на ход Стерлингу. Первым у мяча успел оказаться Стокдэйл.

14' У Стерлинга не прошёл пас пяткой слева в штрафной площади.

13' После навеса Маккарти справа Акинфенва головой пробил по воротам, но при этом затолкал Де Брёйне.

12' Уилсон-Эсбранд слева прострелил в штрафную площадь. После небольшого рикошета мяч полетел в руки Стокдэйлу.

11' Кайкай забрался в офсайд.

10' Торрес по центру в одиночку решил прорваться к штрафной площади, но соперники выбили мяч у Феррана.

8' Маккарти на фланге выбил мяч у рвавшегося слева вперёд Уилсон-Эсбранда.

7' Стерлинг не попал по мячу после заброса верхом в штрафную площадь от Мареза.

6' Гости стараются играть вперёд длинными забросами, где обладающий приличными габаритами Акинфенва борется за каждый мяч.

4' Акинфенва на линии штрафной площади сделал себе скидку грудью, но Уилсон-Эсбранд выбил мяч у нападающего "Уикома".

3' Хозяева перешли на чужую половине поля и неспешно перекатывают мяч поперёк.

2' "Манчестер Сити" играет в голубой форме, "Уиком" - в красно-белой.