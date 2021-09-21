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Англия: Кубок лиги 2021-2022

2021-2022
Манчестер Сити
3:1
Перерыв

Стадион:
Уиком
0'
0:1
22' Гол
Brandon Hanlan
1:1
29' Гол
Де Брёйне Кевин
40' Желтая карточка
Лавия Ромео
2:1
43' Гол
Марез Рияд
3:1
45' Гол
Фоден Фил
13
Стеффен
Закари
56
Conrad
Egan-Riley
94
Finley
Burns
79
Мбете-Тату
Люк
97
Уилсон-Эсбранд
Джош
17
Де
Брёйне
Кевин
90
Лавия
Ромео
47
Фоден
Фил
26
Марез
Рияд
21
Торрес
Ферран
7
Стерлинг
Рахим
13
Стокдэйл
Дэвид
26
Маккарти
Джейсон
5
Стюарт
Энтони
6
Тафазолли
Райан
3
Якобсон
Джо
4
Гейп
Доминик
7
Уилер
Дэвид
23
Обита
Джордан
16
Кайкай
Салли
20
Акинфенва
Адебайо
18
Brandon
Hanlan
Манчестер Сити
4-3-3
Уиком
4-1-3-2

Ход матча

22'
0:1
Brandon Hanlan
(Тафазолли Райан)
29'
Де Брёйне Кевин
(Фоден Фил)
1:1
40'
Лавия Ромео
 
43'
Марез Рияд
(Уилсон-Эсбранд Джош)
2:1
45'
Фоден Фил
(Марез Рияд)
3:1

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 4
  • 5 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 1
  • 1 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 82 Владение мячом, % 18

Бомбардиры внутри турнира

Манчестер Сити
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Де Брёйне Кевин 1 1
2. Фоден Фил 0 0
Уиком
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Акинфенва Адебайо 1 0.33
2. Brandon Hanlan 1 0.33
3. Де Барр Тиджей 1 0.33
4. Тафазолли Райан 0 0

Карточки

Манчестер Сити
# Игрок      
1. Лавия Ромео 1 0
Уиком
# Игрок      

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Манчестер Сити 0 0 0 0 0 0
 Уиком 0 50% (1) 0 0 0 50% (1)

Предыдущие игры

Манчестер Сити Последние 20 матчей: +14 =1 -5
Манчестер Сити 0:0 Саутгемптон Манчестер Сити 6:3 РБ Лейпциг Лестер 0:1 Манчестер Сити Манчестер Сити 5:0 Арсенал
Манчестер Сити 5:0 Норвич Тоттенхэм 1:0 Манчестер Сити Лестер 1:0 Манчестер Сити Манчестер Сити 4:1 Блэкпул Манчестер Сити 4:0 Барнсли Манчестер Сити 2:0 Престон Норт Энд Манчестер Сити 0:1 Челси Манчестер Сити 5:0 Эвертон Брайтон 3:2 Манчестер Сити Ньюкасл 3:4 Манчестер Сити Манчестер Сити 1:2 Челси Манчестер Сити 2:0 ПСЖ Кристал Пэлас 0:2 Манчестер Сити ПСЖ 1:2 Манчестер Сити Манчестер Сити 1:0 Тоттенхэм Астон Вилла 1:2 Манчестер Сити
Уиком Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Уиком 2:1 Чарльтон Оксфорд Юнайтед 0:0 Уиком Уиком 1:3 Aston Villa Academy Сандерленд 3:1 Уиком
Стивенэйдж 2:2 Уиком Уиком 1:0 Линкольн Сити Уиган 1:1 Уиком Челтенем 1:3 Уиком Эксетер Сити 0:0 Уиком Уиком 2:1 Аккрингтон Уиком 1:0 Лестер Мидлсбро 0:3 Уиком Уиком 1:0 Борнмут Кардифф Сити 2:1 Уиком Уиком 2:1 Бристоль Сити Суонси 2:2 Уиком Уиком 1:3 Лутон Таун Ротерхэм 0:3 Уиком Уиком 1:0 Блэкберн Ковентри 0:0 Уиком

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Сандерленд О’Брайен Эйден 4 1 0
2. Арсенал Обамеянг Пьер-Эмерик 3 0 0
3. Саутгемптон Эльюнусси Мохамед 3 0 0
4. Престон Норт Энд Якобсен Эмиль Рис 3 0 0
5. Астон Вилла Арчер Камерон 3 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Шрусбери Таун Пеннингтон Мэттью 0 1
2. Форест Грин Ebou Adams 0 1
3. Портсмут Джонсон Каллум 0 1
4. Эвертон Кин Мойзе 0 1
5. Крю Александра Billy Sass-Davies 0 1
Весь список
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  • Первый тайм
  • Перерыв
    Перерыв! "Манчестер Сити" - "Уиком" - 3:1.
  • Описание гола
    45'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    3:1!!!
    ФОДЕН!!! Марез от углового флага откатил мяч на Фодена, который справа с двадцати двух метров верхом пробил по центру ворот. Стокдэйл не смог отразить мяч.
  • Дополнительное время
    45'
    2 минуты добавил Джонс в первом тайме.
  • 45'
    Хозяева продолжают уверенно контроллировать мяч на чужой половине поля.
  • Описание гола
    43'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    2:1!!!
    МАРЕЗ!!! Уилсон-Эсбранд слева выкатил мяч на Мареза, который с двенадцати метров точно пробил в правый угол.
  • Штанга
    43'
    Марез справа сместился в центр и с двадцати метров пробил в основание левой штанги.
  • Желтая карточка
    42'
    Лавия у чужой штрафной площади наступил на мяч и влетел в ногу Уилеру. Жёлтая карточка игроку "Манчестер Сити".
  • 41'
    Стерлинг вывел слева к воротам Торреса, чей удар низом Стокдэйл отразил ногами.
  • 40'
    Стерлинг слева из пределов штрафной площади не попал в ближний угол.
  • 38'
    Фоден справа вышел к воротам, совершил разворот и сделал неточный пас в центр.
  • Угловой
    37'
    Фоден от углового флага навесил к воротам, где на вынос уверенно сыграл Акинфенва.
  • 36'
    Марез слишком слабо сделал пас налево в штрафную площадь на Фодена. Соперники мяч перехватили.
  • 34'
    Навес Маккарти справа в штрафную площадь заблокировал Уилсон-Эсбранд.
  • 33'
    Лавия слева сделал слишком сильный пас в штрафную площадь на ход Стерлингу.
  • Штанга
    32'
    Стерлинг с двадцати метров пробил в правую штангу.
  • 31'
    У Торреса не прошла передача низом в штрафную площадь на Мареза.
  • Описание гола
    29'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    1:1!!!
    ДЕ БРЁЙНЕ!!! Фоден слева отправил вперёд Де Брёйне. Кевин вошёл в штрафную площадь и низом точно пробил в дальний угол.
  • 28'
    Хозяева перекатывают мяч в центре поля.
  • Угловой
    27'
    После следующего розыгрыша углового удара Стерлинг сам слева с острого угла попытался пробить по воротам, но не попал в дальний угол ворот.
  • Угловой
    26'
    Разыграли хозяева угловой удар. Прострел Стерлинга слева к воротам никто из партнёров замкнуть не сумел.
  • 25'
    Стерлинг слева откатил мяч на Де Брёйне, удар которого с острого угла отразил Стокдэйл.
  • Описание гола
    23'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    0:1!!!
    ХЭНЛАН!!! Исполнили гости угловой удар. Стеффен кулаком выбил мяч на Кайкая, который сделал заброс на Тафазолли. Райан слева прострелил вдоль ворот, а Хэнлан спокойно отправил мяч в сетку.
  • 23'
    Обита слева от угла штрафной площади пробил низом в дальний угол. Стеффен отбил мяч.
  • 22'
    Разыграли гости штрафной удар, а все попытки дальних ударов заблокированы игроками из Манчестера.
  • Фол, нарушение
    21'
    Иган-Рилей на фланге сбил Якобсона у линии штрафной площади.
  • 20'
    Стокдэйл забрал мяч в ногах Де Брёйне, который справа пытался выскочить к воротам.
  • Опасный момент
    19'
    После навеса Мареза справа Торрес головой пробил по воротам. Стокдэйл среагировал и сумел поймать мяч.
  • 18'
    Стерлинг слева несколькими ложными замахами обыграл соперников и выкатил мяч в центр на Торреса, чей удар также заблокирован.
  • 17'
    Марез справа выкатил мяч в центр на Фодена, откуда удар Фила с десяти метров соперники заблокировали.
  • 16'
    Фоден чуть сильно по центру сделал пас на ход Стерлингу. Первым у мяча успел оказаться Стокдэйл.
  • 14'
    У Стерлинга не прошёл пас пяткой слева в штрафной площади.
  • Фол, нарушение
    13'
    После навеса Маккарти справа Акинфенва головой пробил по воротам, но при этом затолкал Де Брёйне.
  • 12'
    Уилсон-Эсбранд слева прострелил в штрафную площадь. После небольшого рикошета мяч полетел в руки Стокдэйлу.
  • Офсайд
    11'
    Кайкай забрался в офсайд.
  • 10'
    Торрес по центру в одиночку решил прорваться к штрафной площади, но соперники выбили мяч у Феррана.
  • 8'
    Маккарти на фланге выбил мяч у рвавшегося слева вперёд Уилсон-Эсбранда.
  • 7'
    Стерлинг не попал по мячу после заброса верхом в штрафную площадь от Мареза.
  • 6'
    Гости стараются играть вперёд длинными забросами, где обладающий приличными габаритами Акинфенва борется за каждый мяч.
  • 4'
    Акинфенва на линии штрафной площади сделал себе скидку грудью, но Уилсон-Эсбранд выбил мяч у нападающего "Уикома".
  • 3'
    Хозяева перешли на чужую половине поля и неспешно перекатывают мяч поперёк.
  • 2'
    "Манчестер Сити" играет в голубой форме, "Уиком" - в красно-белой.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "Этихад Стэдиум"!
Бесплатные ставки
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  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    46'
    Г О О О О Л - Фоден Фил бьет в цель!
  • Описание гола
    43'
    Г О О О О Л - Марез Рияд бьет в цель!
  • Желтая карточка
    40'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    29'
    Г О О О О Л - Де Брёйне Кевин бьет в цель!
  • Описание гола
    22'
    Г О О О О Л - Brandon Hanlan бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Etihad Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Манчестер Сити 3:1 Уиком онлайн


Прогнозы на матч Манчестер Сити 3:1 Уиком

Исход игры
Манчестер Сити
99.3% (144)
Ничья
0.7% (1)
Уиком
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
89.13% (123)
Меньше
10.87% (15)
Обе команды забьют
Да
11.59% (16)
Нет
88.41% (122)
Популярный счёт
3:0 Манчестер Сити
38.6% (56)
4:0 Манчестер Сити
21.4% (31)
5:0 Манчестер Сити
12.4% (18)
2:0 Манчестер Сити
9.7% (14)
3:1 Манчестер Сити
3.4% (5)
2:1 Манчестер Сити
3.4% (5)
4:1 Манчестер Сити
2.8% (4)
5:1 Манчестер Сити
1.4% (2)
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