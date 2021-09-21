Англия: Кубок лиги 2021-2022
Манчестер Сити
3:1
Перерыв
Стадион: Этихад Стэдиум
Уиком
0:1
22' ГолBrandon Hanlan
1:1
29' ГолДе Брёйне Кевин
40' Желтая карточкаЛавия Ромео
2:1
43' ГолМарез Рияд
3:1
45' ГолФоден Фил
94
Finley
Burns
90
Лавия
Ромео
47
Фоден
Фил
26
Марез
Рияд
16
Кайкай
Салли
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
94 Finley BurnsЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
90 Лавия РомеоПолузащитник
-
47 Фоден ФилПолузащитник
-
26 Марез РиядНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
33 Карсон СкоттВратарь
- Защитник
-
27 Канселу ЖоауЗащитник
- Полузащитник
-
80 Палмер КоулПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Гвардиола Хосеп
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Кайкай СаллиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Пшибек АдамВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Скоуэн ДжошПолузащитник
- Нападающий
-
17 Хорган ДэрилНападающий
-
Главный тренер: Gareth Ainsworth
Ход матча
22'
29'
1:1
40'
43'
45'
3:1
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 4
-
5 Удары в створ 2
-
4 Угловые 1
-
1 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
82 Владение мячом, % 18
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Де Брёйне Кевин
|1
|1
|2.
|Фоден Фил
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Акинфенва Адебайо
|1
|0.33
|2.
|Brandon Hanlan
|1
|0.33
|3.
|Де Барр Тиджей
|1
|0.33
|4.
|Тафазолли Райан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Лавия Ромео
|1
|0
|#
|Игрок
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Манчестер Сити
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Уиком
|0
|50% (1)
|0
|0
|0
|50% (1)
Предыдущие игры
Манчестер Сити Последние 20 матчей: +14 =1 -5Манчестер Сити 0:0 Саутгемптон Манчестер Сити 6:3 РБ Лейпциг Лестер 0:1 Манчестер Сити Манчестер Сити 5:0 Арсенал
Манчестер Сити 5:0 Норвич Тоттенхэм 1:0 Манчестер Сити Лестер 1:0 Манчестер Сити Манчестер Сити 4:1 Блэкпул Манчестер Сити 4:0 Барнсли Манчестер Сити 2:0 Престон Норт Энд Манчестер Сити 0:1 Челси Манчестер Сити 5:0 Эвертон Брайтон 3:2 Манчестер Сити Ньюкасл 3:4 Манчестер Сити Манчестер Сити 1:2 Челси Манчестер Сити 2:0 ПСЖ Кристал Пэлас 0:2 Манчестер Сити ПСЖ 1:2 Манчестер Сити Манчестер Сити 1:0 Тоттенхэм Астон Вилла 1:2 Манчестер Сити
Уиком Последние 20 матчей: +12 =4 -4Уиком 2:1 Чарльтон Оксфорд Юнайтед 0:0 Уиком Уиком 1:3 Aston Villa Academy Сандерленд 3:1 Уиком
Стивенэйдж 2:2 Уиком Уиком 1:0 Линкольн Сити Уиган 1:1 Уиком Челтенем 1:3 Уиком Эксетер Сити 0:0 Уиком Уиком 2:1 Аккрингтон Уиком 1:0 Лестер Мидлсбро 0:3 Уиком Уиком 1:0 Борнмут Кардифф Сити 2:1 Уиком Уиком 2:1 Бристоль Сити Суонси 2:2 Уиком Уиком 1:3 Лутон Таун Ротерхэм 0:3 Уиком Уиком 1:0 Блэкберн Ковентри 0:0 Уиком
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Сандерленд
|О’Брайен Эйден
|4
|1
|0
|2.
|Арсенал
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|3
|0
|0
|3.
|Саутгемптон
|Эльюнусси Мохамед
|3
|0
|0
|4.
|Престон Норт Энд
|Якобсен Эмиль Рис
|3
|0
|0
|5.
|Астон Вилла
|Арчер Камерон
|3
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Шрусбери Таун
|Пеннингтон Мэттью
|0
|1
|2.
|Форест Грин
|Ebou Adams
|0
|1
|3.
|Портсмут
|Джонсон Каллум
|0
|1
|4.
|Эвертон
|Кин Мойзе
|0
|1
|5.
|Крю Александра
|Billy Sass-Davies
|0
|1
Прогнозы на матч Манчестер Сити 3:1 Уиком
Исход игры
Манчестер Сити
99.3% (144)
Ничья
0.7% (1)
Уиком
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
89.13% (123)
Меньше
10.87% (15)
Обе команды забьют
Да
11.59% (16)
Нет
88.41% (122)
Популярный счёт
3:0 Манчестер Сити
38.6% (56)
4:0 Манчестер Сити
21.4% (31)
5:0 Манчестер Сити
12.4% (18)
2:0 Манчестер Сити
9.7% (14)
3:1 Манчестер Сити
3.4% (5)
2:1 Манчестер Сити
3.4% (5)
4:1 Манчестер Сити
2.8% (4)
5:1 Манчестер Сити
1.4% (2)
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