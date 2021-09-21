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Англия: Кубок лиги 2021-2022

2021-2022
Бёрнли
0:0
Перерыв

Стадион:
Рочдейл
0'
1
Поуп
Ник
26
Бардсли
Филипп
5
Тарковски
Джеймс
22
Коллинз
Натан
23
Питерс
Эрик
17
Леннон
Аарон
4
Корк
Джек
18
Вествуд
Эшли
20
Корне
Максвелл
27
Выдра
Матей
19
Родригес
Джей
1
Линч
Джей
5
Тейлор
Макс
6
О'Коннелл
Оуэн
12
Jeriel
Dorsett
2
О'Киффи
Кори
7
Дули
Стивен
8
Морли
Аарон
13
Кеохейн
Джимми
20
Danny
Cashman
9
Jake
Beesley
18
Odoh
Abraham
Бёрнли
4-4-2
Рочдейл
3-4-3

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 54 Владение мячом, % 46

Бомбардиры внутри турнира

Бёрнли
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
Рочдейл
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Danny Cashman 1 0.5
2. Jake Beesley 1 (1) 0.5

Карточки

Бёрнли
# Игрок      
Рочдейл
# Игрок      

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Бёрнли 0 0 0 0 0 0
 Рочдейл 0 0 0 0 50% (1) 50% (1)

Предыдущие игры

Бёрнли Последние 20 матчей: +7 =1 -12
Бёрнли 0:1 Арсенал Эвертон 3:1 Бёрнли Бёрнли 1:1 Лидс Ньюкасл 0:0 Бёрнли
Ливерпуль 2:0 Бёрнли Бёрнли 1:2 Брайтон Бёрнли 0:2 Кадис Транмир 1:2 Бёрнли Блэкпул 0:1 Бёрнли Олдхэм Атлетик 0:2 Бёрнли Шеффилд Юнайтед 1:0 Бёрнли Бёрнли 0:3 Ливерпуль Бёрнли 0:4 Лидс Фулхэм 0:2 Бёрнли Бёрнли 1:2 Вест Хэм Вулверхэмптон 0:4 Бёрнли Манчестер Юнайтед 3:1 Бёрнли Бёрнли 1:2 Ньюкасл Саутгемптон 3:2 Бёрнли Эвертон 1:2 Бёрнли
Рочдейл Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Мэнсфилд 1:1 Рочдейл Рочдейл 1:0 Транмир Порт Вейл 2:3 Рочдейл Рочдейл 4:0 Академия Ливерпуля
Рочдейл 1:1 Колчестер Шрусбери Таун 0:2 Рочдейл Нортгемптон 1:3 Рочдейл Рочдейл 1:2 Форест Грин Рочдейл 0:0 Сканторп Харрогейт 3:2 Рочдейл Лутон Таун 4:0 Рочдейл Милтон-Кейнс Донс 0:3 Рочдейл Рочдейл 1:2 Донкастер Уимблдон 3:3 Рочдейл Крю Александра 1:1 Рочдейл Рочдейл 1:0 Блэкпул Рочдейл 3:1 Аккрингтон Рочдейл 2:1 Суиндон Таун Флитвуд Таун 1:0 Рочдейл Рочдейл 0:0 Ипсвич

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Сандерленд О’Брайен Эйден 4 1 0
2. Арсенал Обамеянг Пьер-Эмерик 3 0 0
3. Саутгемптон Эльюнусси Мохамед 3 0 0
4. Престон Норт Энд Якобсен Эмиль Рис 3 0 0
5. Астон Вилла Арчер Камерон 3 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Шрусбери Таун Пеннингтон Мэттью 0 1
2. Форест Грин Ebou Adams 0 1
3. Портсмут Джонсон Каллум 0 1
4. Эвертон Кин Мойзе 0 1
5. Крю Александра Billy Sass-Davies 0 1
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    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Turf Moor. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Бёрнли
Ничья
Рочдейл
1.48
5.70
9.40
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