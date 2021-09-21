Англия: Кубок лиги 2021-2022
1
Поуп
Ник
23
Питерс
Эрик
17
Леннон
Аарон
18
Вествуд
Эшли
27
Выдра
Матей
18
Odoh
Abraham
- Основной состав
-
1 Поуп НикВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Питерс ЭрикЗащитник
-
17 Леннон АаронПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Вествуд ЭшлиПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Выдра МатейНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Норрис УиллВратарь
- Защитник
- Защитник
-
37 Томас БоббиЗащитник
- Полузащитник
-
9 Вуд КрисНападающий
-
10 Барнс ЭшлиНападающий
-
Главный тренер: Дайч Шон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
18 Odoh AbrahamНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
16 Дан МэттПолузащитник
-
10 Alex NewbyНападающий
-
-
19 Josh Andrews
-
23 Liam Kelly2
-
Главный тренер: Robbie Stockdale
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 1
-
3 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
54 Владение мячом, % 46
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Danny Cashman
|1
|0.5
|2.
|Jake Beesley
|1 (1)
|0.5
Карточки
|#
|Игрок
|#
|Игрок
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Бёрнли
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Рочдейл
|0
|0
|0
|0
|50% (1)
|50% (1)
Предыдущие игры
Бёрнли Последние 20 матчей: +7 =1 -12Бёрнли 0:1 Арсенал Эвертон 3:1 Бёрнли Бёрнли 1:1 Лидс Ньюкасл 0:0 Бёрнли
Ливерпуль 2:0 Бёрнли Бёрнли 1:2 Брайтон Бёрнли 0:2 Кадис Транмир 1:2 Бёрнли Блэкпул 0:1 Бёрнли Олдхэм Атлетик 0:2 Бёрнли Шеффилд Юнайтед 1:0 Бёрнли Бёрнли 0:3 Ливерпуль Бёрнли 0:4 Лидс Фулхэм 0:2 Бёрнли Бёрнли 1:2 Вест Хэм Вулверхэмптон 0:4 Бёрнли Манчестер Юнайтед 3:1 Бёрнли Бёрнли 1:2 Ньюкасл Саутгемптон 3:2 Бёрнли Эвертон 1:2 Бёрнли
Рочдейл Последние 20 матчей: +9 =6 -5Мэнсфилд 1:1 Рочдейл Рочдейл 1:0 Транмир Порт Вейл 2:3 Рочдейл Рочдейл 4:0 Академия Ливерпуля
Рочдейл 1:1 Колчестер Шрусбери Таун 0:2 Рочдейл Нортгемптон 1:3 Рочдейл Рочдейл 1:2 Форест Грин Рочдейл 0:0 Сканторп Харрогейт 3:2 Рочдейл Лутон Таун 4:0 Рочдейл Милтон-Кейнс Донс 0:3 Рочдейл Рочдейл 1:2 Донкастер Уимблдон 3:3 Рочдейл Крю Александра 1:1 Рочдейл Рочдейл 1:0 Блэкпул Рочдейл 3:1 Аккрингтон Рочдейл 2:1 Суиндон Таун Флитвуд Таун 1:0 Рочдейл Рочдейл 0:0 Ипсвич
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Сандерленд
|О’Брайен Эйден
|4
|1
|0
|2.
|Арсенал
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|3
|0
|0
|3.
|Саутгемптон
|Эльюнусси Мохамед
|3
|0
|0
|4.
|Престон Норт Энд
|Якобсен Эмиль Рис
|3
|0
|0
|5.
|Астон Вилла
|Арчер Камерон
|3
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Шрусбери Таун
|Пеннингтон Мэттью
|0
|1
|2.
|Форест Грин
|Ebou Adams
|0
|1
|3.
|Портсмут
|Джонсон Каллум
|0
|1
|4.
|Эвертон
|Кин Мойзе
|0
|1
|5.
|Крю Александра
|Billy Sass-Davies
|0
|1