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Англия: Кубок лиги 2021-2022

2021-2022
Уотфорд
0:1
Перерыв

Стадион:
Сток Сити
0'
0:1
24' Гол
Пауэлл Ник
35
Эллиотт
Роберт
2
Нгакиа
Джереми
27
Кабаселе
Кристиан
31
Сьерральта
Франсиско
11
Масина
Адам
18
Туфан
Озан
6
Луза
Имран
16
Гослинг
Дэн
29
Эрнандес
Хуан
17
Флетчер
Эшли
12
Сема
Кен
1
Дэвис
Адам
16
Уилмот
Бен
6
Батт
Дэнни
5
Честер
Джеймс
21
Дахени
Демиако
15
Томпсон
Джордан
14
Таймон
Джош
11
Alfie
Doughty
25
Пауэлл
Ник
22
Сарридж
Сэм
18
Браун
Джейкоб
Уотфорд
4-3-3
Сток Сити
3-4-3

Ход матча

24'
0:1
Пауэлл Ник
(Alfie Doughty)

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 52 Владение мячом, % 48

Бомбардиры внутри турнира

Уотфорд
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Флетчер Эшли 1 0.5
Сток Сити
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сарридж Сэм 2 0.67
2. Инс Томас 1 0.33
3. Пауэлл Ник 1 0.33
4. Суттар Гарри 1 0.33
5. Alfie Doughty 0 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Уотфорд 0 0 0 0 0 100% (1)
 Сток Сити 0 0 50% (2) 25% (1) 0 25% (1)

Предыдущие игры

Уотфорд Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Норвич 1:3 Уотфорд Уотфорд 0:2 Вулверхэмптон Тоттенхэм 1:0 Уотфорд Уотфорд 1:0 Кристал Пэлас
Брайтон 2:0 Уотфорд Уотфорд 3:2 Астон Вилла Кристал Пэлас 3:1 Уотфорд Стивенэйдж 1:1 Уотфорд Уотфорд 0:0 Вест Бромвич Уотфорд 2:0 Суонси Брентфорд 2:0 Уотфорд Уотфорд 1:0 Миллуолл Норвич 0:1 Уотфорд Лутон Таун 1:0 Уотфорд Уотфорд 2:0 Рединг Мидлсбро 1:1 Уотфорд Уотфорд 1:0 Шеффилд Уэнсдей Уотфорд 3:0 Бирмингем Ротерхэм 1:4 Уотфорд Кардифф Сити 1:2 Уотфорд
Сток Сити Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Дерби 2:1 Сток Сити Сток Сити 1:1 Барнсли Сток Сити 2:1 Хаддерсфилд Таун Фулхэм 3:0 Сток Сити
Сток Сити 2:0 Донкастер Сток Сити 1:0 Ноттингем Форест Суонси 1:3 Сток Сити Бирмингем 0:0 Сток Сити Сток Сити 2:1 Флитвуд Таун Сток Сити 3:2 Рединг Вулверхэмптон 1:1 Сток Сити Уиган 2:1 Сток Сити Сток Сити 2:0 Астон Вилла Сток Сити 1:1 Хиберниан Борнмут 0:2 Сток Сити Сток Сити 0:2 КПР Ноттингем Форест 1:1 Сток Сити Сток Сити 2:3 Ковентри Сток Сити 0:0 Престон Норт Энд Бирмингем 2:0 Сток Сити

Последние игры между собой

Уотфорд: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 4
Сток Сити: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 3
Сток Сити 1:2 Уотфорд Уотфорд 3:2 Сток Сити Сток Сити 0:0 Уотфорд Премьер-лига Уотфорд 0:1 Сток Сити Премьер-лига
Сток Сити 2:0 Уотфорд Премьер-лига Уотфорд 0:1 Сток Сити Премьер-лига Уотфорд 1:2 Сток Сити Премьер-лига Сток Сити 0:2 Уотфорд Премьер-лига Уотфорд 0:0 Сток Сити Сток Сити 0:0 Уотфорд

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Сандерленд О’Брайен Эйден 4 1 0
2. Арсенал Обамеянг Пьер-Эмерик 3 0 0
3. Саутгемптон Эльюнусси Мохамед 3 0 0
4. Престон Норт Энд Якобсен Эмиль Рис 3 0 0
5. Астон Вилла Арчер Камерон 3 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Шрусбери Таун Пеннингтон Мэттью 0 1
2. Форест Грин Ebou Adams 0 1
3. Портсмут Джонсон Каллум 0 1
4. Эвертон Кин Мойзе 0 1
5. Крю Александра Billy Sass-Davies 0 1
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  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    24'
    Г О О О О Л - Пауэлл Ник бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vicarage Road Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Уотфорд
Ничья
Сток Сити
4.63
3.64
4.55
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