Англия: Кубок лиги 2021-2022
Уотфорд
0:1
Перерыв
Стадион: Викарадж Роад
Сток Сити
0:1
24' ГолПауэлл Ник
11
Масина
Адам
18
Туфан
Озан
16
Гослинг
Дэн
17
Флетчер
Эшли
12
Сема
Кен
16
Уилмот
Бен
14
Таймон
Джош
25
Пауэлл
Ник
22
Сарридж
Сэм
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Масина АдамЗащитник
-
18 Туфан ОзанПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Гослинг ДэнПолузащитник
- Нападающий
-
17 Флетчер ЭшлиНападающий
-
12 Сема КенНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Баа КвадвоПолузащитник
-
42 James Morris
-
Главный тренер: Хиско
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Уилмот БенЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Таймон ДжошПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Пауэлл НикНападающий
-
22 Сарридж СэмНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Бонам ДжекВратарь
-
19 Оэстигор ЛеоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Инс ТомасПолузащитник
-
28 Сойерс РоменПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: О'Нил Майкл
Ход матча
24'
0:1
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 2
-
3 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
52 Владение мячом, % 48
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Флетчер Эшли
|1
|0.5
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сарридж Сэм
|2
|0.67
|2.
|Инс Томас
|1
|0.33
|3.
|Пауэлл Ник
|1
|0.33
|4.
|Суттар Гарри
|1
|0.33
|5.
|Alfie Doughty
|0
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Уотфорд
|0
|0
|0
|0
|0
|100% (1)
|Сток Сити
|0
|0
|50% (2)
|25% (1)
|0
|25% (1)
Предыдущие игры
Уотфорд Последние 20 матчей: +11 =3 -6Норвич 1:3 Уотфорд Уотфорд 0:2 Вулверхэмптон Тоттенхэм 1:0 Уотфорд Уотфорд 1:0 Кристал Пэлас
Брайтон 2:0 Уотфорд Уотфорд 3:2 Астон Вилла Кристал Пэлас 3:1 Уотфорд Стивенэйдж 1:1 Уотфорд Уотфорд 0:0 Вест Бромвич Уотфорд 2:0 Суонси Брентфорд 2:0 Уотфорд Уотфорд 1:0 Миллуолл Норвич 0:1 Уотфорд Лутон Таун 1:0 Уотфорд Уотфорд 2:0 Рединг Мидлсбро 1:1 Уотфорд Уотфорд 1:0 Шеффилд Уэнсдей Уотфорд 3:0 Бирмингем Ротерхэм 1:4 Уотфорд Кардифф Сити 1:2 Уотфорд
Сток Сити Последние 20 матчей: +8 =6 -6Дерби 2:1 Сток Сити Сток Сити 1:1 Барнсли Сток Сити 2:1 Хаддерсфилд Таун Фулхэм 3:0 Сток Сити
Сток Сити 2:0 Донкастер Сток Сити 1:0 Ноттингем Форест Суонси 1:3 Сток Сити Бирмингем 0:0 Сток Сити Сток Сити 2:1 Флитвуд Таун Сток Сити 3:2 Рединг Вулверхэмптон 1:1 Сток Сити Уиган 2:1 Сток Сити Сток Сити 2:0 Астон Вилла Сток Сити 1:1 Хиберниан Борнмут 0:2 Сток Сити Сток Сити 0:2 КПР Ноттингем Форест 1:1 Сток Сити Сток Сити 2:3 Ковентри Сток Сити 0:0 Престон Норт Энд Бирмингем 2:0 Сток Сити
Последние игры между собой
Уотфорд: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 4
Сток Сити: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 3
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Сандерленд
|О’Брайен Эйден
|4
|1
|0
|2.
|Арсенал
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|3
|0
|0
|3.
|Саутгемптон
|Эльюнусси Мохамед
|3
|0
|0
|4.
|Престон Норт Энд
|Якобсен Эмиль Рис
|3
|0
|0
|5.
|Астон Вилла
|Арчер Камерон
|3
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Шрусбери Таун
|Пеннингтон Мэттью
|0
|1
|2.
|Форест Грин
|Ebou Adams
|0
|1
|3.
|Портсмут
|Джонсон Каллум
|0
|1
|4.
|Эвертон
|Кин Мойзе
|0
|1
|5.
|Крю Александра
|Billy Sass-Davies
|0
|1