Англия: Кубок лиги 2021-2022
Уотфорд
1:3
Конец матча
Стадион: Викарадж Роад
Сток Сити
0:1
24' ГолПауэлл Ник
1:1
61' ГолФлетчер Эшли
1:2
80' ГолКлукас Сэм
1:3
85' ГолТаймон Джош
90' Желтая карточкаБатт Дэнни
11
Масина
Адам
18
Туфан
Озан
16
Гослинг
Дэн
17
Флетчер
Эшли
12
Сема
Кен
16
Уилмот
Бен
14
Таймон
Джош
25
Пауэлл
Ник
22
Сарридж
Сэм
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Масина АдамЗащитник
-
18 Туфан ОзанПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Гослинг ДэнПолузащитник
- Нападающий
-
17 Флетчер ЭшлиНападающий
-
12 Сема КенНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Баа КвадвоПолузащитник
-
42 James Morris
-
Главный тренер: Хиско
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Уилмот БенЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Таймон ДжошПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Пауэлл НикНападающий
-
22 Сарридж СэмНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Бонам ДжекВратарь
-
19 Оэстигор ЛеоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Инс ТомасПолузащитник
-
28 Сойерс РоменПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: О'Нил Майкл
Ход матча
24'
0:1
61'
1:1
80'
1:2
85'
1:3
90'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 6
-
7 Удары в створ 4
-
8 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
13 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 3
-
53 Владение мячом, % 47
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Флетчер Эшли
|2
|1
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сарридж Сэм
|2
|0.67
|2.
|Инс Томас
|1
|0.33
|3.
|Пауэлл Ник
|1
|0.33
|4.
|Клукас Сэм
|1
|0.33
|5.
|Суттар Гарри
|1
|0.33
|6.
|Таймон Джош
|1
|0.33
|7.
|Томпсон Джордан
|0
|0
|8.
|Браун Джейкоб
|0
|0
|9.
|Alfie Doughty
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|#
|Игрок
|1.
|Батт Дэнни
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Уотфорд
|0
|0
|0
|0
|50% (1)
|50% (1)
|Сток Сити
|0
|14.29% (1)
|28.57% (2)
|14.29% (1)
|0
|42.86% (3)
Предыдущие игры
Уотфорд Последние 20 матчей: +11 =3 -6Норвич 1:3 Уотфорд Уотфорд 0:2 Вулверхэмптон Тоттенхэм 1:0 Уотфорд Уотфорд 1:0 Кристал Пэлас
Брайтон 2:0 Уотфорд Уотфорд 3:2 Астон Вилла Кристал Пэлас 3:1 Уотфорд Стивенэйдж 1:1 Уотфорд Уотфорд 0:0 Вест Бромвич Уотфорд 2:0 Суонси Брентфорд 2:0 Уотфорд Уотфорд 1:0 Миллуолл Норвич 0:1 Уотфорд Лутон Таун 1:0 Уотфорд Уотфорд 2:0 Рединг Мидлсбро 1:1 Уотфорд Уотфорд 1:0 Шеффилд Уэнсдей Уотфорд 3:0 Бирмингем Ротерхэм 1:4 Уотфорд Кардифф Сити 1:2 Уотфорд
Сток Сити Последние 20 матчей: +8 =6 -6Дерби 2:1 Сток Сити Сток Сити 1:1 Барнсли Сток Сити 2:1 Хаддерсфилд Таун Фулхэм 3:0 Сток Сити
Сток Сити 2:0 Донкастер Сток Сити 1:0 Ноттингем Форест Суонси 1:3 Сток Сити Бирмингем 0:0 Сток Сити Сток Сити 2:1 Флитвуд Таун Сток Сити 3:2 Рединг Вулверхэмптон 1:1 Сток Сити Уиган 2:1 Сток Сити Сток Сити 2:0 Астон Вилла Сток Сити 1:1 Хиберниан Борнмут 0:2 Сток Сити Сток Сити 0:2 КПР Ноттингем Форест 1:1 Сток Сити Сток Сити 2:3 Ковентри Сток Сити 0:0 Престон Норт Энд Бирмингем 2:0 Сток Сити
Последние игры между собой
Уотфорд: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 4
Сток Сити: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 3
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Брентфорд
|Форсс Маркус
|5
|1
|0
|2.
|Бёрнли
|Родригес Джей
|4
|0
|0
|3.
|Престон Норт Энд
|Якобсен Эмиль Рис
|4
|0
|0
|4.
|Сандерленд
|О’Брайен Эйден
|4
|1
|0
|5.
|Арсенал
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|3
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Шрусбери Таун
|Пеннингтон Мэттью
|0
|1
|2.
|Форест Грин
|Ebou Adams
|0
|1
|3.
|Портсмут
|Джонсон Каллум
|0
|1
|4.
|Эвертон
|Кин Мойзе
|0
|1
|5.
|Крю Александра
|Billy Sass-Davies
|0
|1