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Англия: Кубок лиги 2021-2022

2021-2022
Шеффилд Юнайтед
1:1
Перерыв

Стадион:
Саутгемптон
0'
1:0
8' Гол
Стивенс Энда
1:1
23' Гол
Диалло Ибраима
32' Желтая карточка
Макбарни Оливер
33' Желтая карточка
Лянко Войнович
18
Фодеринхэм
Уэсли
20
Богл
Джейден
6
Башам
Крис
19
Робинсон
Джек
3
Стивенс
Энда
16
Норвуд
Оливер
25
Гедиура
Адлен
15
Фримен
Люк
29
Ндиайе
Илиман
14
Бёрк
Оливер
9
Макбарни
Оливер
44
Форстер
Фрейзер
43
Валери
Ян
4
Лянко
Войнович
22
Салису
Мохаммед
15
Перро
Ромен
27
Диалло
Ибраима
6
Ромеу
Ориоль
23
Телла
Нейтан
11
Редмонд
Натан
19
Дженепо
Мусса
18
Броя
Армандо
Шеффилд Юнайтед
4-2-3-1
Саутгемптон
4-4-2

Ход матча

8'
Стивенс Энда
(Богл Джейден)
1:0
23'
1:1
Диалло Ибраима
(Ромеу Ориоль)
32'
Макбарни Оливер
 
33'
 
Лянко Войнович

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 4
  • 1 Удары в створ 3
  • 0 Угловые 5
  • 0 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 1
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 44 Владение мячом, % 56

Бомбардиры внутри турнира

Шеффилд Юнайтед
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Шарп Билли 1 0.33
2. Стивенс Энда 1 0.33
3. Фримен Люк 1 0.33
4. Брюстер Риан 1 0.33
5. Богл Джейден 0 0
Саутгемптон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Эльюнусси Мохамед 3 1.5
2. Броя Армандо 2 1
3. Редмонд Натан 1 0.5
4. Уокер-Питерс Кайл 1 0.5
5. Диалло Ибраима 1 0.5
6. Телла Нейтан 1 0.5
7. Ромеу Ориоль 0 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Шеффилд Юнайтед 0 33.33% (1) 0 33.33% (1) 0 33.33% (1)
 Саутгемптон 12.5% (1) 12.5% (1) 12.5% (1) 37.5% (3) 12.5% (1) 12.5% (1)

Предыдущие игры

Шеффилд Юнайтед Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Халл Сити 1:3 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 2:2 Престон Норт Энд Шеффилд Юнайтед 6:2 Питерборо Юнайтед Лутон Таун 0:0 Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Юнайтед 2:1 Дерби Шеффилд Юнайтед 1:2 Хаддерсфилд Таун Вест Бромвич 4:0 Шеффилд Юнайтед Суонси 0:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 1:0 Карлайл Шеффилд Юнайтед 0:1 Бирмингем Донкастер 0:4 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 1:0 Бёрнли Ньюкасл 1:0 Шеффилд Юнайтед Эвертон 0:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:2 Кристал Пэлас Тоттенхэм 4:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 1:0 Брайтон Вулверхэмптон 1:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:3 Арсенал Лидс 2:1 Шеффилд Юнайтед
Саутгемптон Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Манчестер Сити 0:0 Саутгемптон Саутгемптон 0:0 Вест Хэм Ньюкасл 2:2 Саутгемптон Ньюпорт 0:8 Саутгемптон
Саутгемптон 1:1 Манчестер Юнайтед Эвертон 3:1 Саутгемптон Саутгемптон 1:3 Атлетик Б Саутгемптон 1:0 Леванте Суонси 1:3 Саутгемптон Кардифф Сити 0:4 Саутгемптон Вест Хэм 3:0 Саутгемптон Саутгемптон 0:2 Лидс Саутгемптон 3:1 Фулхэм Саутгемптон 3:1 Кристал Пэлас Ливерпуль 2:0 Саутгемптон Саутгемптон 1:1 Лестер Тоттенхэм 2:1 Саутгемптон Лестер 1:0 Саутгемптон Вест Бромвич 3:0 Саутгемптон Саутгемптон 3:2 Бёрнли

Последние игры между собой

Шеффилд Юнайтед: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 5
Саутгемптон: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 2
Шеффилд Юнайтед 0:2 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 3:0 Шеффилд Юнайтед Премьер-лига Саутгемптон 3:1 Шеффилд Юнайтед Премьер-лига Шеффилд Юнайтед 0:1 Саутгемптон Премьер-лига
Шеффилд Юнайтед 1:0 Саутгемптон Кубок лиги Саутгемптон 1:2 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:0 Саутгемптон Саутгемптон 3:2 Шеффилд Юнайтед

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Сандерленд О’Брайен Эйден 4 1 0
2. Арсенал Обамеянг Пьер-Эмерик 3 0 0
3. Саутгемптон Эльюнусси Мохамед 3 0 0
4. Престон Норт Энд Якобсен Эмиль Рис 3 0 0
5. Астон Вилла Арчер Камерон 3 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Шрусбери Таун Пеннингтон Мэттью 0 1
2. Форест Грин Ebou Adams 0 1
3. Портсмут Джонсон Каллум 0 1
4. Эвертон Кин Мойзе 0 1
5. Крю Александра Billy Sass-Davies 0 1
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  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    33'
    Лянко Войнович получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    32'
    Макбарни Оливер получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    23'
    Г О О О О Л - Диалло Ибраима бьет в цель!
  • Описание гола
    8'
    Г О О О О Л - Стивенс Энда бьет в цель!
  • Первый тайм начался
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Лучшие коэффициенты
Шеффилд Юнайтед
Ничья
Саутгемптон
4.30
3.70
3.40
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