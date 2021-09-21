Англия: Кубок лиги 2021-2022
Шеффилд Юнайтед
1:1
Перерыв
Стадион: Брэмолл Лейн
Саутгемптон
1:0
8' ГолСтивенс Энда
1:1
23' ГолДиалло Ибраима
32' Желтая карточкаМакбарни Оливер
33' Желтая карточкаЛянко Войнович
20
Богл
Джейден
15
Фримен
Люк
14
Бёрк
Оливер
43
Валери
Ян
15
Перро
Ромен
23
Телла
Нейтан
18
Броя
Армандо
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Богл ДжейденЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Фримен ЛюкПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Бёрк ОливерПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Осборн БенПолузащитник
-
10 Шарп БиллиНападающий
-
-
Главный тренер: Йоканович Славиша
- Основной состав
- Вратарь
-
43 Валери ЯнЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Перро РоменЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Телла НейтанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Броя АрмандоНападающий
- Запасные игроки
-
41 Льюис ХарриВратарь
-
35 Беднарек ЯнЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Адамс ЧеНападающий
-
Главный тренер: Хазенхюттль Ральф
Ход матча
8'
1:0
23'
1:1
32'
33'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 4
-
1 Удары в створ 3
-
0 Угловые 5
-
0 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 1
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
44 Владение мячом, % 56
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Шарп Билли
|1
|0.33
|2.
|Стивенс Энда
|1
|0.33
|3.
|Фримен Люк
|1
|0.33
|4.
|Брюстер Риан
|1
|0.33
|5.
|Богл Джейден
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Эльюнусси Мохамед
|3
|1.5
|2.
|Броя Армандо
|2
|1
|3.
|Редмонд Натан
|1
|0.5
|4.
|Уокер-Питерс Кайл
|1
|0.5
|5.
|Диалло Ибраима
|1
|0.5
|6.
|Телла Нейтан
|1
|0.5
|7.
|Ромеу Ориоль
|0
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Шеффилд Юнайтед
|0
|33.33% (1)
|0
|33.33% (1)
|0
|33.33% (1)
|Саутгемптон
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|37.5% (3)
|12.5% (1)
|12.5% (1)
Предыдущие игры
Шеффилд Юнайтед Последние 20 матчей: +8 =3 -9Халл Сити 1:3 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 2:2 Престон Норт Энд Шеффилд Юнайтед 6:2 Питерборо Юнайтед Лутон Таун 0:0 Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Юнайтед 2:1 Дерби Шеффилд Юнайтед 1:2 Хаддерсфилд Таун Вест Бромвич 4:0 Шеффилд Юнайтед Суонси 0:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 1:0 Карлайл Шеффилд Юнайтед 0:1 Бирмингем Донкастер 0:4 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 1:0 Бёрнли Ньюкасл 1:0 Шеффилд Юнайтед Эвертон 0:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:2 Кристал Пэлас Тоттенхэм 4:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 1:0 Брайтон Вулверхэмптон 1:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:3 Арсенал Лидс 2:1 Шеффилд Юнайтед
Саутгемптон Последние 20 матчей: +7 =5 -8Манчестер Сити 0:0 Саутгемптон Саутгемптон 0:0 Вест Хэм Ньюкасл 2:2 Саутгемптон Ньюпорт 0:8 Саутгемптон
Саутгемптон 1:1 Манчестер Юнайтед Эвертон 3:1 Саутгемптон Саутгемптон 1:3 Атлетик Б Саутгемптон 1:0 Леванте Суонси 1:3 Саутгемптон Кардифф Сити 0:4 Саутгемптон Вест Хэм 3:0 Саутгемптон Саутгемптон 0:2 Лидс Саутгемптон 3:1 Фулхэм Саутгемптон 3:1 Кристал Пэлас Ливерпуль 2:0 Саутгемптон Саутгемптон 1:1 Лестер Тоттенхэм 2:1 Саутгемптон Лестер 1:0 Саутгемптон Вест Бромвич 3:0 Саутгемптон Саутгемптон 3:2 Бёрнли
Последние игры между собой
Шеффилд Юнайтед: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 5
Саутгемптон: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Сандерленд
|О’Брайен Эйден
|4
|1
|0
|2.
|Арсенал
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|3
|0
|0
|3.
|Саутгемптон
|Эльюнусси Мохамед
|3
|0
|0
|4.
|Престон Норт Энд
|Якобсен Эмиль Рис
|3
|0
|0
|5.
|Астон Вилла
|Арчер Камерон
|3
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Шрусбери Таун
|Пеннингтон Мэттью
|0
|1
|2.
|Форест Грин
|Ebou Adams
|0
|1
|3.
|Портсмут
|Джонсон Каллум
|0
|1
|4.
|Эвертон
|Кин Мойзе
|0
|1
|5.
|Крю Александра
|Billy Sass-Davies
|0
|1