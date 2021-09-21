Англия: Кубок лиги 2021-2022
Шеффилд Юнайтед
2:2
Итог после пенальти
Стадион: Брэмолл Лейн
Саутгемптон
1:0
8' ГолСтивенс Энда
1:1
23' ГолДиалло Ибраима
32' Желтая карточкаМакбарни Оливер
33' Желтая карточкаЛянко Войнович
1:2
53' ГолСалису Мохаммед
2:2
66' ГолМакбарни Оливер
20
Богл
Джейден
15
Фримен
Люк
14
Бёрк
Оливер
43
Валери
Ян
15
Перро
Ромен
23
Телла
Нейтан
18
Броя
Армандо
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Богл ДжейденЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Фримен ЛюкПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Бёрк ОливерПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Осборн БенПолузащитник
-
10 Шарп БиллиНападающий
-
-
Главный тренер: Йоканович Славиша
- Основной состав
- Вратарь
-
43 Валери ЯнЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Перро РоменЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Телла НейтанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Броя АрмандоНападающий
- Запасные игроки
-
41 Льюис ХарриВратарь
-
35 Беднарек ЯнЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Адамс ЧеНападающий
-
Главный тренер: Хазенхюттль Ральф
Ход матча
8'
1:0
23'
1:1
32'
33'
46'
53'
1:2
66'
2:2
81'
Пен
2:4
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 6
-
3 Удары в створ 6
-
1 Угловые 13
-
0 Офсайды 5
-
12 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
44 Владение мячом, % 56
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Шарп Билли
|1
|0.33
|2.
|Стивенс Энда
|1
|0.33
|3.
|Фримен Люк
|1
|0.33
|4.
|Макбарни Оливер
|1
|0.33
|5.
|Брюстер Риан
|1
|0.33
|6.
|Осборн Бен
|0
|0
|7.
|Богл Джейден
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Эльюнусси Мохамед
|3
|1.5
|2.
|Броя Армандо
|2
|1
|3.
|Телла Нейтан
|1
|0.5
|4.
|Редмонд Натан
|1
|0.5
|5.
|Уокер-Питерс Кайл
|1
|0.5
|6.
|Салису Мохаммед
|1
|0.5
|7.
|Диалло Ибраима
|1
|0.5
|8.
|Ромеу Ориоль
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Макбарни Оливер
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Лянко Войнович
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Шеффилд Юнайтед
|20% (1)
|20% (1)
|0
|20% (1)
|20% (1)
|20% (1)
|Саутгемптон
|10% (1)
|20% (2)
|10% (1)
|40% (4)
|10% (1)
|10% (1)
Предыдущие игры
Шеффилд Юнайтед Последние 20 матчей: +8 =3 -9Халл Сити 1:3 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 2:2 Престон Норт Энд Шеффилд Юнайтед 6:2 Питерборо Юнайтед Лутон Таун 0:0 Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Юнайтед 2:1 Дерби Шеффилд Юнайтед 1:2 Хаддерсфилд Таун Вест Бромвич 4:0 Шеффилд Юнайтед Суонси 0:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 1:0 Карлайл Шеффилд Юнайтед 0:1 Бирмингем Донкастер 0:4 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 1:0 Бёрнли Ньюкасл 1:0 Шеффилд Юнайтед Эвертон 0:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:2 Кристал Пэлас Тоттенхэм 4:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 1:0 Брайтон Вулверхэмптон 1:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:3 Арсенал Лидс 2:1 Шеффилд Юнайтед
Саутгемптон Последние 20 матчей: +7 =5 -8Манчестер Сити 0:0 Саутгемптон Саутгемптон 0:0 Вест Хэм Ньюкасл 2:2 Саутгемптон Ньюпорт 0:8 Саутгемптон
Саутгемптон 1:1 Манчестер Юнайтед Эвертон 3:1 Саутгемптон Саутгемптон 1:3 Атлетик Б Саутгемптон 1:0 Леванте Суонси 1:3 Саутгемптон Кардифф Сити 0:4 Саутгемптон Вест Хэм 3:0 Саутгемптон Саутгемптон 0:2 Лидс Саутгемптон 3:1 Фулхэм Саутгемптон 3:1 Кристал Пэлас Ливерпуль 2:0 Саутгемптон Саутгемптон 1:1 Лестер Тоттенхэм 2:1 Саутгемптон Лестер 1:0 Саутгемптон Вест Бромвич 3:0 Саутгемптон Саутгемптон 3:2 Бёрнли
Последние игры между собой
Шеффилд Юнайтед: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 5
Саутгемптон: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Брентфорд
|Форсс Маркус
|5
|1
|0
|2.
|Бёрнли
|Родригес Джей
|4
|0
|0
|3.
|Престон Норт Энд
|Якобсен Эмиль Рис
|4
|0
|0
|4.
|Сандерленд
|О’Брайен Эйден
|4
|1
|0
|5.
|Арсенал
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|3
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Шрусбери Таун
|Пеннингтон Мэттью
|0
|1
|2.
|Форест Грин
|Ebou Adams
|0
|1
|3.
|Портсмут
|Джонсон Каллум
|0
|1
|4.
|Эвертон
|Кин Мойзе
|0
|1
|5.
|Крю Александра
|Billy Sass-Davies
|0
|1