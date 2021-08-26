  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Англия
  4. Кубок лиги 2021-2022

Англия: Кубок лиги 2021-2022

2021-2022
Норвич
 
Позже

Стадион:
Ливерпуль

Бомбардиры внутри турнира

Норвич
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сарджент Джош 2 2
2. Цолис Христос 2 2
3. Маклин Кенни 1 1
4. Рупп Лукас 1 1
Ливерпуль
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Норвич 16.67% (1) 16.67% (1) 16.67% (1) 16.67% (1) 33.33% (2) 0
 Ливерпуль 0 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

Норвич Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Норвич 1:3 Уотфорд Арсенал 1:0 Норвич Норвич 1:2 Лестер Норвич 6:0 Борнмут
Манчестер Сити 5:0 Норвич Норвич 0:3 Ливерпуль Ньюкасл 3:0 Норвич Норвич 5:0 Джиллингем Норвич 2:0 Хаддерсфилд Таун Кингз Линн Таун 1:3 Норвич Барнсли 2:2 Норвич Норвич 4:1 Рединг КПР 1:3 Норвич Норвич 0:1 Уотфорд Норвич 1:3 Борнмут Дерби 0:1 Норвич Норвич 7:0 Хаддерсфилд Таун Престон Норт Энд 1:1 Норвич Норвич 1:1 Блэкберн Ноттингем Форест 0:2 Норвич
Ливерпуль Последние 20 матчей: +14 =5 -1
Ливерпуль 3:0 Кристал Пэлас Ливерпуль 3:2 Милан Лидс 0:3 Ливерпуль Ливерпуль 1:1 Челси
Ливерпуль 2:0 Бёрнли Норвич 0:3 Ливерпуль Ливерпуль 3:1 Осасуна Ливерпуль 1:1 Атлетик Б Ливерпуль 1:0 Болонья Ливерпуль 2:0 Болонья Герта 4:3 Ливерпуль Майнц 0:1 Ливерпуль Штуттгарт 1:1 Ливерпуль Ваккер Инсбрук 1:1 Ливерпуль Ливерпуль 2:0 Кристал Пэлас Бёрнли 0:3 Ливерпуль Вест Бромвич 1:2 Ливерпуль Манчестер Юнайтед 2:4 Ливерпуль Ливерпуль 2:0 Саутгемптон Ливерпуль 1:1 Ньюкасл

Последние игры между собой

Норвич: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 9
Ливерпуль: победы: 9, ничьи: 2, поражения: 0
Норвич 0:3 Ливерпуль Премьер-лига Норвич 0:1 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 4:1 Норвич Премьер-лига Норвич 4:5 Ливерпуль Премьер-лига
Ливерпуль 1:1 Норвич Премьер-лига Норвич 2:3 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 5:1 Норвич Премьер-лига Ливерпуль 5:0 Норвич Премьер-лига Норвич 2:5 Ливерпуль Премьер-лига Норвич 0:3 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 1:1 Норвич Премьер-лига

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Сандерленд О’Брайен Эйден 4 1 0
2. Арсенал Обамеянг Пьер-Эмерик 3 0 0
3. Саутгемптон Эльюнусси Мохамед 3 0 0
4. Престон Норт Энд Якобсен Эмиль Рис 3 0 0
5. Астон Вилла Арчер Камерон 3 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Шрусбери Таун Пеннингтон Мэттью 0 1
2. Форест Грин Ebou Adams 0 1
3. Портсмут Джонсон Каллум 0 1
4. Эвертон Кин Мойзе 0 1
5. Крю Александра Billy Sass-Davies 0 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Норвич - Ливерпуль от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 21 сентября 2021, осталось 2 дня 19 часов 52 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 7
    Норвич 0% (0)
    X 0% (0)
    Ливерпуль 100% (7)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Норвич
    Ничья
    Ливерпуль
    5.70
    4.45
    1.68
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Норвич - Ливерпуль онлайн


    Прогнозы на матч Норвич - Ливерпуль

    Исход игры
    Норвич
    0% (0)
    Ничья
    0% (0)
    Ливерпуль
    100% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    71.43% (5)
    Меньше
    28.57% (2)
    Обе команды забьют
    Да
    57.14% (4)
    Нет
    42.86% (3)
    Популярный счёт
    1:2 Ливерпуль
    42.9% (3)
    Конкурс прогнозов

    Ваш прогноз

    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


    Рейтинг лучших букмекеров
    1 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
    2 Бонус: 2021  Отзывы (4) Обзор Играть
    3 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
    4 Бонус: 1000  Отзывы (5) Обзор Играть
    5 Бонус: 15000  Отзывы (1) Обзор Играть
    6 Бонус: 500  Отзывы (2) Обзор Играть
    7 Бонус: 5000  Отзывы (30) Обзор Играть
    8 Бонус: 10000  Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     