Англия: Кубок лиги 2021-2022
Норвич
Позже
Стадион: Кэрроу Роуд
Ливерпуль
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сарджент Джош
|2
|2
|2.
|Цолис Христос
|2
|2
|3.
|Маклин Кенни
|1
|1
|4.
|Рупп Лукас
|1
|1
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Норвич
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|33.33% (2)
|0
|Ливерпуль
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Норвич Последние 20 матчей: +9 =3 -8Норвич 1:3 Уотфорд Арсенал 1:0 Норвич Норвич 1:2 Лестер Норвич 6:0 Борнмут
Манчестер Сити 5:0 Норвич Норвич 0:3 Ливерпуль Ньюкасл 3:0 Норвич Норвич 5:0 Джиллингем Норвич 2:0 Хаддерсфилд Таун Кингз Линн Таун 1:3 Норвич Барнсли 2:2 Норвич Норвич 4:1 Рединг КПР 1:3 Норвич Норвич 0:1 Уотфорд Норвич 1:3 Борнмут Дерби 0:1 Норвич Норвич 7:0 Хаддерсфилд Таун Престон Норт Энд 1:1 Норвич Норвич 1:1 Блэкберн Ноттингем Форест 0:2 Норвич
Ливерпуль Последние 20 матчей: +14 =5 -1Ливерпуль 3:0 Кристал Пэлас Ливерпуль 3:2 Милан Лидс 0:3 Ливерпуль Ливерпуль 1:1 Челси
Ливерпуль 2:0 Бёрнли Норвич 0:3 Ливерпуль Ливерпуль 3:1 Осасуна Ливерпуль 1:1 Атлетик Б Ливерпуль 1:0 Болонья Ливерпуль 2:0 Болонья Герта 4:3 Ливерпуль Майнц 0:1 Ливерпуль Штуттгарт 1:1 Ливерпуль Ваккер Инсбрук 1:1 Ливерпуль Ливерпуль 2:0 Кристал Пэлас Бёрнли 0:3 Ливерпуль Вест Бромвич 1:2 Ливерпуль Манчестер Юнайтед 2:4 Ливерпуль Ливерпуль 2:0 Саутгемптон Ливерпуль 1:1 Ньюкасл
Последние игры между собой
Норвич: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 9
Ливерпуль: победы: 9, ничьи: 2, поражения: 0
Будет доступно позже.
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Сандерленд
|О’Брайен Эйден
|4
|1
|0
|2.
|Арсенал
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|3
|0
|0
|3.
|Саутгемптон
|Эльюнусси Мохамед
|3
|0
|0
|4.
|Престон Норт Энд
|Якобсен Эмиль Рис
|3
|0
|0
|5.
|Астон Вилла
|Арчер Камерон
|3
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Шрусбери Таун
|Пеннингтон Мэттью
|0
|1
|2.
|Форест Грин
|Ebou Adams
|0
|1
|3.
|Портсмут
|Джонсон Каллум
|0
|1
|4.
|Эвертон
|Кин Мойзе
|0
|1
|5.
|Крю Александра
|Billy Sass-Davies
|0
|1
Прогнозы на матч Норвич - Ливерпуль
Исход игры
Норвич
0% (0)
Ничья
0% (0)
Ливерпуль
100% (7)
Тотал 2.5
Больше
71.43% (5)
Меньше
28.57% (2)
Обе команды забьют
Да
57.14% (4)
Нет
42.86% (3)
Популярный счёт
1:2 Ливерпуль
42.9% (3)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!