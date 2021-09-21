Англия: Кубок лиги 2021-2022
Престон Норт Энд
2:0
Перерыв
Стадион: Дипдэйл
Челтенем
1:0
25' ГолХьюз Эндрю
28' Желтая карточкаDylan Barkers
32' Желтая карточкаТомас Конор
2:0
37' ГолРафферти Джозеф
16
Хьюз
Эндрю
44
Поттс
Брэд
24
Grant
Horton
17
Блэр
Мэтти
18
Перри
Тэйлор
10
Мэй
Альфи
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Хьюз ЭндрюЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
44 Поттс БрэдПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
32 Эрл ДжошПолузащитник
- Полузащитник
-
26 О'Райли АдамПолузащитник
-
24 Магуайр ШонНападающий
-
38 Joe Grant
-
Главный тренер: Frankie McAvoy
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Grant HortonЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Блэр МэттиПолузащитник
-
18 Перри ТэйлорПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Мэй АльфиНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
2 Лонг ШонЗащитник
- Защитник
-
23 Бондс ЭллиотПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Дафф Майкл
Ход матча
25'
1:0
28'
32'
37'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 1
-
4 Удары в створ 1
-
2 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 0
-
55 Владение мячом, % 45
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Якобсен Эмиль Рис
|3
|1
|2.
|Синклер Скотт
|2
|0.67
|3.
|Хьюз Эндрю
|1
|0.33
|4.
|Рафферти Джозеф
|1
|0.33
|5.
|Ледсон Райан
|1
|0.33
|6.
|Ван дер Берг Сепп
|1
|0.33
|7.
|Каннингхем Грег
|0
|0
|8.
|Уайтман Бен
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мэй Альфи
|2
|0.67
|2.
|Васселл Кайл
|1
|0.33
Карточки
|#
|Игрок
|#
|Игрок
|1.
|Томас Конор II
|1
|0
|2.
|Dylan Barkers
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Престон Норт Энд
|14.29% (1)
|0
|28.57% (2)
|0
|28.57% (2)
|28.57% (2)
|Челтенем
|0
|33.33% (1)
|0
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|0
Предыдущие игры
Престон Норт Энд Последние 20 матчей: +9 =5 -6Престон Норт Энд 1:1 Вест Бромвич Шеффилд Юнайтед 2:2 Престон Норт Энд Бристоль Сити 0:0 Престон Норт Энд Престон Норт Энд 3:1 Суонси
Моркам 2:4 Престон Норт Энд Престон Норт Энд 1:0 Питерборо Юнайтед Хаддерсфилд Таун 1:0 Престон Норт Энд Рединг 2:1 Престон Норт Энд Мэнсфилд 0:3 Престон Норт Энд Престон Норт Энд 1:4 Халл Сити Уиган 3:2 Престон Норт Энд Манчестер Сити 2:0 Престон Норт Энд Аккрингтон 1:1 Престон Норт Энд Престон Норт Энд 0:1 Болтон Селтик 0:1 Престон Норт Энд Сент-Джонстон 1:1 Престон Норт Энд Престон Норт Энд 8:3 Бамбер-Бридж Ноттингем Форест 1:2 Престон Норт Энд Престон Норт Энд 2:0 Барнсли Ковентри 0:1 Престон Норт Энд
Челтенем Последние 20 матчей: +10 =4 -6Челтенем 1:0 Оксфорд Юнайтед Чарльтон 1:2 Челтенем Челтенем 1:1 Милтон-Кейнс Донс Бристоль Роверс 2:0 Челтенем
Бёртон 1:1 Челтенем Джиллингем 1:1 Челтенем Флитвуд Таун 3:2 Челтенем Челтенем 2:1 Ипсвич Челтенем 1:3 Уиком Бристоль Роверс 0:2 Челтенем Крю Александра 1:1 Челтенем Челтенем 2:0 Ковентри Челтенем 0:3 Бирмингем Челтенем 4:1 Харрогейт Ньюпорт 1:0 Челтенем Челтенем 1:1 Карлайл Челтенем 1:0 Колчестер Стивенэйдж 0:1 Челтенем Кроули Таун 1:0 Челтенем Челтенем 1:0 Лейтон Ориент
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Сандерленд
|О’Брайен Эйден
|4
|1
|0
|2.
|Арсенал
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|3
|0
|0
|3.
|Саутгемптон
|Эльюнусси Мохамед
|3
|0
|0
|4.
|Престон Норт Энд
|Якобсен Эмиль Рис
|3
|0
|0
|5.
|Астон Вилла
|Арчер Камерон
|3
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Шрусбери Таун
|Пеннингтон Мэттью
|0
|1
|2.
|Форест Грин
|Ebou Adams
|0
|1
|3.
|Портсмут
|Джонсон Каллум
|0
|1
|4.
|Эвертон
|Кин Мойзе
|0
|1
|5.
|Крю Александра
|Billy Sass-Davies
|0
|1