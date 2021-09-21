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Англия: Кубок лиги 2021-2022

2021-2022
Престон Норт Энд
2:0
Перерыв

Стадион:
Челтенем
0'
1:0
25' Гол
Хьюз Эндрю
28' Желтая карточка
Dylan Barkers
32' Желтая карточка
Томас Конор
2:0
37' Гол
Рафферти Джозеф
1
Радд
Деклан
14
Стори
Джордан
6
Линдси
Лиам
16
Хьюз
Эндрю
15
Рафферти
Джозеф
13
Маккэнн
Алистер
4
Уайтман
Бен
3
Каннингхем
Грег
44
Поттс
Брэд
21
Уикхэм
Коннор
19
Якобсен
Эмиль
Рис
1
Эванс
Оуэн
24
Grant
Horton
4
Поллок
Мэттью
6
Фристоун
Льюис
17
Блэр
Мэтти
18
Перри
Тэйлор
7
Томас
Конор
II
11
Ellis
Chapman
26
Dylan
Barkers
10
Мэй
Альфи
14
Эндрю
Виллиамс
Престон Норт Энд
3-4-1-2
Челтенем
3-5-2

Ход матча

7'
Магуайр Шон
Уикхэм Коннор
 
25'
Хьюз Эндрю
(Уайтман Бен)
1:0
28'
 
Dylan Barkers
31'
Ван дер Берг Сепп
Линдси Лиам
 
32'
 
Томас Конор
37'
Рафферти Джозеф
(Каннингхем Грег)
2:0

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 1
  • 4 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 0
  • 55 Владение мячом, % 45

Бомбардиры внутри турнира

Престон Норт Энд
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Якобсен Эмиль Рис 3 1
2. Синклер Скотт 2 0.67
3. Хьюз Эндрю 1 0.33
4. Рафферти Джозеф 1 0.33
5. Ледсон Райан 1 0.33
6. Ван дер Берг Сепп 1 0.33
7. Каннингхем Грег 0 0
8. Уайтман Бен 0 0
Челтенем
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мэй Альфи 2 0.67
2. Васселл Кайл 1 0.33

Карточки

Престон Норт Энд
# Игрок      
Челтенем
# Игрок      
1. Томас Конор II 1 0
2. Dylan Barkers 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Престон Норт Энд 14.29% (1) 0 28.57% (2) 0 28.57% (2) 28.57% (2)
 Челтенем 0 33.33% (1) 0 33.33% (1) 33.33% (1) 0

Предыдущие игры

Престон Норт Энд Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Престон Норт Энд 1:1 Вест Бромвич Шеффилд Юнайтед 2:2 Престон Норт Энд Бристоль Сити 0:0 Престон Норт Энд Престон Норт Энд 3:1 Суонси
Моркам 2:4 Престон Норт Энд Престон Норт Энд 1:0 Питерборо Юнайтед Хаддерсфилд Таун 1:0 Престон Норт Энд Рединг 2:1 Престон Норт Энд Мэнсфилд 0:3 Престон Норт Энд Престон Норт Энд 1:4 Халл Сити Уиган 3:2 Престон Норт Энд Манчестер Сити 2:0 Престон Норт Энд Аккрингтон 1:1 Престон Норт Энд Престон Норт Энд 0:1 Болтон Селтик 0:1 Престон Норт Энд Сент-Джонстон 1:1 Престон Норт Энд Престон Норт Энд 8:3 Бамбер-Бридж Ноттингем Форест 1:2 Престон Норт Энд Престон Норт Энд 2:0 Барнсли Ковентри 0:1 Престон Норт Энд
Челтенем Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Челтенем 1:0 Оксфорд Юнайтед Чарльтон 1:2 Челтенем Челтенем 1:1 Милтон-Кейнс Донс Бристоль Роверс 2:0 Челтенем
Бёртон 1:1 Челтенем Джиллингем 1:1 Челтенем Флитвуд Таун 3:2 Челтенем Челтенем 2:1 Ипсвич Челтенем 1:3 Уиком Бристоль Роверс 0:2 Челтенем Крю Александра 1:1 Челтенем Челтенем 2:0 Ковентри Челтенем 0:3 Бирмингем Челтенем 4:1 Харрогейт Ньюпорт 1:0 Челтенем Челтенем 1:1 Карлайл Челтенем 1:0 Колчестер Стивенэйдж 0:1 Челтенем Кроули Таун 1:0 Челтенем Челтенем 1:0 Лейтон Ориент

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Сандерленд О’Брайен Эйден 4 1 0
2. Арсенал Обамеянг Пьер-Эмерик 3 0 0
3. Саутгемптон Эльюнусси Мохамед 3 0 0
4. Престон Норт Энд Якобсен Эмиль Рис 3 0 0
5. Астон Вилла Арчер Камерон 3 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Шрусбери Таун Пеннингтон Мэттью 0 1
2. Форест Грин Ebou Adams 0 1
3. Портсмут Джонсон Каллум 0 1
4. Эвертон Кин Мойзе 0 1
5. Крю Александра Billy Sass-Davies 0 1
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Лучшие коэффициенты
Престон Норт Энд
Ничья
Челтенем
1.54
4.45
8.30
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