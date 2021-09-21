Англия: Кубок лиги 2021-2022
Брентфорд
5:0
Перерыв
Стадион: Брентфорд Коммьюнити
Олдхэм Атлетик
1:0
3' ПенальтиФорсс Маркус
2:0
16' ГолФорсс Маркус
3:0
38' ГолВисса Йоан
4:0
43' Гол в свои воротаДиарра Рафаэль
5:0
44' ГолФорсс Маркус
15
Ониика
Фрэнк
14
Годдос
Саман
11
Висса
Йоан
24
Фосу
Тарик
14
Dylan
Fage
15
Kyle
Jameson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Ониика ФрэнкПолузащитник
-
14 Годдос СаманПолузащитник
-
11 Висса ЙоанНападающий
- Нападающий
-
24 Фосу ТарикНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Тони АйвенНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Франк Томас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Dylan FageПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Kyle JamesonПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
-
-
33 Benny Couto
-
-
Главный тренер: Keith Curle
Ход матча
3'
1:0
16'
2:0
38'
3:0
43'
4:0
44'
5:0
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 1
-
6 Удары в створ 2
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
67 Владение мячом, % 33
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Форсс Маркус
|3 (1)
|1.5
|2.
|Висса Йоан
|2
|1
|3.
|Мбеумо Брайан
|1
|0.5
|4.
|Йенсен Матиас
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Баамбула Дилан
|1
|0.33
Карточки
|#
|Игрок
|#
|Игрок
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Брентфорд
|0
|0
|0
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|Олдхэм Атлетик
|0
|0
|0
|100% (1)
|0
|0
Предыдущие игры
Брентфорд Последние 20 матчей: +13 =4 -3Вулверхэмптон 0:2 Брентфорд Брентфорд 0:1 Брайтон Астон Вилла 1:1 Брентфорд Брентфорд 3:1 Форест Грин
Кристал Пэлас 0:0 Брентфорд Брентфорд 2:0 Арсенал Брентфорд 2:1 Валенсия Брентфорд 0:1 Вест Хэм Манчестер Юнайтед 2:2 Брентфорд Кембридж Юнайтед 1:3 Брентфорд Борэм Вуд 0:2 Брентфорд Уимблдон 0:1 Брентфорд Брентфорд 2:0 Суонси Брентфорд 3:1 Борнмут Борнмут 1:0 Брентфорд Бристоль Сити 1:3 Брентфорд Брентфорд 2:0 Уотфорд Брентфорд 1:0 Ротерхэм Борнмут 0:1 Брентфорд Брентфорд 1:1 Кардифф Сити
Олдхэм Атлетик Последние 20 матчей: +7 =1 -12Олдхэм Атлетик 0:0 Хартлпул Лейтон Ориент 4:0 Олдхэм Атлетик Олдхэм Атлетик 0:3 Барроу Олдхэм Атлетик 1:0 Сэлфорд Сити
Саттон 1:2 Олдхэм Атлетик Олдхэм Атлетик 0:0 Аккрингтон Олдхэм Атлетик 1:2 Колчестер Бристоль Роверс 1:0 Олдхэм Атлетик Брэдфорд Сити 2:1 Олдхэм Атлетик Олдхэм Атлетик 2:2 Транмир Олдхэм Атлетик 0:1 Ньюпорт Олдхэм Атлетик 0:2 Бёрнли Олдхэм Атлетик 0:3 Форест Грин Мэнсфилд 4:1 Олдхэм Атлетик Олдхэм Атлетик 1:2 Гримсби Харрогейт 0:3 Олдхэм Атлетик Моркам 4:3 Олдхэм Атлетик Олдхэм Атлетик 5:2 Колчестер Кроули Таун 1:4 Олдхэм Атлетик Олдхэм Атлетик 0:1 Стивенэйдж
Последние игры между собой
Брентфорд: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 2
Олдхэм Атлетик: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 6
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Сандерленд
|О’Брайен Эйден
|4
|1
|0
|2.
|Арсенал
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|3
|0
|0
|3.
|Саутгемптон
|Эльюнусси Мохамед
|3
|0
|0
|4.
|Престон Норт Энд
|Якобсен Эмиль Рис
|3
|0
|0
|5.
|Астон Вилла
|Арчер Камерон
|3
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Шрусбери Таун
|Пеннингтон Мэттью
|0
|1
|2.
|Форест Грин
|Ebou Adams
|0
|1
|3.
|Портсмут
|Джонсон Каллум
|0
|1
|4.
|Эвертон
|Кин Мойзе
|0
|1
|5.
|Крю Александра
|Billy Sass-Davies
|0
|1