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Англия: Кубок лиги 2021-2022

2021-2022
Брентфорд
7:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 12819
Олдхэм Атлетик
0'
1:0
3' Пенальти
Форсс Маркус
2:0
16' Гол
Форсс Маркус
3:0
38' Гол
Висса Йоан
4:0
43' Гол в свои ворота
Диарра Рафаэль
5:0
44' Гол
Форсс Маркус
6:0
60' Гол
Форсс Маркус
79' Желтая карточка
Кларк Джордан
7:0
87' Гол
Висса Йоан
90'+1
40
Фернандес
Альваро
III
22
Йоргенсен
Матиас
4
Гуд
Чарли
2
Томпсон
Доминик
30
Расмуссен
Мадс
14
Годдос
Саман
8
Йенсен
Матиас
15
Ониика
Фрэнк
24
Фосу
Тарик
11
Висса
Йоан
9
Форсс
Маркус
1
Лойтвилер
Джейсон
14
Dylan
Fage
2
Кларк
Джордан
II
6
Carl
Piergianni
15
Kyle
Jameson
10
Кейллор-Данн
Дэвис
18
Боуден
Джейми
8
Уэлан
Каллум
22
Диарра
Рафаэль
24
Баамбула
Дилан
11
Деарнли
Захари
Брентфорд
3-5-1-1
Олдхэм Атлетик
4-5-1

Ход матча

3'
Форсс Маркус
1:0
16'
Форсс Маркус
2:0
38'
Висса Йоан
(Йенсен Матиас)
3:0
43'
Диарра Рафаэль
4:0
44'
Форсс Маркус
(Годдос Саман)
5:0
46'
 
Vani Da Silva
Carl Piergianni
46'
 
Harry Vaughan
Деарнли Захари
46'
 
Benny Couto
Баамбула Дилан
60'
Форсс Маркус
(Расмуссен Мадс)
6:0
71'
Бидструп Мадс
Расмуссен Мадс
 
71'
Стевенс Финли
Фосу Тарик
 
71'
Пирт-Харрис Милс
Ониика Фрэнк
 
79'
 
Кларк Джордан
87'
Висса Йоан
(Годдос Саман)
7:0

Статистика матча

  • 13 Удары по воротам 2
  • 11 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 1
  • 1 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 11
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 72 Владение мячом, % 28

Бомбардиры внутри турнира

Брентфорд
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Форсс Маркус 5 (1) 2.5
2. Висса Йоан 3 1.5
3. Мбеумо Брайан 1 0.5
4. Годдос Саман 0 0
5. Йенсен Матиас 0 0
6. Расмуссен Мадс 0 0
Олдхэм Атлетик
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Баамбула Дилан 1 0.33

Карточки

Брентфорд
# Игрок      
Олдхэм Атлетик
# Игрок      
1. Кларк Джордан II 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Брентфорд 11.11% (1) 11.11% (1) 22.22% (2) 22.22% (2) 11.11% (1) 22.22% (2)
 Олдхэм Атлетик 0 0 0 100% (1) 0 0

Предыдущие игры

Брентфорд Последние 20 матчей: +13 =4 -3
Вулверхэмптон 0:2 Брентфорд Брентфорд 0:1 Брайтон Астон Вилла 1:1 Брентфорд Брентфорд 3:1 Форест Грин
Кристал Пэлас 0:0 Брентфорд Брентфорд 2:0 Арсенал Брентфорд 2:1 Валенсия Брентфорд 0:1 Вест Хэм Манчестер Юнайтед 2:2 Брентфорд Кембридж Юнайтед 1:3 Брентфорд Борэм Вуд 0:2 Брентфорд Уимблдон 0:1 Брентфорд Брентфорд 2:0 Суонси Брентфорд 3:1 Борнмут Борнмут 1:0 Брентфорд Бристоль Сити 1:3 Брентфорд Брентфорд 2:0 Уотфорд Брентфорд 1:0 Ротерхэм Борнмут 0:1 Брентфорд Брентфорд 1:1 Кардифф Сити
Олдхэм Атлетик Последние 20 матчей: +7 =1 -12
Олдхэм Атлетик 0:0 Хартлпул Лейтон Ориент 4:0 Олдхэм Атлетик Олдхэм Атлетик 0:3 Барроу Олдхэм Атлетик 1:0 Сэлфорд Сити
Саттон 1:2 Олдхэм Атлетик Олдхэм Атлетик 0:0 Аккрингтон Олдхэм Атлетик 1:2 Колчестер Бристоль Роверс 1:0 Олдхэм Атлетик Брэдфорд Сити 2:1 Олдхэм Атлетик Олдхэм Атлетик 2:2 Транмир Олдхэм Атлетик 0:1 Ньюпорт Олдхэм Атлетик 0:2 Бёрнли Олдхэм Атлетик 0:3 Форест Грин Мэнсфилд 4:1 Олдхэм Атлетик Олдхэм Атлетик 1:2 Гримсби Харрогейт 0:3 Олдхэм Атлетик Моркам 4:3 Олдхэм Атлетик Олдхэм Атлетик 5:2 Колчестер Кроули Таун 1:4 Олдхэм Атлетик Олдхэм Атлетик 0:1 Стивенэйдж

Последние игры между собой

Брентфорд: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 2
Олдхэм Атлетик: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 6
Олдхэм Атлетик 0:0 Брентфорд Первая лига Брентфорд 1:0 Олдхэм Атлетик Первая лига Олдхэм Атлетик 0:2 Брентфорд Первая лига Брентфорд 1:0 Олдхэм Атлетик Первая лига
Брентфорд 2:0 Олдхэм Атлетик Первая лига Олдхэм Атлетик 0:2 Брентфорд Первая лига Олдхэм Атлетик 2:1 Брентфорд Первая лига Брентфорд 1:3 Олдхэм Атлетик Первая лига Олдхэм Атлетик 2:3 Брентфорд Первая лига Брентфорд 1:1 Олдхэм Атлетик Первая лига

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Брентфорд Форсс Маркус 5 1 0
2. Бёрнли Родригес Джей 4 0 0
3. Престон Норт Энд Якобсен Эмиль Рис 4 0 0
4. Сандерленд О’Брайен Эйден 4 1 0
5. Арсенал Обамеянг Пьер-Эмерик 3 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Шрусбери Таун Пеннингтон Мэттью 0 1
2. Форест Грин Ebou Adams 0 1
3. Портсмут Джонсон Каллум 0 1
4. Эвертон Кин Мойзе 0 1
5. Крю Александра Billy Sass-Davies 0 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    44'
    Г О О О О Л - Форсс Маркус бьет в цель!
  • Описание гола
    43'
    Г О О О О Л - Диарра Рафаэль уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • Описание гола
    38'
    Г О О О О Л - Висса Йоан бьет в цель!
  • Описание гола
    16'
    Г О О О О Л - Форсс Маркус бьет в цель!
  • Описание гола
    3'
    Г О О О О Л - Форсс Маркус из команды Брентфорд забивает с точки!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Brentford Community Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Брентфорд 7:0 Олдхэм Атлетик онлайн




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