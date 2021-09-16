Швеция: Суперэттан 2021
41' Желтая карточкаСвенссон Йеспер
1:0
77' ГолЭрикссон Виктор
2:0
90' ГолБечирович Эдвин
20
Винст
Фредди
10
Брэндон
Эрик
22
Люнг
Даниэль
10
Омонди
Эрик
19
Бук
Робин
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Винст ФреддиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Брэндон ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Дзабич РобинНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Robin Asterhed
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Люнг ДаниэльПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Омонди ЭрикНападающий
-
19 Бук РобинНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Кваква ЭнокПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Patric Jildefalk
Ход матча
41'
77'
90'
2:0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Йоханссон Оскар
|4
|0.2
|2.
|Бечирович Эдвин
|4
|0.2
|3.
|Магаши Абдуссалам
|3
|0.15
|4.
|Удденес Оскар
|2
|0.1
|5.
|Christian Moses
|2
|0.1
|6.
|Дзабич Робин
|2
|0.1
|7.
|Винст Фредди
|1
|0.05
|8.
|Вилар Бернардо
|1
|0.05
|9.
|Стивенс Джоэл
|1
|0.05
|10.
|Камара Креспо
|1
|0.05
|11.
|Эрикссон Виктор
|1
|0.05
|12.
|Брэндон Эрик
|1 (1)
|0.05
|13.
|Оливейра Вендерсон
|0
|0
|14.
|Исмаил Исса
|0
|0
|15.
|Де Врис Фрэнсис
|0
|0
|16.
|Сундгрен Альбин
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бук Робин
|6
|0.32
|2.
|Омонди Эрик
|5 (1)
|0.26
|3.
|Эдквист Адриан
|5
|0.26
|4.
|Страндсатер Даниэль
|2
|0.11
|5.
|Свенссон Йеспер
|1
|0.05
|6.
|Edin Hamidovic
|1
|0.05
|7.
|Зейдан Мустафа
|1
|0.05
|8.
|Дегерлунд Маркус
|1
|0.05
|9.
|Николич Марко
|1
|0.05
|10.
|Фендрих Фредрик
|1
|0.05
|11.
|Бекай Перпарим
|1
|0.05
|12.
|Люнг Даниэль
|1
|0.05
|13.
|Нордстрем Элиас
|1
|0.05
|14.
|Барни Юнес
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Виндехолл Чарли
|7
|0
|2.
|Винст Фредди
|3
|0
|3.
|Удденес Оскар
|3
|0
|4.
|Вилар Бернардо
|3
|0
|5.
|Бечирович Эдвин
|1
|1
|6.
|Магаши Абдуссалам
|2
|0
|7.
|Брэндон Эрик
|2
|0
|8.
|Войтехович Филипп
|1
|0
|9.
|Йоханссон Оскар
|1
|0
|10.
|Стивенс Джоэл
|1
|0
|11.
|Christian Moses
|1
|0
|12.
|Камара Креспо
|1
|0
|13.
|Эрикссон Виктор
|1
|0
|14.
|Исмаил Исса
|1
|0
|15.
|Кенндал Уильям
|1
|0
|16.
|Ларссон Виктор
|1
|0
|17.
|Сундгрен Альбин
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Свенссон Йеспер
|5
|0
|2.
|Бекай Перпарим
|4
|0
|3.
|Крона Себастьян
|4
|0
|4.
|Фендрих Фредрик
|2
|1
|5.
|Зейдан Мустафа
|2
|0
|6.
|Дегерлунд Маркус
|0
|1
|7.
|Омонди Эрик
|1
|0
|8.
|Кваква Энок
|1
|0
|9.
|Барни Юнес
|1
|0
|10.
|Бук Робин
|1
|0
|11.
|Эдквист Адриан
|1
|0
|12.
|Ламин Адам Бен
|1
|0
|13.
|Николич Марко
|1
|0
|14.
|Густафсон Элиас
|1
|0
|15.
|Страндсатер Даниэль
|1
|0
|16.
|Родеблад Лове Кевин
|1
|0
|17.
|Фазал Мохаммад
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Вернаму
|8.7% (2)
|21.74% (5)
|8.7% (2)
|13.04% (3)
|4.35% (1)
|43.48% (10)
|Йёнчёпинг
|18.52% (5)
|7.41% (2)
|22.22% (6)
|18.52% (5)
|18.52% (5)
|14.81% (4)
Предыдущие игры
Вернаму Последние 20 матчей: +12 =3 -5Эстер 2:0 Вернаму Акрополис 1:2 Вернаму Вернаму 2:0 Ландскруна Улларедс 0:3 Вернаму
Сундсвалль 2:0 Вернаму Вернаму 1:1 Сирианска Эскильстуна Йёнчёпинг 0:3 Вернаму Вернаму 1:0 Васалунд Хельсинборг 2:3 Вернаму Вернаму 2:0 Эстер Норрбю 2:0 Вернаму Вернаму 0:1 Треллеборг Эргрюте 0:0 Вернаму Вернаму 1:0 Акрополис Вестерос 0:0 Вернаму Вернаму 1:0 ГАИС Фалькенберг 0:3 Вернаму Вернаму 1:0 Браге Вернаму 2:1 Сундсвалль Ландскруна 2:0 Вернаму
Йёнчёпинг Последние 20 матчей: +9 =3 -8Йёнчёпинг 2:1 Фалькенберг ГАИС 0:1 Йёнчёпинг Скильебо 3:1 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 2:1 Эстер
Браге 3:2 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 0:3 Вернаму Эстер 1:0 Йёнчёпинг Фалькенберг 2:3 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 1:0 ГАИС Эргрюте 0:0 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 4:1 Акрополис Сундсвалль 1:2 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 3:1 Ландскруна Сирианска Эскильстуна 1:0 Йёнчёпинг Вестерос 2:1 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 1:1 Треллеборг Йёнчёпинг 0:0 Хельсинборг Норрбю 2:0 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 5:1 Васалунд Норрчёпинг 5:0 Йёнчёпинг
Последние игры между собой
Вернаму: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 6
Йёнчёпинг: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 5
Вернаму 1:1 Йёнчёпинг Суперэттан Йёнчёпинг 2:1 Вернаму Суперэттан Вернаму 2:0 Йёнчёпинг Суперэттан Йёнчёпинг 0:0 Вернаму Суперэттан Вернаму 2:1 Йёнчёпинг Суперэттан Йёнчёпинг 0:0 Вернаму Суперэттан Вернаму 1:5 Йёнчёпинг Суперэттан Вернаму 0:1 Йёнчёпинг Суперэттан Йёнчёпинг 2:3 Вернаму Суперэттан Вернаму 2:4 Йёнчёпинг Суперэттан
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вернаму
|Заявка
|20
|12
|3
|5
|24 - 14
|39
|2.
|Треллеборг
|Заявка
|20
|10
|6
|4
|27 - 20
|36
|3.
|Хельсинборг
|Заявка
|20
|10
|6
|4
|29 - 15
|36
|4.
|Ландскруна
|Заявка
|20
|10
|4
|6
|29 - 22
|34
|5.
|Норрбю
|Заявка
|20
|9
|6
|5
|27 - 20
|33
|6.
|Сундсвалль
|Заявка
|19
|9
|4
|6
|28 - 21
|31
|7.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|19
|9
|3
|7
|27 - 23
|30
|8.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|19
|7
|5
|7
|27 - 22
|26
|9.
|Эргрюте
|Заявка
|20
|6
|8
|6
|22 - 25
|26
|10.
|Эстер
|Заявка
|20
|6
|6
|8
|15 - 17
|24
|11.
|Браге
|Заявка
|20
|5
|6
|9
|24 - 29
|21
|12.
|Акрополис
|Заявка
|20
|5
|6
|9
|20 - 33
|21
|13.
|ГАИС
|Заявка
|19
|6
|2
|11
|18 - 24
|20
|14.
|Вестерос
|Заявка
|20
|4
|8
|8
|21 - 30
|20
|15.
|Фалькенберг
|Заявка
|20
|5
|4
|11
|23 - 36
|19
|16.
|Васалунд
|Заявка
|20
|5
|3
|12
|25 - 35
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ландскруна
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|18 - 8
|26
|2.
|Вернаму
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|13 - 3
|25
|3.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|10
|7
|3
|0
|22 - 7
|24
|4.
|Треллеборг
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|14 - 6
|23
|5.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|18 - 9
|20
|6.
|Сундсвалль
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|19 - 11
|20
|7.
|Норрбю
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|13 - 7
|17
|8.
|Эстер
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|10 - 7
|17
|9.
|Хельсинборг
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|15 - 9
|17
|10.
|Вестерос
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|13 - 16
|14
|11.
|Эргрюте
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|11 - 9
|14
|12.
|Васалунд
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|15 - 16
|13
|13.
|Фалькенберг
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|13 - 18
|12
|14.
|Браге
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|10 - 12
|11
|15.
|Акрополис
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|8 - 13
|11
|16.
|ГАИС
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|10 - 13
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хельсинборг
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|14 - 6
|19
|2.
|Норрбю
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|14 - 13
|16
|3.
|Вернаму
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|11 - 11
|14
|4.
|Треллеборг
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|13 - 14
|13
|5.
|Эргрюте
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|11 - 16
|12
|6.
|Сундсвалль
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|9 - 10
|11
|7.
|Браге
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|14 - 17
|10
|8.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|9 - 14
|10
|9.
|Акрополис
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|12 - 20
|10
|10.
|ГАИС
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|8 - 11
|10
|11.
|Ландскруна
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|11 - 14
|8
|12.
|Эстер
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|5 - 10
|7
|13.
|Фалькенберг
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|10 - 18
|7
|14.
|Вестерос
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 14
|6
|15.
|Васалунд
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|10 - 19
|5
|16.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|9
|0
|2
|7
|5 - 15
|2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Норрбю
|Вукоевич Диян
|10
|3
|3
|2.
|Хельсинборг
|Ван ден Хурк Антони
|10
|1
|1
|3.
|Сундсвалль
|Халлениус Линус
|9
|0
|2
|4.
|Эргрюте
|Зелькович Айдин
|9
|0
|2
|5.
|Сирианска Эскильстуна
|Хольмстрём Александр Аль
|9
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Фалькенберг
|Адриан Самуэль
|8
|1
|2.
|Вестерос
|Альмстрём-Тахти Филип
|4
|3
|3.
|Вестерос
|Троне Филип
|9
|0
|4.
|Ландскруна
|Олссон Филип
|6
|1
|5.
|Норрбю
|Пекальски Иво
|7
|0