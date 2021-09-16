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Швеция: Суперэттан 2021

2021
Вернаму
2:0
Конец матча
Йёнчёпинг
0'
41' Желтая карточка
Свенссон Йеспер
1:0
77' Гол
Эрикссон Виктор
2:0
90' Гол
Бечирович Эдвин
90'+6
1
Эрикссон
Филип
20
Винст
Фредди
25
Эрикссон
Виктор
3
Hugo
Andersson2
2
Де
Врис
Фрэнсис
21
Магаши
Абдуссалам
10
Брэндон
Эрик
18
Оливейра
Вендерсон
9
Йоханссон
Оскар
11
Бечирович
Эдвин
17
Удденес
Оскар
1
Петтерссон
Фрэнк
12
Свенссон
Йеспер
6
Ламин
Адам
Бен
7
Крона
Себастьян
17
Эдквист
Адриан
22
Люнг
Даниэль
8
Барни
Юнес
5
Фендрих
Фредрик
20
Страндсатер
Даниэль
10
Омонди
Эрик
19
Бук
Робин
Вернаму
4-3-3
Йёнчёпинг
3-5-2

Бомбардиры внутри турнира

Вернаму
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Йоханссон Оскар 4 0.2
2. Бечирович Эдвин 4 0.2
3. Магаши Абдуссалам 3 0.15
4. Удденес Оскар 2 0.1
5. Christian Moses 2 0.1
6. Дзабич Робин 2 0.1
7. Винст Фредди 1 0.05
8. Вилар Бернардо 1 0.05
9. Стивенс Джоэл 1 0.05
10. Камара Креспо 1 0.05
11. Эрикссон Виктор 1 0.05
12. Брэндон Эрик 1 (1) 0.05
13. Оливейра Вендерсон 0 0
14. Исмаил Исса 0 0
15. Де Врис Фрэнсис 0 0
16. Сундгрен Альбин 0 0
Йёнчёпинг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бук Робин 6 0.32
2. Омонди Эрик 5 (1) 0.26
3. Эдквист Адриан 5 0.26
4. Страндсатер Даниэль 2 0.11
5. Свенссон Йеспер 1 0.05
6. Edin Hamidovic 1 0.05
7. Зейдан Мустафа 1 0.05
8. Дегерлунд Маркус 1 0.05
9. Николич Марко 1 0.05
10. Фендрих Фредрик 1 0.05
11. Бекай Перпарим 1 0.05
12. Люнг Даниэль 1 0.05
13. Нордстрем Элиас 1 0.05
14. Барни Юнес 0 0

Карточки

Вернаму
# Игрок      
1. Виндехолл Чарли 7 0
2. Винст Фредди 3 0
3. Удденес Оскар 3 0
4. Вилар Бернардо 3 0
5. Бечирович Эдвин 1 1
6. Магаши Абдуссалам 2 0
7. Брэндон Эрик 2 0
8. Войтехович Филипп 1 0
9. Йоханссон Оскар 1 0
10. Стивенс Джоэл 1 0
11. Christian Moses 1 0
12. Камара Креспо 1 0
13. Эрикссон Виктор 1 0
14. Исмаил Исса 1 0
15. Кенндал Уильям 1 0
16. Ларссон Виктор 1 0
17. Сундгрен Альбин 1 0
Йёнчёпинг
# Игрок      
1. Свенссон Йеспер 5 0
2. Бекай Перпарим 4 0
3. Крона Себастьян 4 0
4. Фендрих Фредрик 2 1
5. Зейдан Мустафа 2 0
6. Дегерлунд Маркус 0 1
7. Омонди Эрик 1 0
8. Кваква Энок 1 0
9. Барни Юнес 1 0
10. Бук Робин 1 0
11. Эдквист Адриан 1 0
12. Ламин Адам Бен 1 0
13. Николич Марко 1 0
14. Густафсон Элиас 1 0
15. Страндсатер Даниэль 1 0
16. Родеблад Лове Кевин 1 0
17. Фазал Мохаммад 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Вернаму 8.7% (2) 21.74% (5) 8.7% (2) 13.04% (3) 4.35% (1) 43.48% (10)
 Йёнчёпинг 18.52% (5) 7.41% (2) 22.22% (6) 18.52% (5) 18.52% (5) 14.81% (4)

Предыдущие игры

Вернаму Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Эстер 2:0 Вернаму Акрополис 1:2 Вернаму Вернаму 2:0 Ландскруна Улларедс 0:3 Вернаму
Сундсвалль 2:0 Вернаму Вернаму 1:1 Сирианска Эскильстуна Йёнчёпинг 0:3 Вернаму Вернаму 1:0 Васалунд Хельсинборг 2:3 Вернаму Вернаму 2:0 Эстер Норрбю 2:0 Вернаму Вернаму 0:1 Треллеборг Эргрюте 0:0 Вернаму Вернаму 1:0 Акрополис Вестерос 0:0 Вернаму Вернаму 1:0 ГАИС Фалькенберг 0:3 Вернаму Вернаму 1:0 Браге Вернаму 2:1 Сундсвалль Ландскруна 2:0 Вернаму
Йёнчёпинг Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Йёнчёпинг 2:1 Фалькенберг ГАИС 0:1 Йёнчёпинг Скильебо 3:1 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 2:1 Эстер
Браге 3:2 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 0:3 Вернаму Эстер 1:0 Йёнчёпинг Фалькенберг 2:3 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 1:0 ГАИС Эргрюте 0:0 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 4:1 Акрополис Сундсвалль 1:2 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 3:1 Ландскруна Сирианска Эскильстуна 1:0 Йёнчёпинг Вестерос 2:1 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 1:1 Треллеборг Йёнчёпинг 0:0 Хельсинборг Норрбю 2:0 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 5:1 Васалунд Норрчёпинг 5:0 Йёнчёпинг

Последние игры между собой

Вернаму: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 6
Йёнчёпинг: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 5
Йёнчёпинг 0:3 Вернаму Суперэттан Йёнчёпинг 1:3 Вернаму Суперэттан Вернаму 0:1 Йёнчёпинг Суперэттан Йёнчёпинг 5:1 Вернаму Товарищеские матчи
Вернаму 1:1 Йёнчёпинг Суперэттан Йёнчёпинг 2:1 Вернаму Суперэттан Вернаму 2:0 Йёнчёпинг Суперэттан Йёнчёпинг 0:0 Вернаму Суперэттан Вернаму 2:1 Йёнчёпинг Суперэттан Йёнчёпинг 0:0 Вернаму Суперэттан Вернаму 1:5 Йёнчёпинг Суперэттан Вернаму 0:1 Йёнчёпинг Суперэттан Йёнчёпинг 2:3 Вернаму Суперэттан Вернаму 2:4 Йёнчёпинг Суперэттан
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вернаму Заявка 20 12 3 5 24 - 14 39
2. Треллеборг Заявка 20 10 6 4 27 - 20 36
3. Хельсинборг Заявка 20 10 6 4 29 - 15 36
4. Ландскруна Заявка 20 10 4 6 29 - 22 34
5. Норрбю Заявка 20 9 6 5 27 - 20 33
6. Сундсвалль Заявка 19 9 4 6 28 - 21 31
7. Йёнчёпинг Заявка 19 9 3 7 27 - 23 30
8. Сирианска Эскильстуна Заявка 19 7 5 7 27 - 22 26
9. Эргрюте Заявка 20 6 8 6 22 - 25 26
10. Эстер Заявка 20 6 6 8 15 - 17 24
11. Браге Заявка 20 5 6 9 24 - 29 21
12. Акрополис Заявка 20 5 6 9 20 - 33 21
13. ГАИС Заявка 19 6 2 11 18 - 24 20
14. Вестерос Заявка 20 4 8 8 21 - 30 20
15. Фалькенберг Заявка 20 5 4 11 23 - 36 19
16. Васалунд Заявка 20 5 3 12 25 - 35 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ландскруна Заявка 11 8 2 1 18 - 8 26
2. Вернаму Заявка 10 8 1 1 13 - 3 25
3. Сирианска Эскильстуна Заявка 10 7 3 0 22 - 7 24
4. Треллеборг Заявка 10 7 2 1 14 - 6 23
5. Йёнчёпинг Заявка 9 6 2 1 18 - 9 20
6. Сундсвалль Заявка 10 6 2 2 19 - 11 20
7. Норрбю Заявка 9 5 2 2 13 - 7 17
8. Эстер Заявка 11 4 5 2 10 - 7 17
9. Хельсинборг Заявка 10 5 2 3 15 - 9 17
10. Вестерос Заявка 11 3 5 3 13 - 16 14
11. Эргрюте Заявка 10 3 5 2 11 - 9 14
12. Васалунд Заявка 10 4 1 5 15 - 16 13
13. Фалькенберг Заявка 10 3 3 4 13 - 18 12
14. Браге Заявка 9 3 2 4 10 - 12 11
15. Акрополис Заявка 9 3 2 4 8 - 13 11
16. ГАИС Заявка 9 3 1 5 10 - 13 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хельсинборг Заявка 10 5 4 1 14 - 6 19
2. Норрбю Заявка 11 4 4 3 14 - 13 16
3. Вернаму Заявка 10 4 2 4 11 - 11 14
4. Треллеборг Заявка 10 3 4 3 13 - 14 13
5. Эргрюте Заявка 10 3 3 4 11 - 16 12
6. Сундсвалль Заявка 9 3 2 4 9 - 10 11
7. Браге Заявка 11 2 4 5 14 - 17 10
8. Йёнчёпинг Заявка 10 3 1 6 9 - 14 10
9. Акрополис Заявка 11 2 4 5 12 - 20 10
10. ГАИС Заявка 10 3 1 6 8 - 11 10
11. Ландскруна Заявка 9 2 2 5 11 - 14 8
12. Эстер Заявка 9 2 1 6 5 - 10 7
13. Фалькенберг Заявка 10 2 1 7 10 - 18 7
14. Вестерос Заявка 9 1 3 5 8 - 14 6
15. Васалунд Заявка 10 1 2 7 10 - 19 5
16. Сирианска Эскильстуна Заявка 9 0 2 7 5 - 15 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Норрбю Вукоевич Диян 10 3 3
2. Хельсинборг Ван ден Хурк Антони 10 1 1
3. Сундсвалль Халлениус Линус 9 0 2
4. Эргрюте Зелькович Айдин 9 0 2
5. Сирианска Эскильстуна Хольмстрём Александр Аль 9 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Фалькенберг Адриан Самуэль 8 1
2. Вестерос Альмстрём-Тахти Филип 4 3
3. Вестерос Троне Филип 9 0
4. Ландскруна Олссон Филип 6 1
5. Норрбю Пекальски Иво 7 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    41'
    Свенссон Йеспер получил желтую карточку от судьи
  • 31'
    Бук Робин уходит с поля. Бекай Перпарим выходит вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Вернаму 2:0 Йёнчёпинг онлайн




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