Второй тайм

96' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

93' Г О О О О Л - Edvin Becirovic бьет в цель!

79' Daniel Ljung уходит с поля. Кваква Энок выходит вместо него

77' Г О О О О Л - Victor Eriksson бьет в цель!

59' Abdussalam Magashy уходит с поля. Кенндал Уильям выходит вместо него