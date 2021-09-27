Второй тайм начался

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Альберт Гроенбек получил желтую карточку от судьи

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Гости сейчас реально начинают давить соперника

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

46' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

44' Хансен Йеспер взял и забрал мяч на выходе

43' Удар от ворот произведет Сённерйюск

43' Как он промахнулся? Андерсон Микаэль имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

43' Отличные скиллы показывает Андерсон Микаэль , обводя своих соперников

42' Лоуренс Томас взял и забрал мяч на выходе

42' Альберт Гроенбек навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

42' Матч возобновлен

42' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

41' Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

41' Биссек Янн-Аурель выносит мяч и сбавляет давление на ворота

41' Йеспер Хансен не дал случится голу! Альбек Мадс должен был забивать, но Йеспер Хансен сделал отличный сейв

41' Плохо сыграл Хауснер Себастиан - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

41' Отличные скиллы показывает Тайво Абдулрахман , обводя своих соперников

40' Хорошую попытку сделал Торстейнссон Йон . Удар в створ, но вратарь начеку

39' Отличные скиллы показывает Бунду Мустафа , обводя своих соперников

39' Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

39' Биссек Янн-Аурель выносит мяч и сбавляет давление на ворота

38' Сённерйюск вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

37' Сённерйюск вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

37' Сённерйюск вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

36' Сённерйюск вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

36' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

36' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Орхус будет все-таки засчитан.

36' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

35' Г О О О О Л - Торстейнссон Йон правой ногой классно пробил с лета. Отличный удар!

35' Удар от ворот произведет Орхус

35' Корнвиг Эмиль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

34' Отличные скиллы показывает Прошшер Даниэл , обводя своих соперников

34' Плохо сыграл Каль Эрик - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

33' Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

32' Корнвиг Эмиль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

32' Отличные скиллы показывает Торстейнссон Йон , обводя своих соперников

31' Хорошую попытку сделал Экани Виктор . Удар в створ, но вратарь начеку

31' Альбек Мадс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

30' Поульсен Николай получил желтую карточку от судьи

29' Хансен Йеспер взял и забрал мяч на выходе

28' Альбек Мадс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

28' Матч возобновлен

28' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

27' Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

26' Удар от ворот произведет Орхус

26' Экани Виктор не смог попасть в створ ударом издали

25' Удар от ворот произведет Орхус

25' Как он промахнулся? Прошшер Даниэл имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

24' Сённерйюск выполняет удар от ворот.

23' Мортенсен Патрик из команды Орхус не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

23' Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

22' Лоуренс Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

22' Бунду Мустафа имел отличный шанс забить, но голкипер спас!

22' Удар от ворот произведет Орхус

21' Сённерйюск вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

21' Эмиль Хольм выносит мяч и сбавляет давление на ворота

21' Биссек Янн-Аурель навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

20' Мортенсен Патрик имел все шансы забить, но Лоуренс Томас сделал отличный сейв!

20' Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

19' Реесе Сёрен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' Игрок из команды Орхус вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

19' Отличные скиллы показывает Мортенсен Патрик , обводя своих соперников

19' Хансен Йеспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

18' Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

17' Хансен Йеспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

16' Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

16' Сённерйюск вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

15' Экани Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота

14' Должен был быть гол! Каль Эрик имел отличный шанс, но Лоуренс Томас не дал голу состоятся!

14' Лоуренс Томас взял и забрал мяч на выходе

13' Сённерйюск вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

13' Удар от ворот произведет Орхус

12' Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

12' Каль Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' Альбек Мадс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

11' Сённерйюск вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

10' Матч возобновлен

10' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

10' Биссек Янн-Аурель выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' Игрок из команды Сённерйюск вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

9' Сённерйюск вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

9' Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' Удар от ворот произведет Сённерйюск

8' Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

8' Гартенманн Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Игрок из команды Орхус вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

7' Корнвиг Эмиль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

7' Корнвиг Эмиль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

7' Торстейнссон Йон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

5' Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Хансен Йеспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

4' Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

4' Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

4' Реесе Сёрен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

3' Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

3' Торстейнссон Йон пробует нанести удар издали, но Лоуренс Томас держит все под контролем

2' Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Хансен Йеспер взял и забрал мяч на выходе

2' Хансен Йеспер взял и забрал мяч на выходе

1' Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идет дождь, трудные условия для игроков.

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Орхус начинает с центра поля