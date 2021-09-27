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Дания: Суперлига Дании 2021-2022

2021-2022
Орхус
1:0
Второй тайм: 86'

Стадион:
Сённерйюск
0'
10' Желтая карточка
Хенде Марк-Даль
30' Желтая карточка
Поульсен Николай
1:0
35' Гол
Торстейнссон Йон
50' Желтая карточка
Андерсон Микаэль
54' Желтая карточка
Реесе Сёрен
56' Желтая карточка
Грёнбек Альберт
72' Желтая карточка
Торстейнссон Йон
84' Желтая карточка
Биссек Янн-Аурель
86'
1
Хансен
Йеспер
15
Лунд
Оливер
37
Хауснер
Себастиан
4
Биссек
Янн-Аурель
19
Каль
Эрик
27
Грёнбек
Альберт
6
Поульсен
Николай
8
Андерсон
Микаэль
7
Бунду
Мустафа
9
Мортенсен
Патрик
17
Торстейнссон
Йон
1
Лоуренс
Томас
3
Emil
Holm
2
Гартенманн
Стефан
6
Реесе
Сёрен
5
Хенде
Марк-Даль
90
Альбек
Мадс
29
Экани
Виктор
8
Корнвиг
Эмиль
17
Прошшер
Даниэл
25
Тайво
Абдулрахман
7
Эскесен
Юлиус
Орхус
4-3-3
Сённерйюск
4-3-3

Ход матча

10'
 
Хенде Марк-Даль
30'
Поульсен Николай
 
35'
Торстейнссон Йон
(Бунду Мустафа)
1:0
50'
Андерсон Микаэль
 
54'
 
Реесе Сёрен
56'
Грёнбек Альберт
 
61'
 
Виндерслев Расмус
Экани Виктор
65'
Frederik Brandhof
Бунду Мустафа
 
65'
Ольсен Патрик
Андерсон Микаэль
 
72'
Торстейнссон Йон
 
73'
 
Кристинссон Кристофер Инги
Эскесен Юлиус
82'
 
Симонсен Йеппе
Прошшер Даниэл
82'
 
Мумбанья Фарис
Корнвиг Эмиль
84'
Биссек Янн-Аурель
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 6
  • 7 Удары в створ 2
  • 8 Угловые 4
  • 0 Офсайды 0
  • 15 Нарушения правил 11
  • 5 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 4
  • 49 Владение мячом, % 51

Владение мячом

История личных встреч

Орхус
Сённерйюск

23 матча

78.3%
21.7%
3.5527136788005E-15%
18 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

69.6%
43.5%
-13.1%
16 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

52.2%
34.8%
13%
12 побед 8 ничьих 0 побед

14 матчей

0%
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед

Первый тайм

0%
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

0%
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 12 побед

37 матчей

48.6%
27%
24.4%
18 побед 10 ничьих 9 побед

Первый тайм

43.2%
43.2%
13.6%
16 побед 16 ничьих 5 побед

Второй тайм

32.4%
35.1%
32.5%
12 побед 13 ничьих 12 побед

История матчей

СД
2:0
СД
1:1
СД
4:2
СД
0:0
СДП
2:1
СДП
0:1
СД
0:2
СД
1:0
СДЛЕ
0:2
СДЛЕ
2:2
СД
0:0
СД
3:0
СД
1:2
СД
1:2
СД
2:2
К
0:3
СД
0:0
СД
1:2
К
1:1
СД
0:3
СД
1:2
СД
3:1
СД
2:1
СД
0:3
СД
2:2
С
1:3
СЛ
1:1
СЛ
3:1
ТМС
2:1
СЛ
1:2
СЛ
1:0
СЛ
2:1
СЛ
0:3
ТМС
1:1
СЛ
0:0
СЛ
2:1
ТМС
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Орхус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Каль Эрик 2 0.2
Андерсон Микаэль 2 0.2
Торстейнссон Йон 2 0.2
Биссек Янн-Аурель 1 0.1
Курминовски Давид 1 0.1
Мортенсен Патрик 1 (1) 0.1
Грёнбек Альберт 0 0
Ольсен Патрик 0 0
Бунду Мустафа 0 0
Сённерйюск
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Прошшер Даниэл 2 0.2
Тайво Абдулрахман 1 0.1
Экани Виктор 1 0.1
Корнвиг Эмиль 1 0.1
Реесе Сёрен 0 0
Emil Holm 0 0

Карточки

Орхус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Поульсен Николай 5 0
Торстейнссон Йон 5 0
Лунд Оливер 2 0
Андерсон Микаэль 2 0
Линкс Гифт 2 0
Биссек Янн-Аурель 2 0
Грёнбек Альберт 2 0
Мортенсен Патрик 1 0
Frederik Brandhof 1 0
Хауснер Себастиан 1 0
Тенгстедт Сёрен 1 0
Сённерйюск
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гартенманн Стефан 2 0
Экани Виктор 2 0
Корнвиг Эмиль 2 0
Emil Holm 2 0
Хассан Рилван 1 0
Альбек Мадс 1 0
Хенде Марк-Даль 1 0
Реесе Сёрен 1 0
Anders Jacobsen II 1 0
Тайво Абдулрахман 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Орхус 25% (2) 12.5% (1) 0 37.5% (3) 25% (2) 0
 Сённерйюск 0 20% (1) 20% (1) 0 20% (1) 40% (2)

Предыдущие игры

Орхус Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Фрем 0:3 Орхус Силькеборг 0:2 Орхус Орхус 1:0 Вайле Орхус 2:2 Оденсе
Виборг 2:0 Орхус Орхус 1:3 Копенгаген Ольборг 2:0 Орхус Орхус 1:2 Раннерс Орхус 1:1 Ларн Нордшелланн 0:0 Орхус Ларн 2:1 Орхус Орхус 1:1 Брондбю Ольборг 1:0 Орхус Орхус 0:1 Нордшелланн Орхус 2:2 Ольборг Митьюлланд 4:0 Орхус Орхус 1:2 Брондбю Орхус 3:1 Нордшелланн Раннерс 0:1 Орхус Копенгаген 3:2 Орхус
Сённерйюск Последние 20 матчей: +7 =2 -11
Б-1913 3:4 Сённерйюск Сённерйюск 1:0 Брондбю Оденсе 2:1 Сённерйюск Хиллерёд 0:5 Сённерйюск
Сённерйюск 2:2 Виборг Копенгаген 2:0 Сённерйюск Сённерйюск 0:2 Митьюлланд Раннерс 1:0 Сённерйюск Сённерйюск 0:2 Нордшелланн Сённерйюск 1:0 Вайле Силькеборг 0:0 Сённерйюск Каса Пиа 2:0 Сённерйюск Сённерйюск 1:4 Виборг Брондбю 4:1 Сённерйюск Сённерйюск 0:4 Ольборг Хорсенс 1:2 Сённерйюск Сённерйюск 2:0 Люнгбю Раннерс 4:0 Сённерйюск Вайле 4:2 Сённерйюск Сённерйюск 2:0 Оденсе
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд 10 8 0 2 17 - 5 24
2. Копенгаген 10 7 2 1 24 - 7 23
3. Ольборг 10 5 3 2 14 - 9 18
4. Раннерс 10 5 2 3 13 - 11 17
5. Силькеборг 10 3 5 2 12 - 11 14
6. Нордшелланн 10 4 1 5 14 - 16 13
7. Орхус 1:0 10 3 3 4 9 - 12 12
8. Брондбю 10 2 5 3 13 - 14 11
9. Оденсе 10 2 5 3 12 - 16 11
10. Виборг 10 2 4 4 13 - 17 10
11. Сённерйюск 0:1 10 2 2 6 5 - 12 8
12. Вайле 10 0 2 8 7 - 23 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд 5 4 0 1 11 - 3 12
2. Ольборг 4 3 0 1 6 - 2 9
3. Копенгаген 5 2 2 1 8 - 5 8
4. Силькеборг 5 2 2 1 6 - 4 8
5. Брондбю 5 2 2 1 6 - 4 8
6. Раннерс 5 2 2 1 6 - 6 8
7. Орхус 1:0 6 2 2 2 7 - 8 8
8. Нордшелланн 5 2 1 2 8 - 9 7
9. Сённерйюск 0:1 5 2 1 2 4 - 6 7
10. Оденсе 4 1 2 1 5 - 6 5
11. Виборг 5 1 1 3 6 - 8 4
12. Вайле 6 0 2 4 5 - 14 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Копенгаген 5 5 0 0 16 - 2 15
2. Митьюлланд 5 4 0 1 6 - 2 12
3. Ольборг 6 2 3 1 8 - 7 9
4. Раннерс 5 3 0 2 7 - 5 9
5. Виборг 5 1 3 1 7 - 9 6
6. Нордшелланн 5 2 0 3 6 - 7 6
7. Силькеборг 5 1 3 1 6 - 7 6
8. Оденсе 6 1 3 2 7 - 10 6
9. Орхус 1:0 4 1 1 2 2 - 4 4
10. Брондбю 5 0 3 2 7 - 10 3
11. Сённерйюск 0:1 5 0 1 4 1 - 6 1
12. Вайле 4 0 0 4 2 - 9 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Копенгаген Биэл Пеп 6 0 2
2. Брондбю Уре Микаэль 6 0 0
3. Копенгаген Винд Жонас 4 0 2
4. Силькеборг Sebastian Joergensen 4 0 2
5. Раннерс Хаммерсхёй-Мистрати Вито 4 1 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Орхус Поульсен Николай 5 0
2. Орхус Торстейнссон Йон 5 0
3. Ольборг Альманн Якоб 4 0
4. Копенгаген Зека Карлос 4 0
5. Раннерс Тибблинг Симон 4 0
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ceres Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Орхус
Ничья
Сённерйюск
1.71
8.39
70.18
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Орхус 1:0 Сённерйюск онлайн




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