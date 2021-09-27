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Дания: Суперлига Дании 2021-2022

2021-2022
Орхус
1:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 8153
Сённерйюск
0'
10' Желтая карточка
Хенде Марк-Даль
30' Желтая карточка
Поульсен Николай
1:0
35' Гол
Торстейнссон Йон
50' Желтая карточка
Андерсон Микаэль
54' Желтая карточка
Реесе Сёрен
56' Желтая карточка
Грёнбек Альберт
72' Желтая карточка
Торстейнссон Йон
84' Желтая карточка
Биссек Янн-Аурель
90' Желтая карточка
Кристинссон Кристофер Инги
90'+9
1
Хансен
Йеспер
15
Лунд
Оливер
37
Хауснер
Себастиан
4
Биссек
Янн-Аурель
19
Каль
Эрик
27
Грёнбек
Альберт
6
Поульсен
Николай
8
Андерсон
Микаэль
7
Бунду
Мустафа
9
Мортенсен
Патрик
17
Торстейнссон
Йон
1
Лоуренс
Томас
3
Emil
Holm
2
Гартенманн
Стефан
6
Реесе
Сёрен
5
Хенде
Марк-Даль
90
Альбек
Мадс
29
Экани
Виктор
8
Корнвиг
Эмиль
17
Прошшер
Даниэл
25
Тайво
Абдулрахман
7
Эскесен
Юлиус
Орхус
4-3-3
Сённерйюск
4-3-3

История личных встреч

Орхус
Сённерйюск

23 матча

78.3%
21.7%
3.5527136788005E-15%
18 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

69.6%
43.5%
-13.1%
16 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

52.2%
34.8%
13%
12 побед 8 ничьих 0 побед

14 матчей

0%
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед

Первый тайм

0%
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

0%
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 12 побед

37 матчей

48.6%
27%
24.4%
18 побед 10 ничьих 9 побед

Первый тайм

43.2%
43.2%
13.6%
16 побед 16 ничьих 5 побед

Второй тайм

32.4%
35.1%
32.5%
12 побед 13 ничьих 12 побед

История матчей

СД
2:0
СД
1:1
СД
4:2
СД
0:0
СДП
2:1
СДП
0:1
СД
0:2
СД
1:0
СДЛЕ
0:2
СДЛЕ
2:2
СД
0:0
СД
3:0
СД
1:2
СД
1:2
СД
2:2
К
0:3
СД
0:0
СД
1:2
К
1:1
СД
0:3
СД
1:2
СД
3:1
СД
2:1
СД
0:3
СД
2:2
С
1:3
СЛ
1:1
СЛ
3:1
ТМС
2:1
СЛ
1:2
СЛ
1:0
СЛ
2:1
СЛ
0:3
ТМС
1:1
СЛ
0:0
СЛ
2:1
ТМС
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Орхус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Каль Эрик 2 0.2
Андерсон Микаэль 2 0.2
Торстейнссон Йон 2 0.2
Биссек Янн-Аурель 1 0.1
Курминовски Давид 1 0.1
Мортенсен Патрик 1 (1) 0.1
Грёнбек Альберт 0 0
Ольсен Патрик 0 0
Бунду Мустафа 0 0
Сённерйюск
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Прошшер Даниэл 2 0.2
Тайво Абдулрахман 1 0.1
Экани Виктор 1 0.1
Корнвиг Эмиль 1 0.1
Реесе Сёрен 0 0
Emil Holm 0 0

Карточки

Орхус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Поульсен Николай 5 0
Торстейнссон Йон 5 0
Биссек Янн-Аурель 3 0
Лунд Оливер 2 0
Андерсон Микаэль 2 0
Линкс Гифт 2 0
Грёнбек Альберт 2 0
Мортенсен Патрик 1 0
Frederik Brandhof 1 0
Хауснер Себастиан 1 0
Тенгстедт Сёрен 1 0
Сённерйюск
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гартенманн Стефан 2 0
Экани Виктор 2 0
Корнвиг Эмиль 2 0
Emil Holm 2 0
Хассан Рилван 1 0
Альбек Мадс 1 0
Хенде Марк-Даль 1 0
Реесе Сёрен 1 0
Anders Jacobsen II 1 0
Кристинссон Кристофер Инги 1 0
Тайво Абдулрахман 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Орхус 22.22% (2) 11.11% (1) 11.11% (1) 33.33% (3) 22.22% (2) 0
 Сённерйюск 0 20% (1) 20% (1) 0 20% (1) 40% (2)

Предыдущие игры

Орхус Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Фрем 0:3 Орхус Силькеборг 0:2 Орхус Орхус 1:0 Вайле Орхус 2:2 Оденсе
Виборг 2:0 Орхус Орхус 1:3 Копенгаген Ольборг 2:0 Орхус Орхус 1:2 Раннерс Орхус 1:1 Ларн Нордшелланн 0:0 Орхус Ларн 2:1 Орхус Орхус 1:1 Брондбю Ольборг 1:0 Орхус Орхус 0:1 Нордшелланн Орхус 2:2 Ольборг Митьюлланд 4:0 Орхус Орхус 1:2 Брондбю Орхус 3:1 Нордшелланн Раннерс 0:1 Орхус Копенгаген 3:2 Орхус
Сённерйюск Последние 20 матчей: +7 =2 -11
Б-1913 3:4 Сённерйюск Сённерйюск 1:0 Брондбю Оденсе 2:1 Сённерйюск Хиллерёд 0:5 Сённерйюск
Сённерйюск 2:2 Виборг Копенгаген 2:0 Сённерйюск Сённерйюск 0:2 Митьюлланд Раннерс 1:0 Сённерйюск Сённерйюск 0:2 Нордшелланн Сённерйюск 1:0 Вайле Силькеборг 0:0 Сённерйюск Каса Пиа 2:0 Сённерйюск Сённерйюск 1:4 Виборг Брондбю 4:1 Сённерйюск Сённерйюск 0:4 Ольборг Хорсенс 1:2 Сённерйюск Сённерйюск 2:0 Люнгбю Раннерс 4:0 Сённерйюск Вайле 4:2 Сённерйюск Сённерйюск 2:0 Оденсе
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд 10 8 0 2 17 - 5 24
2. Копенгаген 10 7 2 1 24 - 7 23
3. Ольборг 10 5 3 2 14 - 9 18
4. Раннерс 10 5 2 3 13 - 11 17
5. Силькеборг 10 3 5 2 12 - 11 14
6. Нордшелланн 10 4 1 5 14 - 16 13
7. Орхус 10 3 3 4 9 - 12 12
8. Брондбю 10 2 5 3 13 - 14 11
9. Оденсе 10 2 5 3 12 - 16 11
10. Виборг 10 2 4 4 13 - 17 10
11. Сённерйюск 10 2 2 6 5 - 12 8
12. Вайле 10 0 2 8 7 - 23 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд 5 4 0 1 11 - 3 12
2. Ольборг 4 3 0 1 6 - 2 9
3. Копенгаген 5 2 2 1 8 - 5 8
4. Силькеборг 5 2 2 1 6 - 4 8
5. Брондбю 5 2 2 1 6 - 4 8
6. Раннерс 5 2 2 1 6 - 6 8
7. Орхус 6 2 2 2 7 - 8 8
8. Нордшелланн 5 2 1 2 8 - 9 7
9. Сённерйюск 5 2 1 2 4 - 6 7
10. Оденсе 4 1 2 1 5 - 6 5
11. Виборг 5 1 1 3 6 - 8 4
12. Вайле 6 0 2 4 5 - 14 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Копенгаген 5 5 0 0 16 - 2 15
2. Митьюлланд 5 4 0 1 6 - 2 12
3. Ольборг 6 2 3 1 8 - 7 9
4. Раннерс 5 3 0 2 7 - 5 9
5. Виборг 5 1 3 1 7 - 9 6
6. Нордшелланн 5 2 0 3 6 - 7 6
7. Силькеборг 5 1 3 1 6 - 7 6
8. Оденсе 6 1 3 2 7 - 10 6
9. Орхус 4 1 1 2 2 - 4 4
10. Брондбю 5 0 3 2 7 - 10 3
11. Сённерйюск 5 0 1 4 1 - 6 1
12. Вайле 4 0 0 4 2 - 9 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Копенгаген Биэл Пеп 6 0 2
2. Брондбю Уре Микаэль 6 0 0
3. Копенгаген Винд Жонас 4 0 2
4. Силькеборг Sebastian Joergensen 4 0 2
5. Раннерс Хаммерсхёй-Мистрати Вито 4 1 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Орхус Поульсен Николай 5 0
2. Орхус Торстейнссон Йон 5 0
3. Ольборг Альманн Якоб 4 0
4. Копенгаген Зека Карлос 4 0
5. Раннерс Тибблинг Симон 4 0
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ceres Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Орхус 1:0 Сённерйюск онлайн




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