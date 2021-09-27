Второй тайм

99' Торстейнссон Йон из команды Орхус сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча

99' Обе команды могли выиграть сегодня, но Орхус вырывает победу

99' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

99' Хенде Марк-Даль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

99' Хансен Йеспер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

98' Лунд Оливер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

98' Лоуренс Томас взял и забрал мяч на выходе

97' Альберт Гроенбек из команды Орхус отправил кросс в штрафную...

97' Матч возобновится спорным мячом

97' Матч возобновлен

97' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

96' Удар от ворот произведет Орхус

96' [player1] возвращается на поле.

96' Симонсен Йеппе из команды Сённерйюск наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

96' Тингагер Фредерик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

95' Матч возобновлен

95' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

95' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Сённерйюск пробьет пенальти!

94' Ох, нехорошо это выглядит. Биссек Янн-Аурель получил травму и медбригада забирает его с поля.

94' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

94' Биссек Янн-Аурель на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

93' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

93' Сегодняшная посещаемость составляет 8153 болельщиков

92' Йулсгор Йеспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

91' Эмиль Хольм оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

91' Реесе Сёрен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

91' Игрок Мортенсен Патрик из команды Орхус неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

91' Удар от ворот произведет Орхус

90' Сённерйюск вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

90' Лунд Оливер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

90' Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

89' Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

88' Удар от ворот произведет Орхус

87' Faris Moumbagna из команды Сённерйюск делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

87' Сённерйюск выполняет удар от ворот.

87' Ох, нехорошо это выглядит. Хауснер Себастиан получил травму и медбригада забирает его с поля.

86' Хауснер Себастиан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

86' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

85' Торстейнссон Йон из команды Орхус наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!

85' Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

84' Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

83' Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

83' Сённерйюск вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

82' Тактическая замена. Корнвиг Эмиль уходит с поля и его заменяет Faris Moumbagna

82' Каль Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

81' Гости сейчас реально начинают давить соперника

80' Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

79' Сённерйюск вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

78' Удар от ворот произведет Орхус

78' Гартенманн Стефан из команды Сённерйюск наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!

78' Хауснер Себастиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

77' Хауснер Себастиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

77' Отличные скиллы показывает Прошшер Даниэл , обводя своих соперников

76' Гартенманн Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

76' Гартенманн Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

76' Альбек Мадс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

76' Игрок Мортенсен Патрик из команды Орхус неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

75' Реесе Сёрен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

75' Мортенсен Патрик оказался в свободной зоне и нанес удар головой, но Лоуренс Томас перевел мяч на угловой.

74' Матч возобновлен

74' Ох, нехорошо это выглядит. Корнвиг Эмиль получил травму и медбригада забирает его с поля.

73' Корнвиг Эмиль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

73' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

72' Торстейнссон Йон получил желтую карточку от судьи

71' Удар от ворот произведет Орхус

70' Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

67' Лоуренс Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

67' Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

67' Реесе Сёрен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

66' Игрок из команды Орхус вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

66' Реесе Сёрен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

66' Альберт Гроенбек из команды Орхус отправил кросс в штрафную...

66' Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

65' Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

65' Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

64' Удар от ворот произведет Сённерйюск

64' Игрок Бунду Мустафа из команды Орхус неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

64' Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

63' Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

63' Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

62' Удар от ворот произведет Орхус

62' Виндерслев Расмус оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

62' Виндерслев Расмус из команды Сённерйюск сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

62' Плохо сыграл Хауснер Себастиан - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

62' Мортенсен Патрик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

62' Игрок из команды Сённерйюск вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

61' Хауснер Себастиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

59' Удар от ворот произведет Орхус

59' Эмиль Хольм из команды Сённерйюск наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!

57' Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

57' Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

56' Матч возобновлен

56' Альберт Гроенбек получил желтую карточку от судьи

56' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

55' Лоуренс Томас взял и забрал мяч на выходе

55' Торстейнссон Йон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

54' Реесе Сёрен - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

54' Хансен Йеспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

53' Альбек Мадс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

52' Сённерйюск выполняет удар от ворот.

51' Хансен Йеспер взял и забрал мяч на выходе

51' Корнвиг Эмиль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

50' Андерсон Микаэль получил желтую карточку от судьи

50' Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

50' Сённерйюск выполняет удар от ворот.

49' Андерсон Микаэль из команды Орхус наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

49' Реесе Сёрен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

49' Реесе Сёрен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

48' Игрок из команды Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

48' Хауснер Себастиан из команды Орхус сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

48' Эмиль Хольм предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

47' Реесе Сёрен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Корнвиг Эмиль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

47' Гартенманн Стефан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

46' Альберт Гроенбек из команды Орхус отправил кросс в штрафную...

46' Биссек Янн-Аурель выносит мяч и сбавляет давление на ворота