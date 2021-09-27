Дания: Суперлига Дании 2021-2022
Орхус
1:0
Конец матча
Стадион: Ceres Park Зрители: 8153
Сённерйюск
10' Желтая карточкаХенде Марк-Даль
30' Желтая карточкаПоульсен Николай
1:0
35' ГолТорстейнссон Йон
50' Желтая карточкаАндерсон Микаэль
54' Желтая карточкаРеесе Сёрен
56' Желтая карточкаГрёнбек Альберт
72' Желтая карточкаТорстейнссон Йон
84' Желтая карточкаБиссек Янн-Аурель
90' Желтая карточкаКристинссон Кристофер Инги
15
Лунд
Оливер
19
Каль
Эрик
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Лунд ОливерЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Каль ЭрикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Нильсен Давид
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
90 Альбек МадсПолузащитник
-
29 Экани ВикторПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
28 Флё НиколайВратарь
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Michael Boris
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
10'
30'
35'
50'
54'
56'
72'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
5 Удары по воротам 9
-
7 Удары в створ 2
-
8 Угловые 5
-
1 Офсайды 0
-
15 Нарушения правил 14
-
5 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
46 Владение мячом, % 54
Владение мячом
История личных встреч
Орхус
Сённерйюск
23 матча
78.3%
21.7%
3.5527136788005E-15%
18 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
69.6%
43.5%
-13.1%
16 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
52.2%
34.8%
13%
12 побед 8 ничьих 0 побед
14 матчей
0%
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед
Первый тайм
0%
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
0%
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 12 побед
37 матчей
48.6%
27%
24.4%
18 побед 10 ничьих 9 побед
Первый тайм
43.2%
43.2%
13.6%
16 побед 16 ничьих 5 побед
Второй тайм
32.4%
35.1%
32.5%
12 побед 13 ничьих 12 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Орхус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Каль Эрик
|2
|0.2
|Андерсон Микаэль
|2
|0.2
|Торстейнссон Йон
|2
|0.2
|Биссек Янн-Аурель
|1
|0.1
|Курминовски Давид
|1
|0.1
|Мортенсен Патрик
|1 (1)
|0.1
|Грёнбек Альберт
|0
|0
|Ольсен Патрик
|0
|0
|Бунду Мустафа
|0
|0
Сённерйюск
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Прошшер Даниэл
|2
|0.2
|Тайво Абдулрахман
|1
|0.1
|Экани Виктор
|1
|0.1
|Корнвиг Эмиль
|1
|0.1
|Реесе Сёрен
|0
|0
|Emil Holm
|0
|0
Карточки
Орхус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Поульсен Николай
|5
|0
|Торстейнссон Йон
|5
|0
|Биссек Янн-Аурель
|3
|0
|Лунд Оливер
|2
|0
|Андерсон Микаэль
|2
|0
|Линкс Гифт
|2
|0
|Грёнбек Альберт
|2
|0
|Мортенсен Патрик
|1
|0
|Frederik Brandhof
|1
|0
|Хауснер Себастиан
|1
|0
|Тенгстедт Сёрен
|1
|0
Сённерйюск
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гартенманн Стефан
|2
|0
|Экани Виктор
|2
|0
|Корнвиг Эмиль
|2
|0
|Emil Holm
|2
|0
|Хассан Рилван
|1
|0
|Альбек Мадс
|1
|0
|Хенде Марк-Даль
|1
|0
|Реесе Сёрен
|1
|0
|Anders Jacobsen II
|1
|0
|Кристинссон Кристофер Инги
|1
|0
|Тайво Абдулрахман
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Орхус
|22.22% (2)
|11.11% (1)
|11.11% (1)
|33.33% (3)
|22.22% (2)
|0
|Сённерйюск
|0
|20% (1)
|20% (1)
|0
|20% (1)
|40% (2)
Предыдущие игры
Орхус Последние 20 матчей: +6 =4 -10Фрем 0:3 Орхус Силькеборг 0:2 Орхус Орхус 1:0 Вайле Орхус 2:2 Оденсе
Виборг 2:0 Орхус Орхус 1:3 Копенгаген Ольборг 2:0 Орхус Орхус 1:2 Раннерс Орхус 1:1 Ларн Нордшелланн 0:0 Орхус Ларн 2:1 Орхус Орхус 1:1 Брондбю Ольборг 1:0 Орхус Орхус 0:1 Нордшелланн Орхус 2:2 Ольборг Митьюлланд 4:0 Орхус Орхус 1:2 Брондбю Орхус 3:1 Нордшелланн Раннерс 0:1 Орхус Копенгаген 3:2 Орхус
Сённерйюск Последние 20 матчей: +7 =2 -11Б-1913 3:4 Сённерйюск Сённерйюск 1:0 Брондбю Оденсе 2:1 Сённерйюск Хиллерёд 0:5 Сённерйюск
Сённерйюск 2:2 Виборг Копенгаген 2:0 Сённерйюск Сённерйюск 0:2 Митьюлланд Раннерс 1:0 Сённерйюск Сённерйюск 0:2 Нордшелланн Сённерйюск 1:0 Вайле Силькеборг 0:0 Сённерйюск Каса Пиа 2:0 Сённерйюск Сённерйюск 1:4 Виборг Брондбю 4:1 Сённерйюск Сённерйюск 0:4 Ольборг Хорсенс 1:2 Сённерйюск Сённерйюск 2:0 Люнгбю Раннерс 4:0 Сённерйюск Вайле 4:2 Сённерйюск Сённерйюск 2:0 Оденсе
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Митьюлланд
|10
|8
|0
|2
|17 - 5
|24
|2.
|Копенгаген
|10
|7
|2
|1
|24 - 7
|23
|3.
|Ольборг
|10
|5
|3
|2
|14 - 9
|18
|4.
|Раннерс
|10
|5
|2
|3
|13 - 11
|17
|5.
|Силькеборг
|10
|3
|5
|2
|12 - 11
|14
|6.
|Нордшелланн
|10
|4
|1
|5
|14 - 16
|13
|7.
|Орхус
|10
|3
|3
|4
|9 - 12
|12
|8.
|Брондбю
|10
|2
|5
|3
|13 - 14
|11
|9.
|Оденсе
|10
|2
|5
|3
|12 - 16
|11
|10.
|Виборг
|10
|2
|4
|4
|13 - 17
|10
|11.
|Сённерйюск
|10
|2
|2
|6
|5 - 12
|8
|12.
|Вайле
|10
|0
|2
|8
|7 - 23
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Митьюлланд
|5
|4
|0
|1
|11 - 3
|12
|2.
|Ольборг
|4
|3
|0
|1
|6 - 2
|9
|3.
|Копенгаген
|5
|2
|2
|1
|8 - 5
|8
|4.
|Силькеборг
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|5.
|Брондбю
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|6.
|Раннерс
|5
|2
|2
|1
|6 - 6
|8
|7.
|Орхус
|6
|2
|2
|2
|7 - 8
|8
|8.
|Нордшелланн
|5
|2
|1
|2
|8 - 9
|7
|9.
|Сённерйюск
|5
|2
|1
|2
|4 - 6
|7
|10.
|Оденсе
|4
|1
|2
|1
|5 - 6
|5
|11.
|Виборг
|5
|1
|1
|3
|6 - 8
|4
|12.
|Вайле
|6
|0
|2
|4
|5 - 14
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Копенгаген
|5
|5
|0
|0
|16 - 2
|15
|2.
|Митьюлланд
|5
|4
|0
|1
|6 - 2
|12
|3.
|Ольборг
|6
|2
|3
|1
|8 - 7
|9
|4.
|Раннерс
|5
|3
|0
|2
|7 - 5
|9
|5.
|Виборг
|5
|1
|3
|1
|7 - 9
|6
|6.
|Нордшелланн
|5
|2
|0
|3
|6 - 7
|6
|7.
|Силькеборг
|5
|1
|3
|1
|6 - 7
|6
|8.
|Оденсе
|6
|1
|3
|2
|7 - 10
|6
|9.
|Орхус
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|10.
|Брондбю
|5
|0
|3
|2
|7 - 10
|3
|11.
|Сённерйюск
|5
|0
|1
|4
|1 - 6
|1
|12.
|Вайле
|4
|0
|0
|4
|2 - 9
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Копенгаген
|Биэл Пеп
|6
|0
|2
|2.
|Брондбю
|Уре Микаэль
|6
|0
|0
|3.
|Копенгаген
|Винд Жонас
|4
|0
|2
|4.
|Силькеборг
|Sebastian Joergensen
|4
|0
|2
|5.
|Раннерс
|Хаммерсхёй-Мистрати Вито
|4
|1
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Орхус
|Поульсен Николай
|5
|0
|2.
|Орхус
|Торстейнссон Йон
|5
|0
|3.
|Ольборг
|Альманн Якоб
|4
|0
|4.
|Копенгаген
|Зека Карлос
|4
|0
|5.
|Раннерс
|Тибблинг Симон
|4
|0