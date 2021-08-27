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Чемпионат мира по пляжному футболу 2021

2021
Россия (пляжный)
 
Позже
Швейцария (пляжный)

Бомбардиры внутри турнира

Россия (пляжный)
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Никоноров Борис 5 1.25
2. Макаров Алексей Сергеевич 4 1
3. Папоротный Артур 4 1
4. Шкарин Антон 1 0.25
5. Чужков Максим 1 0.25
6. Котенев Андрей 1 0.25
7. Новиков Андрей Георгиевич 1 0.25
8. Земсков Фёдор 1 0.25
9. Кошарный Станислав 1 0.25
10. Романов Кирилл Юрьевич 0 0
Швейцария (пляжный)
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ходель Гленн 6 (1) 1.5
2. Станкович Деян II 5 1.25
3. Борер Филипп 5 1.25
4. Отт Ноэль 2 0.5
5. Штайнеманн Тобиас 2 (1) 0.5
6. Муну Элиотт 1 0.25
7. Спаккаротелла Сандро 0 0
8. Остген Ян 0 0

Карточки

Россия (пляжный)
# Игрок      
1. Макаров Алексей Сергеевич 1 1
2. Земсков Фёдор 1 1
3. Папоротный Артур 2 0
4. Романов Кирилл Юрьевич 1 0
5. Шишин Дмитрий 1 0
6. Шкарин Антон 1 0
7. Фёдоров Остап 1 0
Швейцария (пляжный)
# Игрок      
1. Ходель Гленн 2 0
2. Мисев Михаэль 1 0
3. Остген Ян 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Россия (пляжный) 31.58% (6) 47.37% (9) 21.05% (4) 0 0 0
 Швейцария (пляжный) 23.81% (5) 38.1% (8) 38.1% (8) 0 0 0

Предыдущие игры

Россия (пляжный) Последние 20 матчей: +17 =0 -3
Россия (пляжный) 4:2 Испания (пляжный) Япония (пляжный) 1:7 Россия (пляжный) Россия (пляжный) 4:4 Парагвай (пляжный) Россия (пляжный) 5:4 США (пляжный)
Россия (пляжный) 5:2 Италия (пляжный) Португалия (пляжный) 4:2 Россия (пляжный) Бразилия (пляжный) 5:6 Россия (пляжный) Россия (пляжный) 6:7 Таити (пляжный) Мадагаскар (пляжный) 2:4 Россия (пляжный) Россия (пляжный) 7:5 Парагвай (пляжный) Бразилия (пляжный) 3:2 Россия (пляжный) Россия (пляжный) 4:3 Иран (пляжный) Бразилия (пляжный) 1:2 Россия (пляжный) Россия (пляжный) 5:1 США (пляжный) Россия (пляжный) 9:3 Япония (пляжный) Россия (пляжный) 5:1 Испания (пляжный) Россия (пляжный) 5:3 Таити (пляжный) Россия (пляжный) 6:5 Иран (пляжный) Россия (пляжный) 4:3 Парагвай (пляжный) Кот-д'Ивуар (пляжный) 2:5 Россия (пляжный)
Швейцария (пляжный) Последние 8 матчей: +6 =0 -2
Швейцария (пляжный) 10:1 Уругвай (пляжный) Сальвадор (пляжный) 7:8 Швейцария (пляжный) Беларусь (пляжный) 3:7 Швейцария (пляжный) Швейцария (пляжный) 5:5 Бразилия (пляжный)
Португалия (пляжный) 7:3 Швейцария (пляжный) Швейцария (пляжный) 4:6 Италия (пляжный) Коста-Рика (пляжный) 3:4 Швейцария (пляжный) Швейцария (пляжный) 5:2 Оман (пляжный)
1/4 финала
4 Россия (пляжный)
2 Испания (пляжный)
10 Швейцария (пляжный)
1 Уругвай (пляжный)
4 Таити (пляжный)
5 Япония (пляжный)
5 Сенегал (пляжный)
4 Бразилия (пляжный)
1/2 финала
0 Россия (пляжный)
0 Швейцария (пляжный)
0 Япония (пляжный)
0 Сенегал (пляжный)
Финал
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Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Португалия (пляжный) Мартинш Лео 8 0 0
2. Испания (пляжный) Чики 6 1 0
3. Швейцария (пляжный) Ходель Гленн 6 1 0
4. Швейцария (пляжный) Станкович Деян II 5 0 1
5. Россия (пляжный) Никоноров Борис 5 0 0
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Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Россия (пляжный) Макаров Алексей Сергеевич 1 1
2. Россия (пляжный) Земсков Фёдор 1 1
3. Оман (пляжный) Аль-Ораими Халид 1 1
4. Испания (пляжный) Дона Лопес 2 0
5. Испания (пляжный) Давид Наварро IV 2 0
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Россия (пляжный) - Швейцария (пляжный) от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 28 августа 2021, осталось 1 день 10 часов 10 минут.



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