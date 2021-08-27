Чемпионат мира по пляжному футболу 2021
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Никоноров Борис
|5
|1.25
|2.
|Макаров Алексей Сергеевич
|4
|1
|3.
|Папоротный Артур
|4
|1
|4.
|Шкарин Антон
|1
|0.25
|5.
|Чужков Максим
|1
|0.25
|6.
|Котенев Андрей
|1
|0.25
|7.
|Новиков Андрей Георгиевич
|1
|0.25
|8.
|Земсков Фёдор
|1
|0.25
|9.
|Кошарный Станислав
|1
|0.25
|10.
|Романов Кирилл Юрьевич
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ходель Гленн
|6 (1)
|1.5
|2.
|Станкович Деян II
|5
|1.25
|3.
|Борер Филипп
|5
|1.25
|4.
|Отт Ноэль
|2
|0.5
|5.
|Штайнеманн Тобиас
|2 (1)
|0.5
|6.
|Муну Элиотт
|1
|0.25
|7.
|Спаккаротелла Сандро
|0
|0
|8.
|Остген Ян
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Макаров Алексей Сергеевич
|1
|1
|2.
|Земсков Фёдор
|1
|1
|3.
|Папоротный Артур
|2
|0
|4.
|Романов Кирилл Юрьевич
|1
|0
|5.
|Шишин Дмитрий
|1
|0
|6.
|Шкарин Антон
|1
|0
|7.
|Фёдоров Остап
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ходель Гленн
|2
|0
|2.
|Мисев Михаэль
|1
|0
|3.
|Остген Ян
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Россия (пляжный)
|31.58% (6)
|47.37% (9)
|21.05% (4)
|0
|0
|0
|Швейцария (пляжный)
|23.81% (5)
|38.1% (8)
|38.1% (8)
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Россия (пляжный) Последние 20 матчей: +17 =0 -3Россия (пляжный) 4:2 Испания (пляжный) Япония (пляжный) 1:7 Россия (пляжный) Россия (пляжный) 4:4 Парагвай (пляжный) Россия (пляжный) 5:4 США (пляжный)
Россия (пляжный) 5:2 Италия (пляжный) Португалия (пляжный) 4:2 Россия (пляжный) Бразилия (пляжный) 5:6 Россия (пляжный) Россия (пляжный) 6:7 Таити (пляжный) Мадагаскар (пляжный) 2:4 Россия (пляжный) Россия (пляжный) 7:5 Парагвай (пляжный) Бразилия (пляжный) 3:2 Россия (пляжный) Россия (пляжный) 4:3 Иран (пляжный) Бразилия (пляжный) 1:2 Россия (пляжный) Россия (пляжный) 5:1 США (пляжный) Россия (пляжный) 9:3 Япония (пляжный) Россия (пляжный) 5:1 Испания (пляжный) Россия (пляжный) 5:3 Таити (пляжный) Россия (пляжный) 6:5 Иран (пляжный) Россия (пляжный) 4:3 Парагвай (пляжный) Кот-д'Ивуар (пляжный) 2:5 Россия (пляжный)
Швейцария (пляжный) Последние 8 матчей: +6 =0 -2Швейцария (пляжный) 10:1 Уругвай (пляжный) Сальвадор (пляжный) 7:8 Швейцария (пляжный) Беларусь (пляжный) 3:7 Швейцария (пляжный) Швейцария (пляжный) 5:5 Бразилия (пляжный)
1/4 финала
1/2 финала
Финал
— ?
— ?
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Португалия (пляжный)
|Мартинш Лео
|8
|0
|0
|2.
|Испания (пляжный)
|Чики
|6
|1
|0
|3.
|Швейцария (пляжный)
|Ходель Гленн
|6
|1
|0
|4.
|Швейцария (пляжный)
|Станкович Деян II
|5
|0
|1
|5.
|Россия (пляжный)
|Никоноров Борис
|5
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Россия (пляжный)
|Макаров Алексей Сергеевич
|1
|1
|2.
|Россия (пляжный)
|Земсков Фёдор
|1
|1
|3.
|Оман (пляжный)
|Аль-Ораими Халид
|1
|1
|4.
|Испания (пляжный)
|Дона Лопес
|2
|0
|5.
|Испания (пляжный)
|Давид Наварро IV
|2
|0