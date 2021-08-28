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Чемпионат мира по пляжному футболу 2021

2021
Япония (пляжный)
 
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Сенегал (пляжный)
Япония (пляжный)
Сенегал (пляжный)

Бомбардиры внутри турнира

Япония (пляжный)
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Акагума Такуя 2 0.5
2. Оба Такааки 1 0.25
3. Окуяма Масанори 1 0.25
4. Ямаути Сусеи 1 (1) 0.25
5. Морейра Одзу 0 0
Сенегал (пляжный)
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Менди Рауль 4 1
2. Диань Мандионе 4 (1) 1
3. Диатта Нину 1 0.25
4. Диань Мамур 1 0.25
5. Ндиайе Аль-Сейни 0 0

Карточки

Япония (пляжный)
# Игрок      
1. Мацуо Наоя 1 0
2. Ямаути Сусеи 1 0
Сенегал (пляжный)
# Игрок      
1. Силла Мамаду II 2 0
2. Ндиайе Аль-Сейни 1 0
3. Ндур Папа 1 0
4. Менди Рауль 1 0
5. Диань Мамур 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Япония (пляжный) 20% (1) 20% (1) 60% (3) 0 0 0
 Сенегал (пляжный) 30% (3) 20% (2) 50% (5) 0 0 0

Предыдущие игры

Япония (пляжный) Последние 17 матчей: +7 =0 -10
Таити (пляжный) 4:5 Япония (пляжный) Япония (пляжный) 1:7 Россия (пляжный) Япония (пляжный) 4:3 США (пляжный) Парагвай (пляжный) 4:7 Япония (пляжный)
Италия (пляжный) 3:2 Япония (пляжный) Япония (пляжный) 4:3 Сенегал (пляжный) Япония (пляжный) 4:3 Аргентина (пляжный) Португалия (пляжный) 4:2 Япония (пляжный) США (пляжный) 1:6 Япония (пляжный) Япония (пляжный) 3:4 ОАЭ (пляжный) Япония (пляжный) 3:1 США (пляжный) Бразилия (пляжный) 7:4 Япония (пляжный) Россия (пляжный) 9:3 Япония (пляжный) Россия (пляжный) 4:1 Япония (пляжный) Испания (пляжный) 6:1 Япония (пляжный) Япония (пляжный) 1:8 Бразилия (пляжный) Мексика (пляжный) 4:3 Япония (пляжный)
Сенегал (пляжный) Последние 10 матчей: +6 =0 -4
Сенегал (пляжный) 5:4 Бразилия (пляжный) Оман (пляжный) 3:2 Сенегал (пляжный) Португалия (пляжный) 3:5 Сенегал (пляжный) Сенегал (пляжный) 6:1 Уругвай (пляжный)
Япония (пляжный) 4:3 Сенегал (пляжный) Сенегал (пляжный) 6:5 Португалия (пляжный) Аргентина (пляжный) 4:3 Сенегал (пляжный) Сенегал (пляжный) 4:1 Иран (пляжный) Сенегал (пляжный) 7:8 Уругвай (пляжный) Франция (пляжный) 5:5 Сенегал (пляжный)

Последние игры между собой

Япония (пляжный): победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Сенегал (пляжный): победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Япония (пляжный) 4:3 Сенегал (пляжный) Чемпионат мира по пляжному футболу
1/4 финала
4 Россия (пляжный)
2 Испания (пляжный)
10 Швейцария (пляжный)
1 Уругвай (пляжный)
4 Таити (пляжный)
5 Япония (пляжный)
5 Сенегал (пляжный)
4 Бразилия (пляжный)
1/2 финала
10 Россия (пляжный)
9 Швейцария (пляжный)
0 Япония (пляжный)
0 Сенегал (пляжный)
Финал
Россия (пляжный)
?

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Португалия (пляжный) Мартинш Лео 8 0 0
2. Испания (пляжный) Чики 6 1 0
3. Швейцария (пляжный) Ходель Гленн 6 1 0
4. Швейцария (пляжный) Станкович Деян II 5 0 1
5. Россия (пляжный) Никоноров Борис 5 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Россия (пляжный) Макаров Алексей Сергеевич 1 1
2. Россия (пляжный) Земсков Фёдор 1 1
3. Оман (пляжный) Аль-Ораими Халид 1 1
4. Испания (пляжный) Дона Лопес 2 0
5. Испания (пляжный) Давид Наварро IV 2 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 2'
    Оба в падении через себя пробил по воротам от линии зоны атаки, мяч попал в спину игроку сборной Сенегала, а затем его забрал в руки Ба. 
  • Свисток
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня сборная Сенегала играет без нескольких игроков основного состава, которые перебрали жёлтые карточки в четвертьфинале. Посмотрим, сможет ли команда Умара Силла без нескольких лидеров переиграть крепкую Японию и пробиться в финал чемпионата мира, где уже находится сборная России. 
  • До матча
  • Главным арбитром на этот матч назначен Лукаш Островски из Польши. Помогать ему будут Виталий Гомолко из Латвии и Хуан Ангелес из Доминиканы. Резервным арбитром на этот матч назначен Тюрки Аль-Салехи из Омана. 
  • Доброго времени суток, дорогие друзья! Приветствуем вас на полуфинале чемпионата мира по пляжному футболу между сборными Японии и Сенегала. Вместе с вами за ходом этой встречи наблюдать буду я, Михаил Бугров. 
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