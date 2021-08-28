Чемпионат мира по пляжному футболу 2021
- Основной состав
- Вратарь
-
10 Морейра ОдзуЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Вратарь
- Запасные игроки
-
13 Сирота ЮВратарь
- Основной состав
-
12 Ба АмадуВратарь
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
13 Диань ИссаВратарь
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Акагума Такуя
|2
|0.5
|2.
|Оба Такааки
|1
|0.25
|3.
|Окуяма Масанори
|1
|0.25
|4.
|Ямаути Сусеи
|1 (1)
|0.25
|5.
|Морейра Одзу
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Менди Рауль
|4
|1
|2.
|Диань Мандионе
|4 (1)
|1
|3.
|Диатта Нину
|1
|0.25
|4.
|Диань Мамур
|1
|0.25
|5.
|Ндиайе Аль-Сейни
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Мацуо Наоя
|1
|0
|2.
|Ямаути Сусеи
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Силла Мамаду II
|2
|0
|2.
|Ндиайе Аль-Сейни
|1
|0
|3.
|Ндур Папа
|1
|0
|4.
|Менди Рауль
|1
|0
|5.
|Диань Мамур
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Япония (пляжный)
|20% (1)
|20% (1)
|60% (3)
|0
|0
|0
|Сенегал (пляжный)
|30% (3)
|20% (2)
|50% (5)
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Япония (пляжный) Последние 17 матчей: +7 =0 -10Таити (пляжный) 4:5 Япония (пляжный) Япония (пляжный) 1:7 Россия (пляжный) Япония (пляжный) 4:3 США (пляжный) Парагвай (пляжный) 4:7 Япония (пляжный)
Италия (пляжный) 3:2 Япония (пляжный) Япония (пляжный) 4:3 Сенегал (пляжный) Япония (пляжный) 4:3 Аргентина (пляжный) Португалия (пляжный) 4:2 Япония (пляжный) США (пляжный) 1:6 Япония (пляжный) Япония (пляжный) 3:4 ОАЭ (пляжный) Япония (пляжный) 3:1 США (пляжный) Бразилия (пляжный) 7:4 Япония (пляжный) Россия (пляжный) 9:3 Япония (пляжный) Россия (пляжный) 4:1 Япония (пляжный) Испания (пляжный) 6:1 Япония (пляжный) Япония (пляжный) 1:8 Бразилия (пляжный) Мексика (пляжный) 4:3 Япония (пляжный)
Сенегал (пляжный) Последние 10 матчей: +6 =0 -4Сенегал (пляжный) 5:4 Бразилия (пляжный) Оман (пляжный) 3:2 Сенегал (пляжный) Португалия (пляжный) 3:5 Сенегал (пляжный) Сенегал (пляжный) 6:1 Уругвай (пляжный)
Последние игры между собой
Япония (пляжный): победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Сенегал (пляжный): победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
1/4 финала
1/2 финала
Финал
— Россия (пляжный)
— ?
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Португалия (пляжный)
|Мартинш Лео
|8
|0
|0
|2.
|Испания (пляжный)
|Чики
|6
|1
|0
|3.
|Швейцария (пляжный)
|Ходель Гленн
|6
|1
|0
|4.
|Швейцария (пляжный)
|Станкович Деян II
|5
|0
|1
|5.
|Россия (пляжный)
|Никоноров Борис
|5
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Россия (пляжный)
|Макаров Алексей Сергеевич
|1
|1
|2.
|Россия (пляжный)
|Земсков Фёдор
|1
|1
|3.
|Оман (пляжный)
|Аль-Ораими Халид
|1
|1
|4.
|Испания (пляжный)
|Дона Лопес
|2
|0
|5.
|Испания (пляжный)
|Давид Наварро IV
|2
|0