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Жеребьёвка Лиги конференций
 
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Последние игры между собой

Жеребьёвка Лиги конференций: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 0
онлайн-трансляция: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 0
Жеребьёвка Лиги конференций 0:0 онлайн-трансляция Жеребьёвка Лиги конференций Жеребьёвка Лиги конференций 0:0 онлайн-трансляция Жеребьёвка Лиги конференций
  • До матча

  • Как пройдёт жеребьёвка

    Жеребьёвка Лиги конференций мало чем отличается от жеребьёвок Лиги чемпионов и Лиги Европы. 32 команды, участвующие в основной стадии турнира, разбиты на четыре корзины по их клубному рейтингу УЕФА. Каждая группа будет составлена из четырёх команд – по одной из каждой корзины.

    Состав корзин

    Корзина 1
    Корзина 2
    Корзина 3
    Корзина 4
    Рома Фейеноорд Унион Берлин Линкольн Ред Импс
    Тоттенхэм Карабах ЦСКА София Рандерс
    Базель Маккаби Тель-Авив Витесс Омония
    Славия ПАОК Слован Анортосис
    Копенгаген Ренн Яблонец ХИК
    Гент Партизан Алашкерт Маккаби Хайфа
    АЗ ЧФР Клуж Флора Будё-Глимт
    ЛАСК Заря Кайрат Мура

    Среди всех участников Лиги конференций выделяются «Рома» и «Тоттенхэм» - нынешняя и бывшая команды Жозе Моуринью. Они, понятное дело, оказались в корзине номер 1. В более низких корзинах можно отыскать далеко не самые известные клубы. Например, «Линкольн Ред Импс» из Гибралтара. Либо словацкую «Муру».

    Формат Лиги конференций

    Стоит сказать несколько слов по поводу формата, в котором будет разыгрываться трофей Лиги конфедераций. Команды, которые в своих группах займут первые места, получат путёвки в 1/8 финала турнира. Ещё восемь билетов в эту стадию будут разыграны по итогам стыковых матчей. В этих «стыках» команды, которые в группах Лиги конференций займут вторые места, сразятся с командами, которые в группах Лиги Европы займут третьи места.

  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Жеребьёвка Лиги конференций - онлайн-трансляция от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 27 августа 2021, осталось 6 часов 40 минут.



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