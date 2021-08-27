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Как пройдёт жеребьёвка

Жеребьёвка Лиги конференций мало чем отличается от жеребьёвок Лиги чемпионов и Лиги Европы. 32 команды, участвующие в основной стадии турнира, разбиты на четыре корзины по их клубному рейтингу УЕФА. Каждая группа будет составлена из четырёх команд – по одной из каждой корзины.

Состав корзин

Корзина 1 Корзина 2 Корзина 3 Корзина 4 Рома Фейеноорд Унион Берлин Линкольн Ред Импс Тоттенхэм Карабах ЦСКА София Рандерс Базель Маккаби Тель-Авив Витесс Омония Славия ПАОК Слован Анортосис Копенгаген Ренн Яблонец ХИК Гент Партизан Алашкерт Маккаби Хайфа АЗ ЧФР Клуж Флора Будё-Глимт ЛАСК Заря Кайрат Мура

Среди всех участников Лиги конференций выделяются «Рома» и «Тоттенхэм» - нынешняя и бывшая команды Жозе Моуринью. Они, понятное дело, оказались в корзине номер 1. В более низких корзинах можно отыскать далеко не самые известные клубы. Например, «Линкольн Ред Импс» из Гибралтара. Либо словацкую «Муру».

Формат Лиги конференций

Стоит сказать несколько слов по поводу формата, в котором будет разыгрываться трофей Лиги конфедераций. Команды, которые в своих группах займут первые места, получат путёвки в 1/8 финала турнира. Ещё восемь билетов в эту стадию будут разыграны по итогам стыковых матчей. В этих «стыках» команды, которые в группах Лиги конференций займут вторые места, сразятся с командами, которые в группах Лиги Европы займут третьи места.