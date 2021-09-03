Аргентина: Лига професьональ 2021
Дефенса и Хустисия
0:0
Первый тайм: 17'
Сентраль Кордоба Росарио
22
Унсаин
Луис
13
Сото
Алексис
- Основной состав
-
22 Унсаин ЛуисВратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Сото АлексисЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
30 Raul Loaiza
-
-
-
Главный тренер: Sebastian Beccacece
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Jonathan BayЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Gustavo Coleoni
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Пиццини Франсиско
|3
|0.3
|2.
|Барриос Лукас
|2
|0.2
|3.
|Rodrigo Contreras
|2
|0.2
|4.
|Carlos Rodolfo Rotondi
|1
|0.1
|5.
|Gabriel Hachen
|1
|0.1
|6.
|Walter Bou
|1
|0.1
|7.
|Miguel Merentiel
|1
|0.1
|8.
|Matías Rodríguez I
|0
|0
|9.
|Hugo Ezequiel Silva
|0
|0
|10.
|Facundo Gutierrez
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Milton Gimenez
|5 (2)
|0.5
|2.
|Мартинес Алекс
|2
|0.2
|3.
|Рибас Себастьян
|1
|0.1
|4.
|Matias Mier
|0
|0
|5.
|Gonzalo Bettini
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Nicolas Tripicchio
|3
|0
|2.
|Matías Rodríguez I
|3
|0
|3.
|Adonis Frias
|3
|0
|4.
|Rodrigo Contreras
|2
|0
|5.
|Кардона Томас
|2
|0
|6.
|Hugo Ezequiel Silva
|2
|0
|7.
|Сото Алексис
|2
|0
|8.
|Gabriel Hachen
|1
|0
|9.
|Braian Rivero
|1
|0
|10.
|Miguel Merentiel
|1
|0
|11.
|Carlos Rodolfo Rotondi
|1
|0
|12.
|Facundo Gutierrez
|1
|0
|13.
|Hugo Fernandez
|1
|0
|14.
|Lautaro Tomas Escalante
|1
|0
|15.
|Franco Paredes
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Alejandro Maciel
|3
|1
|2.
|Milton Gimenez
|4
|0
|3.
|Oscar Salomon
|4
|0
|4.
|Cristian Vega
|3
|0
|5.
|Federico Andueza
|3
|0
|6.
|Gonzalo Bettini
|2
|0
|7.
|Jonathan Bay
|2
|0
|8.
|Hernan Lopez
|0
|1
|9.
|Ригамонти Сесар
|1
|0
|10.
|Jesus Soraire
|1
|0
|11.
|Carlo Lattanzio
|1
|0
|12.
|Juan Daniel Galeano
|1
|0
|13.
|Juan Cruz III
|1
|0
|14.
|Pablo Arganaraz
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Дефенса и Хустисия
|9.09% (1)
|18.18% (2)
|9.09% (1)
|9.09% (1)
|18.18% (2)
|36.36% (4)
|Сентраль Кордоба Росарио
|0
|37.5% (3)
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|0
|37.5% (3)
Предыдущие игры
Дефенса и Хустисия Последние 20 матчей: +5 =6 -9Арсенал Саранди 0:0 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 2:0 Ньюэллс Олд Бойз Индепендьенте Авельянеда 0:0 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 4:2 Сармиенто
Альдосиви 1:0 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 3:2 Химнасия Ла-Плата Велес Сарсфилд 0:0 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 1:2 Годой Крус Фламенго 4:1 Дефенса и Хустисия Уракан 2:1 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 0:1 Фламенго Дефенса и Хустисия 1:1 Индепендьенте дель Валле Палмейрас Сан-Паулу 3:4 Дефенса и Хустисия Университарио Депортес Лима 1:1 Дефенса и Хустисия Атлетико Тукуман 5:0 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 1:2 Палмейрас Сан-Паулу Дефенса и Хустисия 0:1 Унион Санта-Фе Дефенса и Хустисия 3:0 Университарио Депортес Лима Дефенса и Хустисия 0:1 Арсенал Саранди Индепендьенте дель Валле 1:1 Дефенса и Хустисия
Сентраль Кордоба Росарио Последние 20 матчей: +5 =9 -6Сентраль Кордоба Росарио 2:4 Росарио Сентраль Сан-Мартин Бурсако 2:1 Сентраль Кордоба Росарио Расинг Авельянеда 0:0 Сентраль Кордоба Росарио Сентраль Кордоба Росарио 0:0 Спортиво Итальяно
Сентраль Кордоба Росарио 2:2 Атлетико Платенсе Эль Порвенир 0:2 Сентраль Кордоба Росарио Патронато Парана 1:0 Сентраль Кордоба Росарио Сентраль Кордоба Росарио 1:0 Депортиво Эспаньол Сентраль Кордоба Росарио 1:2 Эстудиантес Касерос Лухан 2:0 Сентраль Кордоба Росарио Аргентинос Хуниорс 1:1 Сентраль Кордоба Росарио Сентраль Кордоба Росарио 0:0 Феррокарриль Мидланд Сентраль Кордоба Росарио 2:1 Тальерес Кордоба Атлетико Атлас 1:1 Сентраль Кордоба Росарио Сан-Лоренсо 1:0 Сентраль Кордоба Росарио Сентраль Кордоба Росарио 1:1 Банфилд Викториано Аренас 0:1 Сентраль Кордоба Росарио Сентраль Кордоба Росарио 3:0 Хенераль Ламадрид Реал Пилар 0:0 Сентраль Кордоба Росарио Сентраль Кордоба Росарио 0:0 Claypole
Последние игры между собой
Дефенса и Хустисия: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
Сентраль Кордоба Росарио: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тальерес Кордоба
|9
|6
|1
|2
|14 - 7
|19
|2.
|Ланус
|9
|6
|1
|2
|19 - 15
|19
|3.
|Индепендьенте Авельянеда
|9
|5
|3
|1
|10 - 4
|18
|4.
|Ривер Плейт
|9
|5
|2
|2
|17 - 7
|17
|5.
|Эстудиантес Касерос
|9
|5
|1
|3
|15 - 9
|16
|6.
|Расинг Авельянеда
|9
|4
|4
|1
|8 - 1
|16
|7.
|Атлетико Тукуман
|9
|4
|2
|3
|11 - 12
|14
|8.
|Колон
|9
|4
|2
|3
|8 - 13
|14
|9.
|Альдосиви
|9
|4
|1
|4
|11 - 12
|13
|10.
|Дефенса и Хустисия
|0:0
|10
|3
|4
|3
|11 - 9
|13
|11.
|Унион Санта-Фе
|9
|3
|3
|3
|10 - 10
|12
|12.
|Аргентинос Хуниорс
|9
|3
|3
|3
|7 - 6
|12
|13.
|Патронато Парана
|9
|3
|3
|3
|8 - 9
|12
|14.
|Ньюэллс Олд Бойз
|9
|3
|2
|4
|10 - 12
|11
|15.
|Сан-Лоренсо
|9
|3
|2
|4
|8 - 11
|11
|16.
|Бока Хуниорс
|9
|2
|5
|2
|6 - 6
|11
|17.
|Сармиенто
|9
|3
|1
|5
|9 - 13
|10
|18.
|Росарио Сентраль
|9
|3
|1
|5
|13 - 11
|10
|19.
|Велес Сарсфилд
|9
|2
|4
|3
|9 - 6
|10
|20.
|Годой Крус
|9
|3
|1
|5
|10 - 15
|10
|21.
|Химнасия Ла-Плата
|9
|2
|4
|3
|7 - 9
|10
|22.
|Атлетико Платенсе
|9
|2
|3
|4
|12 - 14
|9
|23.
|Уракан
|9
|1
|6
|2
|6 - 7
|9
|24.
|Банфилд
|9
|1
|5
|3
|7 - 11
|8
|25.
|Сентраль Кордоба Росарио
|0:0
|10
|1
|5
|4
|9 - 13
|8
|26.
|Арсенал Саранди
|9
|1
|3
|5
|5 - 18
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Индепендьенте Авельянеда
|5
|3
|2
|0
|6 - 0
|11
|2.
|Ньюэллс Олд Бойз
|5
|3
|1
|1
|10 - 7
|10
|3.
|Тальерес Кордоба
|4
|3
|1
|0
|6 - 0
|10
|4.
|Ривер Плейт
|5
|3
|1
|1
|10 - 3
|10
|5.
|Дефенса и Хустисия
|0:0
|5
|3
|1
|1
|10 - 6
|10
|6.
|Ланус
|5
|3
|1
|1
|10 - 7
|10
|7.
|Эстудиантес Касерос
|4
|3
|0
|1
|7 - 1
|9
|8.
|Сармиенто
|5
|3
|0
|2
|6 - 5
|9
|9.
|Химнасия Ла-Плата
|5
|2
|3
|0
|5 - 3
|9
|10.
|Атлетико Тукуман
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|11.
|Расинг Авельянеда
|4
|2
|2
|0
|3 - 0
|8
|12.
|Патронато Парана
|4
|2
|2
|0
|4 - 1
|8
|13.
|Велес Сарсфилд
|5
|2
|2
|1
|8 - 2
|8
|14.
|Унион Санта-Фе
|5
|2
|1
|2
|7 - 4
|7
|15.
|Аргентинос Хуниорс
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|16.
|Сан-Лоренсо
|4
|2
|1
|1
|5 - 2
|7
|17.
|Колон
|4
|2
|1
|1
|4 - 5
|7
|18.
|Годой Крус
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|19.
|Альдосиви
|5
|2
|0
|3
|6 - 7
|6
|20.
|Росарио Сентраль
|4
|2
|0
|2
|7 - 4
|6
|21.
|Уракан
|5
|1
|3
|1
|4 - 4
|6
|22.
|Арсенал Саранди
|5
|1
|3
|1
|4 - 6
|6
|23.
|Бока Хуниорс
|4
|1
|2
|1
|2 - 3
|5
|24.
|Сентраль Кордоба Росарио
|0:0
|5
|1
|2
|2
|8 - 10
|5
|25.
|Атлетико Платенсе
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|26.
|Банфилд
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ланус
|4
|3
|0
|1
|9 - 8
|9
|2.
|Тальерес Кордоба
|5
|3
|0
|2
|8 - 7
|9
|3.
|Расинг Авельянеда
|5
|2
|2
|1
|5 - 1
|8
|4.
|Колон
|5
|2
|1
|2
|4 - 8
|7
|5.
|Ривер Плейт
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|6.
|Индепендьенте Авельянеда
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|7.
|Альдосиви
|4
|2
|1
|1
|5 - 5
|7
|8.
|Эстудиантес Касерос
|5
|2
|1
|2
|8 - 8
|7
|9.
|Атлетико Тукуман
|5
|2
|0
|3
|6 - 10
|6
|10.
|Бока Хуниорс
|5
|1
|3
|1
|4 - 3
|6
|11.
|Банфилд
|5
|1
|3
|1
|4 - 5
|6
|12.
|Унион Санта-Фе
|4
|1
|2
|1
|3 - 6
|5
|13.
|Атлетико Платенсе
|5
|1
|2
|2
|8 - 8
|5
|14.
|Аргентинос Хуниорс
|5
|1
|2
|2
|2 - 3
|5
|15.
|Росарио Сентраль
|5
|1
|1
|3
|6 - 7
|4
|16.
|Сан-Лоренсо
|5
|1
|1
|3
|3 - 9
|4
|17.
|Патронато Парана
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|18.
|Уракан
|4
|0
|3
|1
|2 - 3
|3
|19.
|Годой Крус
|4
|1
|0
|3
|3 - 8
|3
|20.
|Сентраль Кордоба Росарио
|0:0
|5
|0
|3
|2
|1 - 3
|3
|21.
|Дефенса и Хустисия
|0:0
|5
|0
|3
|2
|1 - 3
|3
|22.
|Велес Сарсфилд
|4
|0
|2
|2
|1 - 4
|2
|23.
|Химнасия Ла-Плата
|4
|0
|1
|3
|2 - 6
|1
|24.
|Ньюэллс Олд Бойз
|4
|0
|1
|3
|0 - 5
|1
|25.
|Сармиенто
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
|26.
|Арсенал Саранди
|4
|0
|0
|4
|1 - 12
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ланус
|Жозе Густаво Санд
|9
|2
|1
|2.
|Альдосиви
|Каутеруссио Мартин
|6
|2
|0
|3.
|Сентраль Кордоба Росарио
|Milton Gimenez
|5
|2
|2
|4.
|Ланус
|Лопес Хосе Мануэль
|5
|0
|1
|5.
|Эстудиантес Касерос
|Кастро Мануэль
|5
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Сармиенто
|Braian Salvareschi
|4
|1
|2.
|Уракан
|Jonathan Galvan
|5
|0
|3.
|Уракан
|Lucas Merolla
|5
|0
|4.
|Банфилд
|Lautaro Rios
|5
|0
|5.
|Сан-Лоренсо
|Перуцци Джино
|3
|1