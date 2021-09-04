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Аргентина: Лига професьональ 2021

Дефенса и Хустисия
1:1
Конец матча
Сентраль Кордоба Росарио
0'
31' Желтая карточка
Мартинес Алекс
1:0
52' Гол
Gabriel Hachen
54' Желтая карточка
Carlo Lattanzio
1:1
89' Гол
Pablo Arganaraz
90' Желтая карточка
Mateo Montenegro
90'+5
22
Унсаин
Луис
2
Adonis
Frias
14
Nicolas
Tripicchio
13
Сото
Алексис
27
Hugo
Ezequiel
Silva
19
Gabriel
Hachen
31
Facundo
Gutierrez
11
Carlos
Rodolfo
Rotondi
29
Пиццини
Франсиско
33
Rodrigo
Contreras
7
Walter
Bou
23
Ригамонти
Сесар
8
Juan
Cruz
III
2
Federico
Andueza
4
Oscar
Salomon
12
Jonathan
Bay
7
Leonardo
Sequeira
18
Jesus
Soraire
39
Mateo
Montenegro
22
Мартинес
Алекс
45
Milton
Gimenez
11
Рибас
Себастьян
Дефенса и Хустисия
3-4-3
Сентраль Кордоба Росарио
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Дефенса и Хустисия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Пиццини Франсиско 3 0.3
2. Барриос Лукас 2 0.2
3. Gabriel Hachen 2 0.2
4. Rodrigo Contreras 2 0.2
5. Carlos Rodolfo Rotondi 1 0.1
6. Walter Bou 1 0.1
7. Miguel Merentiel 1 0.1
8. Matías Rodríguez I 0 0
9. Hugo Ezequiel Silva 0 0
10. Facundo Gutierrez 0 0
Сентраль Кордоба Росарио
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Milton Gimenez 5 (2) 0.5
2. Мартинес Алекс 2 0.2
3. Рибас Себастьян 1 0.1
4. Pablo Arganaraz 1 0.1
5. Matias Mier 0 0
6. Gonzalo Bettini 0 0
7. Lucas Brochero 0 0

Карточки

Дефенса и Хустисия
# Игрок      
1. Nicolas Tripicchio 3 0
2. Matías Rodríguez I 3 0
3. Adonis Frias 3 0
4. Rodrigo Contreras 2 0
5. Кардона Томас 2 0
6. Hugo Ezequiel Silva 2 0
7. Сото Алексис 2 0
8. Gabriel Hachen 1 0
9. Braian Rivero 1 0
10. Miguel Merentiel 1 0
11. Carlos Rodolfo Rotondi 1 0
12. Facundo Gutierrez 1 0
13. Hugo Fernandez 1 0
14. Lautaro Tomas Escalante 1 0
15. Franco Paredes 1 0
Сентраль Кордоба Росарио
# Игрок      
1. Alejandro Maciel 3 1
2. Milton Gimenez 4 0
3. Oscar Salomon 4 0
4. Cristian Vega 3 0
5. Federico Andueza 3 0
6. Gonzalo Bettini 2 0
7. Carlo Lattanzio 2 0
8. Jonathan Bay 2 0
9. Hernan Lopez 0 1
10. Ригамонти Сесар 1 0
11. Мартинес Алекс 1 0
12. Jesus Soraire 1 0
13. Juan Daniel Galeano 1 0
14. Juan Cruz III 1 0
15. Pablo Arganaraz 1 0
16. Mateo Montenegro 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Дефенса и Хустисия 8.33% (1) 16.67% (2) 8.33% (1) 16.67% (2) 16.67% (2) 33.33% (4)
Сентраль Кордоба Росарио 0 33.33% (3) 11.11% (1) 11.11% (1) 0 44.44% (4)

Предыдущие игры

Дефенса и Хустисия Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Арсенал Саранди 0:0 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 2:0 Ньюэллс Олд Бойз Индепендьенте Авельянеда 0:0 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 4:2 Сармиенто
Альдосиви 1:0 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 3:2 Химнасия Ла-Плата Велес Сарсфилд 0:0 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 1:2 Годой Крус Фламенго 4:1 Дефенса и Хустисия Уракан 2:1 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 0:1 Фламенго Дефенса и Хустисия 1:1 Индепендьенте дель Валле Палмейрас Сан-Паулу 3:4 Дефенса и Хустисия Университарио Депортес Лима 1:1 Дефенса и Хустисия Атлетико Тукуман 5:0 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 1:2 Палмейрас Сан-Паулу Дефенса и Хустисия 0:1 Унион Санта-Фе Дефенса и Хустисия 3:0 Университарио Депортес Лима Дефенса и Хустисия 0:1 Арсенал Саранди Индепендьенте дель Валле 1:1 Дефенса и Хустисия
Сентраль Кордоба Росарио Последние 20 матчей: +5 =9 -6
Сентраль Кордоба Росарио 2:4 Росарио Сентраль Сан-Мартин Бурсако 2:1 Сентраль Кордоба Росарио Расинг Авельянеда 0:0 Сентраль Кордоба Росарио Сентраль Кордоба Росарио 0:0 Спортиво Итальяно
Сентраль Кордоба Росарио 2:2 Атлетико Платенсе Эль Порвенир 0:2 Сентраль Кордоба Росарио Патронато Парана 1:0 Сентраль Кордоба Росарио Сентраль Кордоба Росарио 1:0 Депортиво Эспаньол Сентраль Кордоба Росарио 1:2 Эстудиантес Касерос Лухан 2:0 Сентраль Кордоба Росарио Аргентинос Хуниорс 1:1 Сентраль Кордоба Росарио Сентраль Кордоба Росарио 0:0 Феррокарриль Мидланд Сентраль Кордоба Росарио 2:1 Тальерес Кордоба Атлетико Атлас 1:1 Сентраль Кордоба Росарио Сан-Лоренсо 1:0 Сентраль Кордоба Росарио Сентраль Кордоба Росарио 1:1 Банфилд Викториано Аренас 0:1 Сентраль Кордоба Росарио Сентраль Кордоба Росарио 3:0 Хенераль Ламадрид Реал Пилар 0:0 Сентраль Кордоба Росарио Сентраль Кордоба Росарио 0:0 Claypole

Последние игры между собой

Дефенса и Хустисия: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
Сентраль Кордоба Росарио: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
Дефенса и Хустисия 2:3 Сентраль Кордоба Росарио Кубок Диего Марадоны Сентраль Кордоба Росарио 2:2 Дефенса и Хустисия Кубок Диего Марадоны Сентраль Кордоба Росарио 1:2 Дефенса и Хустисия Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тальерес Кордоба 9 6 1 2 14 - 7 19
2. Ланус 9 6 1 2 19 - 15 19
3. Индепендьенте Авельянеда 9 5 3 1 10 - 4 18
4. Ривер Плейт 9 5 2 2 17 - 7 17
5. Эстудиантес Касерос 9 5 1 3 15 - 9 16
6. Расинг Авельянеда 9 4 4 1 8 - 1 16
7. Атлетико Тукуман 9 4 2 3 11 - 12 14
8. Колон 9 4 2 3 8 - 13 14
9. Альдосиви 0:1 10 4 1 5 11 - 13 13
10. Дефенса и Хустисия 10 3 4 3 12 - 10 13
11. Унион Санта-Фе 9 3 3 3 10 - 10 12
12. Аргентинос Хуниорс 9 3 3 3 7 - 6 12
13. Патронато Парана 9 3 3 3 8 - 9 12
14. Уракан 1:0 10 2 6 2 7 - 7 12
15. Ньюэллс Олд Бойз 9 3 2 4 10 - 12 11
16. Сан-Лоренсо 9 3 2 4 8 - 11 11
17. Бока Хуниорс 9 2 5 2 6 - 6 11
18. Сармиенто 9 3 1 5 9 - 13 10
19. Росарио Сентраль 9 3 1 5 13 - 11 10
20. Велес Сарсфилд 9 2 4 3 9 - 6 10
21. Годой Крус 9 3 1 5 10 - 15 10
22. Химнасия Ла-Плата 9 2 4 3 7 - 9 10
23. Атлетико Платенсе 9 2 3 4 12 - 14 9
24. Банфилд 9 1 5 3 7 - 11 8
25. Сентраль Кордоба Росарио 10 1 5 4 10 - 14 8
26. Арсенал Саранди 9 1 3 5 5 - 18 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Индепендьенте Авельянеда 5 3 2 0 6 - 0 11
2. Тальерес Кордоба 4 3 1 0 6 - 0 10
3. Ривер Плейт 5 3 1 1 10 - 3 10
4. Дефенса и Хустисия 5 3 1 1 11 - 7 10
5. Ланус 5 3 1 1 10 - 7 10
6. Ньюэллс Олд Бойз 5 3 1 1 10 - 7 10
7. Эстудиантес Касерос 4 3 0 1 7 - 1 9
8. Сармиенто 5 3 0 2 6 - 5 9
9. Химнасия Ла-Плата 5 2 3 0 5 - 3 9
10. Уракан 1:0 6 2 3 1 5 - 4 9
11. Патронато Парана 4 2 2 0 4 - 1 8
12. Атлетико Тукуман 4 2 2 0 5 - 2 8
13. Расинг Авельянеда 4 2 2 0 3 - 0 8
14. Велес Сарсфилд 5 2 2 1 8 - 2 8
15. Аргентинос Хуниорс 4 2 1 1 5 - 3 7
16. Колон 4 2 1 1 4 - 5 7
17. Унион Санта-Фе 5 2 1 2 7 - 4 7
18. Сан-Лоренсо 4 2 1 1 5 - 2 7
19. Годой Крус 5 2 1 2 7 - 7 7
20. Альдосиви 0:1 5 2 0 3 6 - 7 6
21. Росарио Сентраль 4 2 0 2 7 - 4 6
22. Арсенал Саранди 5 1 3 1 4 - 6 6
23. Бока Хуниорс 4 1 2 1 2 - 3 5
24. Сентраль Кордоба Росарио 5 1 2 2 8 - 10 5
25. Атлетико Платенсе 4 1 1 2 4 - 6 4
26. Банфилд 4 0 2 2 3 - 6 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ланус 4 3 0 1 9 - 8 9
2. Тальерес Кордоба 5 3 0 2 8 - 7 9
3. Расинг Авельянеда 5 2 2 1 5 - 1 8
4. Ривер Плейт 4 2 1 1 7 - 4 7
5. Индепендьенте Авельянеда 4 2 1 1 4 - 4 7
6. Эстудиантес Касерос 5 2 1 2 8 - 8 7
7. Альдосиви 0:1 5 2 1 2 5 - 6 7
8. Колон 5 2 1 2 4 - 8 7
9. Атлетико Тукуман 5 2 0 3 6 - 10 6
10. Бока Хуниорс 5 1 3 1 4 - 3 6
11. Банфилд 5 1 3 1 4 - 5 6
12. Унион Санта-Фе 4 1 2 1 3 - 6 5
13. Атлетико Платенсе 5 1 2 2 8 - 8 5
14. Аргентинос Хуниорс 5 1 2 2 2 - 3 5
15. Росарио Сентраль 5 1 1 3 6 - 7 4
16. Сан-Лоренсо 5 1 1 3 3 - 9 4
17. Патронато Парана 5 1 1 3 4 - 8 4
18. Уракан 1:0 4 0 3 1 2 - 3 3
19. Годой Крус 4 1 0 3 3 - 8 3
20. Сентраль Кордоба Росарио 5 0 3 2 2 - 4 3
21. Дефенса и Хустисия 5 0 3 2 1 - 3 3
22. Велес Сарсфилд 4 0 2 2 1 - 4 2
23. Химнасия Ла-Плата 4 0 1 3 2 - 6 1
24. Ньюэллс Олд Бойз 4 0 1 3 0 - 5 1
25. Сармиенто 4 0 1 3 3 - 8 1
26. Арсенал Саранди 4 0 0 4 1 - 12 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ланус Жозе Густаво Санд 9 2 1
2. Альдосиви Каутеруссио Мартин 6 2 0
3. Сентраль Кордоба Росарио Milton Gimenez 5 2 2
4. Ланус Лопес Хосе Мануэль 5 0 1
5. Эстудиантес Касерос Кастро Мануэль 5 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Уракан Jonathan Galvan 6 0
2. Сармиенто Braian Salvareschi 4 1
3. Уракан Lucas Merolla 5 0
4. Банфилд Lautaro Rios 5 0
5. Сан-Лоренсо Перуцци Джино 3 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    31'
    Алехандро Мартинес получил желтую карточку от судьи
  • 19'
    Хесус Сорайре уходит с поля. Карло Латтанцио выходит вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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