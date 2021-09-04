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Аргентина: Лига професьональ 2021

Уракан
1:0
Второй тайм: 57'
Альдосиви
0'
3' Желтая карточка
Jonathan Galvan
28' Желтая карточка
Leandro Maciel
1:0
40' Гол
Кристальдо Франко
56' Желтая карточка
Nicolas Alexis Silva
57'
1
Marcos
Guillermo
Diaz
35
Ismael
Alberto
Quilez
34
Jonathan
Galvan
3
Грими
Леандро
25
Cesar
Ibanez
10
Кристальдо
Франко
8
Якоб
Клаудио
23
Lucas
Vera
24
Nicolas
Alexis
Silva
20
Jhonatan
Candia
16
Rodrigo
Cabral
25
Девекки
Хосе
36
Joaquin
Indacoechea
6
Колоччини
Фабрисио
26
Инсуа
Эмилиано
13
Инсуа
Эмануэль
32
Pablo
Becker
33
Leandro
Maciel
10
Francisco
Grahl
20
Malcom
Braida
77
Каутеруссио
Мартин
7
Андрада
Федерико
Уракан
4-3-3
Альдосиви
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Уракан
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Jhonatan Candia 2 (1) 0.2
2. Enrique Triverio 1 0.1
3. Nicolas Alexis Silva 1 0.1
4. Кристальдо Франко 1 0.1
5. Santiago Hezze 1 0.1
6. Raul Lozano 0 0
Альдосиви
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Каутеруссио Мартин 6 (2) 0.6
2. Gaston Lodico 3 0.3
3. Federico Gino 1 0.1
4. Brian Guzman 1 0.1
5. Андрада Федерико 0 0
6. Malcom Braida 0 0
7. Инсуа Эмануэль 0 0

Карточки

Уракан
# Игрок      
1. Jonathan Galvan 6 0
2. Lucas Merolla 5 0
3. Якоб Клаудио 3 0
4. Santiago Hezze 3 0
5. Enrique Triverio 2 0
6. Cesar Ibanez 0 1
7. Грими Леандро 1 0
8. Patricio Daniel Toranzo 1 0
9. Кристальдо Франко 1 0
10. Fabian Henriquez 1 0
11. Jose David Moya Rojas 1 0
12. Jhonatan Candia 1 0
13. Federico Marini2 1 0
14. Santiago Moya 1 0
Альдосиви
# Игрок      
1. Leandro Maciel 4 0
2. Инсуа Эмилиано 3 0
3. Инсуа Эмануэль 3 0
4. Ромеро Гастон 3 0
5. Emanuel Iniguez 3 0
6. Joaquin Indacoechea 1 1
7. Колоччини Фабрисио 0 1
8. Jonathan Zacaria 1 0
9. Андрада Федерико 1 0
10. Девекки Хосе 1 0
11. Mario Lopez 1 0
12. Federico Gino 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Уракан 20% (1) 0 40% (2) 40% (2) 0 0
 Альдосиви 0 9.09% (1) 18.18% (2) 27.27% (3) 27.27% (3) 18.18% (2)

Предыдущие игры

Уракан Последние 20 матчей: +3 =12 -5
Химнасия Ла-Плата 0:0 Уракан Уракан 1:1 Велес Сарсфилд Годой Крус 1:1 Уракан Уракан 0:0 Унион Санта-Фе
Уракан 0:1 Ланус Ривер Плейт 1:1 Уракан Уракан 1:1 Колон Атлетико Тукуман 1:0 Уракан Уракан 2:1 Дефенса и Хустисия Уракан 1:3 Индепендьенте Авельянеда Тальерес Кордоба 1:1 Уракан Уракан 0:2 Бока Хуниорс Велес Сарсфилд 2:0 Уракан Уракан 3:0 Сармиенто Ньюэллс Олд Бойз 2:2 Уракан Уракан 1:1 Химнасия Ла-Плата Атлетико Тукуман 1:1 Уракан Патронато Парана 0:1 Уракан Уракан 0:0 Ланус Сан-Лоренсо 1:1 Уракан
Альдосиви Последние 20 матчей: +7 =2 -11
Альдосиви 2:3 Ланус Ривер Плейт 2:0 Альдосиви Альдосиви 3:0 Колон Атлетико Тукуман 2:2 Альдосиви
Альдосиви 1:0 Дефенса и Хустисия Росарио Сентраль 1:2 Альдосиви Альдосиви 0:2 Расинг Авельянеда Атлетико Платенсе 0:1 Альдосиви Альдосиви 0:2 Патронато Парана Ривер Плейт 4:1 Альдосиви Альдосиви 1:3 Аргентинос Хуниорс Атлетико Платенсе 0:2 Альдосиви Альдосиви 0:1 Росарио Сентраль Эстудиантес Касерос 1:0 Альдосиви Патронато Парана 2:0 Альдосиви Альдосиви 1:1 Банфилд Сан-Лоренсо 1:2 Альдосиви Альдосиви 1:2 Сентраль Кордоба Росарио Колон 2:1 Альдосиви Альдосиви 3:0 Арсенал Саранди

Последние игры между собой

Уракан: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 3
Альдосиви: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 4
Уракан 0:2 Альдосиви Суперлига Альдосиви 2:1 Уракан Суперлига Альдосиви 0:3 Уракан Примера Уракан 2:0 Альдосиви Примера
Альдосиви 0:0 Уракан Примера Альдосиви 1:1 Уракан Примера Б Уракан 4:1 Альдосиви Примера Б Уракан 1:1 Альдосиви Примера Б Альдосиви 3:1 Уракан Примера Б Уракан 3:0 Альдосиви Националь Б
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тальерес Кордоба 9 6 1 2 14 - 7 19
2. Ланус 9 6 1 2 19 - 15 19
3. Индепендьенте Авельянеда 9 5 3 1 10 - 4 18
4. Ривер Плейт 9 5 2 2 17 - 7 17
5. Эстудиантес Касерос 9 5 1 3 15 - 9 16
6. Расинг Авельянеда 9 4 4 1 8 - 1 16
7. Атлетико Тукуман 9 4 2 3 11 - 12 14
8. Колон 9 4 2 3 8 - 13 14
9. Альдосиви 0:1 10 4 1 5 11 - 13 13
10. Дефенса и Хустисия 10 3 4 3 12 - 10 13
11. Унион Санта-Фе 9 3 3 3 10 - 10 12
12. Аргентинос Хуниорс 9 3 3 3 7 - 6 12
13. Патронато Парана 9 3 3 3 8 - 9 12
14. Уракан 1:0 10 2 6 2 7 - 7 12
15. Ньюэллс Олд Бойз 9 3 2 4 10 - 12 11
16. Сан-Лоренсо 9 3 2 4 8 - 11 11
17. Бока Хуниорс 9 2 5 2 6 - 6 11
18. Сармиенто 9 3 1 5 9 - 13 10
19. Росарио Сентраль 9 3 1 5 13 - 11 10
20. Велес Сарсфилд 9 2 4 3 9 - 6 10
21. Годой Крус 9 3 1 5 10 - 15 10
22. Химнасия Ла-Плата 9 2 4 3 7 - 9 10
23. Атлетико Платенсе 9 2 3 4 12 - 14 9
24. Банфилд 9 1 5 3 7 - 11 8
25. Сентраль Кордоба Росарио 10 1 5 4 10 - 14 8
26. Арсенал Саранди 9 1 3 5 5 - 18 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Индепендьенте Авельянеда 5 3 2 0 6 - 0 11
2. Тальерес Кордоба 4 3 1 0 6 - 0 10
3. Ривер Плейт 5 3 1 1 10 - 3 10
4. Дефенса и Хустисия 5 3 1 1 11 - 7 10
5. Ланус 5 3 1 1 10 - 7 10
6. Ньюэллс Олд Бойз 5 3 1 1 10 - 7 10
7. Эстудиантес Касерос 4 3 0 1 7 - 1 9
8. Сармиенто 5 3 0 2 6 - 5 9
9. Химнасия Ла-Плата 5 2 3 0 5 - 3 9
10. Уракан 1:0 6 2 3 1 5 - 4 9
11. Патронато Парана 4 2 2 0 4 - 1 8
12. Атлетико Тукуман 4 2 2 0 5 - 2 8
13. Расинг Авельянеда 4 2 2 0 3 - 0 8
14. Велес Сарсфилд 5 2 2 1 8 - 2 8
15. Аргентинос Хуниорс 4 2 1 1 5 - 3 7
16. Колон 4 2 1 1 4 - 5 7
17. Унион Санта-Фе 5 2 1 2 7 - 4 7
18. Сан-Лоренсо 4 2 1 1 5 - 2 7
19. Годой Крус 5 2 1 2 7 - 7 7
20. Альдосиви 0:1 5 2 0 3 6 - 7 6
21. Росарио Сентраль 4 2 0 2 7 - 4 6
22. Арсенал Саранди 5 1 3 1 4 - 6 6
23. Бока Хуниорс 4 1 2 1 2 - 3 5
24. Сентраль Кордоба Росарио 5 1 2 2 8 - 10 5
25. Атлетико Платенсе 4 1 1 2 4 - 6 4
26. Банфилд 4 0 2 2 3 - 6 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ланус 4 3 0 1 9 - 8 9
2. Тальерес Кордоба 5 3 0 2 8 - 7 9
3. Расинг Авельянеда 5 2 2 1 5 - 1 8
4. Ривер Плейт 4 2 1 1 7 - 4 7
5. Индепендьенте Авельянеда 4 2 1 1 4 - 4 7
6. Эстудиантес Касерос 5 2 1 2 8 - 8 7
7. Альдосиви 0:1 5 2 1 2 5 - 6 7
8. Колон 5 2 1 2 4 - 8 7
9. Атлетико Тукуман 5 2 0 3 6 - 10 6
10. Бока Хуниорс 5 1 3 1 4 - 3 6
11. Банфилд 5 1 3 1 4 - 5 6
12. Унион Санта-Фе 4 1 2 1 3 - 6 5
13. Атлетико Платенсе 5 1 2 2 8 - 8 5
14. Аргентинос Хуниорс 5 1 2 2 2 - 3 5
15. Росарио Сентраль 5 1 1 3 6 - 7 4
16. Сан-Лоренсо 5 1 1 3 3 - 9 4
17. Патронато Парана 5 1 1 3 4 - 8 4
18. Уракан 1:0 4 0 3 1 2 - 3 3
19. Годой Крус 4 1 0 3 3 - 8 3
20. Сентраль Кордоба Росарио 5 0 3 2 2 - 4 3
21. Дефенса и Хустисия 5 0 3 2 1 - 3 3
22. Велес Сарсфилд 4 0 2 2 1 - 4 2
23. Химнасия Ла-Плата 4 0 1 3 2 - 6 1
24. Ньюэллс Олд Бойз 4 0 1 3 0 - 5 1
25. Сармиенто 4 0 1 3 3 - 8 1
26. Арсенал Саранди 4 0 0 4 1 - 12 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ланус Жозе Густаво Санд 9 2 1
2. Альдосиви Каутеруссио Мартин 6 2 0
3. Сентраль Кордоба Росарио Milton Gimenez 5 2 2
4. Ланус Лопес Хосе Мануэль 5 0 1
5. Эстудиантес Касерос Кастро Мануэль 5 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Уракан Jonathan Galvan 6 0
2. Сармиенто Braian Salvareschi 4 1
3. Уракан Lucas Merolla 5 0
4. Банфилд Lautaro Rios 5 0
5. Сан-Лоренсо Перуцци Джино 3 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    40'
    Г О О О О Л - Кристальдо Франко бьет в цель!
  • Желтая карточка
    28'
    Леандро Масиэл получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    3'
    Джонатан Гальван получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Уракан
Ничья
Альдосиви
2.37
4.11
3.30
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Уракан 1:0 Альдосиви онлайн




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