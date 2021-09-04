Аргентина: Лига професьональ 2021
3' Желтая карточкаJonathan Galvan
28' Желтая карточкаLeandro Maciel
1:0
40' ГолКристальдо Франко
56' Желтая карточкаNicolas Alexis Silva
58' Желтая карточкаКолоччини Фабрисио
75' Желтая карточкаFrancisco Grahl
2:0
78' ГолЯкоб Клаудио
88' Желтая карточкаSantiago Hezze
90' Желтая карточкаFrancisco Ramirez
25
Cesar
Ibanez
23
Lucas
Vera
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Cesar IbanezЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Lucas VeraПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
46 Ivan Equiaga
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Frank Kudelka
- Основной состав
-
25 Девекки ХосеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Pablo BeckerПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Перес ФранкоПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
23 Brian Guzman
-
-
-
Главный тренер: Fernando Gago
Ход матча
28'
40'
75'
78'
2:0
88'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Jhonatan Candia
|2 (1)
|0.2
|2.
|Enrique Triverio
|1
|0.1
|3.
|Nicolas Alexis Silva
|1
|0.1
|4.
|Якоб Клаудио
|1
|0.1
|5.
|Кристальдо Франко
|1
|0.1
|6.
|Santiago Hezze
|1
|0.1
|7.
|Raul Lozano
|0
|0
|8.
|Jonas Acevedo
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Каутеруссио Мартин
|6 (2)
|0.6
|2.
|Gaston Lodico
|3
|0.3
|3.
|Federico Gino
|1
|0.1
|4.
|Brian Guzman
|1
|0.1
|5.
|Андрада Федерико
|0
|0
|6.
|Malcom Braida
|0
|0
|7.
|Инсуа Эмануэль
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Jonathan Galvan
|6
|0
|2.
|Lucas Merolla
|5
|0
|3.
|Santiago Hezze
|4
|0
|4.
|Якоб Клаудио
|3
|0
|5.
|Enrique Triverio
|2
|0
|6.
|Cesar Ibanez
|0
|1
|7.
|Грими Леандро
|1
|0
|8.
|Patricio Daniel Toranzo
|1
|0
|9.
|Кристальдо Франко
|1
|0
|10.
|Fabian Henriquez
|1
|0
|11.
|Jose David Moya Rojas
|1
|0
|12.
|Jhonatan Candia
|1
|0
|13.
|Francisco Ramirez
|1
|0
|14.
|Nicolas Alexis Silva
|1
|0
|15.
|Federico Marini2
|1
|0
|16.
|Santiago Moya
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Leandro Maciel
|4
|0
|2.
|Инсуа Эмилиано
|3
|0
|3.
|Инсуа Эмануэль
|3
|0
|4.
|Ромеро Гастон
|3
|0
|5.
|Emanuel Iniguez
|3
|0
|6.
|Колоччини Фабрисио
|1
|1
|7.
|Joaquin Indacoechea
|1
|1
|8.
|Jonathan Zacaria
|1
|0
|9.
|Андрада Федерико
|1
|0
|10.
|Девекки Хосе
|1
|0
|11.
|Mario Lopez
|1
|0
|12.
|Francisco Grahl
|1
|0
|13.
|Federico Gino
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Уракан
|14.29% (1)
|0
|42.86% (3)
|28.57% (2)
|0
|14.29% (1)
|Альдосиви
|0
|9.09% (1)
|18.18% (2)
|27.27% (3)
|27.27% (3)
|18.18% (2)
Предыдущие игры
Уракан Последние 20 матчей: +3 =12 -5Химнасия Ла-Плата 0:0 Уракан Уракан 1:1 Велес Сарсфилд Годой Крус 1:1 Уракан Уракан 0:0 Унион Санта-Фе
Уракан 0:1 Ланус Ривер Плейт 1:1 Уракан Уракан 1:1 Колон Атлетико Тукуман 1:0 Уракан Уракан 2:1 Дефенса и Хустисия Уракан 1:3 Индепендьенте Авельянеда Тальерес Кордоба 1:1 Уракан Уракан 0:2 Бока Хуниорс Велес Сарсфилд 2:0 Уракан Уракан 3:0 Сармиенто Ньюэллс Олд Бойз 2:2 Уракан Уракан 1:1 Химнасия Ла-Плата Атлетико Тукуман 1:1 Уракан Патронато Парана 0:1 Уракан Уракан 0:0 Ланус Сан-Лоренсо 1:1 Уракан
Альдосиви Последние 20 матчей: +7 =2 -11Альдосиви 2:3 Ланус Ривер Плейт 2:0 Альдосиви Альдосиви 3:0 Колон Атлетико Тукуман 2:2 Альдосиви
Альдосиви 1:0 Дефенса и Хустисия Росарио Сентраль 1:2 Альдосиви Альдосиви 0:2 Расинг Авельянеда Атлетико Платенсе 0:1 Альдосиви Альдосиви 0:2 Патронато Парана Ривер Плейт 4:1 Альдосиви Альдосиви 1:3 Аргентинос Хуниорс Атлетико Платенсе 0:2 Альдосиви Альдосиви 0:1 Росарио Сентраль Эстудиантес Касерос 1:0 Альдосиви Патронато Парана 2:0 Альдосиви Альдосиви 1:1 Банфилд Сан-Лоренсо 1:2 Альдосиви Альдосиви 1:2 Сентраль Кордоба Росарио Колон 2:1 Альдосиви Альдосиви 3:0 Арсенал Саранди
Последние игры между собой
Уракан: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 3
Альдосиви: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тальерес Кордоба
|9
|6
|1
|2
|14 - 7
|19
|2.
|Ланус
|9
|6
|1
|2
|19 - 15
|19
|3.
|Индепендьенте Авельянеда
|9
|5
|3
|1
|10 - 4
|18
|4.
|Ривер Плейт
|9
|5
|2
|2
|17 - 7
|17
|5.
|Эстудиантес Касерос
|9
|5
|1
|3
|15 - 9
|16
|6.
|Расинг Авельянеда
|9
|4
|4
|1
|8 - 1
|16
|7.
|Атлетико Тукуман
|9
|4
|2
|3
|11 - 12
|14
|8.
|Колон
|9
|4
|2
|3
|8 - 13
|14
|9.
|Альдосиви
|10
|4
|1
|5
|11 - 14
|13
|10.
|Дефенса и Хустисия
|10
|3
|4
|3
|12 - 10
|13
|11.
|Унион Санта-Фе
|9
|3
|3
|3
|10 - 10
|12
|12.
|Аргентинос Хуниорс
|9
|3
|3
|3
|7 - 6
|12
|13.
|Патронато Парана
|9
|3
|3
|3
|8 - 9
|12
|14.
|Уракан
|10
|2
|6
|2
|8 - 7
|12
|15.
|Ньюэллс Олд Бойз
|9
|3
|2
|4
|10 - 12
|11
|16.
|Сан-Лоренсо
|9
|3
|2
|4
|8 - 11
|11
|17.
|Бока Хуниорс
|9
|2
|5
|2
|6 - 6
|11
|18.
|Сармиенто
|9
|3
|1
|5
|9 - 13
|10
|19.
|Росарио Сентраль
|9
|3
|1
|5
|13 - 11
|10
|20.
|Велес Сарсфилд
|9
|2
|4
|3
|9 - 6
|10
|21.
|Годой Крус
|9
|3
|1
|5
|10 - 15
|10
|22.
|Химнасия Ла-Плата
|9
|2
|4
|3
|7 - 9
|10
|23.
|Атлетико Платенсе
|9
|2
|3
|4
|12 - 14
|9
|24.
|Банфилд
|9
|1
|5
|3
|7 - 11
|8
|25.
|Сентраль Кордоба Росарио
|10
|1
|5
|4
|10 - 14
|8
|26.
|Арсенал Саранди
|9
|1
|3
|5
|5 - 18
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Индепендьенте Авельянеда
|5
|3
|2
|0
|6 - 0
|11
|2.
|Тальерес Кордоба
|4
|3
|1
|0
|6 - 0
|10
|3.
|Ривер Плейт
|5
|3
|1
|1
|10 - 3
|10
|4.
|Дефенса и Хустисия
|5
|3
|1
|1
|11 - 7
|10
|5.
|Ланус
|5
|3
|1
|1
|10 - 7
|10
|6.
|Ньюэллс Олд Бойз
|5
|3
|1
|1
|10 - 7
|10
|7.
|Эстудиантес Касерос
|4
|3
|0
|1
|7 - 1
|9
|8.
|Сармиенто
|5
|3
|0
|2
|6 - 5
|9
|9.
|Химнасия Ла-Плата
|5
|2
|3
|0
|5 - 3
|9
|10.
|Уракан
|6
|2
|3
|1
|6 - 4
|9
|11.
|Патронато Парана
|4
|2
|2
|0
|4 - 1
|8
|12.
|Атлетико Тукуман
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|13.
|Расинг Авельянеда
|4
|2
|2
|0
|3 - 0
|8
|14.
|Велес Сарсфилд
|5
|2
|2
|1
|8 - 2
|8
|15.
|Аргентинос Хуниорс
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|16.
|Колон
|4
|2
|1
|1
|4 - 5
|7
|17.
|Унион Санта-Фе
|5
|2
|1
|2
|7 - 4
|7
|18.
|Сан-Лоренсо
|4
|2
|1
|1
|5 - 2
|7
|19.
|Годой Крус
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|20.
|Альдосиви
|5
|2
|0
|3
|6 - 7
|6
|21.
|Росарио Сентраль
|4
|2
|0
|2
|7 - 4
|6
|22.
|Арсенал Саранди
|5
|1
|3
|1
|4 - 6
|6
|23.
|Бока Хуниорс
|4
|1
|2
|1
|2 - 3
|5
|24.
|Сентраль Кордоба Росарио
|5
|1
|2
|2
|8 - 10
|5
|25.
|Атлетико Платенсе
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|26.
|Банфилд
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ланус
|4
|3
|0
|1
|9 - 8
|9
|2.
|Тальерес Кордоба
|5
|3
|0
|2
|8 - 7
|9
|3.
|Расинг Авельянеда
|5
|2
|2
|1
|5 - 1
|8
|4.
|Ривер Плейт
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|5.
|Индепендьенте Авельянеда
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|6.
|Эстудиантес Касерос
|5
|2
|1
|2
|8 - 8
|7
|7.
|Альдосиви
|5
|2
|1
|2
|5 - 7
|7
|8.
|Колон
|5
|2
|1
|2
|4 - 8
|7
|9.
|Атлетико Тукуман
|5
|2
|0
|3
|6 - 10
|6
|10.
|Бока Хуниорс
|5
|1
|3
|1
|4 - 3
|6
|11.
|Банфилд
|5
|1
|3
|1
|4 - 5
|6
|12.
|Унион Санта-Фе
|4
|1
|2
|1
|3 - 6
|5
|13.
|Атлетико Платенсе
|5
|1
|2
|2
|8 - 8
|5
|14.
|Аргентинос Хуниорс
|5
|1
|2
|2
|2 - 3
|5
|15.
|Росарио Сентраль
|5
|1
|1
|3
|6 - 7
|4
|16.
|Сан-Лоренсо
|5
|1
|1
|3
|3 - 9
|4
|17.
|Патронато Парана
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|18.
|Уракан
|4
|0
|3
|1
|2 - 3
|3
|19.
|Годой Крус
|4
|1
|0
|3
|3 - 8
|3
|20.
|Сентраль Кордоба Росарио
|5
|0
|3
|2
|2 - 4
|3
|21.
|Дефенса и Хустисия
|5
|0
|3
|2
|1 - 3
|3
|22.
|Велес Сарсфилд
|4
|0
|2
|2
|1 - 4
|2
|23.
|Химнасия Ла-Плата
|4
|0
|1
|3
|2 - 6
|1
|24.
|Ньюэллс Олд Бойз
|4
|0
|1
|3
|0 - 5
|1
|25.
|Сармиенто
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
|26.
|Арсенал Саранди
|4
|0
|0
|4
|1 - 12
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ланус
|Жозе Густаво Санд
|9
|2
|1
|2.
|Альдосиви
|Каутеруссио Мартин
|6
|2
|0
|3.
|Сентраль Кордоба Росарио
|Milton Gimenez
|5
|2
|2
|4.
|Ланус
|Лопес Хосе Мануэль
|5
|0
|1
|5.
|Эстудиантес Касерос
|Кастро Мануэль
|5
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Уракан
|Jonathan Galvan
|6
|0
|2.
|Сармиенто
|Braian Salvareschi
|4
|1
|3.
|Уракан
|Lucas Merolla
|5
|0
|4.
|Банфилд
|Lautaro Rios
|5
|0
|5.
|Сан-Лоренсо
|Перуцци Джино
|3
|1