Аргентина: Лига професьональ 2021
45' Желтая карточкаYair Arismendi
1:0
59' ГолЖозе Густаво Санд
61' Желтая карточкаTomas Belmonte
75' Желтая карточкаБраво Федерико
79' Желтая карточкаБурдиссо Гильермо
1:1
90' ПенальтиGabriel Alanis
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
13 Julian Aude
-
-
-
Главный тренер: Субельдия Луис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Mario Sciacqua
Ход матча
45'
59'
61'
75'
90'
1:1
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Жозе Густаво Санд
|10 (2)
|1
|2.
|Лопес Хосе Мануэль
|5
|0.5
|3.
|Angel Gonzalez II
|2
|0.2
|4.
|Victor Malcorra
|2
|0.2
|5.
|Tomas Belmonte
|1
|0.1
|6.
|Matias Esquivel
|0
|0
|7.
|Javier Rodriguez
|0
|0
|8.
|Alexandro Bernabei
|0
|0
|9.
|Braian Aguirre
|0
|0
|10.
|Lucas Varaldo
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Gabriel Alanis
|2 (1)
|0.2
|2.
|Jonathan Torres
|2
|0.2
|3.
|Luciano Gondou
|2
|0.2
|4.
|Gabriel Maximiliano Graciani I
|1
|0.1
|5.
|Patricio Cucchi
|1
|0.1
|6.
|Lautaro Montoya
|1
|0.1
|7.
|Guido Mainero
|1
|0.1
|8.
|Rodrigo Javier Salinas
|0
|0
|9.
|Sergio Quiroga
|0
|0
|10.
|Yair Arismendi
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Nicolas Thaller
|4
|0
|2.
|Angel Gonzalez II
|3
|0
|3.
|Морель Хорхе
|3
|0
|4.
|Julian Aude
|3
|0
|5.
|Braian Aguirre
|3
|0
|6.
|Tomas Belmonte
|2
|0
|7.
|Alexandro Bernabei
|2
|0
|8.
|Лопес Хосе Мануэль
|1
|0
|9.
|Бурдиссо Гильермо
|1
|0
|10.
|Javier Rodriguez
|1
|0
|11.
|Matias Esquivel
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Braian Salvareschi
|4
|1
|2.
|Браво Федерико
|3
|0
|3.
|Julian Chicco
|3
|0
|4.
|Lautaro Montoya
|2
|0
|5.
|Yair Arismendi
|2
|0
|6.
|Federico Mancinelli
|1
|0
|7.
|Нуньес Хервасио
|1
|0
|8.
|Gabriel Maximiliano Graciani I
|1
|0
|9.
|Guido Mainero
|1
|0
|10.
|Nicolas Bazzana
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ланус
|10% (2)
|20% (4)
|25% (5)
|15% (3)
|0
|30% (6)
|Сармиенто
|10% (1)
|0
|20% (2)
|20% (2)
|10% (1)
|40% (4)
Предыдущие игры
Ланус Последние 20 матчей: +10 =2 -8Альдосиви 2:3 Ланус Ланус 2:0 Химнасия Ла-Плата Велес Сарсфилд 5:1 Ланус Ланус 3:1 Годой Крус
Уракан 0:1 Ланус Ланус 1:1 Унион Санта-Фе Ланус 0:3 Ривер Плейт Колон 1:4 Ланус Ланус 4:2 Атлетико Тукуман Ланус 0:0 Арагуа Ланус 4:1 Ла Экидад Гремио 3:1 Ланус Ланус 1:0 Тальерес Кордоба Ла Экидад 0:1 Ланус Бока Хуниорс 1:0 Ланус Ланус 1:2 Гремио Ланус 1:2 Велес Сарсфилд Арагуа 0:1 Ланус Сармиенто 1:0 Ланус Ланус 1:3 Ньюэллс Олд Бойз
Сармиенто Последние 20 матчей: +6 =4 -10Сармиенто 1:2 Ривер Плейт Колон 1:1 Сармиенто Сармиенто 3:0 Атлетико Тукуман Дефенса и Хустисия 4:2 Сармиенто
Сармиенто 1:0 Росарио Сентраль Расинг Авельянеда 1:0 Сармиенто Сармиенто 1:0 Атлетико Платенсе Патронато Парана 2:0 Сармиенто Сармиенто 0:1 Темперлей Сармиенто 0:3 Эстудиантес Касерос Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Сармиенто Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Сармиенто Сармиенто 0:0 Химнасия Ла-Плата Патронато Парана 1:0 Сармиенто Сармиенто 1:0 Ланус Уракан 3:0 Сармиенто Сармиенто 1:2 Атлетико Тукуман Унион Санта-Фе 0:0 Сармиенто Сармиенто 3:1 Дефенса и Хустисия Индепендьенте Авельянеда 6:0 Сармиенто
Последние игры между собой
Ланус: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
Сармиенто: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ланус
|10
|6
|2
|2
|20 - 16
|20
|2.
|Тальерес Кордоба
|9
|6
|1
|2
|14 - 7
|19
|3.
|Индепендьенте Авельянеда
|9
|5
|3
|1
|10 - 4
|18
|4.
|Ривер Плейт
|9
|5
|2
|2
|17 - 7
|17
|5.
|Эстудиантес Касерос
|9
|5
|1
|3
|15 - 9
|16
|6.
|Расинг Авельянеда
|9
|4
|4
|1
|8 - 1
|16
|7.
|Атлетико Тукуман
|10
|4
|3
|3
|11 - 12
|15
|8.
|Колон
|10
|4
|3
|3
|9 - 14
|15
|9.
|Альдосиви
|10
|4
|1
|5
|11 - 14
|13
|10.
|Дефенса и Хустисия
|10
|3
|4
|3
|12 - 10
|13
|11.
|Унион Санта-Фе
|9
|3
|3
|3
|10 - 10
|12
|12.
|Аргентинос Хуниорс
|9
|3
|3
|3
|7 - 6
|12
|13.
|Патронато Парана
|9
|3
|3
|3
|8 - 9
|12
|14.
|Ньюэллс Олд Бойз
|10
|3
|3
|4
|11 - 13
|12
|15.
|Сан-Лоренсо
|0:0
|10
|3
|3
|4
|8 - 11
|12
|16.
|Уракан
|10
|2
|6
|2
|8 - 7
|12
|17.
|Бока Хуниорс
|9
|2
|5
|2
|6 - 6
|11
|18.
|Сармиенто
|10
|3
|2
|5
|10 - 14
|11
|19.
|Велес Сарсфилд
|9
|2
|4
|3
|9 - 6
|10
|20.
|Годой Крус
|9
|3
|1
|5
|10 - 15
|10
|21.
|Атлетико Платенсе
|0:0
|10
|2
|4
|4
|12 - 14
|10
|22.
|Химнасия Ла-Плата
|9
|2
|4
|3
|7 - 9
|10
|23.
|Росарио Сентраль
|9
|3
|1
|5
|13 - 11
|10
|24.
|Банфилд
|9
|1
|5
|3
|7 - 11
|8
|25.
|Сентраль Кордоба Росарио
|10
|1
|5
|4
|10 - 14
|8
|26.
|Арсенал Саранди
|10
|1
|4
|5
|5 - 18
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Индепендьенте Авельянеда
|5
|3
|2
|0
|6 - 0
|11
|2.
|Ланус
|6
|3
|2
|1
|11 - 8
|11
|3.
|Ривер Плейт
|5
|3
|1
|1
|10 - 3
|10
|4.
|Дефенса и Хустисия
|5
|3
|1
|1
|11 - 7
|10
|5.
|Ньюэллс Олд Бойз
|5
|3
|1
|1
|10 - 7
|10
|6.
|Тальерес Кордоба
|4
|3
|1
|0
|6 - 0
|10
|7.
|Эстудиантес Касерос
|4
|3
|0
|1
|7 - 1
|9
|8.
|Сармиенто
|5
|3
|0
|2
|6 - 5
|9
|9.
|Химнасия Ла-Плата
|5
|2
|3
|0
|5 - 3
|9
|10.
|Атлетико Тукуман
|5
|2
|3
|0
|5 - 2
|9
|11.
|Уракан
|6
|2
|3
|1
|6 - 4
|9
|12.
|Патронато Парана
|4
|2
|2
|0
|4 - 1
|8
|13.
|Расинг Авельянеда
|4
|2
|2
|0
|3 - 0
|8
|14.
|Колон
|5
|2
|2
|1
|5 - 6
|8
|15.
|Велес Сарсфилд
|5
|2
|2
|1
|8 - 2
|8
|16.
|Унион Санта-Фе
|5
|2
|1
|2
|7 - 4
|7
|17.
|Аргентинос Хуниорс
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|18.
|Сан-Лоренсо
|0:0
|4
|2
|1
|1
|5 - 2
|7
|19.
|Годой Крус
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|20.
|Альдосиви
|5
|2
|0
|3
|6 - 7
|6
|21.
|Росарио Сентраль
|4
|2
|0
|2
|7 - 4
|6
|22.
|Арсенал Саранди
|5
|1
|3
|1
|4 - 6
|6
|23.
|Бока Хуниорс
|4
|1
|2
|1
|2 - 3
|5
|24.
|Атлетико Платенсе
|0:0
|5
|1
|2
|2
|4 - 6
|5
|25.
|Сентраль Кордоба Росарио
|5
|1
|2
|2
|8 - 10
|5
|26.
|Банфилд
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ланус
|4
|3
|0
|1
|9 - 8
|9
|2.
|Тальерес Кордоба
|5
|3
|0
|2
|8 - 7
|9
|3.
|Расинг Авельянеда
|5
|2
|2
|1
|5 - 1
|8
|4.
|Ривер Плейт
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|5.
|Индепендьенте Авельянеда
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|6.
|Эстудиантес Касерос
|5
|2
|1
|2
|8 - 8
|7
|7.
|Альдосиви
|5
|2
|1
|2
|5 - 7
|7
|8.
|Колон
|5
|2
|1
|2
|4 - 8
|7
|9.
|Атлетико Тукуман
|5
|2
|0
|3
|6 - 10
|6
|10.
|Бока Хуниорс
|5
|1
|3
|1
|4 - 3
|6
|11.
|Банфилд
|5
|1
|3
|1
|4 - 5
|6
|12.
|Унион Санта-Фе
|4
|1
|2
|1
|3 - 6
|5
|13.
|Атлетико Платенсе
|0:0
|5
|1
|2
|2
|8 - 8
|5
|14.
|Аргентинос Хуниорс
|5
|1
|2
|2
|2 - 3
|5
|15.
|Сан-Лоренсо
|0:0
|6
|1
|2
|3
|3 - 9
|5
|16.
|Росарио Сентраль
|5
|1
|1
|3
|6 - 7
|4
|17.
|Патронато Парана
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|18.
|Уракан
|4
|0
|3
|1
|2 - 3
|3
|19.
|Годой Крус
|4
|1
|0
|3
|3 - 8
|3
|20.
|Сентраль Кордоба Росарио
|5
|0
|3
|2
|2 - 4
|3
|21.
|Дефенса и Хустисия
|5
|0
|3
|2
|1 - 3
|3
|22.
|Велес Сарсфилд
|4
|0
|2
|2
|1 - 4
|2
|23.
|Ньюэллс Олд Бойз
|5
|0
|2
|3
|1 - 6
|2
|24.
|Сармиенто
|5
|0
|2
|3
|4 - 9
|2
|25.
|Химнасия Ла-Плата
|4
|0
|1
|3
|2 - 6
|1
|26.
|Арсенал Саранди
|5
|0
|1
|4
|1 - 12
|1
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ланус
|Жозе Густаво Санд
|10
|2
|1
|2.
|Альдосиви
|Каутеруссио Мартин
|6
|2
|0
|3.
|Сентраль Кордоба Росарио
|Milton Gimenez
|5
|2
|2
|4.
|Ланус
|Лопес Хосе Мануэль
|5
|0
|1
|5.
|Эстудиантес Касерос
|Кастро Мануэль
|5
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Уракан
|Jonathan Galvan
|6
|0
|2.
|Сармиенто
|Braian Salvareschi
|4
|1
|3.
|Уракан
|Lucas Merolla
|5
|0
|4.
|Банфилд
|Lautaro Rios
|5
|0
|5.
|Ньюэллс Олд Бойз
|Игнасио Скокко
|3
|1