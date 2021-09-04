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Аргентина: Лига професьональ 2021

Ланус
1:1
Конец матча
Сармиенто
0'
45' Желтая карточка
Yair Arismendi
1:0
59' Гол
Жозе Густаво Санд
61' Желтая карточка
Tomas Belmonte
75' Желтая карточка
Браво Федерико
79' Желтая карточка
Бурдиссо Гильермо
1:1
90' Пенальти
Gabriel Alanis
90'+6
15
Lucas
Acosta
II
35
Braian
Aguirre
3
Бурдиссо
Гильермо
6
Брагьери
Диего
25
Alexandro
Bernabei
27
Angel
Gonzalez
II
8
Tomas
Belmonte
20
Victor
Malcorra
7
Акоста
Лаутаро
42
Лопес
Хосе
Мануэль
9
Жозе
Густаво
Санд
1
Manuel
Vicentini
15
Мартин
Гарсия
22
Браво
Федерико
2
Federico
Mancinelli
23
Nicolas
Bazzana
17
Gabriel
Alanis
32
Guido
Mainero
5
Julian
Chicco
39
Federico
Paradela
26
Yair
Arismendi
9
Jonathan
Torres
Ланус
4-4-2
Сармиенто
5-4-1

Бомбардиры внутри турнира

Ланус
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Жозе Густаво Санд 10 (2) 1
2. Лопес Хосе Мануэль 5 0.5
3. Angel Gonzalez II 2 0.2
4. Victor Malcorra 2 0.2
5. Tomas Belmonte 1 0.1
6. Matias Esquivel 0 0
7. Javier Rodriguez 0 0
8. Alexandro Bernabei 0 0
9. Braian Aguirre 0 0
10. Lucas Varaldo 0 0
Сармиенто
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Gabriel Alanis 2 (1) 0.2
2. Jonathan Torres 2 0.2
3. Luciano Gondou 2 0.2
4. Gabriel Maximiliano Graciani I 1 0.1
5. Patricio Cucchi 1 0.1
6. Lautaro Montoya 1 0.1
7. Guido Mainero 1 0.1
8. Rodrigo Javier Salinas 0 0
9. Sergio Quiroga 0 0
10. Yair Arismendi 0 0

Карточки

Ланус
# Игрок      
1. Nicolas Thaller 4 0
2. Angel Gonzalez II 3 0
3. Морель Хорхе 3 0
4. Julian Aude 3 0
5. Braian Aguirre 3 0
6. Tomas Belmonte 2 0
7. Alexandro Bernabei 2 0
8. Лопес Хосе Мануэль 1 0
9. Бурдиссо Гильермо 1 0
10. Javier Rodriguez 1 0
11. Matias Esquivel 1 0
Сармиенто
# Игрок      
1. Braian Salvareschi 4 1
2. Браво Федерико 3 0
3. Julian Chicco 3 0
4. Lautaro Montoya 2 0
5. Yair Arismendi 2 0
6. Federico Mancinelli 1 0
7. Нуньес Хервасио 1 0
8. Gabriel Maximiliano Graciani I 1 0
9. Guido Mainero 1 0
10. Nicolas Bazzana 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ланус 10% (2) 20% (4) 25% (5) 15% (3) 0 30% (6)
 Сармиенто 10% (1) 0 20% (2) 20% (2) 10% (1) 40% (4)

Предыдущие игры

Ланус Последние 20 матчей: +10 =2 -8
Альдосиви 2:3 Ланус Ланус 2:0 Химнасия Ла-Плата Велес Сарсфилд 5:1 Ланус Ланус 3:1 Годой Крус
Уракан 0:1 Ланус Ланус 1:1 Унион Санта-Фе Ланус 0:3 Ривер Плейт Колон 1:4 Ланус Ланус 4:2 Атлетико Тукуман Ланус 0:0 Арагуа Ланус 4:1 Ла Экидад Гремио 3:1 Ланус Ланус 1:0 Тальерес Кордоба Ла Экидад 0:1 Ланус Бока Хуниорс 1:0 Ланус Ланус 1:2 Гремио Ланус 1:2 Велес Сарсфилд Арагуа 0:1 Ланус Сармиенто 1:0 Ланус Ланус 1:3 Ньюэллс Олд Бойз
Сармиенто Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Сармиенто 1:2 Ривер Плейт Колон 1:1 Сармиенто Сармиенто 3:0 Атлетико Тукуман Дефенса и Хустисия 4:2 Сармиенто
Сармиенто 1:0 Росарио Сентраль Расинг Авельянеда 1:0 Сармиенто Сармиенто 1:0 Атлетико Платенсе Патронато Парана 2:0 Сармиенто Сармиенто 0:1 Темперлей Сармиенто 0:3 Эстудиантес Касерос Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Сармиенто Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Сармиенто Сармиенто 0:0 Химнасия Ла-Плата Патронато Парана 1:0 Сармиенто Сармиенто 1:0 Ланус Уракан 3:0 Сармиенто Сармиенто 1:2 Атлетико Тукуман Унион Санта-Фе 0:0 Сармиенто Сармиенто 3:1 Дефенса и Хустисия Индепендьенте Авельянеда 6:0 Сармиенто

Последние игры между собой

Ланус: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
Сармиенто: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
Сармиенто 1:0 Ланус Лига професиональ Сармиенто 1:2 Ланус Примера Ланус 2:1 Сармиенто Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ланус 10 6 2 2 20 - 16 20
2. Тальерес Кордоба 9 6 1 2 14 - 7 19
3. Индепендьенте Авельянеда 9 5 3 1 10 - 4 18
4. Ривер Плейт 9 5 2 2 17 - 7 17
5. Эстудиантес Касерос 9 5 1 3 15 - 9 16
6. Расинг Авельянеда 9 4 4 1 8 - 1 16
7. Атлетико Тукуман 10 4 3 3 11 - 12 15
8. Колон 10 4 3 3 9 - 14 15
9. Альдосиви 10 4 1 5 11 - 14 13
10. Дефенса и Хустисия 10 3 4 3 12 - 10 13
11. Унион Санта-Фе 9 3 3 3 10 - 10 12
12. Аргентинос Хуниорс 9 3 3 3 7 - 6 12
13. Патронато Парана 9 3 3 3 8 - 9 12
14. Ньюэллс Олд Бойз 10 3 3 4 11 - 13 12
15. Сан-Лоренсо 0:0 10 3 3 4 8 - 11 12
16. Уракан 10 2 6 2 8 - 7 12
17. Бока Хуниорс 9 2 5 2 6 - 6 11
18. Сармиенто 10 3 2 5 10 - 14 11
19. Велес Сарсфилд 9 2 4 3 9 - 6 10
20. Годой Крус 9 3 1 5 10 - 15 10
21. Атлетико Платенсе 0:0 10 2 4 4 12 - 14 10
22. Химнасия Ла-Плата 9 2 4 3 7 - 9 10
23. Росарио Сентраль 9 3 1 5 13 - 11 10
24. Банфилд 9 1 5 3 7 - 11 8
25. Сентраль Кордоба Росарио 10 1 5 4 10 - 14 8
26. Арсенал Саранди 10 1 4 5 5 - 18 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Индепендьенте Авельянеда 5 3 2 0 6 - 0 11
2. Ланус 6 3 2 1 11 - 8 11
3. Ривер Плейт 5 3 1 1 10 - 3 10
4. Дефенса и Хустисия 5 3 1 1 11 - 7 10
5. Ньюэллс Олд Бойз 5 3 1 1 10 - 7 10
6. Тальерес Кордоба 4 3 1 0 6 - 0 10
7. Эстудиантес Касерос 4 3 0 1 7 - 1 9
8. Сармиенто 5 3 0 2 6 - 5 9
9. Химнасия Ла-Плата 5 2 3 0 5 - 3 9
10. Атлетико Тукуман 5 2 3 0 5 - 2 9
11. Уракан 6 2 3 1 6 - 4 9
12. Патронато Парана 4 2 2 0 4 - 1 8
13. Расинг Авельянеда 4 2 2 0 3 - 0 8
14. Колон 5 2 2 1 5 - 6 8
15. Велес Сарсфилд 5 2 2 1 8 - 2 8
16. Унион Санта-Фе 5 2 1 2 7 - 4 7
17. Аргентинос Хуниорс 4 2 1 1 5 - 3 7
18. Сан-Лоренсо 0:0 4 2 1 1 5 - 2 7
19. Годой Крус 5 2 1 2 7 - 7 7
20. Альдосиви 5 2 0 3 6 - 7 6
21. Росарио Сентраль 4 2 0 2 7 - 4 6
22. Арсенал Саранди 5 1 3 1 4 - 6 6
23. Бока Хуниорс 4 1 2 1 2 - 3 5
24. Атлетико Платенсе 0:0 5 1 2 2 4 - 6 5
25. Сентраль Кордоба Росарио 5 1 2 2 8 - 10 5
26. Банфилд 4 0 2 2 3 - 6 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ланус 4 3 0 1 9 - 8 9
2. Тальерес Кордоба 5 3 0 2 8 - 7 9
3. Расинг Авельянеда 5 2 2 1 5 - 1 8
4. Ривер Плейт 4 2 1 1 7 - 4 7
5. Индепендьенте Авельянеда 4 2 1 1 4 - 4 7
6. Эстудиантес Касерос 5 2 1 2 8 - 8 7
7. Альдосиви 5 2 1 2 5 - 7 7
8. Колон 5 2 1 2 4 - 8 7
9. Атлетико Тукуман 5 2 0 3 6 - 10 6
10. Бока Хуниорс 5 1 3 1 4 - 3 6
11. Банфилд 5 1 3 1 4 - 5 6
12. Унион Санта-Фе 4 1 2 1 3 - 6 5
13. Атлетико Платенсе 0:0 5 1 2 2 8 - 8 5
14. Аргентинос Хуниорс 5 1 2 2 2 - 3 5
15. Сан-Лоренсо 0:0 6 1 2 3 3 - 9 5
16. Росарио Сентраль 5 1 1 3 6 - 7 4
17. Патронато Парана 5 1 1 3 4 - 8 4
18. Уракан 4 0 3 1 2 - 3 3
19. Годой Крус 4 1 0 3 3 - 8 3
20. Сентраль Кордоба Росарио 5 0 3 2 2 - 4 3
21. Дефенса и Хустисия 5 0 3 2 1 - 3 3
22. Велес Сарсфилд 4 0 2 2 1 - 4 2
23. Ньюэллс Олд Бойз 5 0 2 3 1 - 6 2
24. Сармиенто 5 0 2 3 4 - 9 2
25. Химнасия Ла-Плата 4 0 1 3 2 - 6 1
26. Арсенал Саранди 5 0 1 4 1 - 12 1

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ланус Жозе Густаво Санд 10 2 1
2. Альдосиви Каутеруссио Мартин 6 2 0
3. Сентраль Кордоба Росарио Milton Gimenez 5 2 2
4. Ланус Лопес Хосе Мануэль 5 0 1
5. Эстудиантес Касерос Кастро Мануэль 5 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Уракан Jonathan Galvan 6 0
2. Сармиенто Braian Salvareschi 4 1
3. Уракан Lucas Merolla 5 0
4. Банфилд Lautaro Rios 5 0
5. Ньюэллс Олд Бойз Игнасио Скокко 3 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    46'
    Яир Арисменди получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Ланус 1:1 Сармиенто онлайн




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