Аргентина: Лига професьональ 2021
Колон
0:0
Первый тайм: 29'
Ньюэллс Олд Бойз
21
Eric
Meza
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Eric MezaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Eduardo Dominguez
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Ramiro SordoПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
38 Franco NegriЗащитник
-
18 Саббаг ПаблоНападающий
- Нападающий
-
-
-
13 Juan Sforza
-
-
-
-
-
17 Justo Giani
-
Главный тренер: Fernando Gamboa
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Facundo Farias
|2 (2)
|0.2
|2.
|Cristian Ferreira2
|2
|0.2
|3.
|Wilson Morelo
|1
|0.1
|4.
|Rodrigo Aliendro
|1
|0.1
|5.
|Yeiler Goez
|1
|0.1
|6.
|Eric Meza
|1
|0.1
|7.
|Gonzalo Piovi
|0
|0
|8.
|Мура Факундо
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Nicolas Castro
|3
|0.3
|2.
|Игнасио Скокко
|3
|0.3
|3.
|Justo Giani
|1
|0.1
|4.
|Juan Fernando Garro
|1
|0.1
|5.
|Кристальдо Хонатан
|1
|0.1
|6.
|Gabriel Compagnucci
|1
|0.1
|7.
|Maximiliano Comba
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Rodrigo Aliendro
|2
|1
|2.
|Facundo Garces
|3
|0
|3.
|Facundo Farias
|3
|0
|4.
|Gonzalo Piovi
|1
|1
|5.
|Мура Факундо
|1
|1
|6.
|Лертора Федерико
|2
|0
|7.
|Rafael Delgado
|2
|0
|8.
|Кастро Алексис
|2
|0
|9.
|Santiago Pierotti
|0
|1
|10.
|Bruno Felix Bianchi
|1
|0
|11.
|Формика Мауро
|1
|0
|12.
|Lucas Beltrain
|1
|0
|13.
|Cristian Ferreira2
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Игнасио Скокко
|2
|1
|2.
|Лема Кристиан
|3
|0
|3.
|Franco Negri
|2
|0
|4.
|Jeronimo Cacciabue
|2
|0
|5.
|Juan Sforza
|2
|0
|6.
|Кристальдо Хонатан
|0
|1
|7.
|Перес Пабло II
|1
|0
|8.
|Julian Fernandez II
|1
|0
|9.
|Gabriel Compagnucci
|1
|0
|10.
|Maximiliano Comba
|1
|0
|11.
|Justo Giani
|1
|0
|12.
|Mateo Maccari
|1
|0
|13.
|Facundo Mansilla Zahir
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Колон
|25% (2)
|0
|25% (2)
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|25% (2)
|Ньюэллс Олд Бойз
|10% (1)
|0
|0
|10% (1)
|50% (5)
|30% (3)
Предыдущие игры
Колон Последние 20 матчей: +9 =6 -5Индепендьенте Авельянеда 3:0 Колон Колон 1:1 Сармиенто Альдосиви 3:0 Колон Колон 1:0 Химнасия Ла-Плата
Велес Сарсфилд 0:1 Колон Колон 1:0 Годой Крус Уракан 1:1 Колон Колон 1:4 Ланус Ривер Плейт 1:2 Колон Колон 3:0 Расинг Авельянеда Индепендьенте Авельянеда 0:2 Колон Колон 1:1 Тальерес Кордоба Колон 1:1 Унион Санта-Фе Колон 2:0 Арсенал Саранди Расинг Авельянеда 2:1 Колон Колон 2:2 Годой Крус Ривер Плейт 3:2 Колон Колон 0:0 Аргентинос Хуниорс Атлетико Платенсе 1:3 Колон Колон 0:0 Росарио Сентраль
Ньюэллс Олд Бойз Последние 20 матчей: +6 =5 -9Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Атлетико Тукуман Дефенса и Хустисия 2:0 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Росарио Сентраль Расинг Авельянеда 2:0 Ньюэллс Олд Бойз
Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Атлетико Платенсе Патронато Парана 0:0 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 4:2 Эстудиантес Касерос Аргентинос Хуниорс 1:0 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 3:2 Тальерес Кордоба Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Атлетико Гойяненсе Ньюэллс Олд Бойз 3:1 Палестино Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Сармиенто Либертад 1:0 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Сармиенто Палестино 0:1 Ньюэллс Олд Бойз Росарио Сентраль 3:0 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 1:3 Либертад Химнасия Ла-Плата 2:1 Ньюэллс Олд Бойз Атлетико Гойяненсе 0:0 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Патронато Парана
Последние игры между собой
Колон: победы: 6, ничьи: 7, поражения: 7
Ньюэллс Олд Бойз: победы: 7, ничьи: 7, поражения: 6
Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Колон Товарищеские матчи Колон 1:2 Ньюэллс Олд Бойз Примера Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Колон Примера Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Колон Примера Колон 2:2 Ньюэллс Олд Бойз Примера Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Колон Примера Колон 1:2 Ньюэллс Олд Бойз Примера Колон 0:3 Ньюэллс Олд Бойз Примера А Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Колон Примера А Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Колон Примера А Колон 1:0 Ньюэллс Олд Бойз Примера А Ньюэллс Олд Бойз 5:0 Колон Примера А Колон 0:1 Ньюэллс Олд Бойз Примера А Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Колон Примера А Колон 1:1 Ньюэллс Олд Бойз Примера А Колон 1:1 Ньюэллс Олд Бойз Примера А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ланус
|0:0
|10
|6
|2
|2
|19 - 15
|20
|2.
|Тальерес Кордоба
|9
|6
|1
|2
|14 - 7
|19
|3.
|Индепендьенте Авельянеда
|9
|5
|3
|1
|10 - 4
|18
|4.
|Ривер Плейт
|9
|5
|2
|2
|17 - 7
|17
|5.
|Эстудиантес Касерос
|9
|5
|1
|3
|15 - 9
|16
|6.
|Расинг Авельянеда
|9
|4
|4
|1
|8 - 1
|16
|7.
|Атлетико Тукуман
|10
|4
|3
|3
|11 - 12
|15
|8.
|Колон
|0:0
|10
|4
|3
|3
|8 - 13
|15
|9.
|Альдосиви
|10
|4
|1
|5
|11 - 14
|13
|10.
|Дефенса и Хустисия
|10
|3
|4
|3
|12 - 10
|13
|11.
|Унион Санта-Фе
|9
|3
|3
|3
|10 - 10
|12
|12.
|Аргентинос Хуниорс
|9
|3
|3
|3
|7 - 6
|12
|13.
|Патронато Парана
|9
|3
|3
|3
|8 - 9
|12
|14.
|Ньюэллс Олд Бойз
|0:0
|10
|3
|3
|4
|10 - 12
|12
|15.
|Уракан
|10
|2
|6
|2
|8 - 7
|12
|16.
|Сан-Лоренсо
|9
|3
|2
|4
|8 - 11
|11
|17.
|Бока Хуниорс
|9
|2
|5
|2
|6 - 6
|11
|18.
|Сармиенто
|0:0
|10
|3
|2
|5
|9 - 13
|11
|19.
|Велес Сарсфилд
|9
|2
|4
|3
|9 - 6
|10
|20.
|Годой Крус
|9
|3
|1
|5
|10 - 15
|10
|21.
|Химнасия Ла-Плата
|9
|2
|4
|3
|7 - 9
|10
|22.
|Росарио Сентраль
|9
|3
|1
|5
|13 - 11
|10
|23.
|Атлетико Платенсе
|9
|2
|3
|4
|12 - 14
|9
|24.
|Банфилд
|9
|1
|5
|3
|7 - 11
|8
|25.
|Сентраль Кордоба Росарио
|10
|1
|5
|4
|10 - 14
|8
|26.
|Арсенал Саранди
|10
|1
|4
|5
|5 - 18
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Индепендьенте Авельянеда
|5
|3
|2
|0
|6 - 0
|11
|2.
|Ланус
|0:0
|6
|3
|2
|1
|10 - 7
|11
|3.
|Ривер Плейт
|5
|3
|1
|1
|10 - 3
|10
|4.
|Дефенса и Хустисия
|5
|3
|1
|1
|11 - 7
|10
|5.
|Ньюэллс Олд Бойз
|0:0
|5
|3
|1
|1
|10 - 7
|10
|6.
|Тальерес Кордоба
|4
|3
|1
|0
|6 - 0
|10
|7.
|Эстудиантес Касерос
|4
|3
|0
|1
|7 - 1
|9
|8.
|Сармиенто
|0:0
|5
|3
|0
|2
|6 - 5
|9
|9.
|Химнасия Ла-Плата
|5
|2
|3
|0
|5 - 3
|9
|10.
|Атлетико Тукуман
|5
|2
|3
|0
|5 - 2
|9
|11.
|Уракан
|6
|2
|3
|1
|6 - 4
|9
|12.
|Расинг Авельянеда
|4
|2
|2
|0
|3 - 0
|8
|13.
|Патронато Парана
|4
|2
|2
|0
|4 - 1
|8
|14.
|Колон
|0:0
|5
|2
|2
|1
|4 - 5
|8
|15.
|Велес Сарсфилд
|5
|2
|2
|1
|8 - 2
|8
|16.
|Унион Санта-Фе
|5
|2
|1
|2
|7 - 4
|7
|17.
|Аргентинос Хуниорс
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|18.
|Сан-Лоренсо
|4
|2
|1
|1
|5 - 2
|7
|19.
|Годой Крус
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|20.
|Альдосиви
|5
|2
|0
|3
|6 - 7
|6
|21.
|Росарио Сентраль
|4
|2
|0
|2
|7 - 4
|6
|22.
|Арсенал Саранди
|5
|1
|3
|1
|4 - 6
|6
|23.
|Бока Хуниорс
|4
|1
|2
|1
|2 - 3
|5
|24.
|Сентраль Кордоба Росарио
|5
|1
|2
|2
|8 - 10
|5
|25.
|Атлетико Платенсе
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|26.
|Банфилд
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ланус
|0:0
|4
|3
|0
|1
|9 - 8
|9
|2.
|Тальерес Кордоба
|5
|3
|0
|2
|8 - 7
|9
|3.
|Расинг Авельянеда
|5
|2
|2
|1
|5 - 1
|8
|4.
|Ривер Плейт
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|5.
|Индепендьенте Авельянеда
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|6.
|Эстудиантес Касерос
|5
|2
|1
|2
|8 - 8
|7
|7.
|Альдосиви
|5
|2
|1
|2
|5 - 7
|7
|8.
|Колон
|0:0
|5
|2
|1
|2
|4 - 8
|7
|9.
|Атлетико Тукуман
|5
|2
|0
|3
|6 - 10
|6
|10.
|Бока Хуниорс
|5
|1
|3
|1
|4 - 3
|6
|11.
|Банфилд
|5
|1
|3
|1
|4 - 5
|6
|12.
|Унион Санта-Фе
|4
|1
|2
|1
|3 - 6
|5
|13.
|Атлетико Платенсе
|5
|1
|2
|2
|8 - 8
|5
|14.
|Аргентинос Хуниорс
|5
|1
|2
|2
|2 - 3
|5
|15.
|Росарио Сентраль
|5
|1
|1
|3
|6 - 7
|4
|16.
|Сан-Лоренсо
|5
|1
|1
|3
|3 - 9
|4
|17.
|Патронато Парана
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|18.
|Уракан
|4
|0
|3
|1
|2 - 3
|3
|19.
|Годой Крус
|4
|1
|0
|3
|3 - 8
|3
|20.
|Сентраль Кордоба Росарио
|5
|0
|3
|2
|2 - 4
|3
|21.
|Дефенса и Хустисия
|5
|0
|3
|2
|1 - 3
|3
|22.
|Велес Сарсфилд
|4
|0
|2
|2
|1 - 4
|2
|23.
|Ньюэллс Олд Бойз
|0:0
|5
|0
|2
|3
|0 - 5
|2
|24.
|Сармиенто
|0:0
|5
|0
|2
|3
|3 - 8
|2
|25.
|Химнасия Ла-Плата
|4
|0
|1
|3
|2 - 6
|1
|26.
|Арсенал Саранди
|5
|0
|1
|4
|1 - 12
|1
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ланус
|Жозе Густаво Санд
|9
|2
|1
|2.
|Альдосиви
|Каутеруссио Мартин
|6
|2
|0
|3.
|Сентраль Кордоба Росарио
|Milton Gimenez
|5
|2
|2
|4.
|Ланус
|Лопес Хосе Мануэль
|5
|0
|1
|5.
|Эстудиантес Касерос
|Кастро Мануэль
|5
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Уракан
|Jonathan Galvan
|6
|0
|2.
|Сармиенто
|Braian Salvareschi
|4
|1
|3.
|Уракан
|Lucas Merolla
|5
|0
|4.
|Банфилд
|Lautaro Rios
|5
|0
|5.
|Сан-Лоренсо
|Перуцци Джино
|3
|1