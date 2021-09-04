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Аргентина: Лига професьональ 2021

Атлетико Платенсе
1:1
Второй тайм: 90+'
Сан-Лоренсо
0'
28' Желтая карточка
Siro Rosane
44' Желтая карточка
Facundo Cardozo
52' Желтая карточка
Marcelo Herrera2
0:1
61' Гол
Ди Санто Франко
1:1
68' Гол
Мансилья Брайан
90'+3
22
Охеда
Луис
4
Augusto
Schott
32
Lucas
Acevedo
30
Facundo
Cardozo
3
Juan
Infante
10
Franco
Baldassarra
21
Ivan
Gomez
5
Hernan
Lamberti
35
Бертоло
Николас
7
Matias
Tissera
9
Мансилья
Брайан
12
Sebastian
Alberto
Torrico
30
Перуцци
Джино
2
Донатти
Алехандро
3
Сапата
Кристиан
4
Marcelo
Herrera2
20
Ортигоса
Нестор
38
Siro
Rosane
26
Nicolas
Fernandez5
7
Ezequiel
Cerutti
9
Ди
Санто
Франко
29
Nicolas
Fernandez
I
Атлетико Платенсе
4-4-2
Сан-Лоренсо
3-4-3

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико Платенсе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мансилья Брайан 3 (1) 0.3
2. Куручет Факундо 2 0.2
3. Augusto Schott 2 0.2
4. Matias Tissera 2 0.2
5. Mauro Bogado 1 (1) 0.1
6. Бертоло Николас 1 0.1
7. Lucas Acevedo 1 0.1
8. Ivan Gomez 0 0
9. Nicolas Zalazar 0 0
10. Florian Monzon 0 0
11. Franco Baldassarra 0 0
12. Facundo Russo 0 0
Сан-Лоренсо
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Nicolas Fernandez I 3 0.3
2. Ди Санто Франко 2 (1) 0.2
3. Перуцци Джино 1 0.1
4. Сапата Кристиан 1 0.1
5. Alexis Sabella 1 0.1
6. Ортигоса Нестор 1 (1) 0.1
7. Ромеро Анхель 0 0
8. Bruno Pitton 0 0

Карточки

Атлетико Платенсе
# Игрок      
1. Facundo Cardozo 3 0
2. Мансилья Брайан 3 0
3. Mauro Bogado 2 0
4. Hernan Lamberti 2 0
5. Ivan Gomez 2 0
6. Augusto Schott 2 0
7. Pablo Gerzel 2 0
8. Де Оливера Хорхе 0 1
9. Куручет Факундо 1 0
10. Matias Tissera 1 0
11. Franco Baldassarra 1 0
12. Tiago Palacios 1 0
13. Nadir Zeineddin 1 0
Сан-Лоренсо
# Игрок      
1. Перуцци Джино 3 1
2. Gabriel Rojas1 3 1
3. Yeison Gordillo 3 0
4. Siro Rosane 1 1
5. Ортигоса Нестор 2 0
6. Ezequiel Cerutti 2 0
7. Сапата Кристиан 2 0
8. Federico Gattoni 2 0
9. Marcelo Herrera2 2 0
10. Diego Rodriguez IV 1 0
11. Nicolas Fernandez I 1 0
12. Alexander Diaz 1 0
13. Nicolas Fernandez5 1 0
14. Julian Palacios 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Атлетико Платенсе 9.09% (1) 18.18% (2) 45.45% (5) 9.09% (1) 0 18.18% (2)
 Сан-Лоренсо 12.5% (1) 37.5% (3) 12.5% (1) 37.5% (3) 0 0

Предыдущие игры

Атлетико Платенсе Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Банфилд 2:4 Атлетико Платенсе Атлетико Платенсе 1:3 Бока Хуниорс Сентраль Кордоба Росарио 2:2 Атлетико Платенсе Атлетико Платенсе 2:1 Арсенал Саранди
Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Атлетико Платенсе Атлетико Платенсе 1:1 Индепендьенте Авельянеда Сармиенто 1:0 Атлетико Платенсе Атлетико Платенсе 0:1 Альдосиви Химнасия Ла-Плата 2:2 Атлетико Платенсе Атлетико Платенсе 4:1 Росарио Сентраль Эстудиантес Касерос 2:0 Атлетико Платенсе Атлетико Платенсе 0:2 Альдосиви Банфилд 0:1 Атлетико Платенсе Атлетико Платенсе 2:4 Сан-Лоренсо Сентраль Кордоба Росарио 0:1 Атлетико Платенсе Атлетико Платенсе 1:3 Колон Арсенал Саранди 0:0 Атлетико Платенсе Атлетико Платенсе 0:2 Расинг Авельянеда Атлетико Платенсе 1:1 Сармиенто Годой Крус 3:1 Атлетико Платенсе
Сан-Лоренсо Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Сан-Лоренсо 3:0 Патронато Парана Эстудиантес Касерос 2:0 Сан-Лоренсо Сан-Лоренсо 0:1 Аргентинос Хуниорс Тальерес Кордоба 2:0 Сан-Лоренсо
Унион Санта-Фе 4:0 Сан-Лоренсо Сан-Лоренсо 1:1 Банфилд Бока Хуниорс 0:2 Сан-Лоренсо Сан-Лоренсо 1:0 Сентраль Кордоба Росарио Арсенал Саранди 1:1 Сан-Лоренсо Уачипато 0:3 Сан-Лоренсо 12 де Октубре Итаугуа 0:2 Сан-Лоренсо Сан-Лоренсо 1:2 Росарио Сентраль Расинг Авельянеда 2:0 Сан-Лоренсо Сан-Лоренсо 1:1 12 де Октубре Итаугуа Сан-Лоренсо 1:0 Годой Крус Росарио Сентраль 2:0 Сан-Лоренсо Ривер Плейт 1:2 Сан-Лоренсо Сан-Лоренсо 0:1 Уачипато Сан-Лоренсо 1:1 Аргентинос Хуниорс Сантос 2:2 Сан-Лоренсо

Последние игры между собой

Атлетико Платенсе: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Сан-Лоренсо: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Атлетико Платенсе 2:4 Сан-Лоренсо Лига професиональ
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ланус 10 6 2 2 20 - 16 20
2. Тальерес Кордоба 9 6 1 2 14 - 7 19
3. Индепендьенте Авельянеда 9 5 3 1 10 - 4 18
4. Ривер Плейт 9 5 2 2 17 - 7 17
5. Эстудиантес Касерос 9 5 1 3 15 - 9 16
6. Расинг Авельянеда 9 4 4 1 8 - 1 16
7. Атлетико Тукуман 10 4 3 3 11 - 12 15
8. Колон 10 4 3 3 9 - 14 15
9. Альдосиви 10 4 1 5 11 - 14 13
10. Дефенса и Хустисия 10 3 4 3 12 - 10 13
11. Унион Санта-Фе 9 3 3 3 10 - 10 12
12. Аргентинос Хуниорс 9 3 3 3 7 - 6 12
13. Патронато Парана 9 3 3 3 8 - 9 12
14. Ньюэллс Олд Бойз 10 3 3 4 11 - 13 12
15. Сан-Лоренсо 1:1 10 3 3 4 9 - 12 12
16. Уракан 10 2 6 2 8 - 7 12
17. Бока Хуниорс 9 2 5 2 6 - 6 11
18. Сармиенто 10 3 2 5 10 - 14 11
19. Велес Сарсфилд 9 2 4 3 9 - 6 10
20. Годой Крус 9 3 1 5 10 - 15 10
21. Атлетико Платенсе 1:1 10 2 4 4 13 - 15 10
22. Химнасия Ла-Плата 9 2 4 3 7 - 9 10
23. Росарио Сентраль 9 3 1 5 13 - 11 10
24. Банфилд 9 1 5 3 7 - 11 8
25. Сентраль Кордоба Росарио 10 1 5 4 10 - 14 8
26. Арсенал Саранди 10 1 4 5 5 - 18 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Индепендьенте Авельянеда 5 3 2 0 6 - 0 11
2. Ланус 6 3 2 1 11 - 8 11
3. Ривер Плейт 5 3 1 1 10 - 3 10
4. Дефенса и Хустисия 5 3 1 1 11 - 7 10
5. Ньюэллс Олд Бойз 5 3 1 1 10 - 7 10
6. Тальерес Кордоба 4 3 1 0 6 - 0 10
7. Эстудиантес Касерос 4 3 0 1 7 - 1 9
8. Сармиенто 5 3 0 2 6 - 5 9
9. Химнасия Ла-Плата 5 2 3 0 5 - 3 9
10. Атлетико Тукуман 5 2 3 0 5 - 2 9
11. Уракан 6 2 3 1 6 - 4 9
12. Патронато Парана 4 2 2 0 4 - 1 8
13. Расинг Авельянеда 4 2 2 0 3 - 0 8
14. Колон 5 2 2 1 5 - 6 8
15. Велес Сарсфилд 5 2 2 1 8 - 2 8
16. Унион Санта-Фе 5 2 1 2 7 - 4 7
17. Аргентинос Хуниорс 4 2 1 1 5 - 3 7
18. Сан-Лоренсо 1:1 4 2 1 1 5 - 2 7
19. Годой Крус 5 2 1 2 7 - 7 7
20. Альдосиви 5 2 0 3 6 - 7 6
21. Росарио Сентраль 4 2 0 2 7 - 4 6
22. Арсенал Саранди 5 1 3 1 4 - 6 6
23. Бока Хуниорс 4 1 2 1 2 - 3 5
24. Атлетико Платенсе 1:1 5 1 2 2 5 - 7 5
25. Сентраль Кордоба Росарио 5 1 2 2 8 - 10 5
26. Банфилд 4 0 2 2 3 - 6 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ланус 4 3 0 1 9 - 8 9
2. Тальерес Кордоба 5 3 0 2 8 - 7 9
3. Расинг Авельянеда 5 2 2 1 5 - 1 8
4. Ривер Плейт 4 2 1 1 7 - 4 7
5. Индепендьенте Авельянеда 4 2 1 1 4 - 4 7
6. Эстудиантес Касерос 5 2 1 2 8 - 8 7
7. Альдосиви 5 2 1 2 5 - 7 7
8. Колон 5 2 1 2 4 - 8 7
9. Атлетико Тукуман 5 2 0 3 6 - 10 6
10. Бока Хуниорс 5 1 3 1 4 - 3 6
11. Банфилд 5 1 3 1 4 - 5 6
12. Унион Санта-Фе 4 1 2 1 3 - 6 5
13. Сан-Лоренсо 1:1 6 1 2 3 4 - 10 5
14. Атлетико Платенсе 1:1 5 1 2 2 8 - 8 5
15. Аргентинос Хуниорс 5 1 2 2 2 - 3 5
16. Росарио Сентраль 5 1 1 3 6 - 7 4
17. Патронато Парана 5 1 1 3 4 - 8 4
18. Уракан 4 0 3 1 2 - 3 3
19. Годой Крус 4 1 0 3 3 - 8 3
20. Сентраль Кордоба Росарио 5 0 3 2 2 - 4 3
21. Дефенса и Хустисия 5 0 3 2 1 - 3 3
22. Велес Сарсфилд 4 0 2 2 1 - 4 2
23. Ньюэллс Олд Бойз 5 0 2 3 1 - 6 2
24. Сармиенто 5 0 2 3 4 - 9 2
25. Химнасия Ла-Плата 4 0 1 3 2 - 6 1
26. Арсенал Саранди 5 0 1 4 1 - 12 1

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ланус Жозе Густаво Санд 10 2 1
2. Альдосиви Каутеруссио Мартин 6 2 0
3. Сентраль Кордоба Росарио Milton Gimenez 5 2 2
4. Ланус Лопес Хосе Мануэль 5 0 1
5. Эстудиантес Касерос Кастро Мануэль 5 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Уракан Jonathan Galvan 6 0
2. Сармиенто Braian Salvareschi 4 1
3. Уракан Lucas Merolla 5 0
4. Банфилд Lautaro Rios 5 0
5. Ньюэллс Олд Бойз Игнасио Скокко 3 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    44'
    Факундо Кардосо получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    28'
    Сиро Росане получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Атлетико Платенсе
Ничья
Сан-Лоренсо
2.71
3.08
2.81
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Атлетико Платенсе 1:1 Сан-Лоренсо онлайн




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