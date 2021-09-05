Аргентина: Лига професьональ 2021
Атлетико Платенсе
1:1
Конец матча
Сан-Лоренсо
28' Желтая карточкаSiro Rosane
44' Желтая карточкаFacundo Cardozo
52' Желтая карточкаMarcelo Herrera2
0:1
61' ГолДи Санто Франко
1:1
68' ГолМансилья Брайан
90' Красная карточкаNicolas Fernandez I
90' Желтая карточкаNicolas Fernandez5
22
Охеда
Луис
21
Ivan
Gomez
- Основной состав
-
22 Охеда ЛуисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Ivan GomezПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
13 Pablo Gerzel
-
-
-
Главный тренер: Leonardo Madelon
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
38 Siro RosaneПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Bruno PittonЗащитник
- Защитник
-
27 Jalil EliasПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Paolo Montero
Ход матча
28'
44'
52'
61'
0:1
68'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мансилья Брайан
|3 (1)
|0.3
|2.
|Куручет Факундо
|2
|0.2
|3.
|Augusto Schott
|2
|0.2
|4.
|Matias Tissera
|2
|0.2
|5.
|Mauro Bogado
|1 (1)
|0.1
|6.
|Бертоло Николас
|1
|0.1
|7.
|Lucas Acevedo
|1
|0.1
|8.
|Ivan Gomez
|0
|0
|9.
|Nicolas Zalazar
|0
|0
|10.
|Florian Monzon
|0
|0
|11.
|Franco Baldassarra
|0
|0
|12.
|Facundo Russo
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Nicolas Fernandez I
|3
|0.3
|2.
|Ди Санто Франко
|2 (1)
|0.2
|3.
|Перуцци Джино
|1
|0.1
|4.
|Сапата Кристиан
|1
|0.1
|5.
|Alexis Sabella
|1
|0.1
|6.
|Ортигоса Нестор
|1 (1)
|0.1
|7.
|Ромеро Анхель
|0
|0
|8.
|Bruno Pitton
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Facundo Cardozo
|3
|0
|2.
|Мансилья Брайан
|3
|0
|3.
|Mauro Bogado
|2
|0
|4.
|Hernan Lamberti
|2
|0
|5.
|Ivan Gomez
|2
|0
|6.
|Augusto Schott
|2
|0
|7.
|Pablo Gerzel
|2
|0
|8.
|Де Оливера Хорхе
|0
|1
|9.
|Куручет Факундо
|1
|0
|10.
|Matias Tissera
|1
|0
|11.
|Franco Baldassarra
|1
|0
|12.
|Tiago Palacios
|1
|0
|13.
|Nadir Zeineddin
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Перуцци Джино
|3
|1
|2.
|Gabriel Rojas1
|3
|1
|3.
|Yeison Gordillo
|3
|0
|4.
|Nicolas Fernandez I
|1
|1
|5.
|Siro Rosane
|1
|1
|6.
|Ортигоса Нестор
|2
|0
|7.
|Ezequiel Cerutti
|2
|0
|8.
|Сапата Кристиан
|2
|0
|9.
|Federico Gattoni
|2
|0
|10.
|Nicolas Fernandez5
|2
|0
|11.
|Marcelo Herrera2
|2
|0
|12.
|Diego Rodriguez IV
|1
|0
|13.
|Alexander Diaz
|1
|0
|14.
|Julian Palacios
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Атлетико Платенсе
|8.33% (1)
|16.67% (2)
|41.67% (5)
|8.33% (1)
|8.33% (1)
|16.67% (2)
|Сан-Лоренсо
|11.11% (1)
|33.33% (3)
|11.11% (1)
|33.33% (3)
|11.11% (1)
|0
Предыдущие игры
Атлетико Платенсе Последние 20 матчей: +5 =5 -10Банфилд 2:4 Атлетико Платенсе Атлетико Платенсе 1:3 Бока Хуниорс Сентраль Кордоба Росарио 2:2 Атлетико Платенсе Атлетико Платенсе 2:1 Арсенал Саранди
Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Атлетико Платенсе Атлетико Платенсе 1:1 Индепендьенте Авельянеда Сармиенто 1:0 Атлетико Платенсе Атлетико Платенсе 0:1 Альдосиви Химнасия Ла-Плата 2:2 Атлетико Платенсе Атлетико Платенсе 4:1 Росарио Сентраль Эстудиантес Касерос 2:0 Атлетико Платенсе Атлетико Платенсе 0:2 Альдосиви Банфилд 0:1 Атлетико Платенсе Атлетико Платенсе 2:4 Сан-Лоренсо Сентраль Кордоба Росарио 0:1 Атлетико Платенсе Атлетико Платенсе 1:3 Колон Арсенал Саранди 0:0 Атлетико Платенсе Атлетико Платенсе 0:2 Расинг Авельянеда Атлетико Платенсе 1:1 Сармиенто Годой Крус 3:1 Атлетико Платенсе
Сан-Лоренсо Последние 20 матчей: +7 =5 -8Сан-Лоренсо 3:0 Патронато Парана Эстудиантес Касерос 2:0 Сан-Лоренсо Сан-Лоренсо 0:1 Аргентинос Хуниорс Тальерес Кордоба 2:0 Сан-Лоренсо
Унион Санта-Фе 4:0 Сан-Лоренсо Сан-Лоренсо 1:1 Банфилд Бока Хуниорс 0:2 Сан-Лоренсо Сан-Лоренсо 1:0 Сентраль Кордоба Росарио Арсенал Саранди 1:1 Сан-Лоренсо Уачипато 0:3 Сан-Лоренсо 12 де Октубре Итаугуа 0:2 Сан-Лоренсо Сан-Лоренсо 1:2 Росарио Сентраль Расинг Авельянеда 2:0 Сан-Лоренсо Сан-Лоренсо 1:1 12 де Октубре Итаугуа Сан-Лоренсо 1:0 Годой Крус Росарио Сентраль 2:0 Сан-Лоренсо Ривер Плейт 1:2 Сан-Лоренсо Сан-Лоренсо 0:1 Уачипато Сан-Лоренсо 1:1 Аргентинос Хуниорс Сантос 2:2 Сан-Лоренсо
Последние игры между собой
Атлетико Платенсе: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Сан-Лоренсо: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ланус
|10
|6
|2
|2
|20 - 16
|20
|2.
|Тальерес Кордоба
|9
|6
|1
|2
|14 - 7
|19
|3.
|Индепендьенте Авельянеда
|9
|5
|3
|1
|10 - 4
|18
|4.
|Ривер Плейт
|9
|5
|2
|2
|17 - 7
|17
|5.
|Эстудиантес Касерос
|9
|5
|1
|3
|15 - 9
|16
|6.
|Расинг Авельянеда
|9
|4
|4
|1
|8 - 1
|16
|7.
|Атлетико Тукуман
|10
|4
|3
|3
|11 - 12
|15
|8.
|Колон
|10
|4
|3
|3
|9 - 14
|15
|9.
|Альдосиви
|10
|4
|1
|5
|11 - 14
|13
|10.
|Дефенса и Хустисия
|10
|3
|4
|3
|12 - 10
|13
|11.
|Унион Санта-Фе
|9
|3
|3
|3
|10 - 10
|12
|12.
|Аргентинос Хуниорс
|9
|3
|3
|3
|7 - 6
|12
|13.
|Патронато Парана
|9
|3
|3
|3
|8 - 9
|12
|14.
|Ньюэллс Олд Бойз
|10
|3
|3
|4
|11 - 13
|12
|15.
|Сан-Лоренсо
|10
|3
|3
|4
|9 - 12
|12
|16.
|Уракан
|10
|2
|6
|2
|8 - 7
|12
|17.
|Бока Хуниорс
|1:1
|10
|2
|6
|2
|7 - 7
|12
|18.
|Сармиенто
|10
|3
|2
|5
|10 - 14
|11
|19.
|Росарио Сентраль
|1:1
|10
|3
|2
|5
|14 - 12
|11
|20.
|Велес Сарсфилд
|9
|2
|4
|3
|9 - 6
|10
|21.
|Годой Крус
|9
|3
|1
|5
|10 - 15
|10
|22.
|Атлетико Платенсе
|10
|2
|4
|4
|13 - 15
|10
|23.
|Химнасия Ла-Плата
|9
|2
|4
|3
|7 - 9
|10
|24.
|Банфилд
|9
|1
|5
|3
|7 - 11
|8
|25.
|Сентраль Кордоба Росарио
|10
|1
|5
|4
|10 - 14
|8
|26.
|Арсенал Саранди
|10
|1
|4
|5
|5 - 18
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Индепендьенте Авельянеда
|5
|3
|2
|0
|6 - 0
|11
|2.
|Ланус
|6
|3
|2
|1
|11 - 8
|11
|3.
|Ривер Плейт
|5
|3
|1
|1
|10 - 3
|10
|4.
|Дефенса и Хустисия
|5
|3
|1
|1
|11 - 7
|10
|5.
|Ньюэллс Олд Бойз
|5
|3
|1
|1
|10 - 7
|10
|6.
|Тальерес Кордоба
|4
|3
|1
|0
|6 - 0
|10
|7.
|Эстудиантес Касерос
|4
|3
|0
|1
|7 - 1
|9
|8.
|Сармиенто
|5
|3
|0
|2
|6 - 5
|9
|9.
|Химнасия Ла-Плата
|5
|2
|3
|0
|5 - 3
|9
|10.
|Атлетико Тукуман
|5
|2
|3
|0
|5 - 2
|9
|11.
|Уракан
|6
|2
|3
|1
|6 - 4
|9
|12.
|Расинг Авельянеда
|4
|2
|2
|0
|3 - 0
|8
|13.
|Патронато Парана
|4
|2
|2
|0
|4 - 1
|8
|14.
|Колон
|5
|2
|2
|1
|5 - 6
|8
|15.
|Велес Сарсфилд
|5
|2
|2
|1
|8 - 2
|8
|16.
|Унион Санта-Фе
|5
|2
|1
|2
|7 - 4
|7
|17.
|Аргентинос Хуниорс
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|18.
|Сан-Лоренсо
|4
|2
|1
|1
|5 - 2
|7
|19.
|Годой Крус
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|20.
|Росарио Сентраль
|1:1
|5
|2
|1
|2
|8 - 5
|7
|21.
|Альдосиви
|5
|2
|0
|3
|6 - 7
|6
|22.
|Арсенал Саранди
|5
|1
|3
|1
|4 - 6
|6
|23.
|Бока Хуниорс
|1:1
|4
|1
|2
|1
|2 - 3
|5
|24.
|Атлетико Платенсе
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|25.
|Сентраль Кордоба Росарио
|5
|1
|2
|2
|8 - 10
|5
|26.
|Банфилд
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ланус
|4
|3
|0
|1
|9 - 8
|9
|2.
|Тальерес Кордоба
|5
|3
|0
|2
|8 - 7
|9
|3.
|Расинг Авельянеда
|5
|2
|2
|1
|5 - 1
|8
|4.
|Ривер Плейт
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|5.
|Индепендьенте Авельянеда
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|6.
|Эстудиантес Касерос
|5
|2
|1
|2
|8 - 8
|7
|7.
|Альдосиви
|5
|2
|1
|2
|5 - 7
|7
|8.
|Колон
|5
|2
|1
|2
|4 - 8
|7
|9.
|Бока Хуниорс
|1:1
|6
|1
|4
|1
|5 - 4
|7
|10.
|Атлетико Тукуман
|5
|2
|0
|3
|6 - 10
|6
|11.
|Банфилд
|5
|1
|3
|1
|4 - 5
|6
|12.
|Унион Санта-Фе
|4
|1
|2
|1
|3 - 6
|5
|13.
|Атлетико Платенсе
|5
|1
|2
|2
|8 - 8
|5
|14.
|Аргентинос Хуниорс
|5
|1
|2
|2
|2 - 3
|5
|15.
|Сан-Лоренсо
|6
|1
|2
|3
|4 - 10
|5
|16.
|Росарио Сентраль
|1:1
|5
|1
|1
|3
|6 - 7
|4
|17.
|Патронато Парана
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|18.
|Уракан
|4
|0
|3
|1
|2 - 3
|3
|19.
|Годой Крус
|4
|1
|0
|3
|3 - 8
|3
|20.
|Сентраль Кордоба Росарио
|5
|0
|3
|2
|2 - 4
|3
|21.
|Дефенса и Хустисия
|5
|0
|3
|2
|1 - 3
|3
|22.
|Велес Сарсфилд
|4
|0
|2
|2
|1 - 4
|2
|23.
|Ньюэллс Олд Бойз
|5
|0
|2
|3
|1 - 6
|2
|24.
|Сармиенто
|5
|0
|2
|3
|4 - 9
|2
|25.
|Химнасия Ла-Плата
|4
|0
|1
|3
|2 - 6
|1
|26.
|Арсенал Саранди
|5
|0
|1
|4
|1 - 12
|1
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ланус
|Жозе Густаво Санд
|10
|2
|1
|2.
|Альдосиви
|Каутеруссио Мартин
|6
|2
|0
|3.
|Сентраль Кордоба Росарио
|Milton Gimenez
|5
|2
|2
|4.
|Ланус
|Лопес Хосе Мануэль
|5
|0
|1
|5.
|Эстудиантес Касерос
|Кастро Мануэль
|5
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Уракан
|Jonathan Galvan
|6
|0
|2.
|Сармиенто
|Braian Salvareschi
|4
|1
|3.
|Уракан
|Lucas Merolla
|5
|0
|4.
|Банфилд
|Lautaro Rios
|5
|0
|5.
|Ньюэллс Олд Бойз
|Игнасио Скокко
|3
|1