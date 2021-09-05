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Аргентина: Лига професьональ 2021

Росарио Сентраль
1:1
Второй тайм: 63'
Бока Хуниорс
0'
6' Желтая карточка
Damian Alberto Martinez
11' Желтая карточка
Кампусано Хорман
1:0
11' Гол
Gaston Avilla
1:1
36' Гол
Luis Vazquez
63'
19
Броун
Хорхе
4
Damian
Alberto
Martinez
32
Facundo
Almada
22
Gaston
Avilla
3
Lautaro
Blanco
8
Diego
Zabala
25
Pedro
Ojeda
11
Luciano
Ferreyra
10
Emiliano
Vecchio
9
Рубен
Марко
28
Lucas
Emanuel
Gamba
1
Росси
Агустин
4
Вейгандт
Марсело
24
Искиэрдос
Карлос
6
Рохо
Маркос
37
Agustin
Sandez
20
Juan
Edgardo
Ramirez
21
Кампусано
Хорман
36
Cristian
Medina
32
Альмендра
Агустин
38
Luis
Vazquez
29
Бриаско-Балекян
Норберто
Росарио Сентраль
4-3-1-2
Бока Хуниорс
4-3-1-2

Бомбардиры внутри турнира

Росарио Сентраль
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Lucas Emanuel Gamba 3 0.3
2. Рубен Марко 3 0.3
3. Gaston Avilla 3 0.3
4. Emiliano Vecchio 1 0.1
5. Damian Alberto Martinez 1 0.1
6. Каральо Милтон 1 0.1
7. Facundo Almada 1 0.1
8. Russo Cordero 1 0.1
9. Michael Covea 0 0
10. Diego Zabala 0 0
11. Nicolas Ferreyra 0 0
12. Luciano Ferreyra 0 0
13. Lautaro Blanco 0 0
14. Luca Martinez Dupuy 0 0
Бока Хуниорс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Luis Vazquez 2 0.2
2. Павон Кристиан 1 0.1
3. Diego Gonzalez VI 1 0.1
4. Бриаско-Балекян Норберто 1 0.1
5. Agustin Obando 1 0.1
6. Кампусано Хорман 0 0
7. Искиэрдос Карлос 0 0
8. Exequiel Zeballos 0 0
9. Agustin Sandez 0 0

Карточки

Росарио Сентраль
# Игрок      
1. Damian Alberto Martinez 3 0
2. Rodrigo Villagra 1 1
3. Emiliano Vecchio 2 0
4. Diego Zabala 2 0
5. Fernando Torrent 2 0
6. Facundo Almada 2 0
7. Ricardo Garay 2 0
8. Gaston Avilla 2 0
9. Michael Covea 1 0
10. Pedro Ojeda 1 0
11. Francesco Lo Celso 1 0
12. Gino Infantino 1 0
13. Lautaro Blanco 1 0
14. Rafael Sangiovani 1 0
15. Julio Luques 1 0
Бока Хуниорс
# Игрок      
1. Кампусано Хорман 3 0
2. Кардона Эдвин 1 1
3. Рохо Маркос 2 0
4. Agustin Sandez 2 0
5. Искиэрдос Карлос 1 0
6. Фернандес Игнасио 1 0
7. Nicolas Orsini 1 0
8. Эстебан Ролон 1 0
9. Вейгандт Марсело 1 0
10. Israel Escalante 1 0
11. Alan Varela 1 0
12. Valentin Barco 1 0
13. Gabriel Aranda 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Росарио Сентраль 23.08% (3) 15.38% (2) 7.69% (1) 15.38% (2) 7.69% (1) 30.77% (4)
 Бока Хуниорс 20% (1) 20% (1) 0 20% (1) 0 40% (2)

Предыдущие игры

Росарио Сентраль Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Сентраль Кордоба Росарио 2:4 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 4:0 Арсенал Саранди Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Росарио Сентраль Брагантино 1:0 Росарио Сентраль
Росарио Сентраль 1:2 Индепендьенте Авельянеда Росарио Сентраль 3:4 Брагантино Сармиенто 1:0 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 1:2 Альдосиви Химнасия Ла-Плата 1:0 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 1:0 Велес Сарсфилд Росарио Сентраль 1:0 Тачира Годой Крус 2:1 Росарио Сентраль Тачира 2:2 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 0:0 12 де Октубре Итаугуа Росарио Сентраль 5:0 Уачипато Сан-Лоренсо 1:2 Росарио Сентраль Атлетико Платенсе 4:1 Росарио Сентраль Уачипато 1:1 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 3:0 Ньюэллс Олд Бойз Росарио Сентраль 2:0 Сан-Лоренсо
Бока Хуниорс Последние 20 матчей: +6 =7 -7
Бока Хуниорс 0:0 Расинг Авельянеда Атлетико Платенсе 1:3 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 1:0 Патронато Парана Эстудиантес Касерос 1:0 Бока Хуниорс
Бока Хуниорс 1:1 Аргентинос Хуниорс Бока Хуниорс 0:0 Ривер Плейт Тальерес Кордоба 0:0 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 0:2 Сан-Лоренсо Банфилд 0:0 Бока Хуниорс Атлетико Минейро 0:0 Бока Хуниорс Унион Санта-Фе 1:1 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 0:0 Атлетико Минейро Расинг Авельянеда 0:0 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 3:0 Стронгест Бока Хуниорс 0:0 Барселона Гуаякиль Бока Хуниорс 1:1 Ривер Плейт Сантос 1:0 Бока Хуниорс Патронато Парана 1:0 Бока Хуниорс Барселона Гуаякиль 1:0 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 1:0 Ланус

Последние игры между собой

Росарио Сентраль: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 5
Бока Хуниорс: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 9
Росарио Сентраль 1:0 Бока Хуниорс Суперлига Бока Хуниорс 0:0 Росарио Сентраль Суперкубок Бока Хуниорс 0:0 Росарио Сентраль Суперлига Росарио Сентраль 1:0 Бока Хуниорс Суперлига
Росарио Сентраль 1:0 Бока Хуниорс Кубок Бока Хуниорс 1:1 Росарио Сентраль Примера Росарио Сентраль 2:1 Бока Хуниорс Кубок Росарио Сентраль 3:1 Бока Хуниорс Примера Росарио Сентраль 0:2 Бока Хуниорс Кубок Аргентины Бока Хуниорс 2:1 Росарио Сентраль Примера Бока Хуниорс 3:0 Росарио Сентраль Копа Судамерикана Росарио Сентраль 1:1 Бока Хуниорс Копа Судамерикана Росарио Сентраль 2:1 Бока Хуниорс Примера Бока Хуниорс 1:1 Росарио Сентраль Примера Бока Хуниорс 1:2 Росарио Сентраль Примера А Росарио Сентраль 2:1 Бока Хуниорс Примера А Росарио Сентраль 2:0 Бока Хуниорс Примера А Бока Хуниорс 2:1 Росарио Сентраль Примера А Росарио Сентраль 1:1 Бока Хуниорс Примера А Клаусура
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ланус 10 6 2 2 20 - 16 20
2. Тальерес Кордоба 9 6 1 2 14 - 7 19
3. Индепендьенте Авельянеда 9 5 3 1 10 - 4 18
4. Ривер Плейт 9 5 2 2 17 - 7 17
5. Эстудиантес Касерос 9 5 1 3 15 - 9 16
6. Расинг Авельянеда 9 4 4 1 8 - 1 16
7. Атлетико Тукуман 10 4 3 3 11 - 12 15
8. Колон 10 4 3 3 9 - 14 15
9. Альдосиви 10 4 1 5 11 - 14 13
10. Дефенса и Хустисия 10 3 4 3 12 - 10 13
11. Унион Санта-Фе 9 3 3 3 10 - 10 12
12. Аргентинос Хуниорс 9 3 3 3 7 - 6 12
13. Патронато Парана 9 3 3 3 8 - 9 12
14. Ньюэллс Олд Бойз 10 3 3 4 11 - 13 12
15. Сан-Лоренсо 10 3 3 4 9 - 12 12
16. Уракан 10 2 6 2 8 - 7 12
17. Бока Хуниорс 1:1 10 2 6 2 7 - 7 12
18. Сармиенто 10 3 2 5 10 - 14 11
19. Росарио Сентраль 1:1 10 3 2 5 14 - 12 11
20. Велес Сарсфилд 9 2 4 3 9 - 6 10
21. Годой Крус 9 3 1 5 10 - 15 10
22. Атлетико Платенсе 10 2 4 4 13 - 15 10
23. Химнасия Ла-Плата 9 2 4 3 7 - 9 10
24. Банфилд 9 1 5 3 7 - 11 8
25. Сентраль Кордоба Росарио 10 1 5 4 10 - 14 8
26. Арсенал Саранди 10 1 4 5 5 - 18 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Индепендьенте Авельянеда 5 3 2 0 6 - 0 11
2. Ланус 6 3 2 1 11 - 8 11
3. Ривер Плейт 5 3 1 1 10 - 3 10
4. Дефенса и Хустисия 5 3 1 1 11 - 7 10
5. Ньюэллс Олд Бойз 5 3 1 1 10 - 7 10
6. Тальерес Кордоба 4 3 1 0 6 - 0 10
7. Эстудиантес Касерос 4 3 0 1 7 - 1 9
8. Сармиенто 5 3 0 2 6 - 5 9
9. Химнасия Ла-Плата 5 2 3 0 5 - 3 9
10. Атлетико Тукуман 5 2 3 0 5 - 2 9
11. Уракан 6 2 3 1 6 - 4 9
12. Расинг Авельянеда 4 2 2 0 3 - 0 8
13. Патронато Парана 4 2 2 0 4 - 1 8
14. Колон 5 2 2 1 5 - 6 8
15. Велес Сарсфилд 5 2 2 1 8 - 2 8
16. Унион Санта-Фе 5 2 1 2 7 - 4 7
17. Аргентинос Хуниорс 4 2 1 1 5 - 3 7
18. Сан-Лоренсо 4 2 1 1 5 - 2 7
19. Годой Крус 5 2 1 2 7 - 7 7
20. Росарио Сентраль 1:1 5 2 1 2 8 - 5 7
21. Альдосиви 5 2 0 3 6 - 7 6
22. Арсенал Саранди 5 1 3 1 4 - 6 6
23. Бока Хуниорс 1:1 4 1 2 1 2 - 3 5
24. Атлетико Платенсе 5 1 2 2 5 - 7 5
25. Сентраль Кордоба Росарио 5 1 2 2 8 - 10 5
26. Банфилд 4 0 2 2 3 - 6 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ланус 4 3 0 1 9 - 8 9
2. Тальерес Кордоба 5 3 0 2 8 - 7 9
3. Расинг Авельянеда 5 2 2 1 5 - 1 8
4. Ривер Плейт 4 2 1 1 7 - 4 7
5. Индепендьенте Авельянеда 4 2 1 1 4 - 4 7
6. Эстудиантес Касерос 5 2 1 2 8 - 8 7
7. Альдосиви 5 2 1 2 5 - 7 7
8. Колон 5 2 1 2 4 - 8 7
9. Бока Хуниорс 1:1 6 1 4 1 5 - 4 7
10. Атлетико Тукуман 5 2 0 3 6 - 10 6
11. Банфилд 5 1 3 1 4 - 5 6
12. Унион Санта-Фе 4 1 2 1 3 - 6 5
13. Атлетико Платенсе 5 1 2 2 8 - 8 5
14. Аргентинос Хуниорс 5 1 2 2 2 - 3 5
15. Сан-Лоренсо 6 1 2 3 4 - 10 5
16. Росарио Сентраль 1:1 5 1 1 3 6 - 7 4
17. Патронато Парана 5 1 1 3 4 - 8 4
18. Уракан 4 0 3 1 2 - 3 3
19. Годой Крус 4 1 0 3 3 - 8 3
20. Сентраль Кордоба Росарио 5 0 3 2 2 - 4 3
21. Дефенса и Хустисия 5 0 3 2 1 - 3 3
22. Велес Сарсфилд 4 0 2 2 1 - 4 2
23. Ньюэллс Олд Бойз 5 0 2 3 1 - 6 2
24. Сармиенто 5 0 2 3 4 - 9 2
25. Химнасия Ла-Плата 4 0 1 3 2 - 6 1
26. Арсенал Саранди 5 0 1 4 1 - 12 1

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ланус Жозе Густаво Санд 10 2 1
2. Альдосиви Каутеруссио Мартин 6 2 0
3. Сентраль Кордоба Росарио Milton Gimenez 5 2 2
4. Ланус Лопес Хосе Мануэль 5 0 1
5. Эстудиантес Касерос Кастро Мануэль 5 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Уракан Jonathan Galvan 6 0
2. Сармиенто Braian Salvareschi 4 1
3. Уракан Lucas Merolla 5 0
4. Банфилд Lautaro Rios 5 0
5. Ньюэллс Олд Бойз Игнасио Скокко 3 1
Весь список
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    36'
    Г О О О О Л - Луис Васкес бьет в цель!
  • Описание гола
    11'
    Г О О О О Л - Гастон Авилья бьет в цель!
  • Желтая карточка
    11'
    Кампусано Хорман получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    6'
    Дамиан Альберто Мартинес получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Росарио Сентраль
Ничья
Бока Хуниорс
4.30
3.50
4.69
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Росарио Сентраль 1:1 Бока Хуниорс онлайн




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