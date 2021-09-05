Аргентина: Лига професьональ 2021
Росарио Сентраль
1:2
Конец матча
Бока Хуниорс
6' Желтая карточкаDamian Alberto Martinez
11' Желтая карточкаAgustin Sandez
1:0
11' ГолGaston Avilla
1:1
36' ГолLuis Vazquez
68' Желтая карточкаРохо Маркос
1:2
90' Гол в свои воротаFernando Torrent
19
Броун
Хорхе
25
Pedro
Ojeda
- Основной состав
-
19 Броун ХорхеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Pedro OjedaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
41 Julio Luques
-
-
-
Главный тренер: Kily Gonzalez
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
38 Luis VazquezНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
18 Фабра ФранкЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
33 Alan Varela
-
40 Eros Mancuso
-
-
-
-
Главный тренер: Sebastian Battaglia
Ход матча
11'
11'
36'
1:1
68'
90'
1:2
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Lucas Emanuel Gamba
|3
|0.3
|2.
|Рубен Марко
|3
|0.3
|3.
|Gaston Avilla
|3
|0.3
|4.
|Emiliano Vecchio
|1
|0.1
|5.
|Damian Alberto Martinez
|1
|0.1
|6.
|Каральо Милтон
|1
|0.1
|7.
|Facundo Almada
|1
|0.1
|8.
|Russo Cordero
|1
|0.1
|9.
|Michael Covea
|0
|0
|10.
|Diego Zabala
|0
|0
|11.
|Nicolas Ferreyra
|0
|0
|12.
|Luciano Ferreyra
|0
|0
|13.
|Lautaro Blanco
|0
|0
|14.
|Luca Martinez Dupuy
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Luis Vazquez
|2
|0.2
|2.
|Павон Кристиан
|1
|0.1
|3.
|Diego Gonzalez VI
|1
|0.1
|4.
|Бриаско-Балекян Норберто
|1
|0.1
|5.
|Agustin Obando
|1
|0.1
|6.
|Кампусано Хорман
|0
|0
|7.
|Искиэрдос Карлос
|0
|0
|8.
|Exequiel Zeballos
|0
|0
|9.
|Agustin Sandez
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Damian Alberto Martinez
|3
|0
|2.
|Rodrigo Villagra
|1
|1
|3.
|Emiliano Vecchio
|2
|0
|4.
|Diego Zabala
|2
|0
|5.
|Fernando Torrent
|2
|0
|6.
|Facundo Almada
|2
|0
|7.
|Ricardo Garay
|2
|0
|8.
|Gaston Avilla
|2
|0
|9.
|Michael Covea
|1
|0
|10.
|Pedro Ojeda
|1
|0
|11.
|Francesco Lo Celso
|1
|0
|12.
|Gino Infantino
|1
|0
|13.
|Lautaro Blanco
|1
|0
|14.
|Rafael Sangiovani
|1
|0
|15.
|Julio Luques
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Рохо Маркос
|3
|0
|2.
|Agustin Sandez
|3
|0
|3.
|Кардона Эдвин
|1
|1
|4.
|Кампусано Хорман
|2
|0
|5.
|Искиэрдос Карлос
|1
|0
|6.
|Фернандес Игнасио
|1
|0
|7.
|Nicolas Orsini
|1
|0
|8.
|Эстебан Ролон
|1
|0
|9.
|Вейгандт Марсело
|1
|0
|10.
|Israel Escalante
|1
|0
|11.
|Alan Varela
|1
|0
|12.
|Valentin Barco
|1
|0
|13.
|Gabriel Aranda
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Росарио Сентраль
|28.57% (4)
|14.29% (2)
|7.14% (1)
|14.29% (2)
|7.14% (1)
|28.57% (4)
|Бока Хуниорс
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|0
|33.33% (2)
Предыдущие игры
Росарио Сентраль Последние 20 матчей: +8 =4 -8Сентраль Кордоба Росарио 2:4 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 4:0 Арсенал Саранди Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Росарио Сентраль Брагантино 1:0 Росарио Сентраль
Росарио Сентраль 1:2 Индепендьенте Авельянеда Росарио Сентраль 3:4 Брагантино Сармиенто 1:0 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 1:2 Альдосиви Химнасия Ла-Плата 1:0 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 1:0 Велес Сарсфилд Росарио Сентраль 1:0 Тачира Годой Крус 2:1 Росарио Сентраль Тачира 2:2 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 0:0 12 де Октубре Итаугуа Росарио Сентраль 5:0 Уачипато Сан-Лоренсо 1:2 Росарио Сентраль Атлетико Платенсе 4:1 Росарио Сентраль Уачипато 1:1 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 3:0 Ньюэллс Олд Бойз Росарио Сентраль 2:0 Сан-Лоренсо
Бока Хуниорс Последние 20 матчей: +6 =7 -7Бока Хуниорс 0:0 Расинг Авельянеда Атлетико Платенсе 1:3 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 1:0 Патронато Парана Эстудиантес Касерос 1:0 Бока Хуниорс
Бока Хуниорс 1:1 Аргентинос Хуниорс Бока Хуниорс 0:0 Ривер Плейт Тальерес Кордоба 0:0 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 0:2 Сан-Лоренсо Банфилд 0:0 Бока Хуниорс Атлетико Минейро 0:0 Бока Хуниорс Унион Санта-Фе 1:1 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 0:0 Атлетико Минейро Расинг Авельянеда 0:0 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 3:0 Стронгест Бока Хуниорс 0:0 Барселона Гуаякиль Бока Хуниорс 1:1 Ривер Плейт Сантос 1:0 Бока Хуниорс Патронато Парана 1:0 Бока Хуниорс Барселона Гуаякиль 1:0 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 1:0 Ланус
Последние игры между собой
Росарио Сентраль: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 5
Бока Хуниорс: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 9
Росарио Сентраль 1:0 Бока Хуниорс Кубок Бока Хуниорс 1:1 Росарио Сентраль Примера Росарио Сентраль 2:1 Бока Хуниорс Кубок Росарио Сентраль 3:1 Бока Хуниорс Примера Росарио Сентраль 0:2 Бока Хуниорс Кубок Аргентины Бока Хуниорс 2:1 Росарио Сентраль Примера Бока Хуниорс 3:0 Росарио Сентраль Копа Судамерикана Росарио Сентраль 1:1 Бока Хуниорс Копа Судамерикана Росарио Сентраль 2:1 Бока Хуниорс Примера Бока Хуниорс 1:1 Росарио Сентраль Примера Бока Хуниорс 1:2 Росарио Сентраль Примера А Росарио Сентраль 2:1 Бока Хуниорс Примера А Росарио Сентраль 2:0 Бока Хуниорс Примера А Бока Хуниорс 2:1 Росарио Сентраль Примера А Росарио Сентраль 1:1 Бока Хуниорс Примера А Клаусура
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ланус
|10
|6
|2
|2
|20 - 16
|20
|2.
|Тальерес Кордоба
|9
|6
|1
|2
|14 - 7
|19
|3.
|Индепендьенте Авельянеда
|9
|5
|3
|1
|10 - 4
|18
|4.
|Ривер Плейт
|9
|5
|2
|2
|17 - 7
|17
|5.
|Эстудиантес Касерос
|9
|5
|1
|3
|15 - 9
|16
|6.
|Расинг Авельянеда
|9
|4
|4
|1
|8 - 1
|16
|7.
|Атлетико Тукуман
|10
|4
|3
|3
|11 - 12
|15
|8.
|Колон
|10
|4
|3
|3
|9 - 14
|15
|9.
|Бока Хуниорс
|10
|3
|5
|2
|8 - 7
|14
|10.
|Альдосиви
|10
|4
|1
|5
|11 - 14
|13
|11.
|Дефенса и Хустисия
|10
|3
|4
|3
|12 - 10
|13
|12.
|Унион Санта-Фе
|9
|3
|3
|3
|10 - 10
|12
|13.
|Аргентинос Хуниорс
|9
|3
|3
|3
|7 - 6
|12
|14.
|Сан-Лоренсо
|10
|3
|3
|4
|9 - 12
|12
|15.
|Патронато Парана
|9
|3
|3
|3
|8 - 9
|12
|16.
|Ньюэллс Олд Бойз
|10
|3
|3
|4
|11 - 13
|12
|17.
|Уракан
|10
|2
|6
|2
|8 - 7
|12
|18.
|Сармиенто
|10
|3
|2
|5
|10 - 14
|11
|19.
|Росарио Сентраль
|10
|3
|1
|6
|14 - 13
|10
|20.
|Велес Сарсфилд
|9
|2
|4
|3
|9 - 6
|10
|21.
|Годой Крус
|9
|3
|1
|5
|10 - 15
|10
|22.
|Атлетико Платенсе
|10
|2
|4
|4
|13 - 15
|10
|23.
|Химнасия Ла-Плата
|9
|2
|4
|3
|7 - 9
|10
|24.
|Банфилд
|9
|1
|5
|3
|7 - 11
|8
|25.
|Сентраль Кордоба Росарио
|10
|1
|5
|4
|10 - 14
|8
|26.
|Арсенал Саранди
|10
|1
|4
|5
|5 - 18
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Индепендьенте Авельянеда
|5
|3
|2
|0
|6 - 0
|11
|2.
|Ланус
|6
|3
|2
|1
|11 - 8
|11
|3.
|Тальерес Кордоба
|4
|3
|1
|0
|6 - 0
|10
|4.
|Ривер Плейт
|5
|3
|1
|1
|10 - 3
|10
|5.
|Дефенса и Хустисия
|5
|3
|1
|1
|11 - 7
|10
|6.
|Ньюэллс Олд Бойз
|5
|3
|1
|1
|10 - 7
|10
|7.
|Эстудиантес Касерос
|4
|3
|0
|1
|7 - 1
|9
|8.
|Сармиенто
|5
|3
|0
|2
|6 - 5
|9
|9.
|Химнасия Ла-Плата
|5
|2
|3
|0
|5 - 3
|9
|10.
|Атлетико Тукуман
|5
|2
|3
|0
|5 - 2
|9
|11.
|Уракан
|6
|2
|3
|1
|6 - 4
|9
|12.
|Расинг Авельянеда
|4
|2
|2
|0
|3 - 0
|8
|13.
|Патронато Парана
|4
|2
|2
|0
|4 - 1
|8
|14.
|Колон
|5
|2
|2
|1
|5 - 6
|8
|15.
|Велес Сарсфилд
|5
|2
|2
|1
|8 - 2
|8
|16.
|Унион Санта-Фе
|5
|2
|1
|2
|7 - 4
|7
|17.
|Аргентинос Хуниорс
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|18.
|Сан-Лоренсо
|4
|2
|1
|1
|5 - 2
|7
|19.
|Годой Крус
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|20.
|Альдосиви
|5
|2
|0
|3
|6 - 7
|6
|21.
|Росарио Сентраль
|5
|2
|0
|3
|8 - 6
|6
|22.
|Арсенал Саранди
|5
|1
|3
|1
|4 - 6
|6
|23.
|Бока Хуниорс
|4
|1
|2
|1
|2 - 3
|5
|24.
|Атлетико Платенсе
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|25.
|Сентраль Кордоба Росарио
|5
|1
|2
|2
|8 - 10
|5
|26.
|Банфилд
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ланус
|4
|3
|0
|1
|9 - 8
|9
|2.
|Тальерес Кордоба
|5
|3
|0
|2
|8 - 7
|9
|3.
|Бока Хуниорс
|6
|2
|3
|1
|6 - 4
|9
|4.
|Расинг Авельянеда
|5
|2
|2
|1
|5 - 1
|8
|5.
|Ривер Плейт
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|6.
|Индепендьенте Авельянеда
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|7.
|Эстудиантес Касерос
|5
|2
|1
|2
|8 - 8
|7
|8.
|Альдосиви
|5
|2
|1
|2
|5 - 7
|7
|9.
|Колон
|5
|2
|1
|2
|4 - 8
|7
|10.
|Атлетико Тукуман
|5
|2
|0
|3
|6 - 10
|6
|11.
|Банфилд
|5
|1
|3
|1
|4 - 5
|6
|12.
|Унион Санта-Фе
|4
|1
|2
|1
|3 - 6
|5
|13.
|Аргентинос Хуниорс
|5
|1
|2
|2
|2 - 3
|5
|14.
|Сан-Лоренсо
|6
|1
|2
|3
|4 - 10
|5
|15.
|Атлетико Платенсе
|5
|1
|2
|2
|8 - 8
|5
|16.
|Росарио Сентраль
|5
|1
|1
|3
|6 - 7
|4
|17.
|Патронато Парана
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|18.
|Уракан
|4
|0
|3
|1
|2 - 3
|3
|19.
|Годой Крус
|4
|1
|0
|3
|3 - 8
|3
|20.
|Сентраль Кордоба Росарио
|5
|0
|3
|2
|2 - 4
|3
|21.
|Дефенса и Хустисия
|5
|0
|3
|2
|1 - 3
|3
|22.
|Велес Сарсфилд
|4
|0
|2
|2
|1 - 4
|2
|23.
|Ньюэллс Олд Бойз
|5
|0
|2
|3
|1 - 6
|2
|24.
|Сармиенто
|5
|0
|2
|3
|4 - 9
|2
|25.
|Химнасия Ла-Плата
|4
|0
|1
|3
|2 - 6
|1
|26.
|Арсенал Саранди
|5
|0
|1
|4
|1 - 12
|1
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ланус
|Жозе Густаво Санд
|10
|2
|1
|2.
|Альдосиви
|Каутеруссио Мартин
|6
|2
|0
|3.
|Сентраль Кордоба Росарио
|Milton Gimenez
|5
|2
|2
|4.
|Ланус
|Лопес Хосе Мануэль
|5
|0
|1
|5.
|Эстудиантес Касерос
|Кастро Мануэль
|5
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Уракан
|Jonathan Galvan
|6
|0
|2.
|Сармиенто
|Braian Salvareschi
|4
|1
|3.
|Уракан
|Lucas Merolla
|5
|0
|4.
|Банфилд
|Lautaro Rios
|5
|0
|5.
|Ньюэллс Олд Бойз
|Игнасио Скокко
|3
|1