Аргентина: Лига професьональ 2021
Ривер Плейт
1:1
Второй тайм: 70'
Индепендьенте Авельянеда
19' Желтая карточкаКарраскаль Хорхе
25' Желтая карточкаLucas Daniel Romero
0:1
29' ГолБустос Фабрисио
52' Желтая карточкаПерес Энцо
1:1
66' ГолBraian Romero
16
Alex
Vigo
20
Каско
Милтон
24
Перес
Энцо
13
Зидан
Энцо
15
Alan
Sonora
10
Alan
Velasco
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Alex VigoЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Каско МилтонЗащитник
- Полузащитник
-
24 Перес ЭнцоПолузащитник
-
13 Зидан ЭнцоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
14 Люкс ХерманВратарь
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
33 Tomas Galvan
-
-
-
-
-
Главный тренер: Marcelo Gallardo
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Alan SonoraПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Alan VelascoНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
-
-
32 Ayrton Costa
-
11 Gaston Togni
-
26 Zarza
-
-
35 Tomas Pozzo
-
-
-
-
Главный тренер: Julio Falcioni
Ход матча
19'
29'
0:1
52'
66'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Суарес Матиас
|3
|0.3
|2.
|Braian Romero
|3
|0.3
|3.
|Де ла Крус Николас
|3
|0.3
|4.
|Перес Энцо
|2
|0.2
|5.
|Альварес Хулиан
|2
|0.2
|6.
|Сукулини Бруно
|1
|0.1
|7.
|Зидан Энцо
|1
|0.1
|8.
|Диас Пауло
|1
|0.1
|9.
|Карраскаль Хорхе
|1
|0.1
|10.
|Каско Милтон
|0
|0
|11.
|Fabricio Angileri
|0
|0
|12.
|Пинола Хавьер II
|0
|0
|13.
|Benjamin Rollheiser
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ромеро Сильвио
|4
|0.4
|2.
|Роа Андрес Фелипе
|3
|0.3
|3.
|Alan Sonora
|2
|0.2
|4.
|Инсаурральде Хуан
|1
|0.1
|5.
|Бустос Фабрисио
|1
|0.1
|6.
|Паласиос Себастьян
|0
|0
|7.
|Alan Velasco
|0
|0
|8.
|Lucas Gonzalez
|0
|0
|9.
|Thomas Ortega
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Карраскаль Хорхе
|4
|0
|2.
|Каско Милтон
|3
|0
|3.
|Перес Энцо
|2
|0
|4.
|Сукулини Бруно
|2
|0
|5.
|Braian Romero
|2
|0
|6.
|Армани Франко
|2
|0
|7.
|Agustin Fontana
|2
|0
|8.
|Диас Пауло
|2
|0
|9.
|Jose Antonio Paradela
|2
|0
|10.
|Alex Vigo
|2
|0
|11.
|Суарес Матиас
|1
|0
|12.
|Зидан Энцо
|1
|0
|13.
|Де ла Крус Николас
|1
|0
|14.
|Рохас Роберт
|1
|0
|15.
|Benjamin Rollheiser
|1
|0
|16.
|Мартинес Эктор II
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Бланко Доминго
|2
|1
|2.
|Инсаурральде Хуан
|3
|0
|3.
|Lucas Daniel Romero
|2
|0
|4.
|Роа Андрес Фелипе
|2
|0
|5.
|Alan Velasco
|2
|0
|6.
|Thomas Ortega
|2
|0
|7.
|Соса Себастьян
|1
|0
|8.
|Паласиос Себастьян
|1
|0
|9.
|Sergio Barreto
|1
|0
|10.
|Javier Ostachuk
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ривер Плейт
|17.65% (3)
|0
|23.53% (4)
|23.53% (4)
|11.76% (2)
|23.53% (4)
|Индепендьенте Авельянеда
|10% (1)
|10% (1)
|40% (4)
|20% (2)
|20% (2)
|0
Предыдущие игры
Ривер Плейт Последние 20 матчей: +8 =5 -7Сармиенто 1:2 Ривер Плейт Ривер Плейт 2:0 Альдосиви Химнасия Ла-Плата 1:1 Ривер Плейт Атлетико Минейро 3:0 Ривер Плейт
Ривер Плейт 2:0 Велес Сарсфилд Ривер Плейт 0:1 Атлетико Минейро Годой Крус 2:1 Ривер Плейт Бока Хуниорс 0:0 Ривер Плейт Ривер Плейт 1:1 Уракан Ланус 0:3 Ривер Плейт Ривер Плейт 4:0 Унион Санта-Фе Аргентинос Хуниорс 0:2 Ривер Плейт Ривер Плейт 1:2 Колон Ривер Плейт 1:1 Аргентинос Хуниорс Ривер Плейт 1:3 Флуминенсе Ривер Плейт 2:1 Индепендиенте Санта-Фе Бока Хуниорс 1:1 Ривер Плейт Хуниор 1:1 Ривер Плейт Ривер Плейт 4:1 Альдосиви Индепендиенте Санта-Фе 0:0 Ривер Плейт
Индепендьенте Авельянеда Последние 20 матчей: +9 =6 -5Индепендьенте Авельянеда 3:0 Колон Атлетико Тукуман 2:0 Индепендьенте Авельянеда Индепендьенте Авельянеда 0:0 Дефенса и Хустисия Росарио Сентраль 1:2 Индепендьенте Авельянеда
Индепендьенте Авельянеда 1:0 Расинг Авельянеда Тигре 2:1 Индепендьенте Авельянеда Атлетико Платенсе 1:1 Индепендьенте Авельянеда Индепендьенте Авельянеда 2:0 Патронато Парана Эстудиантес Касерос 0:1 Индепендьенте Авельянеда Индепендьенте Авельянеда 1:1 Сантос Индепендьенте Авельянеда 0:0 Аргентинос Хуниорс Сантос 1:0 Индепендьенте Авельянеда Индепендьенте Авельянеда 0:2 Колон Индепендьенте Авельянеда 1:0 Гуабира Индепендьенте Авельянеда 1:0 Байя Эстудиантес Касерос 0:0 Индепендьенте Авельянеда Монтевидео Сити Торке 1:1 Индепендьенте Авельянеда Уракан 1:3 Индепендьенте Авельянеда Байя 2:2 Индепендьенте Авельянеда Индепендьенте Авельянеда 0:1 Атлетико Тукуман
Последние игры между собой
Ривер Плейт: победы: 10, ничьи: 2, поражения: 8
Индепендьенте Авельянеда: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 10
Индепендьенте Авельянеда 0:0 Ривер Плейт Кубок Либертадорес Индепендьенте Авельянеда 1:0 Ривер Плейт Суперлига Индепендьенте Авельянеда 1:0 Ривер Плейт Примера Ривер Плейт 1:0 Индепендьенте Авельянеда Примера Ривер Плейт 2:3 Индепендьенте Авельянеда Товарищеские матчи Индепендьенте Авельянеда 3:0 Ривер Плейт Примера Ривер Плейт 4:0 Индепендьенте Авельянеда Товарищеские матчи Ривер Плейт 4:1 Индепендьенте Авельянеда Примера Ривер Плейт 2:1 Индепендьенте Авельянеда Примера Индепендьенте Авельянеда 0:2 Ривер Плейт Товарищеские матчи (Аргентина) Индепендьенте Авельянеда 2:2 Ривер Плейт Примера Индепендьенте Авельянеда 0:1 Ривер Плейт Примера А Ривер Плейт 3:2 Индепендьенте Авельянеда Примера А Индепендьенте Авельянеда 2:0 Ривер Плейт Примера А Ривер Плейт 2:3 Индепендьенте Авельянеда Torneo Pentagonal de Verano Ривер Плейт 1:3 Индепендьенте Авельянеда Примера А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тальерес Кордоба
|10
|6
|2
|2
|14 - 7
|20
|2.
|Ланус
|10
|6
|2
|2
|20 - 16
|20
|3.
|Индепендьенте Авельянеда
|1:1
|10
|5
|4
|1
|11 - 5
|19
|4.
|Ривер Плейт
|1:1
|10
|5
|3
|2
|18 - 8
|18
|5.
|Расинг Авельянеда
|10
|4
|5
|1
|8 - 1
|17
|6.
|Эстудиантес Касерос
|9
|5
|1
|3
|15 - 9
|16
|7.
|Атлетико Тукуман
|10
|4
|3
|3
|11 - 12
|15
|8.
|Колон
|10
|4
|3
|3
|9 - 14
|15
|9.
|Бока Хуниорс
|10
|3
|5
|2
|8 - 7
|14
|10.
|Годой Крус
|10
|4
|1
|5
|14 - 15
|13
|11.
|Альдосиви
|10
|4
|1
|5
|11 - 14
|13
|12.
|Дефенса и Хустисия
|10
|3
|4
|3
|12 - 10
|13
|13.
|Патронато Парана
|10
|3
|4
|3
|8 - 9
|13
|14.
|Унион Санта-Фе
|9
|3
|3
|3
|10 - 10
|12
|15.
|Аргентинос Хуниорс
|9
|3
|3
|3
|7 - 6
|12
|16.
|Ньюэллс Олд Бойз
|10
|3
|3
|4
|11 - 13
|12
|17.
|Сан-Лоренсо
|10
|3
|3
|4
|9 - 12
|12
|18.
|Уракан
|10
|2
|6
|2
|8 - 7
|12
|19.
|Сармиенто
|10
|3
|2
|5
|10 - 14
|11
|20.
|Велес Сарсфилд
|9
|2
|4
|3
|9 - 6
|10
|21.
|Атлетико Платенсе
|10
|2
|4
|4
|13 - 15
|10
|22.
|Химнасия Ла-Плата
|10
|2
|4
|4
|7 - 13
|10
|23.
|Росарио Сентраль
|10
|3
|1
|6
|14 - 13
|10
|24.
|Банфилд
|10
|1
|6
|3
|7 - 11
|9
|25.
|Сентраль Кордоба Росарио
|10
|1
|5
|4
|10 - 14
|8
|26.
|Арсенал Саранди
|10
|1
|4
|5
|5 - 18
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Индепендьенте Авельянеда
|1:1
|5
|3
|2
|0
|6 - 0
|11
|2.
|Ривер Плейт
|1:1
|6
|3
|2
|1
|11 - 4
|11
|3.
|Ланус
|6
|3
|2
|1
|11 - 8
|11
|4.
|Ньюэллс Олд Бойз
|5
|3
|1
|1
|10 - 7
|10
|5.
|Тальерес Кордоба
|4
|3
|1
|0
|6 - 0
|10
|6.
|Годой Крус
|6
|3
|1
|2
|11 - 7
|10
|7.
|Дефенса и Хустисия
|5
|3
|1
|1
|11 - 7
|10
|8.
|Эстудиантес Касерос
|4
|3
|0
|1
|7 - 1
|9
|9.
|Расинг Авельянеда
|5
|2
|3
|0
|3 - 0
|9
|10.
|Сармиенто
|5
|3
|0
|2
|6 - 5
|9
|11.
|Химнасия Ла-Плата
|5
|2
|3
|0
|5 - 3
|9
|12.
|Атлетико Тукуман
|5
|2
|3
|0
|5 - 2
|9
|13.
|Патронато Парана
|5
|2
|3
|0
|4 - 1
|9
|14.
|Уракан
|6
|2
|3
|1
|6 - 4
|9
|15.
|Колон
|5
|2
|2
|1
|5 - 6
|8
|16.
|Велес Сарсфилд
|5
|2
|2
|1
|8 - 2
|8
|17.
|Унион Санта-Фе
|5
|2
|1
|2
|7 - 4
|7
|18.
|Аргентинос Хуниорс
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|19.
|Сан-Лоренсо
|4
|2
|1
|1
|5 - 2
|7
|20.
|Альдосиви
|5
|2
|0
|3
|6 - 7
|6
|21.
|Росарио Сентраль
|5
|2
|0
|3
|8 - 6
|6
|22.
|Арсенал Саранди
|5
|1
|3
|1
|4 - 6
|6
|23.
|Бока Хуниорс
|4
|1
|2
|1
|2 - 3
|5
|24.
|Атлетико Платенсе
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|25.
|Сентраль Кордоба Росарио
|5
|1
|2
|2
|8 - 10
|5
|26.
|Банфилд
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тальерес Кордоба
|6
|3
|1
|2
|8 - 7
|10
|2.
|Ланус
|4
|3
|0
|1
|9 - 8
|9
|3.
|Бока Хуниорс
|6
|2
|3
|1
|6 - 4
|9
|4.
|Индепендьенте Авельянеда
|1:1
|5
|2
|2
|1
|5 - 5
|8
|5.
|Расинг Авельянеда
|5
|2
|2
|1
|5 - 1
|8
|6.
|Ривер Плейт
|1:1
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|7.
|Эстудиантес Касерос
|5
|2
|1
|2
|8 - 8
|7
|8.
|Альдосиви
|5
|2
|1
|2
|5 - 7
|7
|9.
|Колон
|5
|2
|1
|2
|4 - 8
|7
|10.
|Банфилд
|6
|1
|4
|1
|4 - 5
|7
|11.
|Атлетико Тукуман
|5
|2
|0
|3
|6 - 10
|6
|12.
|Унион Санта-Фе
|4
|1
|2
|1
|3 - 6
|5
|13.
|Сан-Лоренсо
|6
|1
|2
|3
|4 - 10
|5
|14.
|Атлетико Платенсе
|5
|1
|2
|2
|8 - 8
|5
|15.
|Аргентинос Хуниорс
|5
|1
|2
|2
|2 - 3
|5
|16.
|Росарио Сентраль
|5
|1
|1
|3
|6 - 7
|4
|17.
|Патронато Парана
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|18.
|Уракан
|4
|0
|3
|1
|2 - 3
|3
|19.
|Годой Крус
|4
|1
|0
|3
|3 - 8
|3
|20.
|Сентраль Кордоба Росарио
|5
|0
|3
|2
|2 - 4
|3
|21.
|Дефенса и Хустисия
|5
|0
|3
|2
|1 - 3
|3
|22.
|Велес Сарсфилд
|4
|0
|2
|2
|1 - 4
|2
|23.
|Ньюэллс Олд Бойз
|5
|0
|2
|3
|1 - 6
|2
|24.
|Сармиенто
|5
|0
|2
|3
|4 - 9
|2
|25.
|Химнасия Ла-Плата
|5
|0
|1
|4
|2 - 10
|1
|26.
|Арсенал Саранди
|5
|0
|1
|4
|1 - 12
|1
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ланус
|Жозе Густаво Санд
|10
|2
|1
|2.
|Годой Крус
|Martin Ojeda
|6
|1
|2
|3.
|Альдосиви
|Каутеруссио Мартин
|6
|2
|0
|4.
|Сентраль Кордоба Росарио
|Milton Gimenez
|5
|2
|2
|5.
|Ланус
|Лопес Хосе Мануэль
|5
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Уракан
|Jonathan Galvan
|6
|0
|2.
|Сармиенто
|Braian Salvareschi
|4
|1
|3.
|Уракан
|Lucas Merolla
|5
|0
|4.
|Банфилд
|Lautaro Rios
|5
|0
|5.
|Ньюэллс Олд Бойз
|Игнасио Скокко
|3
|1