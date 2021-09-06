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Аргентина: Лига професьональ 2021

Ривер Плейт
1:1
Второй тайм: 70'
Индепендьенте Авельянеда
0'
19' Желтая карточка
Карраскаль Хорхе
25' Желтая карточка
Lucas Daniel Romero
0:1
29' Гол
Бустос Фабрисио
52' Желтая карточка
Перес Энцо
1:1
66' Гол
Braian Romero
70'
25
Enrique
Bologna
16
Alex
Vigo
28
Felipe
Pena
Biafore
5
Сукулини
Бруно
20
Каско
Милтон
8
Agustin
Palavecino
24
Перес
Энцо
13
Зидан
Энцо
11
Де
ла
Крус
Николас
10
Карраскаль
Хорхе
19
Braian
Romero
1
Соса
Себастьян
16
Бустос
Фабрисио
24
Sergio
Barreto
33
Инсаурральде
Хуан
3
Thomas
Ortega
23
Бланко
Доминго
29
Lucas
Daniel
Romero
15
Alan
Sonora
7
Роа
Андрес
Фелипе
18
Ромеро
Сильвио
10
Alan
Velasco
Ривер Плейт
4-4-2
Индепендьенте Авельянеда
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Ривер Плейт
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Суарес Матиас 3 0.3
2. Braian Romero 3 0.3
3. Де ла Крус Николас 3 0.3
4. Перес Энцо 2 0.2
5. Альварес Хулиан 2 0.2
6. Сукулини Бруно 1 0.1
7. Зидан Энцо 1 0.1
8. Диас Пауло 1 0.1
9. Карраскаль Хорхе 1 0.1
10. Каско Милтон 0 0
11. Fabricio Angileri 0 0
12. Пинола Хавьер II 0 0
13. Benjamin Rollheiser 0 0
Индепендьенте Авельянеда
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ромеро Сильвио 4 0.4
2. Роа Андрес Фелипе 3 0.3
3. Alan Sonora 2 0.2
4. Инсаурральде Хуан 1 0.1
5. Бустос Фабрисио 1 0.1
6. Паласиос Себастьян 0 0
7. Alan Velasco 0 0
8. Lucas Gonzalez 0 0
9. Thomas Ortega 0 0

Карточки

Ривер Плейт
# Игрок      
1. Карраскаль Хорхе 4 0
2. Каско Милтон 3 0
3. Перес Энцо 2 0
4. Сукулини Бруно 2 0
5. Braian Romero 2 0
6. Армани Франко 2 0
7. Agustin Fontana 2 0
8. Диас Пауло 2 0
9. Jose Antonio Paradela 2 0
10. Alex Vigo 2 0
11. Суарес Матиас 1 0
12. Зидан Энцо 1 0
13. Де ла Крус Николас 1 0
14. Рохас Роберт 1 0
15. Benjamin Rollheiser 1 0
16. Мартинес Эктор II 1 0
Индепендьенте Авельянеда
# Игрок      
1. Бланко Доминго 2 1
2. Инсаурральде Хуан 3 0
3. Lucas Daniel Romero 2 0
4. Роа Андрес Фелипе 2 0
5. Alan Velasco 2 0
6. Thomas Ortega 2 0
7. Соса Себастьян 1 0
8. Паласиос Себастьян 1 0
9. Sergio Barreto 1 0
10. Javier Ostachuk 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ривер Плейт 17.65% (3) 0 23.53% (4) 23.53% (4) 11.76% (2) 23.53% (4)
 Индепендьенте Авельянеда 10% (1) 10% (1) 40% (4) 20% (2) 20% (2) 0

Предыдущие игры

Ривер Плейт Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Сармиенто 1:2 Ривер Плейт Ривер Плейт 2:0 Альдосиви Химнасия Ла-Плата 1:1 Ривер Плейт Атлетико Минейро 3:0 Ривер Плейт
Ривер Плейт 2:0 Велес Сарсфилд Ривер Плейт 0:1 Атлетико Минейро Годой Крус 2:1 Ривер Плейт Бока Хуниорс 0:0 Ривер Плейт Ривер Плейт 1:1 Уракан Ланус 0:3 Ривер Плейт Ривер Плейт 4:0 Унион Санта-Фе Аргентинос Хуниорс 0:2 Ривер Плейт Ривер Плейт 1:2 Колон Ривер Плейт 1:1 Аргентинос Хуниорс Ривер Плейт 1:3 Флуминенсе Ривер Плейт 2:1 Индепендиенте Санта-Фе Бока Хуниорс 1:1 Ривер Плейт Хуниор 1:1 Ривер Плейт Ривер Плейт 4:1 Альдосиви Индепендиенте Санта-Фе 0:0 Ривер Плейт
Индепендьенте Авельянеда Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Индепендьенте Авельянеда 3:0 Колон Атлетико Тукуман 2:0 Индепендьенте Авельянеда Индепендьенте Авельянеда 0:0 Дефенса и Хустисия Росарио Сентраль 1:2 Индепендьенте Авельянеда
Индепендьенте Авельянеда 1:0 Расинг Авельянеда Тигре 2:1 Индепендьенте Авельянеда Атлетико Платенсе 1:1 Индепендьенте Авельянеда Индепендьенте Авельянеда 2:0 Патронато Парана Эстудиантес Касерос 0:1 Индепендьенте Авельянеда Индепендьенте Авельянеда 1:1 Сантос Индепендьенте Авельянеда 0:0 Аргентинос Хуниорс Сантос 1:0 Индепендьенте Авельянеда Индепендьенте Авельянеда 0:2 Колон Индепендьенте Авельянеда 1:0 Гуабира Индепендьенте Авельянеда 1:0 Байя Эстудиантес Касерос 0:0 Индепендьенте Авельянеда Монтевидео Сити Торке 1:1 Индепендьенте Авельянеда Уракан 1:3 Индепендьенте Авельянеда Байя 2:2 Индепендьенте Авельянеда Индепендьенте Авельянеда 0:1 Атлетико Тукуман

Последние игры между собой

Ривер Плейт: победы: 10, ничьи: 2, поражения: 8
Индепендьенте Авельянеда: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 10
Ривер Плейт 0:2 Индепендьенте Авельянеда Кубок Диего Марадоны Индепендьенте Авельянеда 1:2 Ривер Плейт Суперлига Ривер Плейт 3:0 Индепендьенте Авельянеда Суперлига Ривер Плейт 3:1 Индепендьенте Авельянеда Кубок Либертадорес
Индепендьенте Авельянеда 0:0 Ривер Плейт Кубок Либертадорес Индепендьенте Авельянеда 1:0 Ривер Плейт Суперлига Индепендьенте Авельянеда 1:0 Ривер Плейт Примера Ривер Плейт 1:0 Индепендьенте Авельянеда Примера Ривер Плейт 2:3 Индепендьенте Авельянеда Товарищеские матчи Индепендьенте Авельянеда 3:0 Ривер Плейт Примера Ривер Плейт 4:0 Индепендьенте Авельянеда Товарищеские матчи Ривер Плейт 4:1 Индепендьенте Авельянеда Примера Ривер Плейт 2:1 Индепендьенте Авельянеда Примера Индепендьенте Авельянеда 0:2 Ривер Плейт Товарищеские матчи (Аргентина) Индепендьенте Авельянеда 2:2 Ривер Плейт Примера Индепендьенте Авельянеда 0:1 Ривер Плейт Примера А Ривер Плейт 3:2 Индепендьенте Авельянеда Примера А Индепендьенте Авельянеда 2:0 Ривер Плейт Примера А Ривер Плейт 2:3 Индепендьенте Авельянеда Torneo Pentagonal de Verano Ривер Плейт 1:3 Индепендьенте Авельянеда Примера А
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тальерес Кордоба 10 6 2 2 14 - 7 20
2. Ланус 10 6 2 2 20 - 16 20
3. Индепендьенте Авельянеда 1:1 10 5 4 1 11 - 5 19
4. Ривер Плейт 1:1 10 5 3 2 18 - 8 18
5. Расинг Авельянеда 10 4 5 1 8 - 1 17
6. Эстудиантес Касерос 9 5 1 3 15 - 9 16
7. Атлетико Тукуман 10 4 3 3 11 - 12 15
8. Колон 10 4 3 3 9 - 14 15
9. Бока Хуниорс 10 3 5 2 8 - 7 14
10. Годой Крус 10 4 1 5 14 - 15 13
11. Альдосиви 10 4 1 5 11 - 14 13
12. Дефенса и Хустисия 10 3 4 3 12 - 10 13
13. Патронато Парана 10 3 4 3 8 - 9 13
14. Унион Санта-Фе 9 3 3 3 10 - 10 12
15. Аргентинос Хуниорс 9 3 3 3 7 - 6 12
16. Ньюэллс Олд Бойз 10 3 3 4 11 - 13 12
17. Сан-Лоренсо 10 3 3 4 9 - 12 12
18. Уракан 10 2 6 2 8 - 7 12
19. Сармиенто 10 3 2 5 10 - 14 11
20. Велес Сарсфилд 9 2 4 3 9 - 6 10
21. Атлетико Платенсе 10 2 4 4 13 - 15 10
22. Химнасия Ла-Плата 10 2 4 4 7 - 13 10
23. Росарио Сентраль 10 3 1 6 14 - 13 10
24. Банфилд 10 1 6 3 7 - 11 9
25. Сентраль Кордоба Росарио 10 1 5 4 10 - 14 8
26. Арсенал Саранди 10 1 4 5 5 - 18 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Индепендьенте Авельянеда 1:1 5 3 2 0 6 - 0 11
2. Ривер Плейт 1:1 6 3 2 1 11 - 4 11
3. Ланус 6 3 2 1 11 - 8 11
4. Ньюэллс Олд Бойз 5 3 1 1 10 - 7 10
5. Тальерес Кордоба 4 3 1 0 6 - 0 10
6. Годой Крус 6 3 1 2 11 - 7 10
7. Дефенса и Хустисия 5 3 1 1 11 - 7 10
8. Эстудиантес Касерос 4 3 0 1 7 - 1 9
9. Расинг Авельянеда 5 2 3 0 3 - 0 9
10. Сармиенто 5 3 0 2 6 - 5 9
11. Химнасия Ла-Плата 5 2 3 0 5 - 3 9
12. Атлетико Тукуман 5 2 3 0 5 - 2 9
13. Патронато Парана 5 2 3 0 4 - 1 9
14. Уракан 6 2 3 1 6 - 4 9
15. Колон 5 2 2 1 5 - 6 8
16. Велес Сарсфилд 5 2 2 1 8 - 2 8
17. Унион Санта-Фе 5 2 1 2 7 - 4 7
18. Аргентинос Хуниорс 4 2 1 1 5 - 3 7
19. Сан-Лоренсо 4 2 1 1 5 - 2 7
20. Альдосиви 5 2 0 3 6 - 7 6
21. Росарио Сентраль 5 2 0 3 8 - 6 6
22. Арсенал Саранди 5 1 3 1 4 - 6 6
23. Бока Хуниорс 4 1 2 1 2 - 3 5
24. Атлетико Платенсе 5 1 2 2 5 - 7 5
25. Сентраль Кордоба Росарио 5 1 2 2 8 - 10 5
26. Банфилд 4 0 2 2 3 - 6 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тальерес Кордоба 6 3 1 2 8 - 7 10
2. Ланус 4 3 0 1 9 - 8 9
3. Бока Хуниорс 6 2 3 1 6 - 4 9
4. Индепендьенте Авельянеда 1:1 5 2 2 1 5 - 5 8
5. Расинг Авельянеда 5 2 2 1 5 - 1 8
6. Ривер Плейт 1:1 4 2 1 1 7 - 4 7
7. Эстудиантес Касерос 5 2 1 2 8 - 8 7
8. Альдосиви 5 2 1 2 5 - 7 7
9. Колон 5 2 1 2 4 - 8 7
10. Банфилд 6 1 4 1 4 - 5 7
11. Атлетико Тукуман 5 2 0 3 6 - 10 6
12. Унион Санта-Фе 4 1 2 1 3 - 6 5
13. Сан-Лоренсо 6 1 2 3 4 - 10 5
14. Атлетико Платенсе 5 1 2 2 8 - 8 5
15. Аргентинос Хуниорс 5 1 2 2 2 - 3 5
16. Росарио Сентраль 5 1 1 3 6 - 7 4
17. Патронато Парана 5 1 1 3 4 - 8 4
18. Уракан 4 0 3 1 2 - 3 3
19. Годой Крус 4 1 0 3 3 - 8 3
20. Сентраль Кордоба Росарио 5 0 3 2 2 - 4 3
21. Дефенса и Хустисия 5 0 3 2 1 - 3 3
22. Велес Сарсфилд 4 0 2 2 1 - 4 2
23. Ньюэллс Олд Бойз 5 0 2 3 1 - 6 2
24. Сармиенто 5 0 2 3 4 - 9 2
25. Химнасия Ла-Плата 5 0 1 4 2 - 10 1
26. Арсенал Саранди 5 0 1 4 1 - 12 1

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ланус Жозе Густаво Санд 10 2 1
2. Годой Крус Martin Ojeda 6 1 2
3. Альдосиви Каутеруссио Мартин 6 2 0
4. Сентраль Кордоба Росарио Milton Gimenez 5 2 2
5. Ланус Лопес Хосе Мануэль 5 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Уракан Jonathan Galvan 6 0
2. Сармиенто Braian Salvareschi 4 1
3. Уракан Lucas Merolla 5 0
4. Банфилд Lautaro Rios 5 0
5. Ньюэллс Олд Бойз Игнасио Скокко 3 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    29'
    Г О О О О Л - Бустос Фабрисио бьет в цель!
  • Желтая карточка
    25'
    Лукас Даниэль Ромеро получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    19'
    Карраскаль Хорхе получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Ривер Плейт
Ничья
Индепендьенте Авельянеда
8.50
3.50
3.46
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Ривер Плейт 1:1 Индепендьенте Авельянеда онлайн




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