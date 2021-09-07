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Аргентина: Лига професьональ 2021

Эстудиантес Касерос
1:1
Конец матча
Аргентинос Хуниорс
0'
2' Желтая карточка
Сукуи Фернандо
24' Желтая карточка
Franco Moyano
43' Желтая карточка
Elias Gomez
0:1
70' Пенальти
Cesar Florentin
1:1
84' Пенальти
Пеллегрини Матиас
90' Желтая карточка
Kevin Mac Allister
90'+6
21
Андухар
Марьяно
29
Leonardo
Godoy
3
Рохель
Агустин
18
Ногера
Фабьян
15
Паскини
Николас
17
Кастро
Мануэль
30
Jorge
Rodriguez
I
8
Сукуи
Фернандо
14
Санчес-Миньо
Хуан
19
Айови
Хайме
16
Juan
Apaolaza
12
Lucas
Abraham
Chavez
4
Kevin
Mac
Allister
2
Miguel
Angel
Torren
16
Carlos
Quintana
7
Кабрера
Хавьер
11
Jonathan
David
Gomez
17
Franco
Moyano
6
Lucas
Villalba
24
Elias
Gomez
10
Cesar
Florentin
32
Nicolas
Reniero
Эстудиантес Касерос
4-4-2
Аргентинос Хуниорс
3-5-1-1

Бомбардиры внутри турнира

Эстудиантес Касерос
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кастро Мануэль 5 0.5
2. Juan Apaolaza 3 0.3
3. Ногера Фабьян 2 0.2
4. Пеллегрини Матиас 2 (1) 0.2
5. Leonardo Godoy 1 0.1
6. Gustavo Del Prete 1 0.1
7. Паскини Николас 1 0.1
8. Leandro Diaz III 1 0.1
9. Сукуи Фернандо 0 0
10. Санчес-Миньо Хуан 0 0
11. Эстевес Науэль 0 0
12. Jorge Rodriguez I 0 0
13. Nicolas Palavecino 0 0
Аргентинос Хуниорс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Nicolas Reniero 2 0.2
2. Mateo Agustin Coronel 1 0.1
3. Gabriel Carabajal 1 (1) 0.1
4. Jonathan David Gomez 1 0.1
5. Lucas Villalba 1 0.1
6. Matias Romero1 1 0.1
7. Cesar Florentin 1 (1) 0.1

Карточки

Эстудиантес Касерос
# Игрок      
1. Сукуи Фернандо 4 0
2. Ногера Фабьян 3 0
3. Juan Apaolaza 3 0
4. Айови Хайме 2 0
5. Санчес-Миньо Хуан 2 0
6. Паскини Николас 2 0
7. Leonardo Godoy 1 0
8. Jorge Rodriguez I 1 0
9. Gustavo Del Prete 1 0
10. Рохель Агустин 1 0
11. Пеллегрини Матиас 1 0
Аргентинос Хуниорс
# Игрок      
1. Lucas Villalba 4 0
2. Kevin Mac Allister 4 0
3. Jonathan David Gomez 3 0
4. Кабрера Хавьер 1 1
5. Miguel Angel Torren 2 0
6. Nicolas Reniero 2 0
7. Cesar Florentin 2 0
8. Ауче Габриэль 1 0
9. Gabriel Carabajal 1 0
10. Elias Gomez 1 0
11. Luciano Gomez 1 0
12. Franco Moyano 1 0
13. Matias Romero1 1 0
14. Marco Di Cesare 1 0
15. Lautro Ovando 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Эстудиантес Касерос 12.5% (2) 6.25% (1) 6.25% (1) 18.75% (3) 25% (4) 31.25% (5)
 Аргентинос Хуниорс 12.5% (1) 12.5% (1) 0 12.5% (1) 25% (2) 37.5% (3)

Предыдущие игры

Эстудиантес Касерос Последние 20 матчей: +7 =8 -5
Эстудиантес Касерос 0:0 Темперлей Тальерес Кордоба 2:0 Эстудиантес Касерос Эстудиантес Рио-Куарто 1:1 Эстудиантес Касерос Эстудиантес Касерос 2:0 Сан-Лоренсо
Эстудиантес Касерос 0:0 Химназия Мендоса Банфилд 1:1 Эстудиантес Касерос Депортиво Риестра 1:0 Эстудиантес Касерос Эстудиантес Касерос 1:0 Бока Хуниорс Сентраль Кордоба Росарио 1:2 Эстудиантес Касерос Эстудиантес Касерос 0:0 Бельграно Эстудиантес Касерос 4:0 Арсенал Саранди Сан-Мартин Тукуман 0:0 Эстудиантес Касерос Ньюэллс Олд Бойз 4:2 Эстудиантес Касерос Эстудиантес Касерос 0:1 Индепендьенте Авельянеда Эстудиантес Касерос 1:2 Альмиранте Браун Эстудиантес Касерос 1:1 Нуэва Чикаго Сармиенто 0:3 Эстудиантес Касерос Чакарита Хуниорс 0:0 Эстудиантес Касерос Эстудиантес Касерос 2:1 Атланта Атлетико Митре 0:2 Эстудиантес Касерос
Аргентинос Хуниорс Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Унион Санта-Фе 1:0 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 1:2 Тальерес Кордоба Сан-Лоренсо 0:1 Аргентинос Хуниорс Химнасия Ла-Плата 2:3 Аргентинос Хуниорс
Аргентинос Хуниорс 2:0 Банфилд Бока Хуниорс 1:1 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 1:1 Сентраль Кордоба Росарио Арсенал Саранди 1:0 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 1:0 Ньюэллс Олд Бойз Аргентинос Хуниорс 0:2 Ривер Плейт Индепендьенте Авельянеда 0:0 Аргентинос Хуниорс Ривер Плейт 1:1 Аргентинос Хуниорс Насьональ Монтевидео 2:0 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 1:0 Атлетико Насьональ II Аргентинос Хуниорс 0:1 Универсидад Католика Чили Аргентинос Хуниорс 2:0 Эстудиантес Касерос Атлетико Насьональ II 0:2 Аргентинос Хуниорс Альдосиви 1:3 Аргентинос Хуниорс Универсидад Католика Чили 0:2 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 1:1 Банфилд

Последние игры между собой

Эстудиантес Касерос: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Аргентинос Хуниорс: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Аргентинос Хуниорс 2:0 Эстудиантес Касерос Лига професиональ Аргентинос Хуниорс 1:0 Эстудиантес Касерос Кубок Диего Марадоны Эстудиантес Касерос 0:1 Аргентинос Хуниорс Кубок Диего Марадоны Аргентинос Хуниорс 1:1 Эстудиантес Касерос Суперлига
Аргентинос Хуниорс 2:1 Эстудиантес Касерос Суперлига Эстудиантес Касерос 1:0 Аргентинос Хуниорс Суперлига Эстудиантес Касерос 4:1 Аргентинос Хуниорс Примера Аргентинос Хуниорс 2:2 Эстудиантес Касерос Примера Эстудиантес Касерос 1:0 Аргентинос Хуниорс Примера Аргентинос Хуниорс 1:0 Эстудиантес Касерос Примера Эстудиантес Касерос 0:0 Аргентинос Хуниорс Примера Аргентинос Хуниорс 2:1 Эстудиантес Касерос Примера Эстудиантес Касерос 4:3 Аргентинос Хуниорс Примера А Аргентинос Хуниорс 0:0 Эстудиантес Касерос Примера А Эстудиантес Касерос 3:1 Аргентинос Хуниорс Примера А Эстудиантес Касерос 0:1 Аргентинос Хуниорс Примера А Аргентинос Хуниорс 1:0 Эстудиантес Касерос Примера А Эстудиантес Касерос 3:2 Аргентинос Хуниорс Примера А Эстудиантес Касерос 1:0 Аргентинос Хуниорс Копа Судамерикана Аргентинос Хуниорс 1:1 Эстудиантес Касерос Примера А
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тальерес Кордоба 10 6 2 2 14 - 7 20
2. Ланус 10 6 2 2 20 - 16 20
3. Индепендьенте Авельянеда 10 5 4 1 11 - 5 19
4. Ривер Плейт 10 5 3 2 18 - 8 18
5. Эстудиантес Касерос 10 5 2 3 16 - 10 17
6. Расинг Авельянеда 10 4 5 1 8 - 1 17
7. Атлетико Тукуман 10 4 3 3 11 - 12 15
8. Колон 10 4 3 3 9 - 14 15
9. Бока Хуниорс 10 3 5 2 8 - 7 14
10. Годой Крус 10 4 1 5 14 - 15 13
11. Альдосиви 10 4 1 5 11 - 14 13
12. Велес Сарсфилд 10 3 4 3 13 - 6 13
13. Дефенса и Хустисия 10 3 4 3 12 - 10 13
14. Аргентинос Хуниорс 10 3 4 3 8 - 7 13
15. Патронато Парана 10 3 4 3 8 - 9 13
16. Ньюэллс Олд Бойз 10 3 3 4 11 - 13 12
17. Унион Санта-Фе 10 3 3 4 10 - 14 12
18. Сан-Лоренсо 10 3 3 4 9 - 12 12
19. Уракан 10 2 6 2 8 - 7 12
20. Сармиенто 10 3 2 5 10 - 14 11
21. Атлетико Платенсе 10 2 4 4 13 - 15 10
22. Химнасия Ла-Плата 10 2 4 4 7 - 13 10
23. Росарио Сентраль 10 3 1 6 14 - 13 10
24. Банфилд 10 1 6 3 7 - 11 9
25. Сентраль Кордоба Росарио 10 1 5 4 10 - 14 8
26. Арсенал Саранди 10 1 4 5 5 - 18 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Индепендьенте Авельянеда 5 3 2 0 6 - 0 11
2. Ривер Плейт 6 3 2 1 11 - 4 11
3. Велес Сарсфилд 6 3 2 1 12 - 2 11
4. Ланус 6 3 2 1 11 - 8 11
5. Ньюэллс Олд Бойз 5 3 1 1 10 - 7 10
6. Тальерес Кордоба 4 3 1 0 6 - 0 10
7. Эстудиантес Касерос 5 3 1 1 8 - 2 10
8. Годой Крус 6 3 1 2 11 - 7 10
9. Дефенса и Хустисия 5 3 1 1 11 - 7 10
10. Патронато Парана 5 2 3 0 4 - 1 9
11. Расинг Авельянеда 5 2 3 0 3 - 0 9
12. Сармиенто 5 3 0 2 6 - 5 9
13. Химнасия Ла-Плата 5 2 3 0 5 - 3 9
14. Атлетико Тукуман 5 2 3 0 5 - 2 9
15. Уракан 6 2 3 1 6 - 4 9
16. Колон 5 2 2 1 5 - 6 8
17. Унион Санта-Фе 5 2 1 2 7 - 4 7
18. Аргентинос Хуниорс 4 2 1 1 5 - 3 7
19. Сан-Лоренсо 4 2 1 1 5 - 2 7
20. Альдосиви 5 2 0 3 6 - 7 6
21. Росарио Сентраль 5 2 0 3 8 - 6 6
22. Арсенал Саранди 5 1 3 1 4 - 6 6
23. Бока Хуниорс 4 1 2 1 2 - 3 5
24. Атлетико Платенсе 5 1 2 2 5 - 7 5
25. Сентраль Кордоба Росарио 5 1 2 2 8 - 10 5
26. Банфилд 4 0 2 2 3 - 6 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тальерес Кордоба 6 3 1 2 8 - 7 10
2. Ланус 4 3 0 1 9 - 8 9
3. Бока Хуниорс 6 2 3 1 6 - 4 9
4. Индепендьенте Авельянеда 5 2 2 1 5 - 5 8
5. Расинг Авельянеда 5 2 2 1 5 - 1 8
6. Ривер Плейт 4 2 1 1 7 - 4 7
7. Эстудиантес Касерос 5 2 1 2 8 - 8 7
8. Альдосиви 5 2 1 2 5 - 7 7
9. Колон 5 2 1 2 4 - 8 7
10. Банфилд 6 1 4 1 4 - 5 7
11. Атлетико Тукуман 5 2 0 3 6 - 10 6
12. Аргентинос Хуниорс 6 1 3 2 3 - 4 6
13. Унион Санта-Фе 5 1 2 2 3 - 10 5
14. Сан-Лоренсо 6 1 2 3 4 - 10 5
15. Атлетико Платенсе 5 1 2 2 8 - 8 5
16. Росарио Сентраль 5 1 1 3 6 - 7 4
17. Патронато Парана 5 1 1 3 4 - 8 4
18. Уракан 4 0 3 1 2 - 3 3
19. Годой Крус 4 1 0 3 3 - 8 3
20. Сентраль Кордоба Росарио 5 0 3 2 2 - 4 3
21. Дефенса и Хустисия 5 0 3 2 1 - 3 3
22. Велес Сарсфилд 4 0 2 2 1 - 4 2
23. Ньюэллс Олд Бойз 5 0 2 3 1 - 6 2
24. Сармиенто 5 0 2 3 4 - 9 2
25. Химнасия Ла-Плата 5 0 1 4 2 - 10 1
26. Арсенал Саранди 5 0 1 4 1 - 12 1

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ланус Жозе Густаво Санд 10 2 1
2. Годой Крус Martin Ojeda 6 1 2
3. Альдосиви Каутеруссио Мартин 6 2 0
4. Сентраль Кордоба Росарио Milton Gimenez 5 2 2
5. Ланус Лопес Хосе Мануэль 5 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Уракан Jonathan Galvan 6 0
2. Сармиенто Braian Salvareschi 4 1
3. Уракан Lucas Merolla 5 0
4. Банфилд Lautaro Rios 5 0
5. Ньюэллс Олд Бойз Игнасио Скокко 3 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    43'
    Элиас Гомес получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    24'
    Франко Мояно получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    2'
    Сукуи Фернандо получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Эстудиантес Касерос 1:1 Аргентинос Хуниорс онлайн




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