Аргентина: Лига професьональ 2021
Эстудиантес Касерос
1:1
Конец матча
Аргентинос Хуниорс
2' Желтая карточкаСукуи Фернандо
24' Желтая карточкаFranco Moyano
43' Желтая карточкаElias Gomez
0:1
70' ПенальтиCesar Florentin
1:1
84' ПенальтиПеллегрини Матиас
90' Желтая карточкаKevin Mac Allister
19
Айови
Хайме
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Айови ХаймеНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
11 Deian Veron
-
-
-
Главный тренер: Ricardo Zielinsky
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Elias GomezПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Gabriel Milito
Ход матча
24'
43'
70'
0:1
84'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кастро Мануэль
|5
|0.5
|2.
|Juan Apaolaza
|3
|0.3
|3.
|Ногера Фабьян
|2
|0.2
|4.
|Пеллегрини Матиас
|2 (1)
|0.2
|5.
|Leonardo Godoy
|1
|0.1
|6.
|Gustavo Del Prete
|1
|0.1
|7.
|Паскини Николас
|1
|0.1
|8.
|Leandro Diaz III
|1
|0.1
|9.
|Сукуи Фернандо
|0
|0
|10.
|Санчес-Миньо Хуан
|0
|0
|11.
|Эстевес Науэль
|0
|0
|12.
|Jorge Rodriguez I
|0
|0
|13.
|Nicolas Palavecino
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Nicolas Reniero
|2
|0.2
|2.
|Mateo Agustin Coronel
|1
|0.1
|3.
|Gabriel Carabajal
|1 (1)
|0.1
|4.
|Jonathan David Gomez
|1
|0.1
|5.
|Lucas Villalba
|1
|0.1
|6.
|Matias Romero1
|1
|0.1
|7.
|Cesar Florentin
|1 (1)
|0.1
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Сукуи Фернандо
|4
|0
|2.
|Ногера Фабьян
|3
|0
|3.
|Juan Apaolaza
|3
|0
|4.
|Айови Хайме
|2
|0
|5.
|Санчес-Миньо Хуан
|2
|0
|6.
|Паскини Николас
|2
|0
|7.
|Leonardo Godoy
|1
|0
|8.
|Jorge Rodriguez I
|1
|0
|9.
|Gustavo Del Prete
|1
|0
|10.
|Рохель Агустин
|1
|0
|11.
|Пеллегрини Матиас
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Lucas Villalba
|4
|0
|2.
|Kevin Mac Allister
|4
|0
|3.
|Jonathan David Gomez
|3
|0
|4.
|Кабрера Хавьер
|1
|1
|5.
|Miguel Angel Torren
|2
|0
|6.
|Nicolas Reniero
|2
|0
|7.
|Cesar Florentin
|2
|0
|8.
|Ауче Габриэль
|1
|0
|9.
|Gabriel Carabajal
|1
|0
|10.
|Elias Gomez
|1
|0
|11.
|Luciano Gomez
|1
|0
|12.
|Franco Moyano
|1
|0
|13.
|Matias Romero1
|1
|0
|14.
|Marco Di Cesare
|1
|0
|15.
|Lautro Ovando
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Эстудиантес Касерос
|12.5% (2)
|6.25% (1)
|6.25% (1)
|18.75% (3)
|25% (4)
|31.25% (5)
|Аргентинос Хуниорс
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|0
|12.5% (1)
|25% (2)
|37.5% (3)
Предыдущие игры
Эстудиантес Касерос Последние 20 матчей: +7 =8 -5Эстудиантес Касерос 0:0 Темперлей Тальерес Кордоба 2:0 Эстудиантес Касерос Эстудиантес Рио-Куарто 1:1 Эстудиантес Касерос Эстудиантес Касерос 2:0 Сан-Лоренсо
Эстудиантес Касерос 0:0 Химназия Мендоса Банфилд 1:1 Эстудиантес Касерос Депортиво Риестра 1:0 Эстудиантес Касерос Эстудиантес Касерос 1:0 Бока Хуниорс Сентраль Кордоба Росарио 1:2 Эстудиантес Касерос Эстудиантес Касерос 0:0 Бельграно Эстудиантес Касерос 4:0 Арсенал Саранди Сан-Мартин Тукуман 0:0 Эстудиантес Касерос Ньюэллс Олд Бойз 4:2 Эстудиантес Касерос Эстудиантес Касерос 0:1 Индепендьенте Авельянеда Эстудиантес Касерос 1:2 Альмиранте Браун Эстудиантес Касерос 1:1 Нуэва Чикаго Сармиенто 0:3 Эстудиантес Касерос Чакарита Хуниорс 0:0 Эстудиантес Касерос Эстудиантес Касерос 2:1 Атланта Атлетико Митре 0:2 Эстудиантес Касерос
Аргентинос Хуниорс Последние 20 матчей: +9 =5 -6Унион Санта-Фе 1:0 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 1:2 Тальерес Кордоба Сан-Лоренсо 0:1 Аргентинос Хуниорс Химнасия Ла-Плата 2:3 Аргентинос Хуниорс
Аргентинос Хуниорс 2:0 Банфилд Бока Хуниорс 1:1 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 1:1 Сентраль Кордоба Росарио Арсенал Саранди 1:0 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 1:0 Ньюэллс Олд Бойз Аргентинос Хуниорс 0:2 Ривер Плейт Индепендьенте Авельянеда 0:0 Аргентинос Хуниорс Ривер Плейт 1:1 Аргентинос Хуниорс Насьональ Монтевидео 2:0 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 1:0 Атлетико Насьональ II Аргентинос Хуниорс 0:1 Универсидад Католика Чили Аргентинос Хуниорс 2:0 Эстудиантес Касерос Атлетико Насьональ II 0:2 Аргентинос Хуниорс Альдосиви 1:3 Аргентинос Хуниорс Универсидад Католика Чили 0:2 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 1:1 Банфилд
Последние игры между собой
Эстудиантес Касерос: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Аргентинос Хуниорс: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Аргентинос Хуниорс 2:1 Эстудиантес Касерос Суперлига Эстудиантес Касерос 1:0 Аргентинос Хуниорс Суперлига Эстудиантес Касерос 4:1 Аргентинос Хуниорс Примера Аргентинос Хуниорс 2:2 Эстудиантес Касерос Примера Эстудиантес Касерос 1:0 Аргентинос Хуниорс Примера Аргентинос Хуниорс 1:0 Эстудиантес Касерос Примера Эстудиантес Касерос 0:0 Аргентинос Хуниорс Примера Аргентинос Хуниорс 2:1 Эстудиантес Касерос Примера Эстудиантес Касерос 4:3 Аргентинос Хуниорс Примера А Аргентинос Хуниорс 0:0 Эстудиантес Касерос Примера А Эстудиантес Касерос 3:1 Аргентинос Хуниорс Примера А Эстудиантес Касерос 0:1 Аргентинос Хуниорс Примера А Аргентинос Хуниорс 1:0 Эстудиантес Касерос Примера А Эстудиантес Касерос 3:2 Аргентинос Хуниорс Примера А Эстудиантес Касерос 1:0 Аргентинос Хуниорс Копа Судамерикана Аргентинос Хуниорс 1:1 Эстудиантес Касерос Примера А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тальерес Кордоба
|10
|6
|2
|2
|14 - 7
|20
|2.
|Ланус
|10
|6
|2
|2
|20 - 16
|20
|3.
|Индепендьенте Авельянеда
|10
|5
|4
|1
|11 - 5
|19
|4.
|Ривер Плейт
|10
|5
|3
|2
|18 - 8
|18
|5.
|Эстудиантес Касерос
|10
|5
|2
|3
|16 - 10
|17
|6.
|Расинг Авельянеда
|10
|4
|5
|1
|8 - 1
|17
|7.
|Атлетико Тукуман
|10
|4
|3
|3
|11 - 12
|15
|8.
|Колон
|10
|4
|3
|3
|9 - 14
|15
|9.
|Бока Хуниорс
|10
|3
|5
|2
|8 - 7
|14
|10.
|Годой Крус
|10
|4
|1
|5
|14 - 15
|13
|11.
|Альдосиви
|10
|4
|1
|5
|11 - 14
|13
|12.
|Велес Сарсфилд
|10
|3
|4
|3
|13 - 6
|13
|13.
|Дефенса и Хустисия
|10
|3
|4
|3
|12 - 10
|13
|14.
|Аргентинос Хуниорс
|10
|3
|4
|3
|8 - 7
|13
|15.
|Патронато Парана
|10
|3
|4
|3
|8 - 9
|13
|16.
|Ньюэллс Олд Бойз
|10
|3
|3
|4
|11 - 13
|12
|17.
|Унион Санта-Фе
|10
|3
|3
|4
|10 - 14
|12
|18.
|Сан-Лоренсо
|10
|3
|3
|4
|9 - 12
|12
|19.
|Уракан
|10
|2
|6
|2
|8 - 7
|12
|20.
|Сармиенто
|10
|3
|2
|5
|10 - 14
|11
|21.
|Атлетико Платенсе
|10
|2
|4
|4
|13 - 15
|10
|22.
|Химнасия Ла-Плата
|10
|2
|4
|4
|7 - 13
|10
|23.
|Росарио Сентраль
|10
|3
|1
|6
|14 - 13
|10
|24.
|Банфилд
|10
|1
|6
|3
|7 - 11
|9
|25.
|Сентраль Кордоба Росарио
|10
|1
|5
|4
|10 - 14
|8
|26.
|Арсенал Саранди
|10
|1
|4
|5
|5 - 18
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Индепендьенте Авельянеда
|5
|3
|2
|0
|6 - 0
|11
|2.
|Ривер Плейт
|6
|3
|2
|1
|11 - 4
|11
|3.
|Велес Сарсфилд
|6
|3
|2
|1
|12 - 2
|11
|4.
|Ланус
|6
|3
|2
|1
|11 - 8
|11
|5.
|Ньюэллс Олд Бойз
|5
|3
|1
|1
|10 - 7
|10
|6.
|Тальерес Кордоба
|4
|3
|1
|0
|6 - 0
|10
|7.
|Эстудиантес Касерос
|5
|3
|1
|1
|8 - 2
|10
|8.
|Годой Крус
|6
|3
|1
|2
|11 - 7
|10
|9.
|Дефенса и Хустисия
|5
|3
|1
|1
|11 - 7
|10
|10.
|Патронато Парана
|5
|2
|3
|0
|4 - 1
|9
|11.
|Расинг Авельянеда
|5
|2
|3
|0
|3 - 0
|9
|12.
|Сармиенто
|5
|3
|0
|2
|6 - 5
|9
|13.
|Химнасия Ла-Плата
|5
|2
|3
|0
|5 - 3
|9
|14.
|Атлетико Тукуман
|5
|2
|3
|0
|5 - 2
|9
|15.
|Уракан
|6
|2
|3
|1
|6 - 4
|9
|16.
|Колон
|5
|2
|2
|1
|5 - 6
|8
|17.
|Унион Санта-Фе
|5
|2
|1
|2
|7 - 4
|7
|18.
|Аргентинос Хуниорс
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|19.
|Сан-Лоренсо
|4
|2
|1
|1
|5 - 2
|7
|20.
|Альдосиви
|5
|2
|0
|3
|6 - 7
|6
|21.
|Росарио Сентраль
|5
|2
|0
|3
|8 - 6
|6
|22.
|Арсенал Саранди
|5
|1
|3
|1
|4 - 6
|6
|23.
|Бока Хуниорс
|4
|1
|2
|1
|2 - 3
|5
|24.
|Атлетико Платенсе
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|25.
|Сентраль Кордоба Росарио
|5
|1
|2
|2
|8 - 10
|5
|26.
|Банфилд
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тальерес Кордоба
|6
|3
|1
|2
|8 - 7
|10
|2.
|Ланус
|4
|3
|0
|1
|9 - 8
|9
|3.
|Бока Хуниорс
|6
|2
|3
|1
|6 - 4
|9
|4.
|Индепендьенте Авельянеда
|5
|2
|2
|1
|5 - 5
|8
|5.
|Расинг Авельянеда
|5
|2
|2
|1
|5 - 1
|8
|6.
|Ривер Плейт
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|7.
|Эстудиантес Касерос
|5
|2
|1
|2
|8 - 8
|7
|8.
|Альдосиви
|5
|2
|1
|2
|5 - 7
|7
|9.
|Колон
|5
|2
|1
|2
|4 - 8
|7
|10.
|Банфилд
|6
|1
|4
|1
|4 - 5
|7
|11.
|Атлетико Тукуман
|5
|2
|0
|3
|6 - 10
|6
|12.
|Аргентинос Хуниорс
|6
|1
|3
|2
|3 - 4
|6
|13.
|Унион Санта-Фе
|5
|1
|2
|2
|3 - 10
|5
|14.
|Сан-Лоренсо
|6
|1
|2
|3
|4 - 10
|5
|15.
|Атлетико Платенсе
|5
|1
|2
|2
|8 - 8
|5
|16.
|Росарио Сентраль
|5
|1
|1
|3
|6 - 7
|4
|17.
|Патронато Парана
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|18.
|Уракан
|4
|0
|3
|1
|2 - 3
|3
|19.
|Годой Крус
|4
|1
|0
|3
|3 - 8
|3
|20.
|Сентраль Кордоба Росарио
|5
|0
|3
|2
|2 - 4
|3
|21.
|Дефенса и Хустисия
|5
|0
|3
|2
|1 - 3
|3
|22.
|Велес Сарсфилд
|4
|0
|2
|2
|1 - 4
|2
|23.
|Ньюэллс Олд Бойз
|5
|0
|2
|3
|1 - 6
|2
|24.
|Сармиенто
|5
|0
|2
|3
|4 - 9
|2
|25.
|Химнасия Ла-Плата
|5
|0
|1
|4
|2 - 10
|1
|26.
|Арсенал Саранди
|5
|0
|1
|4
|1 - 12
|1
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ланус
|Жозе Густаво Санд
|10
|2
|1
|2.
|Годой Крус
|Martin Ojeda
|6
|1
|2
|3.
|Альдосиви
|Каутеруссио Мартин
|6
|2
|0
|4.
|Сентраль Кордоба Росарио
|Milton Gimenez
|5
|2
|2
|5.
|Ланус
|Лопес Хосе Мануэль
|5
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Уракан
|Jonathan Galvan
|6
|0
|2.
|Сармиенто
|Braian Salvareschi
|4
|1
|3.
|Уракан
|Lucas Merolla
|5
|0
|4.
|Банфилд
|Lautaro Rios
|5
|0
|5.
|Ньюэллс Олд Бойз
|Игнасио Скокко
|3
|1