Аргентина: Лига професьональ 2021
Велес Сарсфилд
4:0
Конец матча
Унион Санта-Фе
22' Желтая карточкаХианетти Лаутаро
0:0
40' Не забитый пенальтиThiago Almada
1:0
54' ГолLuca Orellano
2:0
56' ГолJuan Martin Lucero
61' Желтая карточкаМанкуэльо Федерико
63' Желтая карточкаОртега Франсиско
3:0
76' ГолДженсон Лукас
83' Красная карточкаFranco Calderon
4:0
87' ГолАдриан Рикардо
12
Lucas
Hoyos
- Основной состав
-
12 Lucas HoyosВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Пеллегрино Маурисио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Mauro PittonПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Gaston ComasПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
34 Kevin ZenonНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Juan Manuel Azconzabal
Ход матча
22'
40'
0:0
54'
1:0
56'
63'
76'
3:0
83'
87'
4:0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Адриан Рикардо
|2
|0.2
|2.
|Agustin Bouzat
|2
|0.2
|3.
|Luca Orellano
|2
|0.2
|4.
|Thiago Almada
|1
|0.1
|5.
|Дженсон Лукас
|1
|0.1
|6.
|Манкуэльо Федерико
|1
|0.1
|7.
|Ортега Франсиско
|1
|0.1
|8.
|Juan Martin Lucero
|1
|0.1
|9.
|Касерес Сантьяго
|1
|0.1
|10.
|Поблет Херонимо
|0
|0
|11.
|Tomas Ezequiel Guidara
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фернандо Андре Маркес
|2
|0.2
|2.
|Nicolas Cordero
|2 (1)
|0.2
|3.
|Juan Manuel Garcia
|1
|0.1
|4.
|Martin Ezequiel Canete
|1
|0.1
|5.
|Cristian Insaurralde
|1
|0.1
|6.
|Emanuel Britez
|1
|0.1
|7.
|Lucas Esquivel
|1
|0.1
|8.
|Federico Vera
|0
|0
|9.
|Juan Ignacio Nardoni
|0
|0
|10.
|Gaston Gonzalez2
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Касерес Сантьяго
|3
|0
|2.
|Damian Fernandez
|1
|1
|3.
|Адриан Рикардо
|1
|1
|4.
|Манкуэльо Федерико
|2
|0
|5.
|Cristian Alberto Tarragona
|2
|0
|6.
|Ортега Франсиско
|2
|0
|7.
|Хианетти Лаутаро
|1
|0
|8.
|Juan Martin Lucero
|1
|0
|9.
|Lucas Hoyos
|1
|0
|10.
|Matias De los Santos II
|1
|0
|11.
|Enzo Martinez3
|1
|0
|12.
|Miguel Brizuela
|1
|0
|13.
|Nazareno Romero
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Juan Portillo
|3
|0
|2.
|Martin Ezequiel Canete
|3
|0
|3.
|Emanuel Britez
|1
|1
|4.
|Lucas Esquivel
|1
|1
|5.
|Корвалан Клаудио
|2
|0
|6.
|Franco Calderon
|0
|1
|7.
|Nicolas Penailillo
|1
|0
|8.
|Juan Manuel Garcia
|1
|0
|9.
|Marco Borgnino
|1
|0
|10.
|Nicolas Cordero
|1
|0
|11.
|Daniel Juarez
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Велес Сарсфилд
|8.33% (1)
|0
|8.33% (1)
|25% (3)
|16.67% (2)
|41.67% (5)
|Унион Санта-Фе
|11.11% (1)
|11.11% (1)
|22.22% (2)
|0
|22.22% (2)
|33.33% (3)
Предыдущие игры
Велес Сарсфилд Последние 20 матчей: +9 =5 -6Велес Сарсфилд 3:0 Годой Крус Уракан 1:1 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 5:1 Ланус Ривер Плейт 2:0 Велес Сарсфилд
Велес Сарсфилд 0:1 Колон Атлетико Тукуман 0:0 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 0:0 Дефенса и Хустисия Росарио Сентраль 1:0 Велес Сарсфилд Барселона Гуаякиль 3:1 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 0:0 Расинг Авельянеда Велес Сарсфилд 1:0 Барселона Гуаякиль Фламенго 0:0 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 2:1 Унион Ла-Калера Велес Сарсфилд 0:0 Расинг Авельянеда Велес Сарсфилд 3:1 ЛДУ Кито Химнасия Ла-Плата 0:5 Велес Сарсфилд Унион Ла-Калера 0:2 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 1:0 Патронато Парана ЛДУ Кито 3:1 Велес Сарсфилд Ланус 1:2 Велес Сарсфилд
Унион Санта-Фе Последние 20 матчей: +7 =8 -5Унион Санта-Фе 1:0 Аргентинос Хуниорс Годой Крус 1:2 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 1:2 Тальерес Кордоба Уракан 0:0 Унион Санта-Фе
Унион Санта-Фе 4:0 Сан-Лоренсо Ланус 1:1 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 0:1 Банфилд Ривер Плейт 4:0 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 1:1 Бока Хуниорс Колон 1:1 Унион Санта-Фе Дефенса и Хустисия 0:1 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 0:0 Индепендьенте Авельянеда Тальерес Кордоба 3:0 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 1:0 Бока Хуниорс Велес Сарсфилд 4:1 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 0:0 Сармиенто Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 1:1 Химнасия Ла-Плата Патронато Парана 0:1 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 3:2 Ланус
Последние игры между собой
Велес Сарсфилд: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 3
Унион Санта-Фе: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тальерес Кордоба
|10
|6
|2
|2
|14 - 7
|20
|2.
|Ланус
|10
|6
|2
|2
|20 - 16
|20
|3.
|Индепендьенте Авельянеда
|10
|5
|4
|1
|11 - 5
|19
|4.
|Ривер Плейт
|10
|5
|3
|2
|18 - 8
|18
|5.
|Эстудиантес Касерос
|10
|5
|2
|3
|16 - 10
|17
|6.
|Расинг Авельянеда
|10
|4
|5
|1
|8 - 1
|17
|7.
|Атлетико Тукуман
|10
|4
|3
|3
|11 - 12
|15
|8.
|Колон
|10
|4
|3
|3
|9 - 14
|15
|9.
|Бока Хуниорс
|10
|3
|5
|2
|8 - 7
|14
|10.
|Годой Крус
|10
|4
|1
|5
|14 - 15
|13
|11.
|Альдосиви
|10
|4
|1
|5
|11 - 14
|13
|12.
|Велес Сарсфилд
|10
|3
|4
|3
|13 - 6
|13
|13.
|Дефенса и Хустисия
|10
|3
|4
|3
|12 - 10
|13
|14.
|Аргентинос Хуниорс
|10
|3
|4
|3
|8 - 7
|13
|15.
|Патронато Парана
|10
|3
|4
|3
|8 - 9
|13
|16.
|Ньюэллс Олд Бойз
|10
|3
|3
|4
|11 - 13
|12
|17.
|Унион Санта-Фе
|10
|3
|3
|4
|10 - 14
|12
|18.
|Сан-Лоренсо
|10
|3
|3
|4
|9 - 12
|12
|19.
|Уракан
|10
|2
|6
|2
|8 - 7
|12
|20.
|Сармиенто
|10
|3
|2
|5
|10 - 14
|11
|21.
|Атлетико Платенсе
|10
|2
|4
|4
|13 - 15
|10
|22.
|Химнасия Ла-Плата
|10
|2
|4
|4
|7 - 13
|10
|23.
|Росарио Сентраль
|10
|3
|1
|6
|14 - 13
|10
|24.
|Банфилд
|10
|1
|6
|3
|7 - 11
|9
|25.
|Сентраль Кордоба Росарио
|10
|1
|5
|4
|10 - 14
|8
|26.
|Арсенал Саранди
|10
|1
|4
|5
|5 - 18
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Индепендьенте Авельянеда
|5
|3
|2
|0
|6 - 0
|11
|2.
|Ривер Плейт
|6
|3
|2
|1
|11 - 4
|11
|3.
|Велес Сарсфилд
|6
|3
|2
|1
|12 - 2
|11
|4.
|Ланус
|6
|3
|2
|1
|11 - 8
|11
|5.
|Ньюэллс Олд Бойз
|5
|3
|1
|1
|10 - 7
|10
|6.
|Тальерес Кордоба
|4
|3
|1
|0
|6 - 0
|10
|7.
|Эстудиантес Касерос
|5
|3
|1
|1
|8 - 2
|10
|8.
|Годой Крус
|6
|3
|1
|2
|11 - 7
|10
|9.
|Дефенса и Хустисия
|5
|3
|1
|1
|11 - 7
|10
|10.
|Патронато Парана
|5
|2
|3
|0
|4 - 1
|9
|11.
|Расинг Авельянеда
|5
|2
|3
|0
|3 - 0
|9
|12.
|Сармиенто
|5
|3
|0
|2
|6 - 5
|9
|13.
|Химнасия Ла-Плата
|5
|2
|3
|0
|5 - 3
|9
|14.
|Атлетико Тукуман
|5
|2
|3
|0
|5 - 2
|9
|15.
|Уракан
|6
|2
|3
|1
|6 - 4
|9
|16.
|Колон
|5
|2
|2
|1
|5 - 6
|8
|17.
|Унион Санта-Фе
|5
|2
|1
|2
|7 - 4
|7
|18.
|Аргентинос Хуниорс
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|19.
|Сан-Лоренсо
|4
|2
|1
|1
|5 - 2
|7
|20.
|Альдосиви
|5
|2
|0
|3
|6 - 7
|6
|21.
|Росарио Сентраль
|5
|2
|0
|3
|8 - 6
|6
|22.
|Арсенал Саранди
|5
|1
|3
|1
|4 - 6
|6
|23.
|Бока Хуниорс
|4
|1
|2
|1
|2 - 3
|5
|24.
|Атлетико Платенсе
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|25.
|Сентраль Кордоба Росарио
|5
|1
|2
|2
|8 - 10
|5
|26.
|Банфилд
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тальерес Кордоба
|6
|3
|1
|2
|8 - 7
|10
|2.
|Ланус
|4
|3
|0
|1
|9 - 8
|9
|3.
|Бока Хуниорс
|6
|2
|3
|1
|6 - 4
|9
|4.
|Индепендьенте Авельянеда
|5
|2
|2
|1
|5 - 5
|8
|5.
|Расинг Авельянеда
|5
|2
|2
|1
|5 - 1
|8
|6.
|Ривер Плейт
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|7.
|Эстудиантес Касерос
|5
|2
|1
|2
|8 - 8
|7
|8.
|Альдосиви
|5
|2
|1
|2
|5 - 7
|7
|9.
|Колон
|5
|2
|1
|2
|4 - 8
|7
|10.
|Банфилд
|6
|1
|4
|1
|4 - 5
|7
|11.
|Атлетико Тукуман
|5
|2
|0
|3
|6 - 10
|6
|12.
|Аргентинос Хуниорс
|6
|1
|3
|2
|3 - 4
|6
|13.
|Унион Санта-Фе
|5
|1
|2
|2
|3 - 10
|5
|14.
|Сан-Лоренсо
|6
|1
|2
|3
|4 - 10
|5
|15.
|Атлетико Платенсе
|5
|1
|2
|2
|8 - 8
|5
|16.
|Росарио Сентраль
|5
|1
|1
|3
|6 - 7
|4
|17.
|Патронато Парана
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|18.
|Уракан
|4
|0
|3
|1
|2 - 3
|3
|19.
|Годой Крус
|4
|1
|0
|3
|3 - 8
|3
|20.
|Сентраль Кордоба Росарио
|5
|0
|3
|2
|2 - 4
|3
|21.
|Дефенса и Хустисия
|5
|0
|3
|2
|1 - 3
|3
|22.
|Велес Сарсфилд
|4
|0
|2
|2
|1 - 4
|2
|23.
|Ньюэллс Олд Бойз
|5
|0
|2
|3
|1 - 6
|2
|24.
|Сармиенто
|5
|0
|2
|3
|4 - 9
|2
|25.
|Химнасия Ла-Плата
|5
|0
|1
|4
|2 - 10
|1
|26.
|Арсенал Саранди
|5
|0
|1
|4
|1 - 12
|1
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ланус
|Жозе Густаво Санд
|10
|2
|1
|2.
|Годой Крус
|Martin Ojeda
|6
|1
|2
|3.
|Альдосиви
|Каутеруссио Мартин
|6
|2
|0
|4.
|Сентраль Кордоба Росарио
|Milton Gimenez
|5
|2
|2
|5.
|Ланус
|Лопес Хосе Мануэль
|5
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Уракан
|Jonathan Galvan
|6
|0
|2.
|Сармиенто
|Braian Salvareschi
|4
|1
|3.
|Уракан
|Lucas Merolla
|5
|0
|4.
|Банфилд
|Lautaro Rios
|5
|0
|5.
|Ньюэллс Олд Бойз
|Игнасио Скокко
|3
|1