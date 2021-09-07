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Аргентина: Лига професьональ 2021

Велес Сарсфилд
4:0
Конец матча
Унион Санта-Фе
0'
22' Желтая карточка
Хианетти Лаутаро
0:0
40' Не забитый пенальти
Thiago Almada
1:0
54' Гол
Luca Orellano
2:0
56' Гол
Juan Martin Lucero
61' Желтая карточка
Манкуэльо Федерико
63' Желтая карточка
Ортега Франсиско
3:0
76' Гол
Дженсон Лукас
83' Красная карточка
Franco Calderon
4:0
87' Гол
Адриан Рикардо
90'+1
12
Lucas
Hoyos
24
Tomas
Ezequiel
Guidara
6
Matias
De
los
Santos
II
17
Хианетти
Лаутаро
5
Ортега
Франсиско
35
Касерес
Сантьяго
30
Манкуэльо
Федерико
14
Luca
Orellano
10
Thiago
Almada
11
Дженсон
Лукас
19
Juan
Martin
Lucero
25
Sebastian
Emanuel
Moyano
16
Federico
Vera
2
Franco
Calderon
22
Emanuel
Britez
3
Корвалан
Клаудио
19
Mauro
Pitton
10
Martin
Ezequiel
Canete
21
Gaston
Comas
32
Marco
Borgnino
20
Nicolas
Cordero
34
Kevin
Zenon
Велес Сарсфилд
4-2-3-1
Унион Санта-Фе
3-4-3

Бомбардиры внутри турнира

Велес Сарсфилд
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Адриан Рикардо 2 0.2
2. Agustin Bouzat 2 0.2
3. Luca Orellano 2 0.2
4. Thiago Almada 1 0.1
5. Дженсон Лукас 1 0.1
6. Манкуэльо Федерико 1 0.1
7. Ортега Франсиско 1 0.1
8. Juan Martin Lucero 1 0.1
9. Касерес Сантьяго 1 0.1
10. Поблет Херонимо 0 0
11. Tomas Ezequiel Guidara 0 0
Унион Санта-Фе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фернандо Андре Маркес 2 0.2
2. Nicolas Cordero 2 (1) 0.2
3. Juan Manuel Garcia 1 0.1
4. Martin Ezequiel Canete 1 0.1
5. Cristian Insaurralde 1 0.1
6. Emanuel Britez 1 0.1
7. Lucas Esquivel 1 0.1
8. Federico Vera 0 0
9. Juan Ignacio Nardoni 0 0
10. Gaston Gonzalez2 0 0

Карточки

Велес Сарсфилд
# Игрок      
1. Касерес Сантьяго 3 0
2. Damian Fernandez 1 1
3. Адриан Рикардо 1 1
4. Манкуэльо Федерико 2 0
5. Cristian Alberto Tarragona 2 0
6. Ортега Франсиско 2 0
7. Хианетти Лаутаро 1 0
8. Juan Martin Lucero 1 0
9. Lucas Hoyos 1 0
10. Matias De los Santos II 1 0
11. Enzo Martinez3 1 0
12. Miguel Brizuela 1 0
13. Nazareno Romero 1 0
Унион Санта-Фе
# Игрок      
1. Juan Portillo 3 0
2. Martin Ezequiel Canete 3 0
3. Emanuel Britez 1 1
4. Lucas Esquivel 1 1
5. Корвалан Клаудио 2 0
6. Franco Calderon 0 1
7. Nicolas Penailillo 1 0
8. Juan Manuel Garcia 1 0
9. Marco Borgnino 1 0
10. Nicolas Cordero 1 0
11. Daniel Juarez 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Велес Сарсфилд 8.33% (1) 0 8.33% (1) 25% (3) 16.67% (2) 41.67% (5)
 Унион Санта-Фе 11.11% (1) 11.11% (1) 22.22% (2) 0 22.22% (2) 33.33% (3)

Предыдущие игры

Велес Сарсфилд Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Велес Сарсфилд 3:0 Годой Крус Уракан 1:1 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 5:1 Ланус Ривер Плейт 2:0 Велес Сарсфилд
Велес Сарсфилд 0:1 Колон Атлетико Тукуман 0:0 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 0:0 Дефенса и Хустисия Росарио Сентраль 1:0 Велес Сарсфилд Барселона Гуаякиль 3:1 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 0:0 Расинг Авельянеда Велес Сарсфилд 1:0 Барселона Гуаякиль Фламенго 0:0 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 2:1 Унион Ла-Калера Велес Сарсфилд 0:0 Расинг Авельянеда Велес Сарсфилд 3:1 ЛДУ Кито Химнасия Ла-Плата 0:5 Велес Сарсфилд Унион Ла-Калера 0:2 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 1:0 Патронато Парана ЛДУ Кито 3:1 Велес Сарсфилд Ланус 1:2 Велес Сарсфилд
Унион Санта-Фе Последние 20 матчей: +7 =8 -5
Унион Санта-Фе 1:0 Аргентинос Хуниорс Годой Крус 1:2 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 1:2 Тальерес Кордоба Уракан 0:0 Унион Санта-Фе
Унион Санта-Фе 4:0 Сан-Лоренсо Ланус 1:1 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 0:1 Банфилд Ривер Плейт 4:0 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 1:1 Бока Хуниорс Колон 1:1 Унион Санта-Фе Дефенса и Хустисия 0:1 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 0:0 Индепендьенте Авельянеда Тальерес Кордоба 3:0 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 1:0 Бока Хуниорс Велес Сарсфилд 4:1 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 0:0 Сармиенто Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 1:1 Химнасия Ла-Плата Патронато Парана 0:1 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 3:2 Ланус

Последние игры между собой

Велес Сарсфилд: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 3
Унион Санта-Фе: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 5
Велес Сарсфилд 4:1 Унион Санта-Фе Лига професиональ Унион Санта-Фе 0:3 Велес Сарсфилд Суперлига Унион Санта-Фе 0:2 Велес Сарсфилд Суперлига Велес Сарсфилд 0:2 Унион Санта-Фе Суперлига
Велес Сарсфилд 2:1 Унион Санта-Фе Примера Унион Санта-Фе 1:0 Велес Сарсфилд Примера Унион Санта-Фе 1:1 Велес Сарсфилд Примера Велес Сарсфилд 2:0 Унион Санта-Фе Примера Унион Санта-Фе 3:3 Велес Сарсфилд Примера А Велес Сарсфилд 0:1 Унион Санта-Фе Примера А
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тальерес Кордоба 10 6 2 2 14 - 7 20
2. Ланус 10 6 2 2 20 - 16 20
3. Индепендьенте Авельянеда 10 5 4 1 11 - 5 19
4. Ривер Плейт 10 5 3 2 18 - 8 18
5. Эстудиантес Касерос 10 5 2 3 16 - 10 17
6. Расинг Авельянеда 10 4 5 1 8 - 1 17
7. Атлетико Тукуман 10 4 3 3 11 - 12 15
8. Колон 10 4 3 3 9 - 14 15
9. Бока Хуниорс 10 3 5 2 8 - 7 14
10. Годой Крус 10 4 1 5 14 - 15 13
11. Альдосиви 10 4 1 5 11 - 14 13
12. Велес Сарсфилд 10 3 4 3 13 - 6 13
13. Дефенса и Хустисия 10 3 4 3 12 - 10 13
14. Аргентинос Хуниорс 10 3 4 3 8 - 7 13
15. Патронато Парана 10 3 4 3 8 - 9 13
16. Ньюэллс Олд Бойз 10 3 3 4 11 - 13 12
17. Унион Санта-Фе 10 3 3 4 10 - 14 12
18. Сан-Лоренсо 10 3 3 4 9 - 12 12
19. Уракан 10 2 6 2 8 - 7 12
20. Сармиенто 10 3 2 5 10 - 14 11
21. Атлетико Платенсе 10 2 4 4 13 - 15 10
22. Химнасия Ла-Плата 10 2 4 4 7 - 13 10
23. Росарио Сентраль 10 3 1 6 14 - 13 10
24. Банфилд 10 1 6 3 7 - 11 9
25. Сентраль Кордоба Росарио 10 1 5 4 10 - 14 8
26. Арсенал Саранди 10 1 4 5 5 - 18 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Индепендьенте Авельянеда 5 3 2 0 6 - 0 11
2. Ривер Плейт 6 3 2 1 11 - 4 11
3. Велес Сарсфилд 6 3 2 1 12 - 2 11
4. Ланус 6 3 2 1 11 - 8 11
5. Ньюэллс Олд Бойз 5 3 1 1 10 - 7 10
6. Тальерес Кордоба 4 3 1 0 6 - 0 10
7. Эстудиантес Касерос 5 3 1 1 8 - 2 10
8. Годой Крус 6 3 1 2 11 - 7 10
9. Дефенса и Хустисия 5 3 1 1 11 - 7 10
10. Патронато Парана 5 2 3 0 4 - 1 9
11. Расинг Авельянеда 5 2 3 0 3 - 0 9
12. Сармиенто 5 3 0 2 6 - 5 9
13. Химнасия Ла-Плата 5 2 3 0 5 - 3 9
14. Атлетико Тукуман 5 2 3 0 5 - 2 9
15. Уракан 6 2 3 1 6 - 4 9
16. Колон 5 2 2 1 5 - 6 8
17. Унион Санта-Фе 5 2 1 2 7 - 4 7
18. Аргентинос Хуниорс 4 2 1 1 5 - 3 7
19. Сан-Лоренсо 4 2 1 1 5 - 2 7
20. Альдосиви 5 2 0 3 6 - 7 6
21. Росарио Сентраль 5 2 0 3 8 - 6 6
22. Арсенал Саранди 5 1 3 1 4 - 6 6
23. Бока Хуниорс 4 1 2 1 2 - 3 5
24. Атлетико Платенсе 5 1 2 2 5 - 7 5
25. Сентраль Кордоба Росарио 5 1 2 2 8 - 10 5
26. Банфилд 4 0 2 2 3 - 6 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тальерес Кордоба 6 3 1 2 8 - 7 10
2. Ланус 4 3 0 1 9 - 8 9
3. Бока Хуниорс 6 2 3 1 6 - 4 9
4. Индепендьенте Авельянеда 5 2 2 1 5 - 5 8
5. Расинг Авельянеда 5 2 2 1 5 - 1 8
6. Ривер Плейт 4 2 1 1 7 - 4 7
7. Эстудиантес Касерос 5 2 1 2 8 - 8 7
8. Альдосиви 5 2 1 2 5 - 7 7
9. Колон 5 2 1 2 4 - 8 7
10. Банфилд 6 1 4 1 4 - 5 7
11. Атлетико Тукуман 5 2 0 3 6 - 10 6
12. Аргентинос Хуниорс 6 1 3 2 3 - 4 6
13. Унион Санта-Фе 5 1 2 2 3 - 10 5
14. Сан-Лоренсо 6 1 2 3 4 - 10 5
15. Атлетико Платенсе 5 1 2 2 8 - 8 5
16. Росарио Сентраль 5 1 1 3 6 - 7 4
17. Патронато Парана 5 1 1 3 4 - 8 4
18. Уракан 4 0 3 1 2 - 3 3
19. Годой Крус 4 1 0 3 3 - 8 3
20. Сентраль Кордоба Росарио 5 0 3 2 2 - 4 3
21. Дефенса и Хустисия 5 0 3 2 1 - 3 3
22. Велес Сарсфилд 4 0 2 2 1 - 4 2
23. Ньюэллс Олд Бойз 5 0 2 3 1 - 6 2
24. Сармиенто 5 0 2 3 4 - 9 2
25. Химнасия Ла-Плата 5 0 1 4 2 - 10 1
26. Арсенал Саранди 5 0 1 4 1 - 12 1

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ланус Жозе Густаво Санд 10 2 1
2. Годой Крус Martin Ojeda 6 1 2
3. Альдосиви Каутеруссио Мартин 6 2 0
4. Сентраль Кордоба Росарио Milton Gimenez 5 2 2
5. Ланус Лопес Хосе Мануэль 5 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Уракан Jonathan Galvan 6 0
2. Сармиенто Braian Salvareschi 4 1
3. Уракан Lucas Merolla 5 0
4. Банфилд Lautaro Rios 5 0
5. Ньюэллс Олд Бойз Игнасио Скокко 3 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    40'
    ОН ПРОМАЗАЛ - Тиаго Альмада пробил пенальти, но не смог забить!
  • Желтая карточка
    22'
    Хианетти Лаутаро получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Велес Сарсфилд 4:0 Унион Санта-Фе онлайн




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