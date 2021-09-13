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Аргентина: Лига професьональ 2021

Альдосиви
1:4
Конец матча
Годой Крус
0'
45' Желтая карточка
Guillermo Pereira
49' Желтая карточка
Joaquin Indacoechea
51' Желтая карточка
Valentin Burgoa
0:1
64' Гол
Martin Ojeda
0:2
70' Гол
Sebastian Lomonaco
0:3
75' Гол
Ezequiel Bullaude
1:3
78' Пенальти
Каутеруссио Мартин
1:4
85' Гол
Elias Sebastian Lopez
90'+5
25
Девекки
Хосе
21
Emanuel
Iniguez
6
Колоччини
Фабрисио
26
Инсуа
Эмилиано
13
Инсуа
Эмануэль
36
Joaquin
Indacoechea
5
Ромеро
Гастон
10
Francisco
Grahl
24
Gaston
Lodico
7
Андрада
Федерико
77
Каутеруссио
Мартин
12
Juan
Espinola
28
Elias
Sebastian
Lopez
22
Gianluca
Ferrari
3
Leonel
Gonzalez
15
Перес
Дамиан
32
Gonzalo
Abrego
5
Nelson
Acevedo
41
Facundo
Altamira
11
Martin
Ojeda
10
Valentin
Burgoa
9
Tomas
Badaloni
Альдосиви
4-3-1-2
Годой Крус
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Альдосиви
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Каутеруссио Мартин 7 (3) 0.64
2. Gaston Lodico 3 0.27
3. Federico Gino 1 0.09
4. Brian Guzman 1 0.09
5. Андрада Федерико 0 0
6. Malcom Braida 0 0
7. Инсуа Эмануэль 0 0
Годой Крус
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Martin Ojeda 7 (1) 0.64
2. Ezequiel Bullaude 4 0.36
3. Sebastian Lomonaco 3 0.27
4. Elias Sebastian Lopez 1 0.09
5. Перес Дамиан 1 0.09
6. Matias Ramirez 1 0.09
7. Bruno Sosa 1 0.09
8. Cristian Colman 0 0
9. Gonzalo Abrego 0 0
10. Nelson Acevedo 0 0
11. Alan Cantero 0 0

Карточки

Альдосиви
# Игрок      
1. Leandro Maciel 4 0
2. Joaquin Indacoechea 2 1
3. Инсуа Эмилиано 3 0
4. Инсуа Эмануэль 3 0
5. Ромеро Гастон 3 0
6. Emanuel Iniguez 3 0
7. Колоччини Фабрисио 1 1
8. Jonathan Zacaria 1 0
9. Андрада Федерико 1 0
10. Девекки Хосе 1 0
11. Mario Lopez 1 0
12. Francisco Grahl 1 0
13. Federico Gino 1 0
Годой Крус
# Игрок      
1. Nestor Breitenbruch 3 0
2. Bruno Sosa 3 0
3. Перес Дамиан 2 0
4. Guillermo Luis Ortiz 2 0
5. Sebastian Lomonaco 2 0
6. Elias Sebastian Lopez 2 0
7. Matias Ramirez 1 0
8. Martin Ojeda 1 0
9. Guillermo Pereira 1 0
10. Juan Espinola 1 0
11. Valentin Burgoa 1 0
12. Gianluca Ferrari 1 0
13. Leonel Gonzalez 1 0
14. Manuel Llano 1 0
15. Gonzalo Abrego 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Альдосиви 0 8.33% (1) 16.67% (2) 25% (3) 25% (3) 25% (3)
 Годой Крус 5.56% (1) 11.11% (2) 0 5.56% (1) 44.44% (8) 33.33% (6)

Предыдущие игры

Альдосиви Последние 20 матчей: +6 =2 -12
Уракан 2:0 Альдосиви Альдосиви 2:3 Ланус Ривер Плейт 2:0 Альдосиви Альдосиви 3:0 Колон
Атлетико Тукуман 2:2 Альдосиви Альдосиви 1:0 Дефенса и Хустисия Росарио Сентраль 1:2 Альдосиви Альдосиви 0:2 Расинг Авельянеда Атлетико Платенсе 0:1 Альдосиви Альдосиви 0:2 Патронато Парана Ривер Плейт 4:1 Альдосиви Альдосиви 1:3 Аргентинос Хуниорс Атлетико Платенсе 0:2 Альдосиви Альдосиви 0:1 Росарио Сентраль Эстудиантес Касерос 1:0 Альдосиви Патронато Парана 2:0 Альдосиви Альдосиви 1:1 Банфилд Сан-Лоренсо 1:2 Альдосиви Альдосиви 1:2 Сентраль Кордоба Росарио Колон 2:1 Альдосиви
Годой Крус Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Годой Крус 4:0 Химнасия Ла-Плата Велес Сарсфилд 3:0 Годой Крус Годой Крус 1:2 Унион Санта-Фе Годой Крус 1:1 Уракан
Ланус 3:1 Годой Крус Годой Крус 2:1 Ривер Плейт Колон 1:0 Годой Крус Годой Крус 1:2 Атлетико Тукуман Дефенса и Хустисия 1:2 Годой Крус Годой Крус 2:1 Росарио Сентраль Бока Унидос 0:2 Годой Крус Годой Крус 0:1 Банфилд Сан-Лоренсо 1:0 Годой Крус Годой Крус 1:0 Сентраль Кордоба Росарио Колон 2:2 Годой Крус Годой Крус 2:3 Арсенал Саранди Расинг Авельянеда 2:4 Годой Крус Тальерес Кордоба 1:1 Годой Крус Годой Крус 1:6 Ривер Плейт Аргентинос Хуниорс 2:0 Годой Крус

Последние игры между собой

Альдосиви: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 5
Годой Крус: победы: 5, ничьи: 0, поражения: 1
Альдосиви 1:2 Годой Крус Лига професиональ Годой Крус 3:2 Альдосиви Суперлига Годой Крус 2:0 Альдосиви Суперлига Годой Крус 3:1 Альдосиви Примера
Альдосиви 2:0 Годой Крус Примера Альдосиви 2:3 Годой Крус Националь Б
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ланус 0:0 11 6 3 2 20 - 16 21
2. Тальерес Кордоба 10 6 2 2 14 - 7 20
3. Индепендьенте Авельянеда 0:0 11 5 5 1 11 - 5 20
4. Ривер Плейт 10 5 3 2 18 - 8 18
5. Эстудиантес Касерос 10 5 2 3 16 - 10 17
6. Расинг Авельянеда 10 4 5 1 8 - 1 17
7. Годой Крус 11 5 1 5 18 - 16 16
8. Атлетико Тукуман 10 4 3 3 11 - 12 15
9. Колон 10 4 3 3 9 - 14 15
10. Бока Хуниорс 10 3 5 2 8 - 7 14
11. Велес Сарсфилд 10 3 4 3 13 - 6 13
12. Дефенса и Хустисия 10 3 4 3 12 - 10 13
13. Аргентинос Хуниорс 10 3 4 3 8 - 7 13
14. Патронато Парана 10 3 4 3 8 - 9 13
15. Уракан 11 2 7 2 8 - 7 13
16. Альдосиви 11 4 1 6 12 - 18 13
17. Ньюэллс Олд Бойз 10 3 3 4 11 - 13 12
18. Унион Санта-Фе 10 3 3 4 10 - 14 12
19. Сан-Лоренсо 10 3 3 4 9 - 12 12
20. Сармиенто 11 3 3 5 10 - 14 12
21. Атлетико Платенсе 10 2 4 4 13 - 15 10
22. Химнасия Ла-Плата 10 2 4 4 7 - 13 10
23. Росарио Сентраль 10 3 1 6 14 - 13 10
24. Банфилд 10 1 6 3 7 - 11 9
25. Сентраль Кордоба Росарио 10 1 5 4 10 - 14 8
26. Арсенал Саранди 10 1 4 5 5 - 18 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Индепендьенте Авельянеда 0:0 6 3 3 0 6 - 0 12
2. Ривер Плейт 6 3 2 1 11 - 4 11
3. Велес Сарсфилд 6 3 2 1 12 - 2 11
4. Ланус 0:0 6 3 2 1 11 - 8 11
5. Ньюэллс Олд Бойз 5 3 1 1 10 - 7 10
6. Тальерес Кордоба 4 3 1 0 6 - 0 10
7. Эстудиантес Касерос 5 3 1 1 8 - 2 10
8. Годой Крус 6 3 1 2 11 - 7 10
9. Дефенса и Хустисия 5 3 1 1 11 - 7 10
10. Сармиенто 6 3 1 2 6 - 5 10
11. Расинг Авельянеда 5 2 3 0 3 - 0 9
12. Атлетико Тукуман 5 2 3 0 5 - 2 9
13. Патронато Парана 5 2 3 0 4 - 1 9
14. Химнасия Ла-Плата 5 2 3 0 5 - 3 9
15. Уракан 6 2 3 1 6 - 4 9
16. Колон 5 2 2 1 5 - 6 8
17. Унион Санта-Фе 5 2 1 2 7 - 4 7
18. Аргентинос Хуниорс 4 2 1 1 5 - 3 7
19. Сан-Лоренсо 4 2 1 1 5 - 2 7
20. Росарио Сентраль 5 2 0 3 8 - 6 6
21. Арсенал Саранди 5 1 3 1 4 - 6 6
22. Альдосиви 6 2 0 4 7 - 11 6
23. Бока Хуниорс 4 1 2 1 2 - 3 5
24. Атлетико Платенсе 5 1 2 2 5 - 7 5
25. Сентраль Кордоба Росарио 5 1 2 2 8 - 10 5
26. Банфилд 4 0 2 2 3 - 6 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ланус 0:0 5 3 1 1 9 - 8 10
2. Тальерес Кордоба 6 3 1 2 8 - 7 10
3. Бока Хуниорс 6 2 3 1 6 - 4 9
4. Индепендьенте Авельянеда 0:0 5 2 2 1 5 - 5 8
5. Расинг Авельянеда 5 2 2 1 5 - 1 8
6. Ривер Плейт 4 2 1 1 7 - 4 7
7. Эстудиантес Касерос 5 2 1 2 8 - 8 7
8. Альдосиви 5 2 1 2 5 - 7 7
9. Колон 5 2 1 2 4 - 8 7
10. Банфилд 6 1 4 1 4 - 5 7
11. Атлетико Тукуман 5 2 0 3 6 - 10 6
12. Годой Крус 5 2 0 3 7 - 9 6
13. Аргентинос Хуниорс 6 1 3 2 3 - 4 6
14. Унион Санта-Фе 5 1 2 2 3 - 10 5
15. Сан-Лоренсо 6 1 2 3 4 - 10 5
16. Атлетико Платенсе 5 1 2 2 8 - 8 5
17. Росарио Сентраль 5 1 1 3 6 - 7 4
18. Патронато Парана 5 1 1 3 4 - 8 4
19. Уракан 5 0 4 1 2 - 3 4
20. Сентраль Кордоба Росарио 5 0 3 2 2 - 4 3
21. Дефенса и Хустисия 5 0 3 2 1 - 3 3
22. Велес Сарсфилд 4 0 2 2 1 - 4 2
23. Ньюэллс Олд Бойз 5 0 2 3 1 - 6 2
24. Сармиенто 5 0 2 3 4 - 9 2
25. Химнасия Ла-Плата 5 0 1 4 2 - 10 1
26. Арсенал Саранди 5 0 1 4 1 - 12 1

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ланус Жозе Густаво Санд 10 2 1
2. Годой Крус Martin Ojeda 7 1 2
3. Альдосиви Каутеруссио Мартин 7 3 0
4. Сентраль Кордоба Росарио Milton Gimenez 5 2 2
5. Ланус Лопес Хосе Мануэль 5 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Уракан Jonathan Galvan 7 0
2. Сармиенто Braian Salvareschi 4 1
3. Уракан Lucas Merolla 5 0
4. Банфилд Lautaro Rios 5 0
5. Ньюэллс Олд Бойз Игнасио Скокко 3 1
Весь список
Где смотреть матч Альдосиви 1:4 Годой Крус онлайн




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