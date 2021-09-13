Аргентина: Лига професьональ 2021
Альдосиви
1:4
Конец матча
Годой Крус
45' Желтая карточкаGuillermo Pereira
49' Желтая карточкаJoaquin Indacoechea
51' Желтая карточкаValentin Burgoa
0:1
64' ГолMartin Ojeda
0:2
70' ГолSebastian Lomonaco
0:3
75' ГолEzequiel Bullaude
1:3
78' ПенальтиКаутеруссио Мартин
1:4
85' ГолElias Sebastian Lopez
25
Девекки
Хосе
- Основной состав
-
25 Девекки ХосеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Миерс МаркосЗащитник
- Полузащитник
-
30 Перес ФранкоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
23 Brian Guzman
-
-
-
-
Главный тренер: Fernando Gago
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Перес ДамианЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Martin OjedaПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
20 Alan Cantero
-
-
19 Manuel Llano
-
36 Bruno Sosa
-
-
-
Главный тренер: Sebastian Mendez
Ход матча
51'
64'
0:1
70'
75'
78'
85'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Каутеруссио Мартин
|7 (3)
|0.64
|2.
|Gaston Lodico
|3
|0.27
|3.
|Federico Gino
|1
|0.09
|4.
|Brian Guzman
|1
|0.09
|5.
|Андрада Федерико
|0
|0
|6.
|Malcom Braida
|0
|0
|7.
|Инсуа Эмануэль
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Martin Ojeda
|7 (1)
|0.64
|2.
|Ezequiel Bullaude
|4
|0.36
|3.
|Sebastian Lomonaco
|3
|0.27
|4.
|Elias Sebastian Lopez
|1
|0.09
|5.
|Перес Дамиан
|1
|0.09
|6.
|Matias Ramirez
|1
|0.09
|7.
|Bruno Sosa
|1
|0.09
|8.
|Cristian Colman
|0
|0
|9.
|Gonzalo Abrego
|0
|0
|10.
|Nelson Acevedo
|0
|0
|11.
|Alan Cantero
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Leandro Maciel
|4
|0
|2.
|Joaquin Indacoechea
|2
|1
|3.
|Инсуа Эмилиано
|3
|0
|4.
|Инсуа Эмануэль
|3
|0
|5.
|Ромеро Гастон
|3
|0
|6.
|Emanuel Iniguez
|3
|0
|7.
|Колоччини Фабрисио
|1
|1
|8.
|Jonathan Zacaria
|1
|0
|9.
|Андрада Федерико
|1
|0
|10.
|Девекки Хосе
|1
|0
|11.
|Mario Lopez
|1
|0
|12.
|Francisco Grahl
|1
|0
|13.
|Federico Gino
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Nestor Breitenbruch
|3
|0
|2.
|Bruno Sosa
|3
|0
|3.
|Перес Дамиан
|2
|0
|4.
|Guillermo Luis Ortiz
|2
|0
|5.
|Sebastian Lomonaco
|2
|0
|6.
|Elias Sebastian Lopez
|2
|0
|7.
|Matias Ramirez
|1
|0
|8.
|Martin Ojeda
|1
|0
|9.
|Guillermo Pereira
|1
|0
|10.
|Juan Espinola
|1
|0
|11.
|Valentin Burgoa
|1
|0
|12.
|Gianluca Ferrari
|1
|0
|13.
|Leonel Gonzalez
|1
|0
|14.
|Manuel Llano
|1
|0
|15.
|Gonzalo Abrego
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Альдосиви
|0
|8.33% (1)
|16.67% (2)
|25% (3)
|25% (3)
|25% (3)
|Годой Крус
|5.56% (1)
|11.11% (2)
|0
|5.56% (1)
|44.44% (8)
|33.33% (6)
Предыдущие игры
Альдосиви Последние 20 матчей: +6 =2 -12Уракан 2:0 Альдосиви Альдосиви 2:3 Ланус Ривер Плейт 2:0 Альдосиви Альдосиви 3:0 Колон
Атлетико Тукуман 2:2 Альдосиви Альдосиви 1:0 Дефенса и Хустисия Росарио Сентраль 1:2 Альдосиви Альдосиви 0:2 Расинг Авельянеда Атлетико Платенсе 0:1 Альдосиви Альдосиви 0:2 Патронато Парана Ривер Плейт 4:1 Альдосиви Альдосиви 1:3 Аргентинос Хуниорс Атлетико Платенсе 0:2 Альдосиви Альдосиви 0:1 Росарио Сентраль Эстудиантес Касерос 1:0 Альдосиви Патронато Парана 2:0 Альдосиви Альдосиви 1:1 Банфилд Сан-Лоренсо 1:2 Альдосиви Альдосиви 1:2 Сентраль Кордоба Росарио Колон 2:1 Альдосиви
Годой Крус Последние 20 матчей: +7 =3 -10Годой Крус 4:0 Химнасия Ла-Плата Велес Сарсфилд 3:0 Годой Крус Годой Крус 1:2 Унион Санта-Фе Годой Крус 1:1 Уракан
Ланус 3:1 Годой Крус Годой Крус 2:1 Ривер Плейт Колон 1:0 Годой Крус Годой Крус 1:2 Атлетико Тукуман Дефенса и Хустисия 1:2 Годой Крус Годой Крус 2:1 Росарио Сентраль Бока Унидос 0:2 Годой Крус Годой Крус 0:1 Банфилд Сан-Лоренсо 1:0 Годой Крус Годой Крус 1:0 Сентраль Кордоба Росарио Колон 2:2 Годой Крус Годой Крус 2:3 Арсенал Саранди Расинг Авельянеда 2:4 Годой Крус Тальерес Кордоба 1:1 Годой Крус Годой Крус 1:6 Ривер Плейт Аргентинос Хуниорс 2:0 Годой Крус
Последние игры между собой
Альдосиви: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 5
Годой Крус: победы: 5, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ланус
|0:0
|11
|6
|3
|2
|20 - 16
|21
|2.
|Тальерес Кордоба
|10
|6
|2
|2
|14 - 7
|20
|3.
|Индепендьенте Авельянеда
|0:0
|11
|5
|5
|1
|11 - 5
|20
|4.
|Ривер Плейт
|10
|5
|3
|2
|18 - 8
|18
|5.
|Эстудиантес Касерос
|10
|5
|2
|3
|16 - 10
|17
|6.
|Расинг Авельянеда
|10
|4
|5
|1
|8 - 1
|17
|7.
|Годой Крус
|11
|5
|1
|5
|18 - 16
|16
|8.
|Атлетико Тукуман
|10
|4
|3
|3
|11 - 12
|15
|9.
|Колон
|10
|4
|3
|3
|9 - 14
|15
|10.
|Бока Хуниорс
|10
|3
|5
|2
|8 - 7
|14
|11.
|Велес Сарсфилд
|10
|3
|4
|3
|13 - 6
|13
|12.
|Дефенса и Хустисия
|10
|3
|4
|3
|12 - 10
|13
|13.
|Аргентинос Хуниорс
|10
|3
|4
|3
|8 - 7
|13
|14.
|Патронато Парана
|10
|3
|4
|3
|8 - 9
|13
|15.
|Уракан
|11
|2
|7
|2
|8 - 7
|13
|16.
|Альдосиви
|11
|4
|1
|6
|12 - 18
|13
|17.
|Ньюэллс Олд Бойз
|10
|3
|3
|4
|11 - 13
|12
|18.
|Унион Санта-Фе
|10
|3
|3
|4
|10 - 14
|12
|19.
|Сан-Лоренсо
|10
|3
|3
|4
|9 - 12
|12
|20.
|Сармиенто
|11
|3
|3
|5
|10 - 14
|12
|21.
|Атлетико Платенсе
|10
|2
|4
|4
|13 - 15
|10
|22.
|Химнасия Ла-Плата
|10
|2
|4
|4
|7 - 13
|10
|23.
|Росарио Сентраль
|10
|3
|1
|6
|14 - 13
|10
|24.
|Банфилд
|10
|1
|6
|3
|7 - 11
|9
|25.
|Сентраль Кордоба Росарио
|10
|1
|5
|4
|10 - 14
|8
|26.
|Арсенал Саранди
|10
|1
|4
|5
|5 - 18
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Индепендьенте Авельянеда
|0:0
|6
|3
|3
|0
|6 - 0
|12
|2.
|Ривер Плейт
|6
|3
|2
|1
|11 - 4
|11
|3.
|Велес Сарсфилд
|6
|3
|2
|1
|12 - 2
|11
|4.
|Ланус
|0:0
|6
|3
|2
|1
|11 - 8
|11
|5.
|Ньюэллс Олд Бойз
|5
|3
|1
|1
|10 - 7
|10
|6.
|Тальерес Кордоба
|4
|3
|1
|0
|6 - 0
|10
|7.
|Эстудиантес Касерос
|5
|3
|1
|1
|8 - 2
|10
|8.
|Годой Крус
|6
|3
|1
|2
|11 - 7
|10
|9.
|Дефенса и Хустисия
|5
|3
|1
|1
|11 - 7
|10
|10.
|Сармиенто
|6
|3
|1
|2
|6 - 5
|10
|11.
|Расинг Авельянеда
|5
|2
|3
|0
|3 - 0
|9
|12.
|Атлетико Тукуман
|5
|2
|3
|0
|5 - 2
|9
|13.
|Патронато Парана
|5
|2
|3
|0
|4 - 1
|9
|14.
|Химнасия Ла-Плата
|5
|2
|3
|0
|5 - 3
|9
|15.
|Уракан
|6
|2
|3
|1
|6 - 4
|9
|16.
|Колон
|5
|2
|2
|1
|5 - 6
|8
|17.
|Унион Санта-Фе
|5
|2
|1
|2
|7 - 4
|7
|18.
|Аргентинос Хуниорс
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|19.
|Сан-Лоренсо
|4
|2
|1
|1
|5 - 2
|7
|20.
|Росарио Сентраль
|5
|2
|0
|3
|8 - 6
|6
|21.
|Арсенал Саранди
|5
|1
|3
|1
|4 - 6
|6
|22.
|Альдосиви
|6
|2
|0
|4
|7 - 11
|6
|23.
|Бока Хуниорс
|4
|1
|2
|1
|2 - 3
|5
|24.
|Атлетико Платенсе
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|25.
|Сентраль Кордоба Росарио
|5
|1
|2
|2
|8 - 10
|5
|26.
|Банфилд
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ланус
|0:0
|5
|3
|1
|1
|9 - 8
|10
|2.
|Тальерес Кордоба
|6
|3
|1
|2
|8 - 7
|10
|3.
|Бока Хуниорс
|6
|2
|3
|1
|6 - 4
|9
|4.
|Индепендьенте Авельянеда
|0:0
|5
|2
|2
|1
|5 - 5
|8
|5.
|Расинг Авельянеда
|5
|2
|2
|1
|5 - 1
|8
|6.
|Ривер Плейт
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|7.
|Эстудиантес Касерос
|5
|2
|1
|2
|8 - 8
|7
|8.
|Альдосиви
|5
|2
|1
|2
|5 - 7
|7
|9.
|Колон
|5
|2
|1
|2
|4 - 8
|7
|10.
|Банфилд
|6
|1
|4
|1
|4 - 5
|7
|11.
|Атлетико Тукуман
|5
|2
|0
|3
|6 - 10
|6
|12.
|Годой Крус
|5
|2
|0
|3
|7 - 9
|6
|13.
|Аргентинос Хуниорс
|6
|1
|3
|2
|3 - 4
|6
|14.
|Унион Санта-Фе
|5
|1
|2
|2
|3 - 10
|5
|15.
|Сан-Лоренсо
|6
|1
|2
|3
|4 - 10
|5
|16.
|Атлетико Платенсе
|5
|1
|2
|2
|8 - 8
|5
|17.
|Росарио Сентраль
|5
|1
|1
|3
|6 - 7
|4
|18.
|Патронато Парана
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|19.
|Уракан
|5
|0
|4
|1
|2 - 3
|4
|20.
|Сентраль Кордоба Росарио
|5
|0
|3
|2
|2 - 4
|3
|21.
|Дефенса и Хустисия
|5
|0
|3
|2
|1 - 3
|3
|22.
|Велес Сарсфилд
|4
|0
|2
|2
|1 - 4
|2
|23.
|Ньюэллс Олд Бойз
|5
|0
|2
|3
|1 - 6
|2
|24.
|Сармиенто
|5
|0
|2
|3
|4 - 9
|2
|25.
|Химнасия Ла-Плата
|5
|0
|1
|4
|2 - 10
|1
|26.
|Арсенал Саранди
|5
|0
|1
|4
|1 - 12
|1
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ланус
|Жозе Густаво Санд
|10
|2
|1
|2.
|Годой Крус
|Martin Ojeda
|7
|1
|2
|3.
|Альдосиви
|Каутеруссио Мартин
|7
|3
|0
|4.
|Сентраль Кордоба Росарио
|Milton Gimenez
|5
|2
|2
|5.
|Ланус
|Лопес Хосе Мануэль
|5
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Уракан
|Jonathan Galvan
|7
|0
|2.
|Сармиенто
|Braian Salvareschi
|4
|1
|3.
|Уракан
|Lucas Merolla
|5
|0
|4.
|Банфилд
|Lautaro Rios
|5
|0
|5.
|Ньюэллс Олд Бойз
|Игнасио Скокко
|3
|1