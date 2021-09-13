Аргентина: Лига професьональ 2021
19' Желтая карточкаJhonatan Candia
24' Желтая карточкаJonathan Galvan
38' Желтая карточкаМартин Гарсия
67' Желтая карточкаCesar Ibanez
73' Желтая карточкаЯкоб Клаудио
75' Желтая карточкаНуньес Хервасио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Mario Sciacqua
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Cesar IbanezЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Lucas VeraПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
46 Ivan Equiaga
-
-
-
-
Главный тренер: Frank Kudelka
Ход матча
19'
24'
38'
67'
73'
75'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Gabriel Alanis
|2 (1)
|0.18
|2.
|Jonathan Torres
|2
|0.18
|3.
|Luciano Gondou
|2
|0.18
|4.
|Gabriel Maximiliano Graciani I
|1
|0.09
|5.
|Patricio Cucchi
|1
|0.09
|6.
|Lautaro Montoya
|1
|0.09
|7.
|Guido Mainero
|1
|0.09
|8.
|Rodrigo Javier Salinas
|0
|0
|9.
|Sergio Quiroga
|0
|0
|10.
|Yair Arismendi
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Jhonatan Candia
|2 (1)
|0.18
|2.
|Enrique Triverio
|1
|0.09
|3.
|Nicolas Alexis Silva
|1
|0.09
|4.
|Якоб Клаудио
|1
|0.09
|5.
|Кристальдо Франко
|1
|0.09
|6.
|Santiago Hezze
|1
|0.09
|7.
|Raul Lozano
|0
|0
|8.
|Jonas Acevedo
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Braian Salvareschi
|4
|1
|2.
|Браво Федерико
|3
|0
|3.
|Julian Chicco
|3
|0
|4.
|Нуньес Хервасио
|2
|0
|5.
|Lautaro Montoya
|2
|0
|6.
|Yair Arismendi
|2
|0
|7.
|Мартин Гарсия
|1
|0
|8.
|Federico Mancinelli
|1
|0
|9.
|Gabriel Maximiliano Graciani I
|1
|0
|10.
|Guido Mainero
|1
|0
|11.
|Nicolas Bazzana
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Jonathan Galvan
|7
|0
|2.
|Lucas Merolla
|5
|0
|3.
|Якоб Клаудио
|4
|0
|4.
|Santiago Hezze
|4
|0
|5.
|Cesar Ibanez
|1
|1
|6.
|Enrique Triverio
|2
|0
|7.
|Jhonatan Candia
|2
|0
|8.
|Грими Леандро
|1
|0
|9.
|Patricio Daniel Toranzo
|1
|0
|10.
|Кристальдо Франко
|1
|0
|11.
|Fabian Henriquez
|1
|0
|12.
|Jose David Moya Rojas
|1
|0
|13.
|Francisco Ramirez
|1
|0
|14.
|Nicolas Alexis Silva
|1
|0
|15.
|Federico Marini2
|1
|0
|16.
|Santiago Moya
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сармиенто
|10% (1)
|0
|20% (2)
|20% (2)
|10% (1)
|40% (4)
|Уракан
|14.29% (1)
|0
|42.86% (3)
|28.57% (2)
|0
|14.29% (1)
Предыдущие игры
Сармиенто Последние 20 матчей: +6 =5 -9Ланус 1:1 Сармиенто Сармиенто 1:2 Ривер Плейт Колон 1:1 Сармиенто Сармиенто 3:0 Атлетико Тукуман
Дефенса и Хустисия 4:2 Сармиенто Сармиенто 1:0 Росарио Сентраль Расинг Авельянеда 1:0 Сармиенто Сармиенто 1:0 Атлетико Платенсе Патронато Парана 2:0 Сармиенто Сармиенто 0:1 Темперлей Сармиенто 0:3 Эстудиантес Касерос Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Сармиенто Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Сармиенто Сармиенто 0:0 Химнасия Ла-Плата Патронато Парана 1:0 Сармиенто Сармиенто 1:0 Ланус Уракан 3:0 Сармиенто Сармиенто 1:2 Атлетико Тукуман Унион Санта-Фе 0:0 Сармиенто Сармиенто 3:1 Дефенса и Хустисия
Уракан Последние 20 матчей: +4 =11 -5Уракан 2:0 Альдосиви Химнасия Ла-Плата 0:0 Уракан Уракан 1:1 Велес Сарсфилд Годой Крус 1:1 Уракан
Уракан 0:0 Унион Санта-Фе Уракан 0:1 Ланус Ривер Плейт 1:1 Уракан Уракан 1:1 Колон Атлетико Тукуман 1:0 Уракан Уракан 2:1 Дефенса и Хустисия Уракан 1:3 Индепендьенте Авельянеда Тальерес Кордоба 1:1 Уракан Уракан 0:2 Бока Хуниорс Велес Сарсфилд 2:0 Уракан Уракан 3:0 Сармиенто Ньюэллс Олд Бойз 2:2 Уракан Уракан 1:1 Химнасия Ла-Плата Атлетико Тукуман 1:1 Уракан Патронато Парана 0:1 Уракан Уракан 0:0 Ланус
Последние игры между собой
Сармиенто: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 4
Уракан: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ланус
|0:0
|11
|6
|3
|2
|20 - 16
|21
|2.
|Тальерес Кордоба
|10
|6
|2
|2
|14 - 7
|20
|3.
|Индепендьенте Авельянеда
|0:0
|11
|5
|5
|1
|11 - 5
|20
|4.
|Ривер Плейт
|10
|5
|3
|2
|18 - 8
|18
|5.
|Эстудиантес Касерос
|10
|5
|2
|3
|16 - 10
|17
|6.
|Расинг Авельянеда
|10
|4
|5
|1
|8 - 1
|17
|7.
|Годой Крус
|11
|5
|1
|5
|18 - 16
|16
|8.
|Атлетико Тукуман
|10
|4
|3
|3
|11 - 12
|15
|9.
|Колон
|10
|4
|3
|3
|9 - 14
|15
|10.
|Бока Хуниорс
|10
|3
|5
|2
|8 - 7
|14
|11.
|Велес Сарсфилд
|10
|3
|4
|3
|13 - 6
|13
|12.
|Дефенса и Хустисия
|10
|3
|4
|3
|12 - 10
|13
|13.
|Аргентинос Хуниорс
|10
|3
|4
|3
|8 - 7
|13
|14.
|Патронато Парана
|10
|3
|4
|3
|8 - 9
|13
|15.
|Уракан
|11
|2
|7
|2
|8 - 7
|13
|16.
|Альдосиви
|11
|4
|1
|6
|12 - 18
|13
|17.
|Ньюэллс Олд Бойз
|10
|3
|3
|4
|11 - 13
|12
|18.
|Унион Санта-Фе
|10
|3
|3
|4
|10 - 14
|12
|19.
|Сан-Лоренсо
|10
|3
|3
|4
|9 - 12
|12
|20.
|Сармиенто
|11
|3
|3
|5
|10 - 14
|12
|21.
|Атлетико Платенсе
|10
|2
|4
|4
|13 - 15
|10
|22.
|Химнасия Ла-Плата
|10
|2
|4
|4
|7 - 13
|10
|23.
|Росарио Сентраль
|10
|3
|1
|6
|14 - 13
|10
|24.
|Банфилд
|10
|1
|6
|3
|7 - 11
|9
|25.
|Сентраль Кордоба Росарио
|10
|1
|5
|4
|10 - 14
|8
|26.
|Арсенал Саранди
|10
|1
|4
|5
|5 - 18
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Индепендьенте Авельянеда
|0:0
|6
|3
|3
|0
|6 - 0
|12
|2.
|Ривер Плейт
|6
|3
|2
|1
|11 - 4
|11
|3.
|Велес Сарсфилд
|6
|3
|2
|1
|12 - 2
|11
|4.
|Ланус
|0:0
|6
|3
|2
|1
|11 - 8
|11
|5.
|Ньюэллс Олд Бойз
|5
|3
|1
|1
|10 - 7
|10
|6.
|Тальерес Кордоба
|4
|3
|1
|0
|6 - 0
|10
|7.
|Эстудиантес Касерос
|5
|3
|1
|1
|8 - 2
|10
|8.
|Годой Крус
|6
|3
|1
|2
|11 - 7
|10
|9.
|Дефенса и Хустисия
|5
|3
|1
|1
|11 - 7
|10
|10.
|Сармиенто
|6
|3
|1
|2
|6 - 5
|10
|11.
|Расинг Авельянеда
|5
|2
|3
|0
|3 - 0
|9
|12.
|Атлетико Тукуман
|5
|2
|3
|0
|5 - 2
|9
|13.
|Патронато Парана
|5
|2
|3
|0
|4 - 1
|9
|14.
|Химнасия Ла-Плата
|5
|2
|3
|0
|5 - 3
|9
|15.
|Уракан
|6
|2
|3
|1
|6 - 4
|9
|16.
|Колон
|5
|2
|2
|1
|5 - 6
|8
|17.
|Унион Санта-Фе
|5
|2
|1
|2
|7 - 4
|7
|18.
|Аргентинос Хуниорс
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|19.
|Сан-Лоренсо
|4
|2
|1
|1
|5 - 2
|7
|20.
|Росарио Сентраль
|5
|2
|0
|3
|8 - 6
|6
|21.
|Арсенал Саранди
|5
|1
|3
|1
|4 - 6
|6
|22.
|Альдосиви
|6
|2
|0
|4
|7 - 11
|6
|23.
|Бока Хуниорс
|4
|1
|2
|1
|2 - 3
|5
|24.
|Атлетико Платенсе
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|25.
|Сентраль Кордоба Росарио
|5
|1
|2
|2
|8 - 10
|5
|26.
|Банфилд
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ланус
|0:0
|5
|3
|1
|1
|9 - 8
|10
|2.
|Тальерес Кордоба
|6
|3
|1
|2
|8 - 7
|10
|3.
|Бока Хуниорс
|6
|2
|3
|1
|6 - 4
|9
|4.
|Индепендьенте Авельянеда
|0:0
|5
|2
|2
|1
|5 - 5
|8
|5.
|Расинг Авельянеда
|5
|2
|2
|1
|5 - 1
|8
|6.
|Ривер Плейт
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|7.
|Эстудиантес Касерос
|5
|2
|1
|2
|8 - 8
|7
|8.
|Альдосиви
|5
|2
|1
|2
|5 - 7
|7
|9.
|Колон
|5
|2
|1
|2
|4 - 8
|7
|10.
|Банфилд
|6
|1
|4
|1
|4 - 5
|7
|11.
|Атлетико Тукуман
|5
|2
|0
|3
|6 - 10
|6
|12.
|Годой Крус
|5
|2
|0
|3
|7 - 9
|6
|13.
|Аргентинос Хуниорс
|6
|1
|3
|2
|3 - 4
|6
|14.
|Унион Санта-Фе
|5
|1
|2
|2
|3 - 10
|5
|15.
|Сан-Лоренсо
|6
|1
|2
|3
|4 - 10
|5
|16.
|Атлетико Платенсе
|5
|1
|2
|2
|8 - 8
|5
|17.
|Росарио Сентраль
|5
|1
|1
|3
|6 - 7
|4
|18.
|Патронато Парана
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|19.
|Уракан
|5
|0
|4
|1
|2 - 3
|4
|20.
|Сентраль Кордоба Росарио
|5
|0
|3
|2
|2 - 4
|3
|21.
|Дефенса и Хустисия
|5
|0
|3
|2
|1 - 3
|3
|22.
|Велес Сарсфилд
|4
|0
|2
|2
|1 - 4
|2
|23.
|Ньюэллс Олд Бойз
|5
|0
|2
|3
|1 - 6
|2
|24.
|Сармиенто
|5
|0
|2
|3
|4 - 9
|2
|25.
|Химнасия Ла-Плата
|5
|0
|1
|4
|2 - 10
|1
|26.
|Арсенал Саранди
|5
|0
|1
|4
|1 - 12
|1
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ланус
|Жозе Густаво Санд
|10
|2
|1
|2.
|Годой Крус
|Martin Ojeda
|7
|1
|2
|3.
|Альдосиви
|Каутеруссио Мартин
|7
|3
|0
|4.
|Сентраль Кордоба Росарио
|Milton Gimenez
|5
|2
|2
|5.
|Ланус
|Лопес Хосе Мануэль
|5
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Уракан
|Jonathan Galvan
|7
|0
|2.
|Сармиенто
|Braian Salvareschi
|4
|1
|3.
|Уракан
|Lucas Merolla
|5
|0
|4.
|Банфилд
|Lautaro Rios
|5
|0
|5.
|Ньюэллс Олд Бойз
|Игнасио Скокко
|3
|1