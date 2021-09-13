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Аргентина: Лига професьональ 2021

Сармиенто
0:0
Конец матча
Уракан
0'
19' Желтая карточка
Jhonatan Candia
24' Желтая карточка
Jonathan Galvan
38' Желтая карточка
Мартин Гарсия
67' Желтая карточка
Cesar Ibanez
73' Желтая карточка
Якоб Клаудио
75' Желтая карточка
Нуньес Хервасио
90'+4
1
Manuel
Vicentini
15
Мартин
Гарсия
22
Браво
Федерико
2
Federico
Mancinelli
23
Nicolas
Bazzana
17
Gabriel
Alanis
32
Guido
Mainero
5
Julian
Chicco
39
Federico
Paradela
26
Yair
Arismendi
9
Jonathan
Torres
1
Marcos
Guillermo
Diaz
35
Ismael
Alberto
Quilez
34
Jonathan
Galvan
6
Lucas
Merolla
25
Cesar
Ibanez
10
Кристальдо
Франко
8
Якоб
Клаудио
23
Lucas
Vera
24
Nicolas
Alexis
Silva
20
Jhonatan
Candia
16
Rodrigo
Cabral
Сармиенто
5-4-1
Уракан
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Сармиенто
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Gabriel Alanis 2 (1) 0.18
2. Jonathan Torres 2 0.18
3. Luciano Gondou 2 0.18
4. Gabriel Maximiliano Graciani I 1 0.09
5. Patricio Cucchi 1 0.09
6. Lautaro Montoya 1 0.09
7. Guido Mainero 1 0.09
8. Rodrigo Javier Salinas 0 0
9. Sergio Quiroga 0 0
10. Yair Arismendi 0 0
Уракан
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Jhonatan Candia 2 (1) 0.18
2. Enrique Triverio 1 0.09
3. Nicolas Alexis Silva 1 0.09
4. Якоб Клаудио 1 0.09
5. Кристальдо Франко 1 0.09
6. Santiago Hezze 1 0.09
7. Raul Lozano 0 0
8. Jonas Acevedo 0 0

Карточки

Сармиенто
# Игрок      
1. Braian Salvareschi 4 1
2. Браво Федерико 3 0
3. Julian Chicco 3 0
4. Нуньес Хервасио 2 0
5. Lautaro Montoya 2 0
6. Yair Arismendi 2 0
7. Мартин Гарсия 1 0
8. Federico Mancinelli 1 0
9. Gabriel Maximiliano Graciani I 1 0
10. Guido Mainero 1 0
11. Nicolas Bazzana 1 0
Уракан
# Игрок      
1. Jonathan Galvan 7 0
2. Lucas Merolla 5 0
3. Якоб Клаудио 4 0
4. Santiago Hezze 4 0
5. Cesar Ibanez 1 1
6. Enrique Triverio 2 0
7. Jhonatan Candia 2 0
8. Грими Леандро 1 0
9. Patricio Daniel Toranzo 1 0
10. Кристальдо Франко 1 0
11. Fabian Henriquez 1 0
12. Jose David Moya Rojas 1 0
13. Francisco Ramirez 1 0
14. Nicolas Alexis Silva 1 0
15. Federico Marini2 1 0
16. Santiago Moya 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сармиенто 10% (1) 0 20% (2) 20% (2) 10% (1) 40% (4)
 Уракан 14.29% (1) 0 42.86% (3) 28.57% (2) 0 14.29% (1)

Предыдущие игры

Сармиенто Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Ланус 1:1 Сармиенто Сармиенто 1:2 Ривер Плейт Колон 1:1 Сармиенто Сармиенто 3:0 Атлетико Тукуман
Дефенса и Хустисия 4:2 Сармиенто Сармиенто 1:0 Росарио Сентраль Расинг Авельянеда 1:0 Сармиенто Сармиенто 1:0 Атлетико Платенсе Патронато Парана 2:0 Сармиенто Сармиенто 0:1 Темперлей Сармиенто 0:3 Эстудиантес Касерос Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Сармиенто Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Сармиенто Сармиенто 0:0 Химнасия Ла-Плата Патронато Парана 1:0 Сармиенто Сармиенто 1:0 Ланус Уракан 3:0 Сармиенто Сармиенто 1:2 Атлетико Тукуман Унион Санта-Фе 0:0 Сармиенто Сармиенто 3:1 Дефенса и Хустисия
Уракан Последние 20 матчей: +4 =11 -5
Уракан 2:0 Альдосиви Химнасия Ла-Плата 0:0 Уракан Уракан 1:1 Велес Сарсфилд Годой Крус 1:1 Уракан
Уракан 0:0 Унион Санта-Фе Уракан 0:1 Ланус Ривер Плейт 1:1 Уракан Уракан 1:1 Колон Атлетико Тукуман 1:0 Уракан Уракан 2:1 Дефенса и Хустисия Уракан 1:3 Индепендьенте Авельянеда Тальерес Кордоба 1:1 Уракан Уракан 0:2 Бока Хуниорс Велес Сарсфилд 2:0 Уракан Уракан 3:0 Сармиенто Ньюэллс Олд Бойз 2:2 Уракан Уракан 1:1 Химнасия Ла-Плата Атлетико Тукуман 1:1 Уракан Патронато Парана 0:1 Уракан Уракан 0:0 Ланус

Последние игры между собой

Сармиенто: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 4
Уракан: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 2
Уракан 3:0 Сармиенто Лига професиональ Уракан 0:0 Сармиенто Примера Уракан 3:0 Сармиенто Примера Уракан 2:2 Сармиенто Примера Б
Сармиенто 0:0 Уракан Примера Б Уракан 3:1 Сармиенто Примера Б Сармиенто 1:0 Уракан Примера Б Уракан 1:0 Сармиенто Примера Б Сармиенто 2:1 Уракан Примера Б
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ланус 0:0 11 6 3 2 20 - 16 21
2. Тальерес Кордоба 10 6 2 2 14 - 7 20
3. Индепендьенте Авельянеда 0:0 11 5 5 1 11 - 5 20
4. Ривер Плейт 10 5 3 2 18 - 8 18
5. Эстудиантес Касерос 10 5 2 3 16 - 10 17
6. Расинг Авельянеда 10 4 5 1 8 - 1 17
7. Годой Крус 11 5 1 5 18 - 16 16
8. Атлетико Тукуман 10 4 3 3 11 - 12 15
9. Колон 10 4 3 3 9 - 14 15
10. Бока Хуниорс 10 3 5 2 8 - 7 14
11. Велес Сарсфилд 10 3 4 3 13 - 6 13
12. Дефенса и Хустисия 10 3 4 3 12 - 10 13
13. Аргентинос Хуниорс 10 3 4 3 8 - 7 13
14. Патронато Парана 10 3 4 3 8 - 9 13
15. Уракан 11 2 7 2 8 - 7 13
16. Альдосиви 11 4 1 6 12 - 18 13
17. Ньюэллс Олд Бойз 10 3 3 4 11 - 13 12
18. Унион Санта-Фе 10 3 3 4 10 - 14 12
19. Сан-Лоренсо 10 3 3 4 9 - 12 12
20. Сармиенто 11 3 3 5 10 - 14 12
21. Атлетико Платенсе 10 2 4 4 13 - 15 10
22. Химнасия Ла-Плата 10 2 4 4 7 - 13 10
23. Росарио Сентраль 10 3 1 6 14 - 13 10
24. Банфилд 10 1 6 3 7 - 11 9
25. Сентраль Кордоба Росарио 10 1 5 4 10 - 14 8
26. Арсенал Саранди 10 1 4 5 5 - 18 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Индепендьенте Авельянеда 0:0 6 3 3 0 6 - 0 12
2. Ривер Плейт 6 3 2 1 11 - 4 11
3. Велес Сарсфилд 6 3 2 1 12 - 2 11
4. Ланус 0:0 6 3 2 1 11 - 8 11
5. Ньюэллс Олд Бойз 5 3 1 1 10 - 7 10
6. Тальерес Кордоба 4 3 1 0 6 - 0 10
7. Эстудиантес Касерос 5 3 1 1 8 - 2 10
8. Годой Крус 6 3 1 2 11 - 7 10
9. Дефенса и Хустисия 5 3 1 1 11 - 7 10
10. Сармиенто 6 3 1 2 6 - 5 10
11. Расинг Авельянеда 5 2 3 0 3 - 0 9
12. Атлетико Тукуман 5 2 3 0 5 - 2 9
13. Патронато Парана 5 2 3 0 4 - 1 9
14. Химнасия Ла-Плата 5 2 3 0 5 - 3 9
15. Уракан 6 2 3 1 6 - 4 9
16. Колон 5 2 2 1 5 - 6 8
17. Унион Санта-Фе 5 2 1 2 7 - 4 7
18. Аргентинос Хуниорс 4 2 1 1 5 - 3 7
19. Сан-Лоренсо 4 2 1 1 5 - 2 7
20. Росарио Сентраль 5 2 0 3 8 - 6 6
21. Арсенал Саранди 5 1 3 1 4 - 6 6
22. Альдосиви 6 2 0 4 7 - 11 6
23. Бока Хуниорс 4 1 2 1 2 - 3 5
24. Атлетико Платенсе 5 1 2 2 5 - 7 5
25. Сентраль Кордоба Росарио 5 1 2 2 8 - 10 5
26. Банфилд 4 0 2 2 3 - 6 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ланус 0:0 5 3 1 1 9 - 8 10
2. Тальерес Кордоба 6 3 1 2 8 - 7 10
3. Бока Хуниорс 6 2 3 1 6 - 4 9
4. Индепендьенте Авельянеда 0:0 5 2 2 1 5 - 5 8
5. Расинг Авельянеда 5 2 2 1 5 - 1 8
6. Ривер Плейт 4 2 1 1 7 - 4 7
7. Эстудиантес Касерос 5 2 1 2 8 - 8 7
8. Альдосиви 5 2 1 2 5 - 7 7
9. Колон 5 2 1 2 4 - 8 7
10. Банфилд 6 1 4 1 4 - 5 7
11. Атлетико Тукуман 5 2 0 3 6 - 10 6
12. Годой Крус 5 2 0 3 7 - 9 6
13. Аргентинос Хуниорс 6 1 3 2 3 - 4 6
14. Унион Санта-Фе 5 1 2 2 3 - 10 5
15. Сан-Лоренсо 6 1 2 3 4 - 10 5
16. Атлетико Платенсе 5 1 2 2 8 - 8 5
17. Росарио Сентраль 5 1 1 3 6 - 7 4
18. Патронато Парана 5 1 1 3 4 - 8 4
19. Уракан 5 0 4 1 2 - 3 4
20. Сентраль Кордоба Росарио 5 0 3 2 2 - 4 3
21. Дефенса и Хустисия 5 0 3 2 1 - 3 3
22. Велес Сарсфилд 4 0 2 2 1 - 4 2
23. Ньюэллс Олд Бойз 5 0 2 3 1 - 6 2
24. Сармиенто 5 0 2 3 4 - 9 2
25. Химнасия Ла-Плата 5 0 1 4 2 - 10 1
26. Арсенал Саранди 5 0 1 4 1 - 12 1

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ланус Жозе Густаво Санд 10 2 1
2. Годой Крус Martin Ojeda 7 1 2
3. Альдосиви Каутеруссио Мартин 7 3 0
4. Сентраль Кордоба Росарио Milton Gimenez 5 2 2
5. Ланус Лопес Хосе Мануэль 5 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Уракан Jonathan Galvan 7 0
2. Сармиенто Braian Salvareschi 4 1
3. Уракан Lucas Merolla 5 0
4. Банфилд Lautaro Rios 5 0
5. Ньюэллс Олд Бойз Игнасио Скокко 3 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    38'
    Мартин Гарсия получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    24'
    Джонатан Гальван получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    19'
    Хонатан Кандиа получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Сармиенто 0:0 Уракан онлайн




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