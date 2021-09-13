Аргентина: Лига професьональ 2021
Сан-Лоренсо
1:0
Второй тайм: 80'
Расинг Авельянеда
38' Желтая карточкаNery Dominguez
50' Желтая карточкаEzequiel Cerutti
1:0
58' ГолAlexis Sabella
70' Желтая карточкаYeison Gordillo
14
Bruno
Pitton
38
Siro
Rosane
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Bruno PittonЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
38 Siro RosaneПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
27 Jalil EliasПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Paolo Montero
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Gaston Gomez
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Claudio Ubeda
Ход матча
38'
50'
58'
1:0
70'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Nicolas Fernandez I
|3
|0.27
|2.
|Alexis Sabella
|2
|0.18
|3.
|Ди Санто Франко
|2 (1)
|0.18
|4.
|Перуцци Джино
|1
|0.09
|5.
|Сапата Кристиан
|1
|0.09
|6.
|Ортигоса Нестор
|1 (1)
|0.09
|7.
|Ромеро Анхель
|0
|0
|8.
|Bruno Pitton
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Чанкалай Томас
|2
|0.18
|2.
|Цвитанич Дарио
|1
|0.09
|3.
|Javier Correa
|1
|0.09
|4.
|Пиатти Игнасио
|1
|0.09
|5.
|Гарре Бенжамин
|1
|0.09
|6.
|Fabricio Dominguez
|1
|0.09
|7.
|Leonel Ariel Miranda
|0
|0
|8.
|Matias Rojas II
|0
|0
|9.
|Carlos Alcaraz
|0
|0
|10.
|Juan Caceres
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Перуцци Джино
|3
|1
|2.
|Gabriel Rojas1
|3
|1
|3.
|Ezequiel Cerutti
|3
|0
|4.
|Yeison Gordillo
|3
|0
|5.
|Nicolas Fernandez I
|1
|1
|6.
|Siro Rosane
|1
|1
|7.
|Ортигоса Нестор
|2
|0
|8.
|Сапата Кристиан
|2
|0
|9.
|Federico Gattoni
|2
|0
|10.
|Nicolas Fernandez5
|2
|0
|11.
|Marcelo Herrera2
|2
|0
|12.
|Diego Rodriguez IV
|1
|0
|13.
|Alexander Diaz
|1
|0
|14.
|Julian Palacios
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Морено Анибал
|3
|0
|2.
|Сигали Леонардо
|2
|0
|3.
|Мартинес Маурисио
|2
|0
|4.
|Ловера Максимилиано
|2
|0
|5.
|Чанкалай Томас
|2
|0
|6.
|Leonel Ariel Miranda
|1
|0
|7.
|Nery Dominguez
|1
|0
|8.
|Javier Correa
|1
|0
|9.
|Ариас Габриэль
|1
|0
|10.
|Лисандро Лопес III
|1
|0
|11.
|Matias Rojas II
|1
|0
|12.
|Fabricio Dominguez
|1
|0
|13.
|Carlos Alcaraz
|1
|0
|14.
|Juan Caceres
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сан-Лоренсо
|11.11% (1)
|33.33% (3)
|11.11% (1)
|33.33% (3)
|11.11% (1)
|0
|Расинг Авельянеда
|0
|0
|14.29% (1)
|28.57% (2)
|28.57% (2)
|28.57% (2)
Предыдущие игры
Сан-Лоренсо Последние 20 матчей: +7 =5 -8Атлетико Платенсе 1:1 Сан-Лоренсо Сан-Лоренсо 3:0 Патронато Парана Эстудиантес Касерос 2:0 Сан-Лоренсо Сан-Лоренсо 0:1 Аргентинос Хуниорс
Тальерес Кордоба 2:0 Сан-Лоренсо Унион Санта-Фе 4:0 Сан-Лоренсо Сан-Лоренсо 1:1 Банфилд Бока Хуниорс 0:2 Сан-Лоренсо Сан-Лоренсо 1:0 Сентраль Кордоба Росарио Арсенал Саранди 1:1 Сан-Лоренсо Уачипато 0:3 Сан-Лоренсо 12 де Октубре Итаугуа 0:2 Сан-Лоренсо Сан-Лоренсо 1:2 Росарио Сентраль Расинг Авельянеда 2:0 Сан-Лоренсо Сан-Лоренсо 1:1 12 де Октубре Итаугуа Сан-Лоренсо 1:0 Годой Крус Росарио Сентраль 2:0 Сан-Лоренсо Ривер Плейт 1:2 Сан-Лоренсо Сан-Лоренсо 0:1 Уачипато Сан-Лоренсо 1:1 Аргентинос Хуниорс
Расинг Авельянеда Последние 20 матчей: +10 =7 -3Расинг Авельянеда 0:0 Банфилд Бока Хуниорс 0:0 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 0:0 Сентраль Кордоба Росарио Арсенал Саранди 0:3 Расинг Авельянеда
Расинг Авельянеда 2:0 Ньюэллс Олд Бойз Индепендьенте Авельянеда 1:0 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 1:0 Сармиенто Альдосиви 0:2 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 0:0 Химнасия Ла-Плата Расинг Авельянеда 1:3 Сан-Паулу Велес Сарсфилд 0:0 Расинг Авельянеда Сан-Паулу 1:1 Расинг Авельянеда Колон 3:0 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 0:0 Бока Хуниорс Расинг Авельянеда 3:0 Атлетико Рентистас Сан-Паулу 0:1 Расинг Авельянеда Велес Сарсфилд 0:0 Расинг Авельянеда Спортинг Кристал 0:2 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 2:0 Сан-Лоренсо Расинг Авельянеда 0:0 Сан-Паулу
Последние игры между собой
Сан-Лоренсо: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 11
Расинг Авельянеда: победы: 11, ничьи: 5, поражения: 4
Расинг Авельянеда 2:1 Сан-Лоренсо Примера Сан-Лоренсо 2:1 Расинг Авельянеда Примера Расинг Авельянеда 2:1 Сан-Лоренсо Кубок Аргентины Расинг Авельянеда 2:0 Сан-Лоренсо Примера Сан-Лоренсо 1:0 Расинг Авельянеда Примера Расинг Авельянеда 0:3 Сан-Лоренсо Примера Сан-Лоренсо 1:4 Расинг Авельянеда Примера Расинг Авельянеда 4:0 Сан-Лоренсо Примера Расинг Авельянеда 1:1 Сан-Лоренсо Примера Сан-Лоренсо 0:0 Расинг Авельянеда Примера А Сан-Лоренсо 1:2 Расинг Авельянеда Примера А Расинг Авельянеда 1:2 Сан-Лоренсо Примера А Расинг Авельянеда 1:0 Сан-Лоренсо Примера А Сан-Лоренсо 0:0 Расинг Авельянеда Примера А Сан-Лоренсо 1:1 Расинг Авельянеда Примера А Сан-Лоренсо 0:1 Расинг Авельянеда Torneo Pentagonal de Verano
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ланус
|11
|7
|2
|2
|21 - 16
|23
|2.
|Тальерес Кордоба
|10
|6
|2
|2
|14 - 7
|20
|3.
|Индепендьенте Авельянеда
|11
|5
|4
|2
|11 - 6
|19
|4.
|Ривер Плейт
|10
|5
|3
|2
|18 - 8
|18
|5.
|Эстудиантес Касерос
|10
|5
|2
|3
|16 - 10
|17
|6.
|Расинг Авельянеда
|0:1
|11
|4
|5
|2
|8 - 2
|17
|7.
|Годой Крус
|11
|5
|1
|5
|18 - 16
|16
|8.
|Атлетико Тукуман
|10
|4
|3
|3
|11 - 12
|15
|9.
|Колон
|10
|4
|3
|3
|9 - 14
|15
|10.
|Сан-Лоренсо
|1:0
|11
|4
|3
|4
|10 - 12
|15
|11.
|Бока Хуниорс
|10
|3
|5
|2
|8 - 7
|14
|12.
|Велес Сарсфилд
|10
|3
|4
|3
|13 - 6
|13
|13.
|Дефенса и Хустисия
|10
|3
|4
|3
|12 - 10
|13
|14.
|Аргентинос Хуниорс
|10
|3
|4
|3
|8 - 7
|13
|15.
|Патронато Парана
|10
|3
|4
|3
|8 - 9
|13
|16.
|Уракан
|11
|2
|7
|2
|8 - 7
|13
|17.
|Альдосиви
|11
|4
|1
|6
|12 - 18
|13
|18.
|Ньюэллс Олд Бойз
|10
|3
|3
|4
|11 - 13
|12
|19.
|Унион Санта-Фе
|10
|3
|3
|4
|10 - 14
|12
|20.
|Сармиенто
|11
|3
|3
|5
|10 - 14
|12
|21.
|Атлетико Платенсе
|10
|2
|4
|4
|13 - 15
|10
|22.
|Химнасия Ла-Плата
|10
|2
|4
|4
|7 - 13
|10
|23.
|Росарио Сентраль
|10
|3
|1
|6
|14 - 13
|10
|24.
|Банфилд
|10
|1
|6
|3
|7 - 11
|9
|25.
|Сентраль Кордоба Росарио
|10
|1
|5
|4
|10 - 14
|8
|26.
|Арсенал Саранди
|10
|1
|4
|5
|5 - 18
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ланус
|6
|3
|2
|1
|11 - 8
|11
|2.
|Индепендьенте Авельянеда
|6
|3
|2
|1
|6 - 1
|11
|3.
|Ривер Плейт
|6
|3
|2
|1
|11 - 4
|11
|4.
|Велес Сарсфилд
|6
|3
|2
|1
|12 - 2
|11
|5.
|Дефенса и Хустисия
|5
|3
|1
|1
|11 - 7
|10
|6.
|Сан-Лоренсо
|1:0
|5
|3
|1
|1
|6 - 2
|10
|7.
|Ньюэллс Олд Бойз
|5
|3
|1
|1
|10 - 7
|10
|8.
|Тальерес Кордоба
|4
|3
|1
|0
|6 - 0
|10
|9.
|Эстудиантес Касерос
|5
|3
|1
|1
|8 - 2
|10
|10.
|Годой Крус
|6
|3
|1
|2
|11 - 7
|10
|11.
|Сармиенто
|6
|3
|1
|2
|6 - 5
|10
|12.
|Расинг Авельянеда
|0:1
|5
|2
|3
|0
|3 - 0
|9
|13.
|Патронато Парана
|5
|2
|3
|0
|4 - 1
|9
|14.
|Химнасия Ла-Плата
|5
|2
|3
|0
|5 - 3
|9
|15.
|Атлетико Тукуман
|5
|2
|3
|0
|5 - 2
|9
|16.
|Уракан
|6
|2
|3
|1
|6 - 4
|9
|17.
|Колон
|5
|2
|2
|1
|5 - 6
|8
|18.
|Унион Санта-Фе
|5
|2
|1
|2
|7 - 4
|7
|19.
|Аргентинос Хуниорс
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|20.
|Альдосиви
|6
|2
|0
|4
|7 - 11
|6
|21.
|Росарио Сентраль
|5
|2
|0
|3
|8 - 6
|6
|22.
|Арсенал Саранди
|5
|1
|3
|1
|4 - 6
|6
|23.
|Бока Хуниорс
|4
|1
|2
|1
|2 - 3
|5
|24.
|Атлетико Платенсе
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|25.
|Сентраль Кордоба Росарио
|5
|1
|2
|2
|8 - 10
|5
|26.
|Банфилд
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ланус
|5
|4
|0
|1
|10 - 8
|12
|2.
|Тальерес Кордоба
|6
|3
|1
|2
|8 - 7
|10
|3.
|Бока Хуниорс
|6
|2
|3
|1
|6 - 4
|9
|4.
|Индепендьенте Авельянеда
|5
|2
|2
|1
|5 - 5
|8
|5.
|Расинг Авельянеда
|0:1
|6
|2
|2
|2
|5 - 2
|8
|6.
|Ривер Плейт
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|7.
|Эстудиантес Касерос
|5
|2
|1
|2
|8 - 8
|7
|8.
|Альдосиви
|5
|2
|1
|2
|5 - 7
|7
|9.
|Колон
|5
|2
|1
|2
|4 - 8
|7
|10.
|Банфилд
|6
|1
|4
|1
|4 - 5
|7
|11.
|Атлетико Тукуман
|5
|2
|0
|3
|6 - 10
|6
|12.
|Годой Крус
|5
|2
|0
|3
|7 - 9
|6
|13.
|Аргентинос Хуниорс
|6
|1
|3
|2
|3 - 4
|6
|14.
|Сан-Лоренсо
|1:0
|6
|1
|2
|3
|4 - 10
|5
|15.
|Атлетико Платенсе
|5
|1
|2
|2
|8 - 8
|5
|16.
|Унион Санта-Фе
|5
|1
|2
|2
|3 - 10
|5
|17.
|Росарио Сентраль
|5
|1
|1
|3
|6 - 7
|4
|18.
|Патронато Парана
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|19.
|Уракан
|5
|0
|4
|1
|2 - 3
|4
|20.
|Сентраль Кордоба Росарио
|5
|0
|3
|2
|2 - 4
|3
|21.
|Дефенса и Хустисия
|5
|0
|3
|2
|1 - 3
|3
|22.
|Велес Сарсфилд
|4
|0
|2
|2
|1 - 4
|2
|23.
|Ньюэллс Олд Бойз
|5
|0
|2
|3
|1 - 6
|2
|24.
|Сармиенто
|5
|0
|2
|3
|4 - 9
|2
|25.
|Химнасия Ла-Плата
|5
|0
|1
|4
|2 - 10
|1
|26.
|Арсенал Саранди
|5
|0
|1
|4
|1 - 12
|1
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ланус
|Жозе Густаво Санд
|10
|2
|1
|2.
|Годой Крус
|Martin Ojeda
|7
|1
|2
|3.
|Альдосиви
|Каутеруссио Мартин
|7
|3
|0
|4.
|Ланус
|Лопес Хосе Мануэль
|6
|0
|1
|5.
|Сентраль Кордоба Росарио
|Milton Gimenez
|5
|2
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Уракан
|Jonathan Galvan
|7
|0
|2.
|Сармиенто
|Braian Salvareschi
|4
|1
|3.
|Уракан
|Lucas Merolla
|5
|0
|4.
|Банфилд
|Lautaro Rios
|5
|0
|5.
|Ньюэллс Олд Бойз
|Игнасио Скокко
|3
|1