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Аргентина: Лига професьональ 2021

Сан-Лоренсо
1:0
Второй тайм: 80'
Расинг Авельянеда
0'
38' Желтая карточка
Nery Dominguez
50' Желтая карточка
Ezequiel Cerutti
1:0
58' Гол
Alexis Sabella
70' Желтая карточка
Yeison Gordillo
80'
12
Sebastian
Alberto
Torrico
30
Перуцци
Джино
2
Донатти
Алехандро
14
Bruno
Pitton
4
Marcelo
Herrera2
20
Ортигоса
Нестор
38
Siro
Rosane
26
Nicolas
Fernandez5
7
Ezequiel
Cerutti
9
Ди
Санто
Франко
40
Alexis
Sabella
21
Ариас
Габриэль
2
Juan
Caceres
30
Сигали
Леонардо
23
Nery
Dominguez
5
Мена
Эухенио
8
Fabricio
Dominguez
29
Морено
Анибал
28
Чанкалай
Томас
15
Лисандро
Лопес
III
27
Javier
Correa
9
Enzo
Copetti
Сан-Лоренсо
3-4-3
Расинг Авельянеда
4-3-1-2

Бомбардиры внутри турнира

Сан-Лоренсо
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Nicolas Fernandez I 3 0.27
2. Alexis Sabella 2 0.18
3. Ди Санто Франко 2 (1) 0.18
4. Перуцци Джино 1 0.09
5. Сапата Кристиан 1 0.09
6. Ортигоса Нестор 1 (1) 0.09
7. Ромеро Анхель 0 0
8. Bruno Pitton 0 0
Расинг Авельянеда
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Чанкалай Томас 2 0.18
2. Цвитанич Дарио 1 0.09
3. Javier Correa 1 0.09
4. Пиатти Игнасио 1 0.09
5. Гарре Бенжамин 1 0.09
6. Fabricio Dominguez 1 0.09
7. Leonel Ariel Miranda 0 0
8. Matias Rojas II 0 0
9. Carlos Alcaraz 0 0
10. Juan Caceres 0 0

Карточки

Сан-Лоренсо
# Игрок      
1. Перуцци Джино 3 1
2. Gabriel Rojas1 3 1
3. Ezequiel Cerutti 3 0
4. Yeison Gordillo 3 0
5. Nicolas Fernandez I 1 1
6. Siro Rosane 1 1
7. Ортигоса Нестор 2 0
8. Сапата Кристиан 2 0
9. Federico Gattoni 2 0
10. Nicolas Fernandez5 2 0
11. Marcelo Herrera2 2 0
12. Diego Rodriguez IV 1 0
13. Alexander Diaz 1 0
14. Julian Palacios 1 0
Расинг Авельянеда
# Игрок      
1. Морено Анибал 3 0
2. Сигали Леонардо 2 0
3. Мартинес Маурисио 2 0
4. Ловера Максимилиано 2 0
5. Чанкалай Томас 2 0
6. Leonel Ariel Miranda 1 0
7. Nery Dominguez 1 0
8. Javier Correa 1 0
9. Ариас Габриэль 1 0
10. Лисандро Лопес III 1 0
11. Matias Rojas II 1 0
12. Fabricio Dominguez 1 0
13. Carlos Alcaraz 1 0
14. Juan Caceres 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сан-Лоренсо 11.11% (1) 33.33% (3) 11.11% (1) 33.33% (3) 11.11% (1) 0
 Расинг Авельянеда 0 0 14.29% (1) 28.57% (2) 28.57% (2) 28.57% (2)

Предыдущие игры

Сан-Лоренсо Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Атлетико Платенсе 1:1 Сан-Лоренсо Сан-Лоренсо 3:0 Патронато Парана Эстудиантес Касерос 2:0 Сан-Лоренсо Сан-Лоренсо 0:1 Аргентинос Хуниорс
Тальерес Кордоба 2:0 Сан-Лоренсо Унион Санта-Фе 4:0 Сан-Лоренсо Сан-Лоренсо 1:1 Банфилд Бока Хуниорс 0:2 Сан-Лоренсо Сан-Лоренсо 1:0 Сентраль Кордоба Росарио Арсенал Саранди 1:1 Сан-Лоренсо Уачипато 0:3 Сан-Лоренсо 12 де Октубре Итаугуа 0:2 Сан-Лоренсо Сан-Лоренсо 1:2 Росарио Сентраль Расинг Авельянеда 2:0 Сан-Лоренсо Сан-Лоренсо 1:1 12 де Октубре Итаугуа Сан-Лоренсо 1:0 Годой Крус Росарио Сентраль 2:0 Сан-Лоренсо Ривер Плейт 1:2 Сан-Лоренсо Сан-Лоренсо 0:1 Уачипато Сан-Лоренсо 1:1 Аргентинос Хуниорс
Расинг Авельянеда Последние 20 матчей: +10 =7 -3
Расинг Авельянеда 0:0 Банфилд Бока Хуниорс 0:0 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 0:0 Сентраль Кордоба Росарио Арсенал Саранди 0:3 Расинг Авельянеда
Расинг Авельянеда 2:0 Ньюэллс Олд Бойз Индепендьенте Авельянеда 1:0 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 1:0 Сармиенто Альдосиви 0:2 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 0:0 Химнасия Ла-Плата Расинг Авельянеда 1:3 Сан-Паулу Велес Сарсфилд 0:0 Расинг Авельянеда Сан-Паулу 1:1 Расинг Авельянеда Колон 3:0 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 0:0 Бока Хуниорс Расинг Авельянеда 3:0 Атлетико Рентистас Сан-Паулу 0:1 Расинг Авельянеда Велес Сарсфилд 0:0 Расинг Авельянеда Спортинг Кристал 0:2 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 2:0 Сан-Лоренсо Расинг Авельянеда 0:0 Сан-Паулу

Последние игры между собой

Сан-Лоренсо: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 11
Расинг Авельянеда: победы: 11, ничьи: 5, поражения: 4
Расинг Авельянеда 2:0 Сан-Лоренсо Лига професиональ Сан-Лоренсо 0:1 Расинг Авельянеда Суперлига Расинг Авельянеда 2:1 Сан-Лоренсо Суперлига Сан-Лоренсо 1:1 Расинг Авельянеда Суперлига
Расинг Авельянеда 2:1 Сан-Лоренсо Примера Сан-Лоренсо 2:1 Расинг Авельянеда Примера Расинг Авельянеда 2:1 Сан-Лоренсо Кубок Аргентины Расинг Авельянеда 2:0 Сан-Лоренсо Примера Сан-Лоренсо 1:0 Расинг Авельянеда Примера Расинг Авельянеда 0:3 Сан-Лоренсо Примера Сан-Лоренсо 1:4 Расинг Авельянеда Примера Расинг Авельянеда 4:0 Сан-Лоренсо Примера Расинг Авельянеда 1:1 Сан-Лоренсо Примера Сан-Лоренсо 0:0 Расинг Авельянеда Примера А Сан-Лоренсо 1:2 Расинг Авельянеда Примера А Расинг Авельянеда 1:2 Сан-Лоренсо Примера А Расинг Авельянеда 1:0 Сан-Лоренсо Примера А Сан-Лоренсо 0:0 Расинг Авельянеда Примера А Сан-Лоренсо 1:1 Расинг Авельянеда Примера А Сан-Лоренсо 0:1 Расинг Авельянеда Torneo Pentagonal de Verano
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ланус 11 7 2 2 21 - 16 23
2. Тальерес Кордоба 10 6 2 2 14 - 7 20
3. Индепендьенте Авельянеда 11 5 4 2 11 - 6 19
4. Ривер Плейт 10 5 3 2 18 - 8 18
5. Эстудиантес Касерос 10 5 2 3 16 - 10 17
6. Расинг Авельянеда 0:1 11 4 5 2 8 - 2 17
7. Годой Крус 11 5 1 5 18 - 16 16
8. Атлетико Тукуман 10 4 3 3 11 - 12 15
9. Колон 10 4 3 3 9 - 14 15
10. Сан-Лоренсо 1:0 11 4 3 4 10 - 12 15
11. Бока Хуниорс 10 3 5 2 8 - 7 14
12. Велес Сарсфилд 10 3 4 3 13 - 6 13
13. Дефенса и Хустисия 10 3 4 3 12 - 10 13
14. Аргентинос Хуниорс 10 3 4 3 8 - 7 13
15. Патронато Парана 10 3 4 3 8 - 9 13
16. Уракан 11 2 7 2 8 - 7 13
17. Альдосиви 11 4 1 6 12 - 18 13
18. Ньюэллс Олд Бойз 10 3 3 4 11 - 13 12
19. Унион Санта-Фе 10 3 3 4 10 - 14 12
20. Сармиенто 11 3 3 5 10 - 14 12
21. Атлетико Платенсе 10 2 4 4 13 - 15 10
22. Химнасия Ла-Плата 10 2 4 4 7 - 13 10
23. Росарио Сентраль 10 3 1 6 14 - 13 10
24. Банфилд 10 1 6 3 7 - 11 9
25. Сентраль Кордоба Росарио 10 1 5 4 10 - 14 8
26. Арсенал Саранди 10 1 4 5 5 - 18 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ланус 6 3 2 1 11 - 8 11
2. Индепендьенте Авельянеда 6 3 2 1 6 - 1 11
3. Ривер Плейт 6 3 2 1 11 - 4 11
4. Велес Сарсфилд 6 3 2 1 12 - 2 11
5. Дефенса и Хустисия 5 3 1 1 11 - 7 10
6. Сан-Лоренсо 1:0 5 3 1 1 6 - 2 10
7. Ньюэллс Олд Бойз 5 3 1 1 10 - 7 10
8. Тальерес Кордоба 4 3 1 0 6 - 0 10
9. Эстудиантес Касерос 5 3 1 1 8 - 2 10
10. Годой Крус 6 3 1 2 11 - 7 10
11. Сармиенто 6 3 1 2 6 - 5 10
12. Расинг Авельянеда 0:1 5 2 3 0 3 - 0 9
13. Патронато Парана 5 2 3 0 4 - 1 9
14. Химнасия Ла-Плата 5 2 3 0 5 - 3 9
15. Атлетико Тукуман 5 2 3 0 5 - 2 9
16. Уракан 6 2 3 1 6 - 4 9
17. Колон 5 2 2 1 5 - 6 8
18. Унион Санта-Фе 5 2 1 2 7 - 4 7
19. Аргентинос Хуниорс 4 2 1 1 5 - 3 7
20. Альдосиви 6 2 0 4 7 - 11 6
21. Росарио Сентраль 5 2 0 3 8 - 6 6
22. Арсенал Саранди 5 1 3 1 4 - 6 6
23. Бока Хуниорс 4 1 2 1 2 - 3 5
24. Атлетико Платенсе 5 1 2 2 5 - 7 5
25. Сентраль Кордоба Росарио 5 1 2 2 8 - 10 5
26. Банфилд 4 0 2 2 3 - 6 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ланус 5 4 0 1 10 - 8 12
2. Тальерес Кордоба 6 3 1 2 8 - 7 10
3. Бока Хуниорс 6 2 3 1 6 - 4 9
4. Индепендьенте Авельянеда 5 2 2 1 5 - 5 8
5. Расинг Авельянеда 0:1 6 2 2 2 5 - 2 8
6. Ривер Плейт 4 2 1 1 7 - 4 7
7. Эстудиантес Касерос 5 2 1 2 8 - 8 7
8. Альдосиви 5 2 1 2 5 - 7 7
9. Колон 5 2 1 2 4 - 8 7
10. Банфилд 6 1 4 1 4 - 5 7
11. Атлетико Тукуман 5 2 0 3 6 - 10 6
12. Годой Крус 5 2 0 3 7 - 9 6
13. Аргентинос Хуниорс 6 1 3 2 3 - 4 6
14. Сан-Лоренсо 1:0 6 1 2 3 4 - 10 5
15. Атлетико Платенсе 5 1 2 2 8 - 8 5
16. Унион Санта-Фе 5 1 2 2 3 - 10 5
17. Росарио Сентраль 5 1 1 3 6 - 7 4
18. Патронато Парана 5 1 1 3 4 - 8 4
19. Уракан 5 0 4 1 2 - 3 4
20. Сентраль Кордоба Росарио 5 0 3 2 2 - 4 3
21. Дефенса и Хустисия 5 0 3 2 1 - 3 3
22. Велес Сарсфилд 4 0 2 2 1 - 4 2
23. Ньюэллс Олд Бойз 5 0 2 3 1 - 6 2
24. Сармиенто 5 0 2 3 4 - 9 2
25. Химнасия Ла-Плата 5 0 1 4 2 - 10 1
26. Арсенал Саранди 5 0 1 4 1 - 12 1

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ланус Жозе Густаво Санд 10 2 1
2. Годой Крус Martin Ojeda 7 1 2
3. Альдосиви Каутеруссио Мартин 7 3 0
4. Ланус Лопес Хосе Мануэль 6 0 1
5. Сентраль Кордоба Росарио Milton Gimenez 5 2 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Уракан Jonathan Galvan 7 0
2. Сармиенто Braian Salvareschi 4 1
3. Уракан Lucas Merolla 5 0
4. Банфилд Lautaro Rios 5 0
5. Ньюэллс Олд Бойз Игнасио Скокко 3 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    38'
    Нери Домингес получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Сан-Лоренсо
Ничья
Расинг Авельянеда
3.50
3.90
2.33
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Сан-Лоренсо 1:0 Расинг Авельянеда онлайн




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