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Аргентина: Лига професьональ 2021

Химнасия Ла-Плата
0:0
Конец матча
Велес Сарсфилд
0'
58' Желтая карточка
Matias Melluso
90' Желтая карточка
Касерес Сантьяго
90'+5
17
Рей
Родриго
16
Francisco
Gerometta
4
Leonardo
Morales
24
German
Guiffrey
32
Matias
Melluso
43
Erik
Ramirez
15
Harrinson
Mancilla
10
Алеман
Брайн
7
Карбонеро
Йохан
8
Luis
Miguel
Rodriguez
9
Leandro
Contin
12
Lucas
Hoyos
24
Tomas
Ezequiel
Guidara
6
Matias
De
los
Santos
II
17
Хианетти
Лаутаро
5
Ортега
Франсиско
35
Касерес
Сантьяго
14
Luca
Orellano
10
Thiago
Almada
30
Манкуэльо
Федерико
11
Дженсон
Лукас
19
Juan
Martin
Lucero
Химнасия Ла-Плата
4-4-2
Велес Сарсфилд
4-1-4-1

Бомбардиры внутри турнира

Химнасия Ла-Плата
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Матеас Перез Гарсия 2 0.18
2. Guillermo Fratta 2 0.18
3. Luis Miguel Rodriguez 1 0.09
4. Leonardo Morales 1 0.09
5. Алеман Брайн 1 0.09
6. Francisco Gerometta 0 0
7. Leandro Contin 0 0
Велес Сарсфилд
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Адриан Рикардо 2 0.18
2. Agustin Bouzat 2 0.18
3. Luca Orellano 2 0.18
4. Thiago Almada 1 0.09
5. Дженсон Лукас 1 0.09
6. Манкуэльо Федерико 1 0.09
7. Ортега Франсиско 1 0.09
8. Juan Martin Lucero 1 0.09
9. Касерес Сантьяго 1 0.09
10. Поблет Херонимо 0 0
11. Tomas Ezequiel Guidara 0 0

Карточки

Химнасия Ла-Плата
# Игрок      
1. Manuel Insurralde 3 1
2. Matias Melluso 3 0
3. Nery Leyes 1 1
4. Francisco Gerometta 2 0
5. Карбонеро Йохан 0 1
6. Лихт Лукас 1 0
7. Leonardo Morales 1 0
8. Leandro Contin 1 0
9. Erik Ramirez 1 0
10. Guillermo Fratta 1 0
11. Harrinson Mancilla 1 0
Велес Сарсфилд
# Игрок      
1. Касерес Сантьяго 3 0
2. Damian Fernandez 1 1
3. Адриан Рикардо 1 1
4. Манкуэльо Федерико 2 0
5. Cristian Alberto Tarragona 2 0
6. Ортега Франсиско 2 0
7. Хианетти Лаутаро 1 0
8. Juan Martin Lucero 1 0
9. Lucas Hoyos 1 0
10. Matias De los Santos II 1 0
11. Enzo Martinez3 1 0
12. Miguel Brizuela 1 0
13. Nazareno Romero 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Химнасия Ла-Плата 14.29% (1) 0 14.29% (1) 14.29% (1) 28.57% (2) 28.57% (2)
 Велес Сарсфилд 8.33% (1) 0 8.33% (1) 25% (3) 16.67% (2) 41.67% (5)

Предыдущие игры

Химнасия Ла-Плата Последние 20 матчей: +5 =7 -8
Годой Крус 4:0 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 0:0 Уракан Ланус 2:0 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 1:1 Ривер Плейт
Химнасия Ла-Плата 2:3 Аргентинос Хуниорс Колон 1:0 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 1:0 Атлетико Тукуман Дефенса и Хустисия 3:2 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 1:0 Росарио Сентраль Расинг Авельянеда 0:0 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 2:2 Атлетико Платенсе Химнасия Ла-Плата 0:5 Велес Сарсфилд Сармиенто 0:0 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 2:1 Ньюэллс Олд Бойз Эстудиантес Касерос 0:0 Химнасия Ла-Плата Патронато Парана 4:1 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 2:4 Ланус Уракан 1:1 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 5:0 Док Суд Химнасия Ла-Плата 2:0 Атлетико Тукуман
Велес Сарсфилд Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Велес Сарсфилд 4:0 Унион Санта-Фе Велес Сарсфилд 3:0 Годой Крус Уракан 1:1 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 5:1 Ланус
Ривер Плейт 2:0 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 0:1 Колон Атлетико Тукуман 0:0 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 0:0 Дефенса и Хустисия Росарио Сентраль 1:0 Велес Сарсфилд Барселона Гуаякиль 3:1 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 0:0 Расинг Авельянеда Велес Сарсфилд 1:0 Барселона Гуаякиль Фламенго 0:0 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 2:1 Унион Ла-Калера Велес Сарсфилд 0:0 Расинг Авельянеда Велес Сарсфилд 3:1 ЛДУ Кито Химнасия Ла-Плата 0:5 Велес Сарсфилд Унион Ла-Калера 0:2 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 1:0 Патронато Парана ЛДУ Кито 3:1 Велес Сарсфилд

Последние игры между собой

Химнасия Ла-Плата: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 8
Велес Сарсфилд: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 9
Химнасия Ла-Плата 0:5 Велес Сарсфилд Лига професиональ Велес Сарсфилд 0:1 Химнасия Ла-Плата Кубок Диего Марадоны Химнасия Ла-Плата 2:2 Велес Сарсфилд Кубок Диего Марадоны Химнасия Ла-Плата 0:0 Велес Сарсфилд Суперлига
Велес Сарсфилд 1:0 Химнасия Ла-Плата Суперлига Химнасия Ла-Плата 4:0 Велес Сарсфилд Суперлига Велес Сарсфилд 0:2 Химнасия Ла-Плата Товарищеские матчи Химнасия Ла-Плата 2:0 Велес Сарсфилд Примера Велес Сарсфилд 2:1 Химнасия Ла-Плата Примера Химнасия Ла-Плата 0:1 Велес Сарсфилд Кубок Аргентины Велес Сарсфилд 0:1 Химнасия Ла-Плата Примера Химнасия Ла-Плата 2:0 Велес Сарсфилд Примера Велес Сарсфилд 5:1 Химнасия Ла-Плата Примера Химнасия Ла-Плата 2:1 Велес Сарсфилд Примера Велес Сарсфилд 2:0 Химнасия Ла-Плата Примера А Химнасия Ла-Плата 0:0 Велес Сарсфилд Примера А Велес Сарсфилд 2:1 Химнасия Ла-Плата Примера А Химнасия Ла-Плата 0:1 Велес Сарсфилд Примера А Химнасия Ла-Плата 3:1 Велес Сарсфилд Примера А Велес Сарсфилд 0:2 Химнасия Ла-Плата Примера А
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ланус 11 7 2 2 21 - 16 23
2. Тальерес Кордоба 10 6 2 2 14 - 7 20
3. Индепендьенте Авельянеда 11 5 4 2 11 - 6 19
4. Ривер Плейт 10 5 3 2 18 - 8 18
5. Расинг Авельянеда 11 4 6 1 9 - 2 18
6. Эстудиантес Касерос 10 5 2 3 16 - 10 17
7. Годой Крус 11 5 1 5 18 - 16 16
8. Атлетико Тукуман 10 4 3 3 11 - 12 15
9. Колон 10 4 3 3 9 - 14 15
10. Бока Хуниорс 10 3 5 2 8 - 7 14
11. Велес Сарсфилд 11 3 5 3 13 - 6 14
12. Дефенса и Хустисия 10 3 4 3 12 - 10 13
13. Аргентинос Хуниорс 10 3 4 3 8 - 7 13
14. Сан-Лоренсо 11 3 4 4 10 - 13 13
15. Патронато Парана 10 3 4 3 8 - 9 13
16. Уракан 11 2 7 2 8 - 7 13
17. Альдосиви 11 4 1 6 12 - 18 13
18. Ньюэллс Олд Бойз 10 3 3 4 11 - 13 12
19. Унион Санта-Фе 10 3 3 4 10 - 14 12
20. Сармиенто 11 3 3 5 10 - 14 12
21. Химнасия Ла-Плата 11 2 5 4 7 - 13 11
22. Росарио Сентраль 10 3 1 6 14 - 13 10
23. Атлетико Платенсе 10 2 4 4 13 - 15 10
24. Банфилд 10 1 6 3 7 - 11 9
25. Сентраль Кордоба Росарио 10 1 5 4 10 - 14 8
26. Арсенал Саранди 10 1 4 5 5 - 18 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ланус 6 3 2 1 11 - 8 11
2. Индепендьенте Авельянеда 6 3 2 1 6 - 1 11
3. Ривер Плейт 6 3 2 1 11 - 4 11
4. Велес Сарсфилд 6 3 2 1 12 - 2 11
5. Тальерес Кордоба 4 3 1 0 6 - 0 10
6. Эстудиантес Касерос 5 3 1 1 8 - 2 10
7. Годой Крус 6 3 1 2 11 - 7 10
8. Дефенса и Хустисия 5 3 1 1 11 - 7 10
9. Ньюэллс Олд Бойз 5 3 1 1 10 - 7 10
10. Сармиенто 6 3 1 2 6 - 5 10
11. Химнасия Ла-Плата 6 2 4 0 5 - 3 10
12. Расинг Авельянеда 5 2 3 0 3 - 0 9
13. Атлетико Тукуман 5 2 3 0 5 - 2 9
14. Патронато Парана 5 2 3 0 4 - 1 9
15. Уракан 6 2 3 1 6 - 4 9
16. Сан-Лоренсо 5 2 2 1 6 - 3 8
17. Колон 5 2 2 1 5 - 6 8
18. Унион Санта-Фе 5 2 1 2 7 - 4 7
19. Аргентинос Хуниорс 4 2 1 1 5 - 3 7
20. Альдосиви 6 2 0 4 7 - 11 6
21. Росарио Сентраль 5 2 0 3 8 - 6 6
22. Арсенал Саранди 5 1 3 1 4 - 6 6
23. Бока Хуниорс 4 1 2 1 2 - 3 5
24. Атлетико Платенсе 5 1 2 2 5 - 7 5
25. Сентраль Кордоба Росарио 5 1 2 2 8 - 10 5
26. Банфилд 4 0 2 2 3 - 6 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ланус 5 4 0 1 10 - 8 12
2. Тальерес Кордоба 6 3 1 2 8 - 7 10
3. Расинг Авельянеда 6 2 3 1 6 - 2 9
4. Бока Хуниорс 6 2 3 1 6 - 4 9
5. Индепендьенте Авельянеда 5 2 2 1 5 - 5 8
6. Ривер Плейт 4 2 1 1 7 - 4 7
7. Эстудиантес Касерос 5 2 1 2 8 - 8 7
8. Альдосиви 5 2 1 2 5 - 7 7
9. Колон 5 2 1 2 4 - 8 7
10. Банфилд 6 1 4 1 4 - 5 7
11. Атлетико Тукуман 5 2 0 3 6 - 10 6
12. Годой Крус 5 2 0 3 7 - 9 6
13. Аргентинос Хуниорс 6 1 3 2 3 - 4 6
14. Унион Санта-Фе 5 1 2 2 3 - 10 5
15. Сан-Лоренсо 6 1 2 3 4 - 10 5
16. Атлетико Платенсе 5 1 2 2 8 - 8 5
17. Росарио Сентраль 5 1 1 3 6 - 7 4
18. Патронато Парана 5 1 1 3 4 - 8 4
19. Уракан 5 0 4 1 2 - 3 4
20. Сентраль Кордоба Росарио 5 0 3 2 2 - 4 3
21. Дефенса и Хустисия 5 0 3 2 1 - 3 3
22. Велес Сарсфилд 5 0 3 2 1 - 4 3
23. Ньюэллс Олд Бойз 5 0 2 3 1 - 6 2
24. Сармиенто 5 0 2 3 4 - 9 2
25. Химнасия Ла-Плата 5 0 1 4 2 - 10 1
26. Арсенал Саранди 5 0 1 4 1 - 12 1

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ланус Жозе Густаво Санд 10 2 1
2. Годой Крус Martin Ojeda 7 1 2
3. Альдосиви Каутеруссио Мартин 7 3 0
4. Ланус Лопес Хосе Мануэль 6 0 1
5. Сентраль Кордоба Росарио Milton Gimenez 5 2 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Уракан Jonathan Galvan 7 0
2. Сармиенто Braian Salvareschi 4 1
3. Уракан Lucas Merolla 5 0
4. Банфилд Lautaro Rios 5 0
5. Ньюэллс Олд Бойз Игнасио Скокко 3 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Химнасия Ла-Плата 0:0 Велес Сарсфилд онлайн




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