Аргентина: Лига професьональ 2021
Химнасия Ла-Плата
0:0
Конец матча
Велес Сарсфилд
58' Желтая карточкаMatias Melluso
90' Желтая карточкаКасерес Сантьяго
17
Рей
Родриго
43
Erik
Ramirez
10
Алеман
Брайн
- Основной состав
-
17 Рей РодригоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
43 Erik RamirezПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Алеман БрайнПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
25 Лихт ЛукасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Nery LeyesПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Mariano Messera
- Основной состав
-
12 Lucas HoyosВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Лампе КарлосВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Пеллегрино Маурисио
Ход матча
58'
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Матеас Перез Гарсия
|2
|0.18
|2.
|Guillermo Fratta
|2
|0.18
|3.
|Luis Miguel Rodriguez
|1
|0.09
|4.
|Leonardo Morales
|1
|0.09
|5.
|Алеман Брайн
|1
|0.09
|6.
|Francisco Gerometta
|0
|0
|7.
|Leandro Contin
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Адриан Рикардо
|2
|0.18
|2.
|Agustin Bouzat
|2
|0.18
|3.
|Luca Orellano
|2
|0.18
|4.
|Thiago Almada
|1
|0.09
|5.
|Дженсон Лукас
|1
|0.09
|6.
|Манкуэльо Федерико
|1
|0.09
|7.
|Ортега Франсиско
|1
|0.09
|8.
|Juan Martin Lucero
|1
|0.09
|9.
|Касерес Сантьяго
|1
|0.09
|10.
|Поблет Херонимо
|0
|0
|11.
|Tomas Ezequiel Guidara
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Manuel Insurralde
|3
|1
|2.
|Matias Melluso
|3
|0
|3.
|Nery Leyes
|1
|1
|4.
|Francisco Gerometta
|2
|0
|5.
|Карбонеро Йохан
|0
|1
|6.
|Лихт Лукас
|1
|0
|7.
|Leonardo Morales
|1
|0
|8.
|Leandro Contin
|1
|0
|9.
|Erik Ramirez
|1
|0
|10.
|Guillermo Fratta
|1
|0
|11.
|Harrinson Mancilla
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Касерес Сантьяго
|3
|0
|2.
|Damian Fernandez
|1
|1
|3.
|Адриан Рикардо
|1
|1
|4.
|Манкуэльо Федерико
|2
|0
|5.
|Cristian Alberto Tarragona
|2
|0
|6.
|Ортега Франсиско
|2
|0
|7.
|Хианетти Лаутаро
|1
|0
|8.
|Juan Martin Lucero
|1
|0
|9.
|Lucas Hoyos
|1
|0
|10.
|Matias De los Santos II
|1
|0
|11.
|Enzo Martinez3
|1
|0
|12.
|Miguel Brizuela
|1
|0
|13.
|Nazareno Romero
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Химнасия Ла-Плата
|14.29% (1)
|0
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|28.57% (2)
|28.57% (2)
|Велес Сарсфилд
|8.33% (1)
|0
|8.33% (1)
|25% (3)
|16.67% (2)
|41.67% (5)
Предыдущие игры
Химнасия Ла-Плата Последние 20 матчей: +5 =7 -8Годой Крус 4:0 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 0:0 Уракан Ланус 2:0 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 1:1 Ривер Плейт
Химнасия Ла-Плата 2:3 Аргентинос Хуниорс Колон 1:0 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 1:0 Атлетико Тукуман Дефенса и Хустисия 3:2 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 1:0 Росарио Сентраль Расинг Авельянеда 0:0 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 2:2 Атлетико Платенсе Химнасия Ла-Плата 0:5 Велес Сарсфилд Сармиенто 0:0 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 2:1 Ньюэллс Олд Бойз Эстудиантес Касерос 0:0 Химнасия Ла-Плата Патронато Парана 4:1 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 2:4 Ланус Уракан 1:1 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 5:0 Док Суд Химнасия Ла-Плата 2:0 Атлетико Тукуман
Велес Сарсфилд Последние 20 матчей: +9 =5 -6Велес Сарсфилд 4:0 Унион Санта-Фе Велес Сарсфилд 3:0 Годой Крус Уракан 1:1 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 5:1 Ланус
Ривер Плейт 2:0 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 0:1 Колон Атлетико Тукуман 0:0 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 0:0 Дефенса и Хустисия Росарио Сентраль 1:0 Велес Сарсфилд Барселона Гуаякиль 3:1 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 0:0 Расинг Авельянеда Велес Сарсфилд 1:0 Барселона Гуаякиль Фламенго 0:0 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 2:1 Унион Ла-Калера Велес Сарсфилд 0:0 Расинг Авельянеда Велес Сарсфилд 3:1 ЛДУ Кито Химнасия Ла-Плата 0:5 Велес Сарсфилд Унион Ла-Калера 0:2 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 1:0 Патронато Парана ЛДУ Кито 3:1 Велес Сарсфилд
Последние игры между собой
Химнасия Ла-Плата: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 8
Велес Сарсфилд: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 9
Велес Сарсфилд 1:0 Химнасия Ла-Плата Суперлига Химнасия Ла-Плата 4:0 Велес Сарсфилд Суперлига Велес Сарсфилд 0:2 Химнасия Ла-Плата Товарищеские матчи Химнасия Ла-Плата 2:0 Велес Сарсфилд Примера Велес Сарсфилд 2:1 Химнасия Ла-Плата Примера Химнасия Ла-Плата 0:1 Велес Сарсфилд Кубок Аргентины Велес Сарсфилд 0:1 Химнасия Ла-Плата Примера Химнасия Ла-Плата 2:0 Велес Сарсфилд Примера Велес Сарсфилд 5:1 Химнасия Ла-Плата Примера Химнасия Ла-Плата 2:1 Велес Сарсфилд Примера Велес Сарсфилд 2:0 Химнасия Ла-Плата Примера А Химнасия Ла-Плата 0:0 Велес Сарсфилд Примера А Велес Сарсфилд 2:1 Химнасия Ла-Плата Примера А Химнасия Ла-Плата 0:1 Велес Сарсфилд Примера А Химнасия Ла-Плата 3:1 Велес Сарсфилд Примера А Велес Сарсфилд 0:2 Химнасия Ла-Плата Примера А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ланус
|11
|7
|2
|2
|21 - 16
|23
|2.
|Тальерес Кордоба
|10
|6
|2
|2
|14 - 7
|20
|3.
|Индепендьенте Авельянеда
|11
|5
|4
|2
|11 - 6
|19
|4.
|Ривер Плейт
|10
|5
|3
|2
|18 - 8
|18
|5.
|Расинг Авельянеда
|11
|4
|6
|1
|9 - 2
|18
|6.
|Эстудиантес Касерос
|10
|5
|2
|3
|16 - 10
|17
|7.
|Годой Крус
|11
|5
|1
|5
|18 - 16
|16
|8.
|Атлетико Тукуман
|10
|4
|3
|3
|11 - 12
|15
|9.
|Колон
|10
|4
|3
|3
|9 - 14
|15
|10.
|Бока Хуниорс
|10
|3
|5
|2
|8 - 7
|14
|11.
|Велес Сарсфилд
|11
|3
|5
|3
|13 - 6
|14
|12.
|Дефенса и Хустисия
|10
|3
|4
|3
|12 - 10
|13
|13.
|Аргентинос Хуниорс
|10
|3
|4
|3
|8 - 7
|13
|14.
|Сан-Лоренсо
|11
|3
|4
|4
|10 - 13
|13
|15.
|Патронато Парана
|10
|3
|4
|3
|8 - 9
|13
|16.
|Уракан
|11
|2
|7
|2
|8 - 7
|13
|17.
|Альдосиви
|11
|4
|1
|6
|12 - 18
|13
|18.
|Ньюэллс Олд Бойз
|10
|3
|3
|4
|11 - 13
|12
|19.
|Унион Санта-Фе
|10
|3
|3
|4
|10 - 14
|12
|20.
|Сармиенто
|11
|3
|3
|5
|10 - 14
|12
|21.
|Химнасия Ла-Плата
|11
|2
|5
|4
|7 - 13
|11
|22.
|Росарио Сентраль
|10
|3
|1
|6
|14 - 13
|10
|23.
|Атлетико Платенсе
|10
|2
|4
|4
|13 - 15
|10
|24.
|Банфилд
|10
|1
|6
|3
|7 - 11
|9
|25.
|Сентраль Кордоба Росарио
|10
|1
|5
|4
|10 - 14
|8
|26.
|Арсенал Саранди
|10
|1
|4
|5
|5 - 18
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ланус
|6
|3
|2
|1
|11 - 8
|11
|2.
|Индепендьенте Авельянеда
|6
|3
|2
|1
|6 - 1
|11
|3.
|Ривер Плейт
|6
|3
|2
|1
|11 - 4
|11
|4.
|Велес Сарсфилд
|6
|3
|2
|1
|12 - 2
|11
|5.
|Тальерес Кордоба
|4
|3
|1
|0
|6 - 0
|10
|6.
|Эстудиантес Касерос
|5
|3
|1
|1
|8 - 2
|10
|7.
|Годой Крус
|6
|3
|1
|2
|11 - 7
|10
|8.
|Дефенса и Хустисия
|5
|3
|1
|1
|11 - 7
|10
|9.
|Ньюэллс Олд Бойз
|5
|3
|1
|1
|10 - 7
|10
|10.
|Сармиенто
|6
|3
|1
|2
|6 - 5
|10
|11.
|Химнасия Ла-Плата
|6
|2
|4
|0
|5 - 3
|10
|12.
|Расинг Авельянеда
|5
|2
|3
|0
|3 - 0
|9
|13.
|Атлетико Тукуман
|5
|2
|3
|0
|5 - 2
|9
|14.
|Патронато Парана
|5
|2
|3
|0
|4 - 1
|9
|15.
|Уракан
|6
|2
|3
|1
|6 - 4
|9
|16.
|Сан-Лоренсо
|5
|2
|2
|1
|6 - 3
|8
|17.
|Колон
|5
|2
|2
|1
|5 - 6
|8
|18.
|Унион Санта-Фе
|5
|2
|1
|2
|7 - 4
|7
|19.
|Аргентинос Хуниорс
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|20.
|Альдосиви
|6
|2
|0
|4
|7 - 11
|6
|21.
|Росарио Сентраль
|5
|2
|0
|3
|8 - 6
|6
|22.
|Арсенал Саранди
|5
|1
|3
|1
|4 - 6
|6
|23.
|Бока Хуниорс
|4
|1
|2
|1
|2 - 3
|5
|24.
|Атлетико Платенсе
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|25.
|Сентраль Кордоба Росарио
|5
|1
|2
|2
|8 - 10
|5
|26.
|Банфилд
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ланус
|5
|4
|0
|1
|10 - 8
|12
|2.
|Тальерес Кордоба
|6
|3
|1
|2
|8 - 7
|10
|3.
|Расинг Авельянеда
|6
|2
|3
|1
|6 - 2
|9
|4.
|Бока Хуниорс
|6
|2
|3
|1
|6 - 4
|9
|5.
|Индепендьенте Авельянеда
|5
|2
|2
|1
|5 - 5
|8
|6.
|Ривер Плейт
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|7.
|Эстудиантес Касерос
|5
|2
|1
|2
|8 - 8
|7
|8.
|Альдосиви
|5
|2
|1
|2
|5 - 7
|7
|9.
|Колон
|5
|2
|1
|2
|4 - 8
|7
|10.
|Банфилд
|6
|1
|4
|1
|4 - 5
|7
|11.
|Атлетико Тукуман
|5
|2
|0
|3
|6 - 10
|6
|12.
|Годой Крус
|5
|2
|0
|3
|7 - 9
|6
|13.
|Аргентинос Хуниорс
|6
|1
|3
|2
|3 - 4
|6
|14.
|Унион Санта-Фе
|5
|1
|2
|2
|3 - 10
|5
|15.
|Сан-Лоренсо
|6
|1
|2
|3
|4 - 10
|5
|16.
|Атлетико Платенсе
|5
|1
|2
|2
|8 - 8
|5
|17.
|Росарио Сентраль
|5
|1
|1
|3
|6 - 7
|4
|18.
|Патронато Парана
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|19.
|Уракан
|5
|0
|4
|1
|2 - 3
|4
|20.
|Сентраль Кордоба Росарио
|5
|0
|3
|2
|2 - 4
|3
|21.
|Дефенса и Хустисия
|5
|0
|3
|2
|1 - 3
|3
|22.
|Велес Сарсфилд
|5
|0
|3
|2
|1 - 4
|3
|23.
|Ньюэллс Олд Бойз
|5
|0
|2
|3
|1 - 6
|2
|24.
|Сармиенто
|5
|0
|2
|3
|4 - 9
|2
|25.
|Химнасия Ла-Плата
|5
|0
|1
|4
|2 - 10
|1
|26.
|Арсенал Саранди
|5
|0
|1
|4
|1 - 12
|1
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ланус
|Жозе Густаво Санд
|10
|2
|1
|2.
|Годой Крус
|Martin Ojeda
|7
|1
|2
|3.
|Альдосиви
|Каутеруссио Мартин
|7
|3
|0
|4.
|Ланус
|Лопес Хосе Мануэль
|6
|0
|1
|5.
|Сентраль Кордоба Росарио
|Milton Gimenez
|5
|2
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Уракан
|Jonathan Galvan
|7
|0
|2.
|Сармиенто
|Braian Salvareschi
|4
|1
|3.
|Уракан
|Lucas Merolla
|5
|0
|4.
|Банфилд
|Lautaro Rios
|5
|0
|5.
|Ньюэллс Олд Бойз
|Игнасио Скокко
|3
|1