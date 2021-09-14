Аргентина: Лига професьональ 2021
Тальерес Кордоба
0:0
Первый тайм: 19'
Атлетико Платенсе
15' Желтая карточкаLucas Acevedo
22
Эррера
Гидо
2
Рафа
II
22
Охеда
Луис
21
Ivan
Gomez
- Основной состав
-
22 Эррера ГидоВратарь
- Защитник
- Защитник
-
2 Рафа IIЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Mauro OrtizНападающий
-
34 Jose RomeroНападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Alexander Medina
- Основной состав
-
22 Охеда ЛуисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Ivan GomezПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
13 Pablo Gerzel
-
Главный тренер: Leonardo Madelon
Ход матча
15'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Carlos Auzqui
|3
|0.27
|2.
|Enzo Hernan Diaz
|3
|0.27
|3.
|Майкл Сантос
|2
|0.18
|4.
|Hector Fertoli
|1
|0.09
|5.
|Diego Valoyes
|1
|0.09
|6.
|Mateo Retegui
|1
|0.09
|7.
|Angelo Martino
|1
|0.09
|8.
|Julian Malatini
|1
|0.09
|9.
|Мендез Начо
|0
|0
|10.
|Diego Garcia VI
|0
|0
|11.
|Nahuel Tenaglia
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мансилья Брайан
|3 (1)
|0.27
|2.
|Куручет Факундо
|2
|0.18
|3.
|Augusto Schott
|2
|0.18
|4.
|Matias Tissera
|2
|0.18
|5.
|Mauro Bogado
|1 (1)
|0.09
|6.
|Бертоло Николас
|1
|0.09
|7.
|Lucas Acevedo
|1
|0.09
|8.
|Ivan Gomez
|0
|0
|9.
|Nicolas Zalazar
|0
|0
|10.
|Florian Monzon
|0
|0
|11.
|Franco Baldassarra
|0
|0
|12.
|Facundo Russo
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Carlos Auzqui
|3
|0
|2.
|Francis Mac Allister
|3
|0
|3.
|Nahuel Tenaglia
|3
|0
|4.
|Enzo Hernan Diaz
|3
|0
|5.
|Рафа II
|2
|0
|6.
|Комар Хуан
|2
|0
|7.
|Мендез Начо
|2
|0
|8.
|Diego Valoyes
|2
|0
|9.
|Angelo Martino
|2
|0
|10.
|Julian Malatini
|2
|0
|11.
|Mateo Retegui
|1
|0
|12.
|Federico Navarro
|1
|0
|13.
|Rodrigo Villagra
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Facundo Cardozo
|3
|0
|2.
|Мансилья Брайан
|3
|0
|3.
|Mauro Bogado
|2
|0
|4.
|Hernan Lamberti
|2
|0
|5.
|Ivan Gomez
|2
|0
|6.
|Augusto Schott
|2
|0
|7.
|Pablo Gerzel
|2
|0
|8.
|Де Оливера Хорхе
|0
|1
|9.
|Куручет Факундо
|1
|0
|10.
|Matias Tissera
|1
|0
|11.
|Franco Baldassarra
|1
|0
|12.
|Tiago Palacios
|1
|0
|13.
|Nadir Zeineddin
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Тальерес Кордоба
|7.69% (1)
|23.08% (3)
|23.08% (3)
|23.08% (3)
|7.69% (1)
|15.38% (2)
|Атлетико Платенсе
|8.33% (1)
|16.67% (2)
|41.67% (5)
|8.33% (1)
|8.33% (1)
|16.67% (2)
Предыдущие игры
Тальерес Кордоба Последние 20 матчей: +10 =5 -5Патронато Парана 0:0 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 2:0 Эстудиантес Касерос Аргентинос Хуниорс 1:2 Тальерес Кордоба Унион Санта-Фе 1:2 Тальерес Кордоба
Тальерес Кордоба 2:0 Сан-Лоренсо Эстудиантес Рио-Куарто 1:1 Тальерес Кордоба Банфилд 0:1 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 0:0 Бока Хуниорс Сентраль Кордоба Росарио 2:1 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 2:0 Арсенал Саранди Ньюэллс Олд Бойз 3:2 Тальерес Кордоба Эмелек 1:4 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 0:1 Брагантино Колон 1:1 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 0:0 Депортес Толима Ланус 1:0 Тальерес Кордоба Брагантино 0:1 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 1:1 Уракан Депортес Толима 1:1 Тальерес Кордоба Атлетико Тукуман 2:3 Тальерес Кордоба
Атлетико Платенсе Последние 20 матчей: +5 =6 -9Атлетико Платенсе 1:1 Сан-Лоренсо Банфилд 2:4 Атлетико Платенсе Атлетико Платенсе 1:3 Бока Хуниорс Сентраль Кордоба Росарио 2:2 Атлетико Платенсе
Атлетико Платенсе 2:1 Арсенал Саранди Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Атлетико Платенсе Атлетико Платенсе 1:1 Индепендьенте Авельянеда Сармиенто 1:0 Атлетико Платенсе Атлетико Платенсе 0:1 Альдосиви Химнасия Ла-Плата 2:2 Атлетико Платенсе Атлетико Платенсе 4:1 Росарио Сентраль Эстудиантес Касерос 2:0 Атлетико Платенсе Атлетико Платенсе 0:2 Альдосиви Банфилд 0:1 Атлетико Платенсе Атлетико Платенсе 2:4 Сан-Лоренсо Сентраль Кордоба Росарио 0:1 Атлетико Платенсе Атлетико Платенсе 1:3 Колон Арсенал Саранди 0:0 Атлетико Платенсе Атлетико Платенсе 0:2 Расинг Авельянеда Атлетико Платенсе 1:1 Сармиенто
Последние игры между собой
Тальерес Кордоба: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Атлетико Платенсе: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ланус
|11
|7
|2
|2
|21 - 16
|23
|2.
|Тальерес Кордоба
|0:0
|11
|6
|3
|2
|14 - 7
|21
|3.
|Индепендьенте Авельянеда
|11
|5
|4
|2
|11 - 6
|19
|4.
|Ривер Плейт
|10
|5
|3
|2
|18 - 8
|18
|5.
|Расинг Авельянеда
|11
|4
|6
|1
|9 - 2
|18
|6.
|Эстудиантес Касерос
|10
|5
|2
|3
|16 - 10
|17
|7.
|Годой Крус
|11
|5
|1
|5
|18 - 16
|16
|8.
|Атлетико Тукуман
|10
|4
|3
|3
|11 - 12
|15
|9.
|Колон
|10
|4
|3
|3
|9 - 14
|15
|10.
|Бока Хуниорс
|10
|3
|5
|2
|8 - 7
|14
|11.
|Велес Сарсфилд
|11
|3
|5
|3
|13 - 6
|14
|12.
|Дефенса и Хустисия
|10
|3
|4
|3
|12 - 10
|13
|13.
|Аргентинос Хуниорс
|10
|3
|4
|3
|8 - 7
|13
|14.
|Сан-Лоренсо
|11
|3
|4
|4
|10 - 13
|13
|15.
|Патронато Парана
|10
|3
|4
|3
|8 - 9
|13
|16.
|Уракан
|11
|2
|7
|2
|8 - 7
|13
|17.
|Альдосиви
|11
|4
|1
|6
|12 - 18
|13
|18.
|Ньюэллс Олд Бойз
|10
|3
|3
|4
|11 - 13
|12
|19.
|Унион Санта-Фе
|10
|3
|3
|4
|10 - 14
|12
|20.
|Сармиенто
|11
|3
|3
|5
|10 - 14
|12
|21.
|Атлетико Платенсе
|0:0
|11
|2
|5
|4
|13 - 15
|11
|22.
|Химнасия Ла-Плата
|11
|2
|5
|4
|7 - 13
|11
|23.
|Росарио Сентраль
|10
|3
|1
|6
|14 - 13
|10
|24.
|Банфилд
|10
|1
|6
|3
|7 - 11
|9
|25.
|Сентраль Кордоба Росарио
|10
|1
|5
|4
|10 - 14
|8
|26.
|Арсенал Саранди
|10
|1
|4
|5
|5 - 18
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тальерес Кордоба
|0:0
|5
|3
|2
|0
|6 - 0
|11
|2.
|Ривер Плейт
|6
|3
|2
|1
|11 - 4
|11
|3.
|Велес Сарсфилд
|6
|3
|2
|1
|12 - 2
|11
|4.
|Ланус
|6
|3
|2
|1
|11 - 8
|11
|5.
|Индепендьенте Авельянеда
|6
|3
|2
|1
|6 - 1
|11
|6.
|Эстудиантес Касерос
|5
|3
|1
|1
|8 - 2
|10
|7.
|Годой Крус
|6
|3
|1
|2
|11 - 7
|10
|8.
|Дефенса и Хустисия
|5
|3
|1
|1
|11 - 7
|10
|9.
|Ньюэллс Олд Бойз
|5
|3
|1
|1
|10 - 7
|10
|10.
|Сармиенто
|6
|3
|1
|2
|6 - 5
|10
|11.
|Химнасия Ла-Плата
|6
|2
|4
|0
|5 - 3
|10
|12.
|Расинг Авельянеда
|5
|2
|3
|0
|3 - 0
|9
|13.
|Атлетико Тукуман
|5
|2
|3
|0
|5 - 2
|9
|14.
|Патронато Парана
|5
|2
|3
|0
|4 - 1
|9
|15.
|Уракан
|6
|2
|3
|1
|6 - 4
|9
|16.
|Сан-Лоренсо
|5
|2
|2
|1
|6 - 3
|8
|17.
|Колон
|5
|2
|2
|1
|5 - 6
|8
|18.
|Унион Санта-Фе
|5
|2
|1
|2
|7 - 4
|7
|19.
|Аргентинос Хуниорс
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|20.
|Альдосиви
|6
|2
|0
|4
|7 - 11
|6
|21.
|Росарио Сентраль
|5
|2
|0
|3
|8 - 6
|6
|22.
|Арсенал Саранди
|5
|1
|3
|1
|4 - 6
|6
|23.
|Бока Хуниорс
|4
|1
|2
|1
|2 - 3
|5
|24.
|Атлетико Платенсе
|0:0
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|25.
|Сентраль Кордоба Росарио
|5
|1
|2
|2
|8 - 10
|5
|26.
|Банфилд
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ланус
|5
|4
|0
|1
|10 - 8
|12
|2.
|Тальерес Кордоба
|0:0
|6
|3
|1
|2
|8 - 7
|10
|3.
|Расинг Авельянеда
|6
|2
|3
|1
|6 - 2
|9
|4.
|Бока Хуниорс
|6
|2
|3
|1
|6 - 4
|9
|5.
|Индепендьенте Авельянеда
|5
|2
|2
|1
|5 - 5
|8
|6.
|Ривер Плейт
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|7.
|Эстудиантес Касерос
|5
|2
|1
|2
|8 - 8
|7
|8.
|Альдосиви
|5
|2
|1
|2
|5 - 7
|7
|9.
|Колон
|5
|2
|1
|2
|4 - 8
|7
|10.
|Банфилд
|6
|1
|4
|1
|4 - 5
|7
|11.
|Атлетико Тукуман
|5
|2
|0
|3
|6 - 10
|6
|12.
|Годой Крус
|5
|2
|0
|3
|7 - 9
|6
|13.
|Атлетико Платенсе
|0:0
|6
|1
|3
|2
|8 - 8
|6
|14.
|Аргентинос Хуниорс
|6
|1
|3
|2
|3 - 4
|6
|15.
|Унион Санта-Фе
|5
|1
|2
|2
|3 - 10
|5
|16.
|Сан-Лоренсо
|6
|1
|2
|3
|4 - 10
|5
|17.
|Росарио Сентраль
|5
|1
|1
|3
|6 - 7
|4
|18.
|Патронато Парана
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|19.
|Уракан
|5
|0
|4
|1
|2 - 3
|4
|20.
|Сентраль Кордоба Росарио
|5
|0
|3
|2
|2 - 4
|3
|21.
|Дефенса и Хустисия
|5
|0
|3
|2
|1 - 3
|3
|22.
|Велес Сарсфилд
|5
|0
|3
|2
|1 - 4
|3
|23.
|Ньюэллс Олд Бойз
|5
|0
|2
|3
|1 - 6
|2
|24.
|Сармиенто
|5
|0
|2
|3
|4 - 9
|2
|25.
|Химнасия Ла-Плата
|5
|0
|1
|4
|2 - 10
|1
|26.
|Арсенал Саранди
|5
|0
|1
|4
|1 - 12
|1
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ланус
|Жозе Густаво Санд
|10
|2
|1
|2.
|Годой Крус
|Martin Ojeda
|7
|1
|2
|3.
|Альдосиви
|Каутеруссио Мартин
|7
|3
|0
|4.
|Ланус
|Лопес Хосе Мануэль
|6
|0
|1
|5.
|Сентраль Кордоба Росарио
|Milton Gimenez
|5
|2
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Уракан
|Jonathan Galvan
|7
|0
|2.
|Сармиенто
|Braian Salvareschi
|4
|1
|3.
|Уракан
|Lucas Merolla
|5
|0
|4.
|Банфилд
|Lautaro Rios
|5
|0
|5.
|Ньюэллс Олд Бойз
|Игнасио Скокко
|3
|1