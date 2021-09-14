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Аргентина: Лига професьональ 2021

Тальерес Кордоба
2:1
Конец матча
Атлетико Платенсе
0'
15' Желтая карточка
Lucas Acevedo
1:0
47' Гол
Hector Fertoli
1:1
51' Гол
Augusto Schott
2:1
60' Гол
Carlos Auzqui
85' Желтая карточка
Carlos Auzqui
90'+5
22
Эррера
Гидо
13
Julian
Malatini
14
Nahuel
Tenaglia
2
Рафа
II
15
Enzo
Hernan
Diaz
18
Rodrigo
Villagra
8
Мендез
Начо
7
Diego
Valoyes
28
Carlos
Auzqui
10
Hector
Fertoli
23
Mateo
Retegui
22
Охеда
Луис
4
Augusto
Schott
32
Lucas
Acevedo
30
Facundo
Cardozo
3
Juan
Infante
10
Franco
Baldassarra
21
Ivan
Gomez
5
Hernan
Lamberti
35
Бертоло
Николас
7
Matias
Tissera
9
Мансилья
Брайан
Тальерес Кордоба
4-2-3-1
Атлетико Платенсе
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Тальерес Кордоба
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Carlos Auzqui 4 0.36
2. Enzo Hernan Diaz 3 0.27
3. Майкл Сантос 2 0.18
4. Hector Fertoli 2 0.18
5. Diego Valoyes 1 0.09
6. Mateo Retegui 1 0.09
7. Angelo Martino 1 0.09
8. Julian Malatini 1 0.09
9. Мендез Начо 0 0
10. Diego Garcia VI 0 0
11. Nahuel Tenaglia 0 0
Атлетико Платенсе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Augusto Schott 3 0.27
2. Мансилья Брайан 3 (1) 0.27
3. Куручет Факундо 2 0.18
4. Matias Tissera 2 0.18
5. Mauro Bogado 1 (1) 0.09
6. Бертоло Николас 1 0.09
7. Lucas Acevedo 1 0.09
8. Ivan Gomez 0 0
9. Nicolas Zalazar 0 0
10. Florian Monzon 0 0
11. Franco Baldassarra 0 0
12. Facundo Russo 0 0

Карточки

Тальерес Кордоба
# Игрок      
1. Carlos Auzqui 3 0
2. Francis Mac Allister 3 0
3. Nahuel Tenaglia 3 0
4. Enzo Hernan Diaz 3 0
5. Рафа II 2 0
6. Комар Хуан 2 0
7. Мендез Начо 2 0
8. Diego Valoyes 2 0
9. Angelo Martino 2 0
10. Julian Malatini 2 0
11. Mateo Retegui 1 0
12. Federico Navarro 1 0
13. Rodrigo Villagra 1 0
Атлетико Платенсе
# Игрок      
1. Facundo Cardozo 3 0
2. Мансилья Брайан 3 0
3. Mauro Bogado 2 0
4. Hernan Lamberti 2 0
5. Ivan Gomez 2 0
6. Augusto Schott 2 0
7. Pablo Gerzel 2 0
8. Де Оливера Хорхе 0 1
9. Куручет Факундо 1 0
10. Lucas Acevedo 1 0
11. Matias Tissera 1 0
12. Franco Baldassarra 1 0
13. Tiago Palacios 1 0
14. Nadir Zeineddin 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Тальерес Кордоба 7.69% (1) 23.08% (3) 23.08% (3) 23.08% (3) 7.69% (1) 15.38% (2)
 Атлетико Платенсе 8.33% (1) 16.67% (2) 41.67% (5) 8.33% (1) 8.33% (1) 16.67% (2)

Предыдущие игры

Тальерес Кордоба Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Патронато Парана 0:0 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 2:0 Эстудиантес Касерос Аргентинос Хуниорс 1:2 Тальерес Кордоба Унион Санта-Фе 1:2 Тальерес Кордоба
Тальерес Кордоба 2:0 Сан-Лоренсо Эстудиантес Рио-Куарто 1:1 Тальерес Кордоба Банфилд 0:1 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 0:0 Бока Хуниорс Сентраль Кордоба Росарио 2:1 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 2:0 Арсенал Саранди Ньюэллс Олд Бойз 3:2 Тальерес Кордоба Эмелек 1:4 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 0:1 Брагантино Колон 1:1 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 0:0 Депортес Толима Ланус 1:0 Тальерес Кордоба Брагантино 0:1 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 1:1 Уракан Депортес Толима 1:1 Тальерес Кордоба Атлетико Тукуман 2:3 Тальерес Кордоба
Атлетико Платенсе Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Атлетико Платенсе 1:1 Сан-Лоренсо Банфилд 2:4 Атлетико Платенсе Атлетико Платенсе 1:3 Бока Хуниорс Сентраль Кордоба Росарио 2:2 Атлетико Платенсе
Атлетико Платенсе 2:1 Арсенал Саранди Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Атлетико Платенсе Атлетико Платенсе 1:1 Индепендьенте Авельянеда Сармиенто 1:0 Атлетико Платенсе Атлетико Платенсе 0:1 Альдосиви Химнасия Ла-Плата 2:2 Атлетико Платенсе Атлетико Платенсе 4:1 Росарио Сентраль Эстудиантес Касерос 2:0 Атлетико Платенсе Атлетико Платенсе 0:2 Альдосиви Банфилд 0:1 Атлетико Платенсе Атлетико Платенсе 2:4 Сан-Лоренсо Сентраль Кордоба Росарио 0:1 Атлетико Платенсе Атлетико Платенсе 1:3 Колон Арсенал Саранди 0:0 Атлетико Платенсе Атлетико Платенсе 0:2 Расинг Авельянеда Атлетико Платенсе 1:1 Сармиенто

Последние игры между собой

Тальерес Кордоба: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Атлетико Платенсе: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Тальерес Кордоба 2:2 Атлетико Платенсе Националь Б
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тальерес Кордоба 11 7 2 2 16 - 8 23
2. Ланус 11 7 2 2 21 - 16 23
3. Индепендьенте Авельянеда 11 5 4 2 11 - 6 19
4. Ривер Плейт 10 5 3 2 18 - 8 18
5. Расинг Авельянеда 11 4 6 1 9 - 2 18
6. Эстудиантес Касерос 10 5 2 3 16 - 10 17
7. Годой Крус 11 5 1 5 18 - 16 16
8. Атлетико Тукуман 10 4 3 3 11 - 12 15
9. Колон 10 4 3 3 9 - 14 15
10. Бока Хуниорс 10 3 5 2 8 - 7 14
11. Велес Сарсфилд 11 3 5 3 13 - 6 14
12. Дефенса и Хустисия 10 3 4 3 12 - 10 13
13. Аргентинос Хуниорс 10 3 4 3 8 - 7 13
14. Сан-Лоренсо 11 3 4 4 10 - 13 13
15. Патронато Парана 10 3 4 3 8 - 9 13
16. Уракан 11 2 7 2 8 - 7 13
17. Альдосиви 11 4 1 6 12 - 18 13
18. Ньюэллс Олд Бойз 10 3 3 4 11 - 13 12
19. Унион Санта-Фе 10 3 3 4 10 - 14 12
20. Сармиенто 11 3 3 5 10 - 14 12
21. Химнасия Ла-Плата 11 2 5 4 7 - 13 11
22. Росарио Сентраль 10 3 1 6 14 - 13 10
23. Атлетико Платенсе 11 2 4 5 14 - 17 10
24. Банфилд 10 1 6 3 7 - 11 9
25. Сентраль Кордоба Росарио 10 1 5 4 10 - 14 8
26. Арсенал Саранди 10 1 4 5 5 - 18 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тальерес Кордоба 5 4 1 0 8 - 1 13
2. Индепендьенте Авельянеда 6 3 2 1 6 - 1 11
3. Ривер Плейт 6 3 2 1 11 - 4 11
4. Велес Сарсфилд 6 3 2 1 12 - 2 11
5. Ланус 6 3 2 1 11 - 8 11
6. Эстудиантес Касерос 5 3 1 1 8 - 2 10
7. Годой Крус 6 3 1 2 11 - 7 10
8. Дефенса и Хустисия 5 3 1 1 11 - 7 10
9. Ньюэллс Олд Бойз 5 3 1 1 10 - 7 10
10. Сармиенто 6 3 1 2 6 - 5 10
11. Химнасия Ла-Плата 6 2 4 0 5 - 3 10
12. Расинг Авельянеда 5 2 3 0 3 - 0 9
13. Атлетико Тукуман 5 2 3 0 5 - 2 9
14. Патронато Парана 5 2 3 0 4 - 1 9
15. Уракан 6 2 3 1 6 - 4 9
16. Сан-Лоренсо 5 2 2 1 6 - 3 8
17. Колон 5 2 2 1 5 - 6 8
18. Унион Санта-Фе 5 2 1 2 7 - 4 7
19. Аргентинос Хуниорс 4 2 1 1 5 - 3 7
20. Альдосиви 6 2 0 4 7 - 11 6
21. Росарио Сентраль 5 2 0 3 8 - 6 6
22. Арсенал Саранди 5 1 3 1 4 - 6 6
23. Бока Хуниорс 4 1 2 1 2 - 3 5
24. Атлетико Платенсе 5 1 2 2 5 - 7 5
25. Сентраль Кордоба Росарио 5 1 2 2 8 - 10 5
26. Банфилд 4 0 2 2 3 - 6 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ланус 5 4 0 1 10 - 8 12
2. Тальерес Кордоба 6 3 1 2 8 - 7 10
3. Расинг Авельянеда 6 2 3 1 6 - 2 9
4. Бока Хуниорс 6 2 3 1 6 - 4 9
5. Индепендьенте Авельянеда 5 2 2 1 5 - 5 8
6. Ривер Плейт 4 2 1 1 7 - 4 7
7. Эстудиантес Касерос 5 2 1 2 8 - 8 7
8. Альдосиви 5 2 1 2 5 - 7 7
9. Колон 5 2 1 2 4 - 8 7
10. Банфилд 6 1 4 1 4 - 5 7
11. Атлетико Тукуман 5 2 0 3 6 - 10 6
12. Годой Крус 5 2 0 3 7 - 9 6
13. Аргентинос Хуниорс 6 1 3 2 3 - 4 6
14. Унион Санта-Фе 5 1 2 2 3 - 10 5
15. Сан-Лоренсо 6 1 2 3 4 - 10 5
16. Атлетико Платенсе 6 1 2 3 9 - 10 5
17. Росарио Сентраль 5 1 1 3 6 - 7 4
18. Патронато Парана 5 1 1 3 4 - 8 4
19. Уракан 5 0 4 1 2 - 3 4
20. Сентраль Кордоба Росарио 5 0 3 2 2 - 4 3
21. Дефенса и Хустисия 5 0 3 2 1 - 3 3
22. Велес Сарсфилд 5 0 3 2 1 - 4 3
23. Ньюэллс Олд Бойз 5 0 2 3 1 - 6 2
24. Сармиенто 5 0 2 3 4 - 9 2
25. Химнасия Ла-Плата 5 0 1 4 2 - 10 1
26. Арсенал Саранди 5 0 1 4 1 - 12 1

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ланус Жозе Густаво Санд 10 2 1
2. Годой Крус Martin Ojeda 7 1 2
3. Альдосиви Каутеруссио Мартин 7 3 0
4. Ланус Лопес Хосе Мануэль 6 0 1
5. Сентраль Кордоба Росарио Milton Gimenez 5 2 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Уракан Jonathan Galvan 7 0
2. Сармиенто Braian Salvareschi 4 1
3. Уракан Lucas Merolla 5 0
4. Банфилд Lautaro Rios 5 0
5. Ньюэллс Олд Бойз Игнасио Скокко 3 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    15'
    Лукас Асеведо получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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