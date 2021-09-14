Аргентина: Лига професьональ 2021
Арсенал Саранди
0:0
Второй тайм: 60'
Колон
0:0
22' Не забитый пенальтиМассола Николас
30' Желтая карточкаGaston Suso
57' Желтая карточкаBrian Farioli
58' Желтая карточкаЭмилиано Папа
14
Gonzalo
Goni
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
14 Gonzalo GoniЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
15 Ramiro Luna
-
21 Leonel Picco
-
-
-
-
18 Julian Navas
-
-
-
Главный тренер: Israel Damonte
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Eric MezaЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Eduardo Dominguez
Ход матча
22'
0:0
30'
57'
58'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Руис Алан
|1
|0.09
|2.
|Bruno Christian Sepulveda
|1
|0.09
|3.
|Mateo Carabajal
|1
|0.09
|4.
|Leonel Picco
|1
|0.09
|5.
|Brian Farioli
|1 (1)
|0.09
|6.
|Lucas Albertengo
|0
|0
|7.
|Alejo Antilef
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Facundo Farias
|3 (3)
|0.27
|2.
|Cristian Ferreira2
|2
|0.18
|3.
|Wilson Morelo
|1
|0.09
|4.
|Rodrigo Aliendro
|1
|0.09
|5.
|Yeiler Goez
|1
|0.09
|6.
|Eric Meza
|1
|0.09
|7.
|Gonzalo Piovi
|0
|0
|8.
|Мура Факундо
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Jorge Ortiz IV
|1
|1
|2.
|Mateo Carabajal
|1
|1
|3.
|Эмилиано Папа
|2
|0
|4.
|Emiliano Mendez
|2
|0
|5.
|Lucas Albertengo
|2
|0
|6.
|Gaston Suso
|2
|0
|7.
|Dardo Federico Miloc
|1
|0
|8.
|Alejandro Medina I
|1
|0
|9.
|Julian Navas
|1
|0
|10.
|Brian Farioli
|1
|0
|11.
|Nicolas Castro1
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Rodrigo Aliendro
|2
|1
|2.
|Facundo Garces
|3
|0
|3.
|Facundo Farias
|3
|0
|4.
|Gonzalo Piovi
|1
|1
|5.
|Мура Факундо
|1
|1
|6.
|Лертора Федерико
|2
|0
|7.
|Rafael Delgado
|2
|0
|8.
|Кастро Алексис
|2
|0
|9.
|Гольц Паоло
|0
|1
|10.
|Santiago Pierotti
|0
|1
|11.
|Bruno Felix Bianchi
|1
|0
|12.
|Формика Мауро
|1
|0
|13.
|Lucas Beltrain
|1
|0
|14.
|Cristian Ferreira2
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Арсенал Саранди
|20% (1)
|20% (1)
|0
|0
|40% (2)
|20% (1)
|Колон
|22.22% (2)
|0
|22.22% (2)
|11.11% (1)
|22.22% (2)
|22.22% (2)
Предыдущие игры
Арсенал Саранди Последние 20 матчей: +5 =8 -7Атлетико Тукуман 0:0 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 0:0 Дефенса и Хустисия Росарио Сентраль 4:0 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 0:3 Расинг Авельянеда
Атлетико Платенсе 2:1 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 2:2 Патронато Парана Эстудиантес Касерос 4:0 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 1:0 Аргентинос Хуниорс Тальерес Кордоба 2:0 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 1:1 Спортинг Кристал Арсенал Саранди 1:1 Сан-Лоренсо Спортинг Кристал 2:1 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 3:1 Боливар Вильстерман 1:2 Арсенал Саранди Сеара 0:0 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 1:1 Сентраль Кордоба Росарио Арсенал Саранди 3:0 Вильстерман Колон 2:0 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 0:0 Сеара Дефенса и Хустисия 0:1 Арсенал Саранди
Колон Последние 20 матчей: +9 =6 -5Колон 1:1 Ньюэллс Олд Бойз Индепендьенте Авельянеда 3:0 Колон Колон 1:1 Сармиенто Альдосиви 3:0 Колон
Колон 1:0 Химнасия Ла-Плата Велес Сарсфилд 0:1 Колон Колон 1:0 Годой Крус Уракан 1:1 Колон Колон 1:4 Ланус Ривер Плейт 1:2 Колон Колон 3:0 Расинг Авельянеда Индепендьенте Авельянеда 0:2 Колон Колон 1:1 Тальерес Кордоба Колон 1:1 Унион Санта-Фе Колон 2:0 Арсенал Саранди Расинг Авельянеда 2:1 Колон Колон 2:2 Годой Крус Ривер Плейт 3:2 Колон Колон 0:0 Аргентинос Хуниорс Атлетико Платенсе 1:3 Колон
Последние игры между собой
Арсенал Саранди: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 6
Колон: победы: 6, ничьи: 0, поражения: 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тальерес Кордоба
|11
|7
|2
|2
|16 - 8
|23
|2.
|Ланус
|11
|7
|2
|2
|21 - 16
|23
|3.
|Индепендьенте Авельянеда
|11
|5
|4
|2
|11 - 6
|19
|4.
|Ривер Плейт
|10
|5
|3
|2
|18 - 8
|18
|5.
|Расинг Авельянеда
|11
|4
|6
|1
|9 - 2
|18
|6.
|Эстудиантес Касерос
|10
|5
|2
|3
|16 - 10
|17
|7.
|Колон
|0:0
|11
|4
|4
|3
|9 - 14
|16
|8.
|Годой Крус
|11
|5
|1
|5
|18 - 16
|16
|9.
|Атлетико Тукуман
|10
|4
|3
|3
|11 - 12
|15
|10.
|Бока Хуниорс
|10
|3
|5
|2
|8 - 7
|14
|11.
|Велес Сарсфилд
|11
|3
|5
|3
|13 - 6
|14
|12.
|Дефенса и Хустисия
|10
|3
|4
|3
|12 - 10
|13
|13.
|Аргентинос Хуниорс
|10
|3
|4
|3
|8 - 7
|13
|14.
|Сан-Лоренсо
|11
|3
|4
|4
|10 - 13
|13
|15.
|Патронато Парана
|10
|3
|4
|3
|8 - 9
|13
|16.
|Уракан
|11
|2
|7
|2
|8 - 7
|13
|17.
|Альдосиви
|11
|4
|1
|6
|12 - 18
|13
|18.
|Ньюэллс Олд Бойз
|10
|3
|3
|4
|11 - 13
|12
|19.
|Унион Санта-Фе
|10
|3
|3
|4
|10 - 14
|12
|20.
|Сармиенто
|11
|3
|3
|5
|10 - 14
|12
|21.
|Химнасия Ла-Плата
|11
|2
|5
|4
|7 - 13
|11
|22.
|Росарио Сентраль
|10
|3
|1
|6
|14 - 13
|10
|23.
|Атлетико Платенсе
|11
|2
|4
|5
|14 - 17
|10
|24.
|Банфилд
|10
|1
|6
|3
|7 - 11
|9
|25.
|Сентраль Кордоба Росарио
|10
|1
|5
|4
|10 - 14
|8
|26.
|Арсенал Саранди
|0:0
|11
|1
|5
|5
|5 - 18
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тальерес Кордоба
|5
|4
|1
|0
|8 - 1
|13
|2.
|Индепендьенте Авельянеда
|6
|3
|2
|1
|6 - 1
|11
|3.
|Ривер Плейт
|6
|3
|2
|1
|11 - 4
|11
|4.
|Велес Сарсфилд
|6
|3
|2
|1
|12 - 2
|11
|5.
|Ланус
|6
|3
|2
|1
|11 - 8
|11
|6.
|Эстудиантес Касерос
|5
|3
|1
|1
|8 - 2
|10
|7.
|Годой Крус
|6
|3
|1
|2
|11 - 7
|10
|8.
|Дефенса и Хустисия
|5
|3
|1
|1
|11 - 7
|10
|9.
|Ньюэллс Олд Бойз
|5
|3
|1
|1
|10 - 7
|10
|10.
|Сармиенто
|6
|3
|1
|2
|6 - 5
|10
|11.
|Химнасия Ла-Плата
|6
|2
|4
|0
|5 - 3
|10
|12.
|Расинг Авельянеда
|5
|2
|3
|0
|3 - 0
|9
|13.
|Атлетико Тукуман
|5
|2
|3
|0
|5 - 2
|9
|14.
|Патронато Парана
|5
|2
|3
|0
|4 - 1
|9
|15.
|Уракан
|6
|2
|3
|1
|6 - 4
|9
|16.
|Сан-Лоренсо
|5
|2
|2
|1
|6 - 3
|8
|17.
|Колон
|0:0
|5
|2
|2
|1
|5 - 6
|8
|18.
|Унион Санта-Фе
|5
|2
|1
|2
|7 - 4
|7
|19.
|Арсенал Саранди
|0:0
|6
|1
|4
|1
|4 - 6
|7
|20.
|Аргентинос Хуниорс
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|21.
|Альдосиви
|6
|2
|0
|4
|7 - 11
|6
|22.
|Росарио Сентраль
|5
|2
|0
|3
|8 - 6
|6
|23.
|Бока Хуниорс
|4
|1
|2
|1
|2 - 3
|5
|24.
|Атлетико Платенсе
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|25.
|Сентраль Кордоба Росарио
|5
|1
|2
|2
|8 - 10
|5
|26.
|Банфилд
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ланус
|5
|4
|0
|1
|10 - 8
|12
|2.
|Тальерес Кордоба
|6
|3
|1
|2
|8 - 7
|10
|3.
|Расинг Авельянеда
|6
|2
|3
|1
|6 - 2
|9
|4.
|Бока Хуниорс
|6
|2
|3
|1
|6 - 4
|9
|5.
|Индепендьенте Авельянеда
|5
|2
|2
|1
|5 - 5
|8
|6.
|Колон
|0:0
|6
|2
|2
|2
|4 - 8
|8
|7.
|Ривер Плейт
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|8.
|Эстудиантес Касерос
|5
|2
|1
|2
|8 - 8
|7
|9.
|Альдосиви
|5
|2
|1
|2
|5 - 7
|7
|10.
|Банфилд
|6
|1
|4
|1
|4 - 5
|7
|11.
|Атлетико Тукуман
|5
|2
|0
|3
|6 - 10
|6
|12.
|Годой Крус
|5
|2
|0
|3
|7 - 9
|6
|13.
|Аргентинос Хуниорс
|6
|1
|3
|2
|3 - 4
|6
|14.
|Унион Санта-Фе
|5
|1
|2
|2
|3 - 10
|5
|15.
|Сан-Лоренсо
|6
|1
|2
|3
|4 - 10
|5
|16.
|Атлетико Платенсе
|6
|1
|2
|3
|9 - 10
|5
|17.
|Росарио Сентраль
|5
|1
|1
|3
|6 - 7
|4
|18.
|Патронато Парана
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|19.
|Уракан
|5
|0
|4
|1
|2 - 3
|4
|20.
|Сентраль Кордоба Росарио
|5
|0
|3
|2
|2 - 4
|3
|21.
|Дефенса и Хустисия
|5
|0
|3
|2
|1 - 3
|3
|22.
|Велес Сарсфилд
|5
|0
|3
|2
|1 - 4
|3
|23.
|Ньюэллс Олд Бойз
|5
|0
|2
|3
|1 - 6
|2
|24.
|Сармиенто
|5
|0
|2
|3
|4 - 9
|2
|25.
|Химнасия Ла-Плата
|5
|0
|1
|4
|2 - 10
|1
|26.
|Арсенал Саранди
|0:0
|5
|0
|1
|4
|1 - 12
|1
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ланус
|Жозе Густаво Санд
|10
|2
|1
|2.
|Годой Крус
|Martin Ojeda
|7
|1
|2
|3.
|Альдосиви
|Каутеруссио Мартин
|7
|3
|0
|4.
|Ланус
|Лопес Хосе Мануэль
|6
|0
|1
|5.
|Сентраль Кордоба Росарио
|Milton Gimenez
|5
|2
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Уракан
|Jonathan Galvan
|7
|0
|2.
|Сармиенто
|Braian Salvareschi
|4
|1
|3.
|Уракан
|Lucas Merolla
|5
|0
|4.
|Банфилд
|Lautaro Rios
|5
|0
|5.
|Ньюэллс Олд Бойз
|Игнасио Скокко
|3
|1