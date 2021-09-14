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Аргентина: Лига професьональ 2021

Арсенал Саранди
0:0
Второй тайм: 60'
Колон
0'
0:0
22' Не забитый пенальти
Массола Николас
30' Желтая карточка
Gaston Suso
57' Желтая карточка
Brian Farioli
58' Желтая карточка
Эмилиано Папа
60'
23
Alejandro
Medina
I
29
Gaston
Americo
Benavidez
14
Gonzalo
Goni
6
Gaston
Suso
3
Эмилиано
Папа
19
Brian
Farioli
5
Emiliano
Mendez
8
Dardo
Federico
Miloc
11
Nicolas
Castro1
28
Matias
Belloso
12
Массола
Николас
1
Леонардо
Буриан
21
Eric
Meza
2
Bruno
Felix
Bianchi
40
Rafael
Delgado
3
Gonzalo
Piovi
29
Rodrigo
Aliendro
14
Лертора
Федерико
11
Кастро
Алексис
35
Facundo
Farias
23
Cristian
Bernardi
18
Nicolas
Leguizamon
Арсенал Саранди
4-4-2
Колон
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Арсенал Саранди
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Руис Алан 1 0.09
2. Bruno Christian Sepulveda 1 0.09
3. Mateo Carabajal 1 0.09
4. Leonel Picco 1 0.09
5. Brian Farioli 1 (1) 0.09
6. Lucas Albertengo 0 0
7. Alejo Antilef 0 0
Колон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Facundo Farias 3 (3) 0.27
2. Cristian Ferreira2 2 0.18
3. Wilson Morelo 1 0.09
4. Rodrigo Aliendro 1 0.09
5. Yeiler Goez 1 0.09
6. Eric Meza 1 0.09
7. Gonzalo Piovi 0 0
8. Мура Факундо 0 0

Карточки

Арсенал Саранди
# Игрок      
1. Jorge Ortiz IV 1 1
2. Mateo Carabajal 1 1
3. Эмилиано Папа 2 0
4. Emiliano Mendez 2 0
5. Lucas Albertengo 2 0
6. Gaston Suso 2 0
7. Dardo Federico Miloc 1 0
8. Alejandro Medina I 1 0
9. Julian Navas 1 0
10. Brian Farioli 1 0
11. Nicolas Castro1 1 0
Колон
# Игрок      
1. Rodrigo Aliendro 2 1
2. Facundo Garces 3 0
3. Facundo Farias 3 0
4. Gonzalo Piovi 1 1
5. Мура Факундо 1 1
6. Лертора Федерико 2 0
7. Rafael Delgado 2 0
8. Кастро Алексис 2 0
9. Гольц Паоло 0 1
10. Santiago Pierotti 0 1
11. Bruno Felix Bianchi 1 0
12. Формика Мауро 1 0
13. Lucas Beltrain 1 0
14. Cristian Ferreira2 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Арсенал Саранди 20% (1) 20% (1) 0 0 40% (2) 20% (1)
 Колон 22.22% (2) 0 22.22% (2) 11.11% (1) 22.22% (2) 22.22% (2)

Предыдущие игры

Арсенал Саранди Последние 20 матчей: +5 =8 -7
Атлетико Тукуман 0:0 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 0:0 Дефенса и Хустисия Росарио Сентраль 4:0 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 0:3 Расинг Авельянеда
Атлетико Платенсе 2:1 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 2:2 Патронато Парана Эстудиантес Касерос 4:0 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 1:0 Аргентинос Хуниорс Тальерес Кордоба 2:0 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 1:1 Спортинг Кристал Арсенал Саранди 1:1 Сан-Лоренсо Спортинг Кристал 2:1 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 3:1 Боливар Вильстерман 1:2 Арсенал Саранди Сеара 0:0 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 1:1 Сентраль Кордоба Росарио Арсенал Саранди 3:0 Вильстерман Колон 2:0 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 0:0 Сеара Дефенса и Хустисия 0:1 Арсенал Саранди
Колон Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Колон 1:1 Ньюэллс Олд Бойз Индепендьенте Авельянеда 3:0 Колон Колон 1:1 Сармиенто Альдосиви 3:0 Колон
Колон 1:0 Химнасия Ла-Плата Велес Сарсфилд 0:1 Колон Колон 1:0 Годой Крус Уракан 1:1 Колон Колон 1:4 Ланус Ривер Плейт 1:2 Колон Колон 3:0 Расинг Авельянеда Индепендьенте Авельянеда 0:2 Колон Колон 1:1 Тальерес Кордоба Колон 1:1 Унион Санта-Фе Колон 2:0 Арсенал Саранди Расинг Авельянеда 2:1 Колон Колон 2:2 Годой Крус Ривер Плейт 3:2 Колон Колон 0:0 Аргентинос Хуниорс Атлетико Платенсе 1:3 Колон

Последние игры между собой

Арсенал Саранди: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 6
Колон: победы: 6, ничьи: 0, поражения: 4
Колон 2:0 Арсенал Саранди Лига професиональ Арсенал Саранди 2:1 Колон Суперлига Арсенал Саранди 0:1 Колон Суперлига Колон 1:0 Арсенал Саранди Примера
Колон 2:1 Арсенал Саранди Примера Колон 3:1 Арсенал Саранди Примера Арсенал Саранди 1:0 Колон Примера Колон 0:1 Арсенал Саранди Примера Колон 1:0 Арсенал Саранди Примера Арсенал Саранди 2:0 Колон Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тальерес Кордоба 11 7 2 2 16 - 8 23
2. Ланус 11 7 2 2 21 - 16 23
3. Индепендьенте Авельянеда 11 5 4 2 11 - 6 19
4. Ривер Плейт 10 5 3 2 18 - 8 18
5. Расинг Авельянеда 11 4 6 1 9 - 2 18
6. Эстудиантес Касерос 10 5 2 3 16 - 10 17
7. Колон 0:0 11 4 4 3 9 - 14 16
8. Годой Крус 11 5 1 5 18 - 16 16
9. Атлетико Тукуман 10 4 3 3 11 - 12 15
10. Бока Хуниорс 10 3 5 2 8 - 7 14
11. Велес Сарсфилд 11 3 5 3 13 - 6 14
12. Дефенса и Хустисия 10 3 4 3 12 - 10 13
13. Аргентинос Хуниорс 10 3 4 3 8 - 7 13
14. Сан-Лоренсо 11 3 4 4 10 - 13 13
15. Патронато Парана 10 3 4 3 8 - 9 13
16. Уракан 11 2 7 2 8 - 7 13
17. Альдосиви 11 4 1 6 12 - 18 13
18. Ньюэллс Олд Бойз 10 3 3 4 11 - 13 12
19. Унион Санта-Фе 10 3 3 4 10 - 14 12
20. Сармиенто 11 3 3 5 10 - 14 12
21. Химнасия Ла-Плата 11 2 5 4 7 - 13 11
22. Росарио Сентраль 10 3 1 6 14 - 13 10
23. Атлетико Платенсе 11 2 4 5 14 - 17 10
24. Банфилд 10 1 6 3 7 - 11 9
25. Сентраль Кордоба Росарио 10 1 5 4 10 - 14 8
26. Арсенал Саранди 0:0 11 1 5 5 5 - 18 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тальерес Кордоба 5 4 1 0 8 - 1 13
2. Индепендьенте Авельянеда 6 3 2 1 6 - 1 11
3. Ривер Плейт 6 3 2 1 11 - 4 11
4. Велес Сарсфилд 6 3 2 1 12 - 2 11
5. Ланус 6 3 2 1 11 - 8 11
6. Эстудиантес Касерос 5 3 1 1 8 - 2 10
7. Годой Крус 6 3 1 2 11 - 7 10
8. Дефенса и Хустисия 5 3 1 1 11 - 7 10
9. Ньюэллс Олд Бойз 5 3 1 1 10 - 7 10
10. Сармиенто 6 3 1 2 6 - 5 10
11. Химнасия Ла-Плата 6 2 4 0 5 - 3 10
12. Расинг Авельянеда 5 2 3 0 3 - 0 9
13. Атлетико Тукуман 5 2 3 0 5 - 2 9
14. Патронато Парана 5 2 3 0 4 - 1 9
15. Уракан 6 2 3 1 6 - 4 9
16. Сан-Лоренсо 5 2 2 1 6 - 3 8
17. Колон 0:0 5 2 2 1 5 - 6 8
18. Унион Санта-Фе 5 2 1 2 7 - 4 7
19. Арсенал Саранди 0:0 6 1 4 1 4 - 6 7
20. Аргентинос Хуниорс 4 2 1 1 5 - 3 7
21. Альдосиви 6 2 0 4 7 - 11 6
22. Росарио Сентраль 5 2 0 3 8 - 6 6
23. Бока Хуниорс 4 1 2 1 2 - 3 5
24. Атлетико Платенсе 5 1 2 2 5 - 7 5
25. Сентраль Кордоба Росарио 5 1 2 2 8 - 10 5
26. Банфилд 4 0 2 2 3 - 6 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ланус 5 4 0 1 10 - 8 12
2. Тальерес Кордоба 6 3 1 2 8 - 7 10
3. Расинг Авельянеда 6 2 3 1 6 - 2 9
4. Бока Хуниорс 6 2 3 1 6 - 4 9
5. Индепендьенте Авельянеда 5 2 2 1 5 - 5 8
6. Колон 0:0 6 2 2 2 4 - 8 8
7. Ривер Плейт 4 2 1 1 7 - 4 7
8. Эстудиантес Касерос 5 2 1 2 8 - 8 7
9. Альдосиви 5 2 1 2 5 - 7 7
10. Банфилд 6 1 4 1 4 - 5 7
11. Атлетико Тукуман 5 2 0 3 6 - 10 6
12. Годой Крус 5 2 0 3 7 - 9 6
13. Аргентинос Хуниорс 6 1 3 2 3 - 4 6
14. Унион Санта-Фе 5 1 2 2 3 - 10 5
15. Сан-Лоренсо 6 1 2 3 4 - 10 5
16. Атлетико Платенсе 6 1 2 3 9 - 10 5
17. Росарио Сентраль 5 1 1 3 6 - 7 4
18. Патронато Парана 5 1 1 3 4 - 8 4
19. Уракан 5 0 4 1 2 - 3 4
20. Сентраль Кордоба Росарио 5 0 3 2 2 - 4 3
21. Дефенса и Хустисия 5 0 3 2 1 - 3 3
22. Велес Сарсфилд 5 0 3 2 1 - 4 3
23. Ньюэллс Олд Бойз 5 0 2 3 1 - 6 2
24. Сармиенто 5 0 2 3 4 - 9 2
25. Химнасия Ла-Плата 5 0 1 4 2 - 10 1
26. Арсенал Саранди 0:0 5 0 1 4 1 - 12 1

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ланус Жозе Густаво Санд 10 2 1
2. Годой Крус Martin Ojeda 7 1 2
3. Альдосиви Каутеруссио Мартин 7 3 0
4. Ланус Лопес Хосе Мануэль 6 0 1
5. Сентраль Кордоба Росарио Milton Gimenez 5 2 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Уракан Jonathan Galvan 7 0
2. Сармиенто Braian Salvareschi 4 1
3. Уракан Lucas Merolla 5 0
4. Банфилд Lautaro Rios 5 0
5. Ньюэллс Олд Бойз Игнасио Скокко 3 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    30'
    Гастон Сусо получил желтую карточку от судьи
  • 24'
    Гонсало Пиови уходит с поля. Мура Факундо выходит вместо него
  • Описание гола
    22'
    ОН ПРОМАЗАЛ - Массола Николас пробил пенальти, но не смог забить!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Арсенал Саранди
Ничья
Колон
4.75
3.48
2.47
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Арсенал Саранди 0:0 Колон онлайн




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