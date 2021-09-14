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Аргентина: Лига професьональ 2021

Арсенал Саранди
0:0
Конец матча
Колон
0'
0:0
22' Не забитый пенальти
Массола Николас
30' Желтая карточка
Gaston Suso
56' Желтая карточка
Brian Farioli
58' Желтая карточка
Эмилиано Папа
74' Желтая карточка
Bruno Felix Bianchi
87' Желтая карточка
Rafael Delgado
90'+5
23
Alejandro
Medina
I
29
Gaston
Americo
Benavidez
14
Gonzalo
Goni
6
Gaston
Suso
3
Эмилиано
Папа
19
Brian
Farioli
5
Emiliano
Mendez
8
Dardo
Federico
Miloc
11
Nicolas
Castro1
28
Matias
Belloso
12
Массола
Николас
1
Леонардо
Буриан
21
Eric
Meza
2
Bruno
Felix
Bianchi
40
Rafael
Delgado
3
Gonzalo
Piovi
29
Rodrigo
Aliendro
14
Лертора
Федерико
11
Кастро
Алексис
35
Facundo
Farias
23
Cristian
Bernardi
18
Nicolas
Leguizamon
Арсенал Саранди
4-4-2
Колон
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Арсенал Саранди
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Руис Алан 1 0.09
2. Bruno Christian Sepulveda 1 0.09
3. Mateo Carabajal 1 0.09
4. Leonel Picco 1 0.09
5. Brian Farioli 1 (1) 0.09
6. Lucas Albertengo 0 0
7. Alejo Antilef 0 0
Колон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Facundo Farias 3 (3) 0.27
2. Cristian Ferreira2 2 0.18
3. Wilson Morelo 1 0.09
4. Rodrigo Aliendro 1 0.09
5. Yeiler Goez 1 0.09
6. Eric Meza 1 0.09
7. Gonzalo Piovi 0 0
8. Мура Факундо 0 0

Карточки

Арсенал Саранди
# Игрок      
1. Jorge Ortiz IV 1 1
2. Mateo Carabajal 1 1
3. Эмилиано Папа 2 0
4. Emiliano Mendez 2 0
5. Lucas Albertengo 2 0
6. Gaston Suso 2 0
7. Dardo Federico Miloc 1 0
8. Alejandro Medina I 1 0
9. Julian Navas 1 0
10. Brian Farioli 1 0
11. Nicolas Castro1 1 0
Колон
# Игрок      
1. Rodrigo Aliendro 2 1
2. Rafael Delgado 3 0
3. Facundo Garces 3 0
4. Facundo Farias 3 0
5. Gonzalo Piovi 1 1
6. Мура Факундо 1 1
7. Bruno Felix Bianchi 2 0
8. Лертора Федерико 2 0
9. Кастро Алексис 2 0
10. Гольц Паоло 0 1
11. Santiago Pierotti 0 1
12. Формика Мауро 1 0
13. Lucas Beltrain 1 0
14. Cristian Ferreira2 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Арсенал Саранди 20% (1) 20% (1) 0 0 40% (2) 20% (1)
 Колон 22.22% (2) 0 22.22% (2) 11.11% (1) 22.22% (2) 22.22% (2)

Предыдущие игры

Арсенал Саранди Последние 20 матчей: +5 =8 -7
Атлетико Тукуман 0:0 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 0:0 Дефенса и Хустисия Росарио Сентраль 4:0 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 0:3 Расинг Авельянеда
Атлетико Платенсе 2:1 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 2:2 Патронато Парана Эстудиантес Касерос 4:0 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 1:0 Аргентинос Хуниорс Тальерес Кордоба 2:0 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 1:1 Спортинг Кристал Арсенал Саранди 1:1 Сан-Лоренсо Спортинг Кристал 2:1 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 3:1 Боливар Вильстерман 1:2 Арсенал Саранди Сеара 0:0 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 1:1 Сентраль Кордоба Росарио Арсенал Саранди 3:0 Вильстерман Колон 2:0 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 0:0 Сеара Дефенса и Хустисия 0:1 Арсенал Саранди
Колон Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Колон 1:1 Ньюэллс Олд Бойз Индепендьенте Авельянеда 3:0 Колон Колон 1:1 Сармиенто Альдосиви 3:0 Колон
Колон 1:0 Химнасия Ла-Плата Велес Сарсфилд 0:1 Колон Колон 1:0 Годой Крус Уракан 1:1 Колон Колон 1:4 Ланус Ривер Плейт 1:2 Колон Колон 3:0 Расинг Авельянеда Индепендьенте Авельянеда 0:2 Колон Колон 1:1 Тальерес Кордоба Колон 1:1 Унион Санта-Фе Колон 2:0 Арсенал Саранди Расинг Авельянеда 2:1 Колон Колон 2:2 Годой Крус Ривер Плейт 3:2 Колон Колон 0:0 Аргентинос Хуниорс Атлетико Платенсе 1:3 Колон

Последние игры между собой

Арсенал Саранди: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 6
Колон: победы: 6, ничьи: 0, поражения: 4
Колон 2:0 Арсенал Саранди Лига професиональ Арсенал Саранди 2:1 Колон Суперлига Арсенал Саранди 0:1 Колон Суперлига Колон 1:0 Арсенал Саранди Примера
Колон 2:1 Арсенал Саранди Примера Колон 3:1 Арсенал Саранди Примера Арсенал Саранди 1:0 Колон Примера Колон 0:1 Арсенал Саранди Примера Колон 1:0 Арсенал Саранди Примера Арсенал Саранди 2:0 Колон Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тальерес Кордоба 11 7 2 2 16 - 8 23
2. Ланус 11 7 2 2 21 - 16 23
3. Индепендьенте Авельянеда 11 5 4 2 11 - 6 19
4. Ривер Плейт 10 5 3 2 18 - 8 18
5. Расинг Авельянеда 11 4 6 1 9 - 2 18
6. Эстудиантес Касерос 10 5 2 3 16 - 10 17
7. Атлетико Тукуман 0:0 11 4 4 3 11 - 12 16
8. Колон 11 4 4 3 9 - 14 16
9. Годой Крус 11 5 1 5 18 - 16 16
10. Бока Хуниорс 10 3 5 2 8 - 7 14
11. Велес Сарсфилд 11 3 5 3 13 - 6 14
12. Дефенса и Хустисия 10 3 4 3 12 - 10 13
13. Аргентинос Хуниорс 10 3 4 3 8 - 7 13
14. Сан-Лоренсо 11 3 4 4 10 - 13 13
15. Патронато Парана 10 3 4 3 8 - 9 13
16. Уракан 11 2 7 2 8 - 7 13
17. Альдосиви 11 4 1 6 12 - 18 13
18. Ньюэллс Олд Бойз 10 3 3 4 11 - 13 12
19. Унион Санта-Фе 10 3 3 4 10 - 14 12
20. Сармиенто 11 3 3 5 10 - 14 12
21. Химнасия Ла-Плата 11 2 5 4 7 - 13 11
22. Росарио Сентраль 10 3 1 6 14 - 13 10
23. Атлетико Платенсе 11 2 4 5 14 - 17 10
24. Банфилд 10 1 6 3 7 - 11 9
25. Сентраль Кордоба Росарио 0:0 11 1 6 4 10 - 14 9
26. Арсенал Саранди 11 1 5 5 5 - 18 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тальерес Кордоба 5 4 1 0 8 - 1 13
2. Индепендьенте Авельянеда 6 3 2 1 6 - 1 11
3. Ривер Плейт 6 3 2 1 11 - 4 11
4. Велес Сарсфилд 6 3 2 1 12 - 2 11
5. Ланус 6 3 2 1 11 - 8 11
6. Ньюэллс Олд Бойз 5 3 1 1 10 - 7 10
7. Эстудиантес Касерос 5 3 1 1 8 - 2 10
8. Годой Крус 6 3 1 2 11 - 7 10
9. Дефенса и Хустисия 5 3 1 1 11 - 7 10
10. Сармиенто 6 3 1 2 6 - 5 10
11. Химнасия Ла-Плата 6 2 4 0 5 - 3 10
12. Расинг Авельянеда 5 2 3 0 3 - 0 9
13. Атлетико Тукуман 0:0 5 2 3 0 5 - 2 9
14. Патронато Парана 5 2 3 0 4 - 1 9
15. Уракан 6 2 3 1 6 - 4 9
16. Сан-Лоренсо 5 2 2 1 6 - 3 8
17. Колон 5 2 2 1 5 - 6 8
18. Унион Санта-Фе 5 2 1 2 7 - 4 7
19. Арсенал Саранди 6 1 4 1 4 - 6 7
20. Аргентинос Хуниорс 4 2 1 1 5 - 3 7
21. Альдосиви 6 2 0 4 7 - 11 6
22. Росарио Сентраль 5 2 0 3 8 - 6 6
23. Сентраль Кордоба Росарио 0:0 6 1 3 2 8 - 10 6
24. Бока Хуниорс 4 1 2 1 2 - 3 5
25. Атлетико Платенсе 5 1 2 2 5 - 7 5
26. Банфилд 4 0 2 2 3 - 6 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ланус 5 4 0 1 10 - 8 12
2. Тальерес Кордоба 6 3 1 2 8 - 7 10
3. Расинг Авельянеда 6 2 3 1 6 - 2 9
4. Бока Хуниорс 6 2 3 1 6 - 4 9
5. Индепендьенте Авельянеда 5 2 2 1 5 - 5 8
6. Колон 6 2 2 2 4 - 8 8
7. Ривер Плейт 4 2 1 1 7 - 4 7
8. Эстудиантес Касерос 5 2 1 2 8 - 8 7
9. Альдосиви 5 2 1 2 5 - 7 7
10. Атлетико Тукуман 0:0 6 2 1 3 6 - 10 7
11. Банфилд 6 1 4 1 4 - 5 7
12. Годой Крус 5 2 0 3 7 - 9 6
13. Аргентинос Хуниорс 6 1 3 2 3 - 4 6
14. Унион Санта-Фе 5 1 2 2 3 - 10 5
15. Сан-Лоренсо 6 1 2 3 4 - 10 5
16. Атлетико Платенсе 6 1 2 3 9 - 10 5
17. Росарио Сентраль 5 1 1 3 6 - 7 4
18. Патронато Парана 5 1 1 3 4 - 8 4
19. Уракан 5 0 4 1 2 - 3 4
20. Сентраль Кордоба Росарио 0:0 5 0 3 2 2 - 4 3
21. Дефенса и Хустисия 5 0 3 2 1 - 3 3
22. Велес Сарсфилд 5 0 3 2 1 - 4 3
23. Ньюэллс Олд Бойз 5 0 2 3 1 - 6 2
24. Сармиенто 5 0 2 3 4 - 9 2
25. Химнасия Ла-Плата 5 0 1 4 2 - 10 1
26. Арсенал Саранди 5 0 1 4 1 - 12 1

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ланус Жозе Густаво Санд 10 2 1
2. Годой Крус Martin Ojeda 7 1 2
3. Альдосиви Каутеруссио Мартин 7 3 0
4. Ланус Лопес Хосе Мануэль 6 0 1
5. Сентраль Кордоба Росарио Milton Gimenez 5 2 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Уракан Jonathan Galvan 7 0
2. Сармиенто Braian Salvareschi 4 1
3. Уракан Lucas Merolla 5 0
4. Банфилд Lautaro Rios 5 0
5. Ньюэллс Олд Бойз Игнасио Скокко 3 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    30'
    Гастон Сусо получил желтую карточку от судьи
  • 24'
    Гонсало Пиови уходит с поля. Мура Факундо выходит вместо него
  • Описание гола
    22'
    ОН ПРОМАЗАЛ - Массола Николас пробил пенальти, но не смог забить!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Арсенал Саранди 0:0 Колон онлайн




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