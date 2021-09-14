Аргентина: Лига професьональ 2021
Сентраль Кордоба Росарио
0:0
Первый тайм: 38'
Атлетико Тукуман
12
Jonathan
Bay
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Jonathan BayЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Мелано ЛукасПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Gustavo Coleoni
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Ciro RiusПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Ramiro RuizНападающий
- Запасные игроки
-
24 Renzo TesuriПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
28 Franco Coman
-
Главный тренер: Omar de Felippe
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Milton Gimenez
|5 (2)
|0.45
|2.
|Мартинес Алекс
|2
|0.18
|3.
|Рибас Себастьян
|1
|0.09
|4.
|Pablo Arganaraz
|1
|0.09
|5.
|Matias Mier
|0
|0
|6.
|Gonzalo Bettini
|0
|0
|7.
|Lucas Brochero
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ramiro Carrera
|3
|0.27
|2.
|Augusto Lotti
|2
|0.18
|3.
|Муссис Франко
|2
|0.18
|4.
|Leonardo Heredia
|1
|0.09
|5.
|Guillermo Acosta
|1
|0.09
|6.
|Renzo Tesuri
|1
|0.09
|7.
|Joaquin Pereyra1
|1
|0.09
|8.
|Gabriel Risso
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Alejandro Maciel
|3
|1
|2.
|Milton Gimenez
|4
|0
|3.
|Oscar Salomon
|4
|0
|4.
|Cristian Vega
|3
|0
|5.
|Federico Andueza
|3
|0
|6.
|Gonzalo Bettini
|2
|0
|7.
|Carlo Lattanzio
|2
|0
|8.
|Jonathan Bay
|2
|0
|9.
|Hernan Lopez
|0
|1
|10.
|Ригамонти Сесар
|1
|0
|11.
|Мартинес Алекс
|1
|0
|12.
|Jesus Soraire
|1
|0
|13.
|Juan Daniel Galeano
|1
|0
|14.
|Juan Cruz III
|1
|0
|15.
|Pablo Arganaraz
|1
|0
|16.
|Mateo Montenegro
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Муссис Франко
|4
|0
|2.
|Nicolas Lamendola
|2
|1
|3.
|Эрбес Кристиан
|3
|0
|4.
|Marcos Valor
|1
|1
|5.
|Фелипе Кампос
|2
|0
|6.
|Ramiro Carrera
|2
|0
|7.
|Marcelo Ortiz
|2
|0
|8.
|Renzo Tesuri
|2
|0
|9.
|Вергини Сантьяго
|1
|0
|10.
|Matias Orihuela
|1
|0
|11.
|Jonathan Cabral
|1
|0
|12.
|Guillermo Acosta
|1
|0
|13.
|Mauro Osores
|1
|0
|14.
|Ramiro Ruiz
|1
|0
|15.
|Augustin Lagos
|1
|0
|16.
|Joaquin Pereyra1
|1
|0
|17.
|Abel Bustos
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сентраль Кордоба Росарио
|0
|33.33% (3)
|11.11% (1)
|11.11% (1)
|0
|44.44% (4)
|Атлетико Тукуман
|0
|9.09% (1)
|9.09% (1)
|27.27% (3)
|18.18% (2)
|36.36% (4)
Предыдущие игры
Сентраль Кордоба Росарио Последние 20 матчей: +5 =8 -7Сентраль Кордоба Росарио 0:2 Экскурсионистас Дефенса и Хустисия 1:1 Сентраль Кордоба Росарио Сентраль Кордоба Росарио 2:4 Росарио Сентраль Сан-Мартин Бурсако 2:1 Сентраль Кордоба Росарио
Расинг Авельянеда 0:0 Сентраль Кордоба Росарио Сентраль Кордоба Росарио 0:0 Спортиво Итальяно Сентраль Кордоба Росарио 2:2 Атлетико Платенсе Эль Порвенир 0:2 Сентраль Кордоба Росарио Патронато Парана 1:0 Сентраль Кордоба Росарио Сентраль Кордоба Росарио 1:0 Депортиво Эспаньол Сентраль Кордоба Росарио 1:2 Эстудиантес Касерос Лухан 2:0 Сентраль Кордоба Росарио Аргентинос Хуниорс 1:1 Сентраль Кордоба Росарио Сентраль Кордоба Росарио 0:0 Феррокарриль Мидланд Сентраль Кордоба Росарио 2:1 Тальерес Кордоба Атлетико Атлас 1:1 Сентраль Кордоба Росарио Сан-Лоренсо 1:0 Сентраль Кордоба Росарио Сентраль Кордоба Росарио 1:1 Банфилд Викториано Аренас 0:1 Сентраль Кордоба Росарио Сентраль Кордоба Росарио 3:0 Хенераль Ламадрид
Атлетико Тукуман Последние 20 матчей: +8 =5 -7Атлетико Тукуман 0:0 Арсенал Саранди Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 2:0 Индепендьенте Авельянеда Сармиенто 3:0 Атлетико Тукуман
Атлетико Тукуман 2:2 Альдосиви Химнасия Ла-Плата 1:0 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 0:0 Велес Сарсфилд Годой Крус 1:2 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 1:0 Уракан Ланус 4:2 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 5:0 Дефенса и Хустисия Индепендьенте Авельянеда 0:1 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 2:3 Тальерес Кордоба Бока Хуниорс 3:1 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 2:0 Велес Сарсфилд Атлетико Тукуман 1:2 Ривер Плейт Сармиенто 1:2 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 2:2 Ньюэллс Олд Бойз Атлетико Тукуман 1:1 Уракан Химнасия Ла-Плата 2:0 Атлетико Тукуман
Последние игры между собой
Сентраль Кордоба Росарио: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 0
Атлетико Тукуман: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тальерес Кордоба
|11
|7
|2
|2
|16 - 8
|23
|2.
|Ланус
|11
|7
|2
|2
|21 - 16
|23
|3.
|Индепендьенте Авельянеда
|11
|5
|4
|2
|11 - 6
|19
|4.
|Ривер Плейт
|10
|5
|3
|2
|18 - 8
|18
|5.
|Расинг Авельянеда
|11
|4
|6
|1
|9 - 2
|18
|6.
|Эстудиантес Касерос
|10
|5
|2
|3
|16 - 10
|17
|7.
|Атлетико Тукуман
|0:0
|11
|4
|4
|3
|11 - 12
|16
|8.
|Колон
|11
|4
|4
|3
|9 - 14
|16
|9.
|Годой Крус
|11
|5
|1
|5
|18 - 16
|16
|10.
|Бока Хуниорс
|10
|3
|5
|2
|8 - 7
|14
|11.
|Велес Сарсфилд
|11
|3
|5
|3
|13 - 6
|14
|12.
|Дефенса и Хустисия
|10
|3
|4
|3
|12 - 10
|13
|13.
|Аргентинос Хуниорс
|10
|3
|4
|3
|8 - 7
|13
|14.
|Сан-Лоренсо
|11
|3
|4
|4
|10 - 13
|13
|15.
|Патронато Парана
|10
|3
|4
|3
|8 - 9
|13
|16.
|Уракан
|11
|2
|7
|2
|8 - 7
|13
|17.
|Альдосиви
|11
|4
|1
|6
|12 - 18
|13
|18.
|Ньюэллс Олд Бойз
|10
|3
|3
|4
|11 - 13
|12
|19.
|Унион Санта-Фе
|10
|3
|3
|4
|10 - 14
|12
|20.
|Сармиенто
|11
|3
|3
|5
|10 - 14
|12
|21.
|Химнасия Ла-Плата
|11
|2
|5
|4
|7 - 13
|11
|22.
|Росарио Сентраль
|10
|3
|1
|6
|14 - 13
|10
|23.
|Атлетико Платенсе
|11
|2
|4
|5
|14 - 17
|10
|24.
|Банфилд
|10
|1
|6
|3
|7 - 11
|9
|25.
|Сентраль Кордоба Росарио
|0:0
|11
|1
|6
|4
|10 - 14
|9
|26.
|Арсенал Саранди
|11
|1
|5
|5
|5 - 18
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тальерес Кордоба
|5
|4
|1
|0
|8 - 1
|13
|2.
|Индепендьенте Авельянеда
|6
|3
|2
|1
|6 - 1
|11
|3.
|Ривер Плейт
|6
|3
|2
|1
|11 - 4
|11
|4.
|Велес Сарсфилд
|6
|3
|2
|1
|12 - 2
|11
|5.
|Ланус
|6
|3
|2
|1
|11 - 8
|11
|6.
|Ньюэллс Олд Бойз
|5
|3
|1
|1
|10 - 7
|10
|7.
|Эстудиантес Касерос
|5
|3
|1
|1
|8 - 2
|10
|8.
|Годой Крус
|6
|3
|1
|2
|11 - 7
|10
|9.
|Дефенса и Хустисия
|5
|3
|1
|1
|11 - 7
|10
|10.
|Сармиенто
|6
|3
|1
|2
|6 - 5
|10
|11.
|Химнасия Ла-Плата
|6
|2
|4
|0
|5 - 3
|10
|12.
|Расинг Авельянеда
|5
|2
|3
|0
|3 - 0
|9
|13.
|Атлетико Тукуман
|0:0
|5
|2
|3
|0
|5 - 2
|9
|14.
|Патронато Парана
|5
|2
|3
|0
|4 - 1
|9
|15.
|Уракан
|6
|2
|3
|1
|6 - 4
|9
|16.
|Сан-Лоренсо
|5
|2
|2
|1
|6 - 3
|8
|17.
|Колон
|5
|2
|2
|1
|5 - 6
|8
|18.
|Унион Санта-Фе
|5
|2
|1
|2
|7 - 4
|7
|19.
|Арсенал Саранди
|6
|1
|4
|1
|4 - 6
|7
|20.
|Аргентинос Хуниорс
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|21.
|Альдосиви
|6
|2
|0
|4
|7 - 11
|6
|22.
|Росарио Сентраль
|5
|2
|0
|3
|8 - 6
|6
|23.
|Сентраль Кордоба Росарио
|0:0
|6
|1
|3
|2
|8 - 10
|6
|24.
|Бока Хуниорс
|4
|1
|2
|1
|2 - 3
|5
|25.
|Атлетико Платенсе
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|26.
|Банфилд
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ланус
|5
|4
|0
|1
|10 - 8
|12
|2.
|Тальерес Кордоба
|6
|3
|1
|2
|8 - 7
|10
|3.
|Расинг Авельянеда
|6
|2
|3
|1
|6 - 2
|9
|4.
|Бока Хуниорс
|6
|2
|3
|1
|6 - 4
|9
|5.
|Индепендьенте Авельянеда
|5
|2
|2
|1
|5 - 5
|8
|6.
|Колон
|6
|2
|2
|2
|4 - 8
|8
|7.
|Ривер Плейт
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|8.
|Эстудиантес Касерос
|5
|2
|1
|2
|8 - 8
|7
|9.
|Альдосиви
|5
|2
|1
|2
|5 - 7
|7
|10.
|Атлетико Тукуман
|0:0
|6
|2
|1
|3
|6 - 10
|7
|11.
|Банфилд
|6
|1
|4
|1
|4 - 5
|7
|12.
|Годой Крус
|5
|2
|0
|3
|7 - 9
|6
|13.
|Аргентинос Хуниорс
|6
|1
|3
|2
|3 - 4
|6
|14.
|Унион Санта-Фе
|5
|1
|2
|2
|3 - 10
|5
|15.
|Сан-Лоренсо
|6
|1
|2
|3
|4 - 10
|5
|16.
|Атлетико Платенсе
|6
|1
|2
|3
|9 - 10
|5
|17.
|Росарио Сентраль
|5
|1
|1
|3
|6 - 7
|4
|18.
|Патронато Парана
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|19.
|Уракан
|5
|0
|4
|1
|2 - 3
|4
|20.
|Сентраль Кордоба Росарио
|0:0
|5
|0
|3
|2
|2 - 4
|3
|21.
|Дефенса и Хустисия
|5
|0
|3
|2
|1 - 3
|3
|22.
|Велес Сарсфилд
|5
|0
|3
|2
|1 - 4
|3
|23.
|Ньюэллс Олд Бойз
|5
|0
|2
|3
|1 - 6
|2
|24.
|Сармиенто
|5
|0
|2
|3
|4 - 9
|2
|25.
|Химнасия Ла-Плата
|5
|0
|1
|4
|2 - 10
|1
|26.
|Арсенал Саранди
|5
|0
|1
|4
|1 - 12
|1
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ланус
|Жозе Густаво Санд
|10
|2
|1
|2.
|Годой Крус
|Martin Ojeda
|7
|1
|2
|3.
|Альдосиви
|Каутеруссио Мартин
|7
|3
|0
|4.
|Ланус
|Лопес Хосе Мануэль
|6
|0
|1
|5.
|Сентраль Кордоба Росарио
|Milton Gimenez
|5
|2
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Уракан
|Jonathan Galvan
|7
|0
|2.
|Сармиенто
|Braian Salvareschi
|4
|1
|3.
|Уракан
|Lucas Merolla
|5
|0
|4.
|Банфилд
|Lautaro Rios
|5
|0
|5.
|Ньюэллс Олд Бойз
|Игнасио Скокко
|3
|1